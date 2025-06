Unpacking ang IT Gender Gap: Lived Experience at ang Path Forward

My experience

Habang nag-aaral sa computer science, ako ay isa lamang sa limang babae sa isang grupo ng 30 mga estudyante. Hindi ko maaaring sabihin na ang pagkakataon ay nagbabago nang mahalaga pagkatapos ng aking pag-aaral. Hindi ko na nagtatrabaho sa mga kumpanya kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng 30% o higit pa ng karapatan ng trabaho, at hindi ko na ginagamit ng isang babae. Sa panahon, ito ay naging normal para sa akin. Ngunit hindi ba ito?





Backed up by the stats

Hindi lang ng maraming, at hindi mabilang na walking patay, na maaaring gumawa ng anumang bilang ng pagbuo ng mga modernong armas sa pamamagitan ng numero.19% ng lahat ng mga IT professional positions sa 2022/2023Ang parehong source ay nagbibigay ng mga katotohanan ng isang napaka-pakinabang pag-unlad ng mga kababaihan sa IT roles: lamang 5% mula noong 2009.





Pagkatapos ng ilang pag-aaral, nakita ko ang ilang mga root causes para sa social phenomenon.





Pipeline problem

Ang isa sa mga hinaharap na dahilan para sa isang mas mababang bilang ng mga bayan na IT na propesyonal ay ang mungkahi ng mga kababaihan sa edukasyon na may kaugnayan sa STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).Ang representasyon ng mga kababaihan sa mga graduate ng Computer Science sa 2022 ay hindi lumaki sa higit sa 24%Ang porsyento ay umabot sa 20% pagkatapos ng graduation: hindi lahat ng mga babae na nag-dedicate sa IT education makakuha ng isang relevant na trabaho. Ang parehong source ay nag-aalok na ang mga pangunahing mga faktor na nakakaapekto sa ito ay isang mangyayari ng network, mga kontak, at karanasan. Ngunit siguradong, ang parehong katumbas sa lahat ng mga bagong graduate, hindi lamang sa mga babae.





Winding back

Hindi lang ng maraming, at hindi mabilang na walking patay, na maaaring gumawa ng anumang bilang ng pagbuo ng mga modernong armas sa pamamagitan ng numero.





Matia Kovacic at Cristina Elisa OrsopananaliksikNagpakita na ang mga historikal at kultura-related na mga katangian na may kaugnayan sa gender roles ay nakakaapekto sa karanasan ng mga kababaihan sa STEM sa pamamagitan ng contemporary psychological traits inherited mula sa kanilang mga ama. Mga kababaihan mula sa higit pa ng individualistic mga kultura, na karaniwang na may mas mababang ancestral kaganapan na mga strukturong, mas mababang family bonds, at mas mataas na predisposisyon sa kritikal na pag-iisip, ay mas malaki na mag-enter STEM fields. Sa kontrata, mga kultura na nagtatagumpay sa mga katangian tulad ng pakiramdam, tradisyon, at restraint makita mas mababang mga kababaihan sa STEM.





Stereotypes

Ang mga social stereotypes at bias ay mahalaga rin. Psychologically, ito ay mas madali upang matugunan ang mga stereotypes kaysa sa pag-akcept ang iyong sarili bilang isang outlier. Ngayon pa rin, nagtrabaho para sa higit sa 10 taon sa IT sa iba't ibang mga geographies, mayroon akong isang imahe ng isang IT-specialist bilang isang lalaki sa kanyang thirty - forty. Ang iba ay maaaring magkaroon ng stereotype na ito rin. Sa katunayan, ito ay kung ano ang nakita namin sa mga pelikula. Bakit ito ay mahalaga? Higit simple - ang mga stereotypes ay humihintulutan ang aming visyon at hindi nagbibigay-daan sa amin upang i-explore ang mga pagkakataon na hindi kilala. Ang ilang pakikipagtulungan sa subject ay kinakailangan upang patuloy ito. Ito ay ang





Siguro, kung mayroong higit pa ng mga feminine IT role models, ang mga babae ay mas open sa pag-programming at pagpili ng edukasyon sa IT?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Kapag nalaman ng isang babae na siya ay nagdadalangtao, una niyang dapat gawin ay magpa-prenatal check up.





Nakita ko ang ilang mga dahilan upang mapanood tungkol sa pagbabago ng status quo na ito: ekonomiya, gender-inclusive, at holistic.





sa McKinseyTulad nila Tirso at Lyn ang mga anak nila, very friendly at magalang.





Ang pag-promote ng mga kababaihan sa teknolohiya ay maaaring lumikha ng mas mahusay na mga produkto ng IT na tinatanggap ang mga pangangailangan ng mga kababaihan, dahil ang mga kababaihan ay nagtatrabaho sa pag-unlad at pag-decisions. Ang isa sa mga kamanghawak na halimbawa sa teknolohiya ay Bumble - ang unang dating app na nagsisimula ng Whitney Wolfe Herd, na nag-aalok ng mga kababaihan sa mga agensya at nag-priorize ang kanilang kalusugan, hindi lamang sa pagitan ng mga stereotypical na laki.





Holistic impact based on personal experience

Sa isang panayam sa Star for All Seasons, sinabi niyang something new for her ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya. Ang karakter na gagampanan niya ay ang karakter na gagampanan niya.





Actions

Ang pag-iisip ng problema ay ang simula ng solusyon.





Narito ang ilang mga punto sa buong paglipad ng mga babae sa at sa IT na karanasan na maaaring matutunan ng karamihan ng mga empleyado ng IT:

● I-popularize ang STEM sa mga babae at i-encourage ang STEM education.sa McKinseyHindi lang ng maraming, at hindi mabilang na walking patay, na maaaring gumawa ng anumang bilang ng pagbuo ng mga modernong armas sa pamamagitan ng numero.

● Magbigay ng mahusay na mga pagkakataon sa pagsasanay, mentoring at suporta sa mga unibersidad bilang isang paraan upang magbigay ng mas mataas na pag-conversion mula sa mga estudyante sa tulad ng mga karera sa demand.

● I-encourage mixed at inclusive na mga team upang mabawasan ang lad culture.

● Magbigay ng hybrid at remote na trabaho, pati na rin ang on-site childcare. Ito ay maaaring magbigay ng mga kababaihan ng kinakailangan ng suporta upang magkaroon ng IT workforce habang balancing ito sa childcare.





Habang ang ibig sabihin na sasabihin ay tulad ng isang plano ng aksyon para sa mga malaking entity tulad ng mga unibersidad, mga malaking korporasyon, at mga pamahalaan, mayroon pa rin ang isang bagay na ang anumang IT professional ay maaaring gawin mula sa kanilang side: pumunta ang mga responsibilidad ng mentor, maging isang modelo para sa iba pang mga babae, at maging mataas tungkol sa problemang ito.