Создайте свой плейлист в приложении HackerNoon

Привет, друзья HackerNoon!



После нескольких месяцев бесконечных итераций мы запустили первую общедоступную версию приложения HackerNoon.





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Загрузите приложение HackerNoon здесь .





Приложение HackerNoon предлагает вам карманный доступ к созданному сообществом миру технических историй, дискуссий и идей. Его многофункциональный дизайн делает все технические возможности более доступными, чем когда-либо прежде.





Одной из таких функций является список воспроизведения!





Давайте посмотрим, как это работает на HackerNoon.





Как создать свой плейлист в приложении HackerNoon

Имея более 5 миллионов читателей в месяц, мы прекрасно понимаем, что разные люди в нашем разнообразном сообществе потребляют их контент по-разному.









Таким образом, наш плейлист предназначен для читателей HackerNoon, которые любят слушать свои любимые истории.





Чтобы добавить историю в свой плейлист в приложении HackerNoon:

Нажмите на любую историю, которая бросается в глаза — на главном экране , в технических категориях или на экране результатов поиска — чтобы открыть ее. Затем нажмите на значок закладки в правом верхнем углу экрана. Когда вы это сделаете, появится всплывающее уведомление о том, что история добавлена в ваш плейлист.









Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленый значок наушников в правом нижнем углу экрана.



Вы также можете добавлять избранные истории в свой плейлист по частям.









Кураторские истории основаны на ваших любимых тегах и интересующих темах, выбранных при регистрации на HackerNoon.





Как добавить подобранные истории в свой плейлист:





Нажмите на кнопку дискеты в нижней части экрана. Это приведет вас к экрану с тщательно подобранными историями на основе технических категорий. Перейдите к категории технологий, которую вы хотите добавить в свой плейлист. Нажмите кнопку воспроизведения рядом с категорией технологий. Нажмите на всплывающую подсказку, чтобы подтвердить свое решение. Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленую кнопку наушников в правом нижнем углу экрана.



Вот оно.







Вы можете добавить все популярные истории HackerNoon в свой плейлист одним махом.





Как добавить популярные истории HackerNoon в свой плейлист:





Перейдите к экрану популярных историй, нажав кнопку со зигзагообразной стрелкой в нижней части экрана. На экране популярных историй нажмите кнопку воспроизведения в правом верхнем углу экрана. Нажмите на всплывающую подсказку, чтобы подтвердить свое решение. Чтобы получить доступ к своему плейлисту, нажмите зеленый значок наушников в правом нижнем углу экрана.





Очень просто!





Начните изучать приложение HackerNoon сегодня, чтобы увидеть еще больше интересных функций.







