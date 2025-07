Palo Alto, California, June 30th, 2025/CyberNewsWire/- Ang lahat ng mga practitioner sa seguridad ay alam na ang mga empleyado ay ang pinakamababang linya sa isang organisasyon, ngunit ito ay hindi pa rin ito.

ang square Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga Agents ng Browser AI ay mas malaki sa mga cyberattacks kaysa sa mga empleyado, na gumawa ng mga ito ang bagong pinakahuling link na kailangan ng mga team ng seguridad ng enterprise upang makita.

Browser AI Agents ay mga software na mga application na nagtatrabaho sa ngalan ng mga gumagamit upang ma-access at makipag-ugnayan sa web content. Mga gumagamit ay maaaring i-instrue ang mga ito ng mga agens upang automatize browser-based tasks tulad ng mga booking ng flight, pagplano ng mga meeting, pagpadala ng email, at kahit simple research tasks.

Ang mga gawing productivity na nagbibigay ng Browser AI Agents ay gumagawa ng mga ito ng isang napaka-pansin na tool para sa mga empleyado at mga organisasyon sama-sama. Sa katunayan, isang survey mula sa PWC ay natagpuan na 79% ng mga organisasyon ay nagtatrabaho ng mga agente ng browser ngayon.

Gayunpaman, ang mga Agents ng Browser AI ay nag-expose ng mga organisasyon sa isang malalaking risk sa seguridad. Ang mga agente na ito ay nagtrabaho upang bumuo ang mga gawain na sila ay inirerekomenda upang gawin, na may maliit o walang pag-iisip ng mga implikasyon sa seguridad ng kanilang mga aksyon.

Ibig sabihin, hindi lahat ay kumbinsido: Dalawang eksperto ang nagsabi sa Live Science na ang NLS ay maaaring hindi ang evolutionary smoking gun na nagpapakita kung paano ang mga simpleng cells ay umusbong sa mas kumplikado.

Sa katunayan, ang mga Agents ng Browser AI ay mas malaki na pumunta sa mga pag-atake sa browser-based kaysa sa kahit na isang regular na empleyado. Halimbawa kung posible para sa mga gumagamit na magdagdag ng mga guardrails na ito, ang overhead na kinakailangan upang ma-wrap ang seguridad na risk ng bawat trabaho na ginawa ng agente sa bawat prompt ay malaki ang mga gawing productivity.

Karamihan sa karamihan, ang mga empleyado na gumagamit ng Browser AI Agents ay hindi kailangang magkaroon ng sapat na karanasan sa seguridad upang makipag-ugnayan ng isang prompt na ito sa unang lugar.

Sa pamamagitan ng popular na open-source Browser Use framework na ginagamit ng libu-libong mga organisasyon, ang SquareX ay nag-demonstrate kung paano ang Browser AI Agent, na inirerekomenda upang makahanap at mag-register para sa isang file-sharing tool, ay sumali sa isang OAuth attack.

Sa proseso ng pagkuha ng kanyang trabaho, ibinigay ng isang malicious app ang kumpletong access sa email ng user maliban sa ilang suspicious mga sinyal - irrelevant permissions, unfamiliar brands, suspicious URLs - na maaaring hindi maiwasan ang karamihan ng mga empleyado mula sa pag-aalok ng mga mga permissions na ito.

Sa iba pang mga scenario, ang mga agent na ito ay maaaring i-expose ang impormasyon ng credit card ng user sa isang phishing site habang naghahanap upang bumili ng mga grocery o i-disclose sensitibo na data kapag tumugon sa mga email mula sa isang impersonation attack.

Sa katunayan, hindi ang mga browser o mga tradisyonal na mga tool ng seguridad ay maaaring i-differentiate sa pagitan ng mga aksyon na ginawa ng mga gumagamit at ang mga agente na ito. Kaya, ito ay mahalaga para sa mga negosyo na nagtrabaho sa Browser AI Agents upang mag-aalok ng mga browser-native guardrails na magpatakbo ng mga agente at mga empleyado na parehong sa pagpatay sa mga pag-atake na ito.

Vivek Ramachandran Mga CEO at Founder ng SquareX Dahil sa warning,

“Ang pagdating ng Browser AI Agents ay nagdadala ng mga empleyado bilang ang pinakamababang link sa mga organisasyon. Optimistically, ang mga agente na ito ay may seguridad awareness ng isang average na empleyado, na nagbibigay-daan sa mga ito vulnerable sa kahit na ang pinakamababang mga pangunahing pag-atake, halimbawa ang mga na-blowing-edge. Kritikal, ang mga Browser AI Agents na ito ay gumagana para sa mga gumagamit, na may parehong antas ng privilegyo upang makakuha ng access sa mga resource ng enterprise. Upang ang araw na ang mga browser ay bumuo ng native guardrails para sa Browser AI Agents, ang enterprise ay dapat i-integrate browser-native na mga solusyon tulad ng Browser Detection at Response upang maiwasan ang mga agente na ito

“TheAng mga agente na ito ay may seguridad ng isang average na empleyado, na nagbibigay-daan sa mga ito ng vulnerability sa kahit na ang mga pangunahing mga pag-atake, halimbawa ang mga na-blowing-edge. Kritikal, ang mga agente ng AI sa browser na ito ay gumagana para sa mga gumagamit, na may parehong antas ng privilegyo upang makakuha ng access sa mga resource ng enterprise. Upang ang araw na ang mga browsers ay bumuo ng native guardrails para sa mga agente ng AI sa browser, ang mga enterprise ay dapat magbigay ng mga solusyon ng browser-native tulad ng Browser Detection at Response upang maiwasan ang mga agente na ito mula sa pagkuha ng mga malicious na mga gawain. Sa katapusan, ang bagong generation ng identity at access management

Upang malaman ng higit pa tungkol sa seguridad na ito, ang mga gumagamit ay maaaring bisitahin ang http://sqrx.com/browser-ai-agents ang

Ang team ng pag-aaral ng SquareX ay nagtatrabaho din ng isang webinar sa July 11, 10am PT/1pm ET upang i-dive sa higit pa sa mga resulta ng pananaliksik. dito .

Tungkol sa SquareX

ang square Ang extension ng browser ay nagdadala ng anumang browser sa anumang device sa isang sikat na browser sa enterprise-grade. Ang industriya-first Browser Detection and Response (BDR) na solusyon ng SquareX ay nagbibigay-daan sa mga organisasyon upang proactively pag-detect, mitigate, at pag-hunt ng mga threat-side web attacks, kabilang ang malicious browser extensions, advanced spearphishing, browser-native ransomware, genAI DLP, at higit pa.

Hindi tulad ng mga nakaraang paraan ng seguridad at malakas na browsers ng enterprise, ang SquareX ay na-integrate sa mga kasalukuyang consumer browsers ng mga gumagamit, na magbigay ng mas mataas na seguridad nang walang kompromiso sa user experience o productivity.

Sa pamamagitan ng paghahatid ng unparalleled na visibility at kontrol direkta sa browser, nagbibigay ng SquareX ang mga manunulat ng seguridad upang mabawasan ang kanilang pag-atake surface, makakuha ng actionable intelligence, at itinatag ang kanilang enterprise cybersecurity posture laban sa pinakabagong vector ng pag-atake - ang browser. Mga pahinang tumuturo .

Pangalan ng PR

Mga pahinang tumuturo

ang square

sa pamamagitan ng [email protected]

Ang artikulong ito ay inilathala bilang isang press release ng Cybernewswire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.

Ang artikulong ito ay inilathala bilang isang press release ng Cybernewswire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.