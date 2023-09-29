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    Создайте свой плейлист в приложении HackerNoonк@product
    351 чтения
    351 чтения

    Создайте свой плейлист в приложении HackerNoon

    к HackerNoon Product Updates3m2023/09/29
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    Слишком долго; Читать

    Официально запущено приложение HackerNoon, предоставляющее пользователям легкий доступ к техническим историям и аналитической информации. Отличительной особенностью является список воспроизведения, позволяющий пользователям сохранять и слушать любимые истории. Вы можете добавлять истории по отдельности, создавать группы на основе интересов или добавлять популярные истории одним щелчком мыши. Изучите приложение и его интересные функции уже сегодня! Загрузите его сейчас и получите новый способ взаимодействия с техническим контентом.
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    Привет, друзья HackerNoon!

    После нескольких месяцев бесконечных итераций мы запустили первую общедоступную версию приложения HackerNoon.


    🥁🥁🥁


    Читайте, пишите и слушайте, где бы вы ни находились!



    Загрузите приложение HackerNoon здесь .


    Приложение HackerNoon предлагает вам карманный доступ к созданному сообществом миру технических историй, дискуссий и идей. Его многофункциональный дизайн делает все технические возможности более доступными, чем когда-либо прежде.


    Одной из таких функций является список воспроизведения!


    Давайте посмотрим, как это работает на HackerNoon.


    Как создать свой плейлист в приложении HackerNoon

    Имея более 5 миллионов читателей в месяц, мы прекрасно понимаем, что разные люди в нашем разнообразном сообществе потребляют их контент по-разному.



    Таким образом, наш плейлист предназначен для читателей HackerNoon, которые любят слушать свои любимые истории.


    Чтобы добавить историю в свой плейлист в приложении HackerNoon:

    1. Нажмите на любую историю, которая бросается в глаза — на главном экране , в технических категориях или на экране результатов поиска — чтобы открыть ее.

    2. Затем нажмите на значок закладки в правом верхнем углу экрана.

      1. Когда вы это сделаете, появится всплывающее уведомление о том, что история добавлена в ваш плейлист.



    1. Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленый значок наушников в правом нижнем углу экрана.


    Вы также можете добавлять избранные истории в свой плейлист по частям.



    Кураторские истории основаны на ваших любимых тегах и интересующих темах, выбранных при регистрации на HackerNoon.


    Как добавить подобранные истории в свой плейлист:


    1. Нажмите на кнопку дискеты в нижней части экрана. Это приведет вас к экрану с тщательно подобранными историями на основе технических категорий.
    2. Перейдите к категории технологий, которую вы хотите добавить в свой плейлист.
    3. Нажмите кнопку воспроизведения рядом с категорией технологий.
    4. Нажмите на всплывающую подсказку, чтобы подтвердить свое решение.
    5. Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленую кнопку наушников в правом нижнем углу экрана.


    Вот оно.


    Вы можете добавить все популярные истории HackerNoon в свой плейлист одним махом.


    Как добавить популярные истории HackerNoon в свой плейлист:


    1. Перейдите к экрану популярных историй, нажав кнопку со зигзагообразной стрелкой в нижней части экрана.
    2. На экране популярных историй нажмите кнопку воспроизведения в правом верхнем углу экрана.
    3. Нажмите на всплывающую подсказку, чтобы подтвердить свое решение.
    4. Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленый значок наушников в правом нижнем углу экрана.


    Очень просто!


    Начните изучать приложение HackerNoon сегодня, чтобы увидеть еще больше интересных функций.


    Загрузите приложение HackerNoon здесь !


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