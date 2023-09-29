Создайте свой плейлист в приложении HackerNoon

Привет, друзья HackerNoon!
После нескольких месяцев бесконечных итераций мы запустили первую общедоступную версию приложения HackerNoon.
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Загрузите приложение HackerNoon здесь .
Приложение HackerNoon предлагает вам карманный доступ к созданному сообществом миру технических историй, дискуссий и идей. Его многофункциональный дизайн делает все технические возможности более доступными, чем когда-либо прежде.
Одной из таких функций является список воспроизведения!
Давайте посмотрим, как это работает на HackerNoon.
Имея более 5 миллионов читателей в месяц, мы прекрасно понимаем, что разные люди в нашем разнообразном сообществе потребляют их контент по-разному.
Таким образом, наш плейлист предназначен для читателей HackerNoon, которые любят слушать свои любимые истории.
Нажмите на любую историю, которая бросается в глаза — на главном экране , в технических категориях или на экране результатов поиска — чтобы открыть ее.
Затем нажмите на значок закладки в правом верхнем углу экрана.
Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленый значок наушников в правом нижнем углу экрана.
Вы также можете добавлять избранные истории в свой плейлист по частям.
Кураторские истории основаны на ваших любимых тегах и интересующих темах, выбранных при регистрации на HackerNoon.
Как добавить подобранные истории в свой плейлист:
Вот оно.
Вы можете добавить все популярные истории HackerNoon в свой плейлист одним махом.
Как добавить популярные истории HackerNoon в свой плейлист:
Очень просто!
Начните изучать приложение HackerNoon сегодня, чтобы увидеть еще больше интересных функций.