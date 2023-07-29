Dikkat Edilmesi Gereken En Yaygın 7 Zelle Dolandırıcılığı ve Nasıl Çalıştıkları

Bir arkadaşınıza veya aile üyenize para gönderirken Zelle'den daha kullanışlı bir hizmet yoktur.





Zelle ile bir banka hesabından diğerine para aktarmak karşı tarafın telefon numarasını bilmek kadar basit.





Ne yazık ki Zelle'nin rahatlığı, bu kadar çok dolandırıcının ona yönelmesinin nedenidir. Zelle'nin popülaritesinin artmasıyla birlikte dolandırıcılar her yerde ortaya çıkıyor.





Dolandırılırsam Zelle'den Parayı Geri Alabilir miyim?

İster inanın ister inanmayın, Zelle ile ilgili bir dolandırıcılığa yakalanan kişilerin %90'ı paralarını geri ALAMAZ. Zelle dolandırıcılığı söz konusu olduğunda hatırlanması gereken en önemli şey budur. Dolandırıldığınıza dair ne kadar kanıtınız olduğu önemli değil; bankanız büyük ihtimalle paranızı iade etmeyecektir.





PayPal gibi para transfer hizmetlerinin aksine, hizmetin büyük bankaların çoğuyla olan yoğun bağlantılarına rağmen Zelle'de satın alma koruması yoktur. Zelle dolandırıcılıkları çetrefilli ve bu faaliyetlere kapılması kolaydır. Kendinizi korumanın en iyi yolu, ne arayacağınızı bilmektir.









En Yaygın 7 Zelle Dolandırıcılığı

Bu yaygın Zelle dolandırıcılıklarının nasıl çalıştığını öğrendikten sonra kendinizi ve tanıdığınız diğer kişileri birçok sorundan kurtarabilirsiniz.





1. Rastgele E-posta veya Kısa Mesaj Dolandırıcılığı

Bu teknik basittir ve işe yarama olasılığı daha düşüktür, ancak dolandırıcılar yine de bunu dener.





Nasıl çalışır: Bu, bir dolandırıcının kurbana rastgele bir e-posta veya içinde bir bağlantı bulunan kısa mesaj göndermesini içerir; ya rastgele ya da dolandırıcıyla konuştuktan sonra. Kurban bağlantıya tıkladığında bilgisayarına veya cep telefonuna kötü amaçlı yazılım indiriliyor.





Zelle diğer finansal uygulamalara göre daha az güvenli olduğundan , indirilen kötü amaçlı yazılım kurbanın Zelle hesabını ele geçirerek dolandırıcının kurbanın banka hesabından günde 2.500 dolara kadar para çekmesine olanak tanır.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır: Hangi bağlantılara tıklamayı seçtiğiniz konusunda çok dikkatli olun.





Bağlantının bulunduğu metin veya e-posta şüpheli görünüyorsa, onu kendi haline bırakın.

2. Zelle'yi Taklit Etme Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık, mağdurun tanıdığı bir kişi veya şirketin para konusunda kendileriyle iletişime geçmesini içerir.





Nasıl çalışır: Kurban, "su şirketinden" Zelle aracılığıyla geç ödeme talep eden bir mesaj veya e-posta alır.





Metin, Zelle kullanmanın en uygun seçenek olduğu fikrini pazarlayacak ve mağdurla iletişim kuran "şirketin" kendisi olduğundan metne güvenmenin kolay olduğu fikrini pazarlayacak.





Bu dolandırıcılık aynı zamanda aslında numaralarını taklit eden bir dolandırıcı olan bir arkadaş veya aile üyesi tarafından da gerçekleştirilebilir. Dolandırıcı, kurbana acil bir durum olduğunu ve acil paraya ihtiyaçları olduğunu bildirecektir. Öyle oldu ki Zelle onlara yardım etmenin en hızlı yolu. Kurban parayı “arkadaşına” gönderdiğinde, para tamamen kaybolur.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır: Hiçbir saygın işletme Zelle aracılığıyla ödeme talep etmez. Better Business Bureau Zelle'yi onaylamıyor .





Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz için göndereni hemen arayın veya mesaj gönderin ve durumu onaylayın. Sizinle iletişime geçen kişiye güvenebilirsiniz, ancak bu kişinin gerçekten o kişi olmaması ihtimali yüksektir.





3. Sahte İş Dolandırıcılığı

İnternette iş arayan bu kadar çok insan varken, dolandırıcıların bu fırsatı görmesi doğaldır.





Nasıl çalışır: Çevrimiçi bir iş ilanı panosu aracılığıyla sahte bir iş için işe alındıktan sonra dolandırıcı, kurbana, başlamak için malzeme satın alması için Zelle aracılığıyla bir ödeme talebi gönderir.





Kurban parayı gönderdikten sonra "işe alma müdüründen" bir daha haber alamaz.

Bu dolandırıcılık, çoğu insanın bu noktada anlayabileceği klasik bir dolandırıcılıktır. 2023'te dolandırıcılar, ne yazık ki birçok insanın işine yarayan küçük bir değişiklik daha eklediler.





Bu değişiklikle dolandırıcı, kurbana iş için bir dizüstü bilgisayar veya başka bir pahalı araç satın alması için yaklaşık 2.000 $ tutarında bir çek gönderir. Kurban çeki yatırdıktan sonra, parayı Zelle aracılığıyla aracı satın alması için başka bir kişiye göndermesi talimatı veriliyor. Kurban parayı gönderdikten sonra çek karşılıksız çıkıyor ve para doğrudan hesabından çıkıyor.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır: Başlamanız için hiçbir iş size para göndermeyecektir. İşin size ekipman göndermesi gerekiyorsa aracı olmanıza gerek yok.





Ayrıca, iş üçüncü taraf bir iş sitesinde bulunuyorsa ancak resmi şirketin sayfasında bulunamıyorsa bu sahtedir.





4. Facebook Pazaryeri Zelle Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık birçok adımı içerir ve açık artırmaya dayalı herhangi bir web sitesinde gerçekleşebilir, ancak popülerliği nedeniyle çoğunlukla Facebook Marketplace'te yaygındır.





Nasıl çalışır:

Dolandırıcı, yüksek fiyatlı bir ürün satan birini bulmak için Facebook Marketplace'te gezinir. Bu örnek için, ürünün 500 dolarlık bir çamaşır makinesi olduğunu varsayalım. Dolandırıcı mükemmel kurbanı bulduğunda kişisel bilgilerini ister. Dolandırıcı, kurbanı bankasının adını ve hesap numarasını vermesi konusunda ikna etmeyi başarır. Dolandırıcı, parayı doğrudan kurbanın banka hesabına yatıracağını açıklıyor. Dolandırıcı daha sonra kurban hakkında, kurbanın yaşı gibi daha fazla kişisel bilgiyi Facebook'ta arar. Dolandırıcı, kurbanın bankasını kendisi gibi davranarak arar. Dolandırıcı, hesaba 1.000 dolar yatırmaya çalıştıklarını ancak paranın orada olmadığını ve paraya hemen ihtiyaçları olduğunu açıklıyor. Müşteriyi mutlu etmek isteyen banka, 1.000 dolarlık geçici kredi verir. Dolandırıcı daha sonra kurbanı arayacak ve kazara iki kat para yatırdığını söyleyecektir. Dolandırıcı, kurbana Zelle aracılığıyla kendisine 500 dolar göndermesi talimatını verir ve kurban da bunu yapar. Daha sonra banka geçici krediyi geri çekerek kurbanın 500 dolarını geride bırakır.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır: Bankacılık bilgilerinizi asla tanımadığınız kişilere vermeyin.





Ayrıca genel olarak tanımadığınız kişilere Zelle aracılığıyla para göndermeyin.





5. Sola Kaydırın: Flört Dolandırıcılığı

Aşkı ararken diğer kişinin sizin paranızı aramadığından emin olun.





Nasıl çalışır: Bir kurban, sahte bir flört profiline girer ve bir dolandırıcının Zelle aracılığıyla kendisine para göndermesi için tuzağa düşürülür.





Kurban ne olduğunu anladığında artık çok geçtir.





Bu dolandırıcılık genellikle kurbanın güvenini kazanmak için yüzlerce mesaj göndermek zorunda olan dolandırıcının oldukça fazla çalışmasını gerektirir. Ancak 2023 yılında dolandırıcıların yapay zekayı kullanarak bu mesajları üretmesi artık çok kolay.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır: Mesaj atmak kullanışlı olabilir ancak konu kiminle konuştuğunuzu öğrenmek olduğunda bir telefon görüşmesi çok işe yarayabilir.

6. Sahte Köpek Dolandırıcılığı

Sevimli bir hayvana direnmek zordur. Dolandırıcılar bunu biliyor.





Nasıl çalışır:

Bu tür Zelle dolandırıcılığı, adını internette bulduğu bir satıcıdan Lilly adında bir köpeği sahiplendiğini düşünen bir kadından almıştır.





Dolandırıcı, bir dizi Zelle ödemesinde köpek, sigorta ve basınçlı sandık için 4.000 dolardan fazla para talep etti.





O bunu anladığında, dolandırıcı çoktan gitmişti.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır:

Bir evcil hayvana binlerce dolar harcayacaksanız değişimi bizzat yapmak iyi bir fikirdir.





Ayrıca bu dolandırıcılığın bir köpek yavrusu olması da gerekmez; arabadan PS5'e kadar her şey olabilir. Büyük miktarda para harcayacaksanız daima şahsen tanışın.









7. Şeker Dolandırıcılığı Yapan Çocuk

Evet, çocuklar da dolandırıcı olabilir.





Nasıl çalışır:

Bir dolandırıcı veya bir grup dolandırıcı kurbana yaklaşarak şeker, bağış veya başka küçük bir eşya karşılığında para ister.





Dolandırıcı, 2023'te çoğu insanın artık yanında nakit taşımayacağını biliyor. Yani kurban üzerinde hiç para olmadığını söylediğinde dolandırıcı hemen Zelle aracılığıyla bağış kabul ettiğini söylüyor. Kurban sonunda pes eder ve evet der.





Dolandırıcı daha sonra kurbandan telefon numarasını Zelle hesabına eklemesi için telefonunu vermesini ister. Dolandırıcı, kurbanın telefonuna eriştiğinde, kendilerine veya bir aracıya mümkün olduğu kadar çok para göndermek için dolandırıcılık büyüsünü kullanır.





Bu dolandırıcılıktan nasıl kaçınılır:

Tanımadığınız kişilere telefonunuzu vermeyin.





Daha da iyisi, çocuk ne kadar sevimli olursa olsun, Zelle aracılığıyla kimseye tanımadığınız para göndermeyin.

Kendinizi Zelle Dolandırıcılıklarından Nasıl Korursunuz?

Yukarıda listelenenlerin dışında çok daha fazla Zelle tabanlı dolandırıcılık var. Kendinizi bu dolandırıcılıklardan korumak için bazı genel kurallar şunlardır:





Ne kadar orijinal görünürse görünsün, Zelle'den aldığınız her e-postayı dikkatle inceleyin. Bir iş bulmak için asla para ödemeniz gerekmediğini unutmayın.

Gönderenin e-posta adresini her zaman kontrol edin. “@Zellepay.com”u arayın. E-posta adresi başka bir alan adı uzantısıyla bitiyorsa e-postayı silin ve engelleyin.

Bir bankanın asla telefonda oturum açma kimliğinizi veya şifrenizi istemeyeceğini unutmayın. Zelle uygulaması için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açın. Ekstra adım, dolandırıcıların hesabınıza girmesini zorlaştırır.

Banka ekstrelerinizi yakından takip edin. Bir dolandırıcı Zelle hesabınıza girerse bazen kendilerine küçük miktarlarda para gönderir ve bunu fark etmemenizi umarlar.

Riske girmeyin. Zelle aracılığıyla yalnızca tanıdığınız birine para gönderin.

Zelle Dolandırıcısı Nasıl Bildirilir

Zelle hesabınız varsa 1-844-428-8542 numaralı telefondan müşteri desteğiyle iletişime geçebilirsiniz.





Dolandırılırsanız ve Zelle hesabınız yoksa bankanızın dolandırıcılık departmanıyla iletişime geçmeniz gerekir.





Dolandırıcının başka birini ele geçirmesini engellemek istiyorsanız FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi ile iletişime geçin.





Çözüm

Evet, Zelle uygun. Sizin için uygun ve dolandırıcılar için uygun.





Tanımadığınız kişilere para gönderirken ne pahasına olursa olsun Zelle'den kaçının.