2023 Yılının Stardew Valley Gibi En İyi 5 Oyunu

Stardew Valley, 2016 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana çiftçilik ve yaşam simülatörü türlerinde hayranların en sevdiği oyun oldu.





100 saatin üzerinde oynanış süresi ve harika tekrar oynanabilirlik sayesinde birçok oyuncu Stardew Valley'i oynamaktan keyif aldı ve şimdi de benzer bir şey arıyor.





Neyse ki 2023'te Stardew Valley gibi pek çok harika oyun var ve bu listede denemeniz gereken en iyi beş oyundan bahsedeceğim.

2023 yılında Stardew Valley benzeri oyunların listesi

Mercan adası Wylde Çiçekler Gezgin Dinlenme Yeri Çekirdek Kaleci Disney Dreamlight Vadisi

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1. Mercan Adası





Mercan Adası, modern grafiklere ve su altı keşiflerine biraz odaklanan Stardew Vadisi'dir.





Coral Island, çiftliğinizi inşa ederek, ürünlerinizi yetiştirerek ve bunları kasaba halkına satarak para kazandığınız bir çiftçilik simülasyonudur. Aynı zamanda her köylüyle ilişkiler kuruyorsunuz ve odak noktanızı madencilik, çiftçilik ve dalış arasında paylaştırıyorsunuz.





Tek aksaklık Mercan Adası'nın şu anda Erken Erişim aşamasında olmasıdır. Ekim 2022'de piyasaya sürüldü ancak birçok oyun sonu özelliği hâlâ eksik. Hala eksik olan ve oyuncuların lansmandan bu yana istediği bir özellik çok oyunculu özelliktir.





Ancak sürekli güncellemeler alıyor, Mart 2023 için duyurulan büyük bir yama ile .





Nihai karar size kalmış: şimdi deneyin veya her şeyin dahil edileceği tam sürümünü bekleyin. Her iki durumda da Stardew Valley'i sevdiyseniz Coral Island'ı denemelisiniz.

2. Wylde Çiçekleri





Wylde Flowers, Stardew Valley'e benzer oynanış unsurlarına sahip bir çiftçilik ve yaşam simülasyonudur. Benzersiz özelliği sihirli unsurların eklenmesidir.





Ayrıca Wylde Flowers, Nintendo Switch konsolundaki Stardew Valley gibi en iyi oyunlardan biridir.





Wylde Flowers'ta oyuncular hayvanlara dönüşebilir, iksir hazırlayabilir ve benzersiz büyüler kullanabilir. Aynı zamanda mahsul yetiştiriyorlar, köylülerle dostluk kuruyorlar ve maden cevheri çıkarıyorlar.





Stardew Valley ile temel farklardan biri, Wylde Flowers'ın hikayeye büyük bir odaklanması ve tek oyunculu bir oyun olmasına rağmen tekrar oynanabilirliğinin fazla olmamasıdır.

3. Gezginlerin Dinlenmesi





Travellers Rest, Stardew Valley'e benzer özelliklere sahip bir yaşam ve çiftçilik simülasyonudur. Temel fark, Travellers Rest'te oyuncunun her şeyden önce bir hancı olmasıdır.





Çiftçilik, keşif ve köylülerle ilişkiler kurma gibi aktivitelerin yanı sıra oyuncular kendi biralarını hazırlayabilir ve hanı sürekli olarak geliştirebilirler.





Buna ek olarak, 2023'te arkadaşlarla denenecek Stardew Valley gibi genel olarak en iyi oyunlardan biri haline getiren bir ortak oyun moduna sahiptir.



Son olarak Travellers Rest hâlâ sürekli güncellemeler alıyoruz ve yakında hayvancılığı da eklemeyi planlıyoruz .

4. Çekirdek Kaleci





Core Keeper, Stardew Valley'dir ancak yerin altında gerçekleştiği için madenciliğe büyük önem verilmektedir.





Core Keeper'da oyuncular bir yeraltı üssü inşa eder, mağaraları keşfeder, mahsul yetiştirir ve oyunun ana bosslarını yenerken donanımlarını yükseltir.





Stardew Valley'deki en sevdiğiniz yönler madencilik ve dövüşse Core Keeper mutlaka denenmeli. Özellikle çok oyunculu olması ve bu yeraltı macerasını arkadaşlarınızla deneyimleyebilmeniz nedeniyle.



Oyun hala erken erişimde olmasına rağmen fiyatını haklı çıkaracak sağlam miktarda içeriğe sahip. Ayrıca sıklıkla yeni içerik ekleyen güncellemeler alır. son yıldönümü güncellemesi gibi .

5. Disney Dreamlight Vadisi





Disney Dreamlight Valley, Disney temasındaki Stardew Valley'dir. Mahsulleri yetiştirin, cevher çıkarın ve köylülerle (hepsi Disney filmlerindeki karakterlerdir) etkileşime geçin ve aynı zamanda tamamı Disney filmlerinden ilham alan çok sayıda benzersiz hikayede ilerleyin.





Stardew Valley'e kıyasla daha modern grafiklere sahiptir ve sandbox öğelerinden çok hikayeye odaklanır.





Ancak oyun erken erişim aşamasındadır ve henüz tüm özellikler eklenmemiştir. Buna rağmen geliştiriciler sürekli olarak yeni karakterler, hikayeler ve içerikler ekliyorlar. 2023 yol haritası oldukça cömert görünüyor . Oyun şu an için sadece tek oyunculu olsa da, yol haritasında çok oyunculu özelliği de açıklandı.

Mansiyon Ödülü: Perili Çikolatacı

Stardew Valley'in potansiyeline tam olarak ulaşabilecek bir oyun varsa o da Haunted Chocolatier'dir.





Haunted Chocolatier, henüz piyasaya sürülmemiş bir oyundur ve şu anda Stardew Valley ile aynı geliştirici tarafından geliştirilmektedir: Eric 'Concerned Ape' Barone.





Henüz bu konuda çok fazla bilgiye sahip olmasak da yakın zamanda yapılan bir röportajda, ConcernedApe, Haunted Chocolatier için büyük planları olduğundan bahsetti . Stardew Valley'e kıyasla savaşa daha fazla odaklanacak ve aynı zamanda büyülü unsurları da içerecek.





Oyuncular bir mağaza işletecek ve yüksek puanlar almak ve işlerini büyütmek istiyorlarsa müşterilerin isteklerini karşılamak zorunda kalacaklar.





Henüz oyun hakkında pek bir şey bilmiyor olsak da, bazı erken erişim oynanışları için aşağıdaki videoya göz atın:

YouTube'da ConcernedApe'in videosu.





Genel olarak şunları yaptığınızdan emin olun: ConcernedApe'i Twitter'da takip edin Haunted Chocolatier'in gelişimiyle ilgili ilerleme güncellemelerini takip etmek için. Genel olarak, çıkış tarihinin 2024'te bir noktada olduğu tahmin ediliyor.





Stardew Valley'i beğendiyseniz gözlerinizi kesinlikle Haunted Chocolatier'de tutun çünkü birçok benzer unsura ev sahipliği yapacak.

Toparlanıyor - 2023'te Stardew Valley Benzeri En İyi Oyunlar

Özetlemek gerekirse bunlar, 2023'te denemeniz gereken Stardew Valley gibi en iyi beş oyun. Stardew Valley'i sevdiyseniz bu listede ilginizi çekecek bir şeyler bulacaksınız.





Elbette her zaman Stardew Valley'i tekrar oynamaya karar verebilirsiniz. Bunu yaparsanız, bizim iridyum cevheri elde etmenin en iyi yolları hakkında rehber oyunda.





Stardew Vadisi'nin en sevdiğiniz yönü nedir? Önerebileceğiniz başka oyunlar var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.



