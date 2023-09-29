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    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturmaile@product
    351 okumalar
    351 okumalar

    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma

    ile HackerNoon Product Updates3m2023/09/29
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    Çok uzun; Okumak

    Kullanıcılara teknoloji öykülerine ve içgörülere kolay erişim sağlayan HackerNoon Uygulaması resmi olarak kullanıma sunuldu. Öne çıkan bir özellik, kullanıcıların tercih ettikleri hikayeleri kaydedip dinlemelerine olanak tanıyan çalma listesidir. Tek tıklamayla hikayeleri tek tek ekleyebilir, ilgi alanlarına göre gruplar oluşturabilir veya trend olan hikayeleri ekleyebilirsiniz. Uygulamayı ve heyecan verici özelliklerini bugün keşfedin! Teknoloji içeriğiyle etkileşime geçmenin yeni bir yolu için hemen indirin.
    featured image - HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
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    Merhaba HackerNoon ailesi!

    Aylarca süren sonsuz yinelemelerden sonra, HackerNoon Uygulamasının halka açık ilk sürümünü başlattık.


    🥁🥁🥁


    Hareket halindeyken okuyun, yazın ve dinleyin!



    HackerNoon Uygulamasını buradan indirin.


    HackerNoon Uygulaması, topluluk tarafından oluşturulmuş teknoloji hikayeleri, tartışmalar ve içgörüler dünyasına cep boyutunda erişim sunar. Zengin özelliklere sahip tasarımı, teknolojiyle ilgili her şeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.


    Böyle bir özellik Çalma Listesidir!


    HackerNoon'da nasıl çalıştığına bir göz atalım.


    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

    Aylık 5 milyondan fazla okuyucumuzla, çeşitliliğe sahip topluluğumuzdaki farklı kişilerin, içeriklerini farklı şekillerde tükettiklerinin bilincindeyiz.



    Bu nedenle oynatma listesi özelliğimiz, en sevdikleri hikayeleri dinlemeyi seven HackerNoon okuyucularına hitap ediyor.


    HackerNoon Uygulamasındaki oynatma listenize bir hikaye eklemek için:

    1. Açmak için ana ekrandan , teknoloji kategorilerinden veya arama sonuçları ekranından gözünüze çarpan herhangi bir hikayeye tıklayın.

    2. Daha sonra ekranınızın sağ üst köşesindeki yer imi simgesine tıklayın.

      1. Bunu yaptığınızda, hikayenin oynatma listenize eklendiğini bildiren bir bildirim açılacaktır.



    1. Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık simgesine dokunun.


    Ayrıca seçilmiş hikayelerinizi gruplar halinde oynatma listenize ekleyebilirsiniz.



    Seçilen hikayeler, HackerNoon'a kaydolduğunuzda seçilen, tercih ettiğiniz etiketlere ve ilgi alanlarınıza göre oluşturulur.


    Seçilmiş Hikayeleri Oynatma Listenize Nasıl Eklersiniz:


    1. Ekranınızın altındaki disket düğmesine dokunun. Bu sizi teknoloji kategorisine dayalı seçilmiş hikayelerin bulunduğu bir ekrana yönlendirecektir.
    2. Çalma listenize eklenmesini istediğiniz teknoloji kategorisine gidin.
    3. Teknoloji kategorisinin yanındaki oynat düğmesine dokunun.
    4. Kararınızı onaylamak için görünen araç ipucuna dokunun.
    5. Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık düğmesine dokunun.


    İşte aldın.


    HackerNoon'un tüm trend hikayelerini tek bir ölümcül hamlede çalma listenize ekleyebilirsiniz.


    HackerNoon Trend Hikayelerini Oynatma Listenize Nasıl Eklersiniz:


    1. Ekranınızın altındaki zig-zag ok düğmesini tıklayarak trend olan hikayeler ekranına gidin.
    2. Trend olan hikayeler ekranında, ekranınızın sağ üst köşesindeki oynat düğmesine dokunun.
    3. Kararınızı onaylamak için görünen araç ipucuna dokunun.
    4. Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık simgesine dokunun.


    Basit!


    Daha heyecan verici özellikler için HackerNoon Uygulamasını keşfetmeye bugün başlayın.


    HackerNoon Uygulamasını buradan indirin !


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