HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma

Merhaba HackerNoon ailesi!



Aylarca süren sonsuz yinelemelerden sonra, HackerNoon Uygulamasının halka açık ilk sürümünü başlattık.





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HackerNoon Uygulamasını buradan indirin.





HackerNoon Uygulaması, topluluk tarafından oluşturulmuş teknoloji hikayeleri, tartışmalar ve içgörüler dünyasına cep boyutunda erişim sunar. Zengin özelliklere sahip tasarımı, teknolojiyle ilgili her şeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.





Böyle bir özellik Çalma Listesidir!





HackerNoon'da nasıl çalıştığına bir göz atalım.





HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Aylık 5 milyondan fazla okuyucumuzla, çeşitliliğe sahip topluluğumuzdaki farklı kişilerin, içeriklerini farklı şekillerde tükettiklerinin bilincindeyiz.









Bu nedenle oynatma listesi özelliğimiz, en sevdikleri hikayeleri dinlemeyi seven HackerNoon okuyucularına hitap ediyor.





HackerNoon Uygulamasındaki oynatma listenize bir hikaye eklemek için:

Açmak için ana ekrandan , teknoloji kategorilerinden veya arama sonuçları ekranından gözünüze çarpan herhangi bir hikayeye tıklayın. Daha sonra ekranınızın sağ üst köşesindeki yer imi simgesine tıklayın. Bunu yaptığınızda, hikayenin oynatma listenize eklendiğini bildiren bir bildirim açılacaktır.









Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık simgesine dokunun.



Ayrıca seçilmiş hikayelerinizi gruplar halinde oynatma listenize ekleyebilirsiniz.









Seçilen hikayeler, HackerNoon'a kaydolduğunuzda seçilen, tercih ettiğiniz etiketlere ve ilgi alanlarınıza göre oluşturulur.





Seçilmiş Hikayeleri Oynatma Listenize Nasıl Eklersiniz:





Ekranınızın altındaki disket düğmesine dokunun. Bu sizi teknoloji kategorisine dayalı seçilmiş hikayelerin bulunduğu bir ekrana yönlendirecektir. Çalma listenize eklenmesini istediğiniz teknoloji kategorisine gidin. Teknoloji kategorisinin yanındaki oynat düğmesine dokunun. Kararınızı onaylamak için görünen araç ipucuna dokunun. Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık düğmesine dokunun.



İşte aldın.







HackerNoon'un tüm trend hikayelerini tek bir ölümcül hamlede çalma listenize ekleyebilirsiniz.





HackerNoon Trend Hikayelerini Oynatma Listenize Nasıl Eklersiniz:





Ekranınızın altındaki zig-zag ok düğmesini tıklayarak trend olan hikayeler ekranına gidin. Trend olan hikayeler ekranında, ekranınızın sağ üst köşesindeki oynat düğmesine dokunun. Kararınızı onaylamak için görünen araç ipucuna dokunun. Çalma listenize erişmek için ekranınızın sağ alt köşesindeki yeşil kulaklık simgesine dokunun.





Basit!





Daha heyecan verici özellikler için HackerNoon Uygulamasını keşfetmeye bugün başlayın.







