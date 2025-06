Mula sa 1-on-1s sa Insight: Paano Moving Motivators Fueled ang My Team's Drive

Ang checklist ng isang bagong papel ng project manager ay kilala: Malaman ang mga ropes, mapupunta ang mga proseso, matugunan ang team, at nail ang mga target ng probation period.

Kapag bumalik na ako sa UP, i'll start building a new me. i'll start building a new me. i'll start building a new me.

Sa artikulong ito, i'll dive sa kung paano ginagamit ko ang isang tool na tinatawag na Moving Motivators upang i-evaluate ang motivation ng team at kung paano ito nagbabago ang paraan ko sa pag-management.

Ang Heart of Motivation: Nasaan ang iyong magsimula?

First on the agenda: 1-on-1s. Ang mga konversasyon na ito ay kinakailangan, at sila ay lumikha ng lugar para sa openness at authentic listening. I paid close attention not just to what my teammates said, but how they worked, how they responded to challenges, and what inspired them. I also asked colleagues who had worked with the team longer than I had for their opinion. This was valuable, but I wanted more. I wanted something structured and human-centered. I turned to Moving Motivators, a simple but powerful exercise fromPangalan ng Pangalan 3.0Ang isang modernong pandaigdigang pamamahala na nakikita ang pamamahala bilang isang collaborative at agile responsibility upang mapabuti ang workflow at bumuo ng motivated teams.





Gear Up: Paano mag-prep para sa Exercise

Nakita ko ang isang magandangang templatena naglalaman ng mga motivator cards at isang skala upang ranghin ang mga ito para sa bawat 1-on-1 session.

Upang gawin ang experience ng mga tao sa maximum, ako ay:

Upang gawin ang experience ng mga tao sa maximum, ako ay:

Ipasok ang isang short introduction upang ilarawan ang target at kung ano ang ibig sabihin ng bawat motivator

Ipasok ang isang short introduction upang ilarawan ang target at kung ano ang ibig sabihin ng bawat motivator

Pinagsasama ang pananaliksik at opsyonal na materyal sa pagbabasa sa Google Calendar invitation

Pinagsasama ang pananaliksik at opsyonal na materyal sa pagbabasa sa Google Calendar invitation

Natuklasan ng neutral card descriptions para sa mas open interpretation

Natuklasan ng neutral card descriptions para sa mas open interpretation

Nagsimula ang pagsasanay ako mismo bago upang makipag-usap ang aking mga resulta pagkatapos.

Nagsimula ang pagsasanay ako mismo bago upang makipag-usap ang aking mga resulta pagkatapos.

Mga Tip:Ang ilang mga motivators, tulad ng Mastery, ay karaniwang may isang standard na interpretasyon. Ang iba, tulad ng Honor o Power, ay naglalaman ng iba't ibang mga bagay sa iba't ibang mga tao.

Mga Tip:

1-on-1 o isang grupo session?

Ang karamihan ng mga resource ay nag-aalok ng paggawa ng Moving Motivators bilang isang grupo exercise upang mapabuti ang transparency at team morale.

Bilang isang bagong manager, pinili ko ang 1-on-1 sesyon upang mabawasan ang pagkakataon ng anumang nagtatagumpay, bumuo ng individual trust, at magbibigay ng bawat tao ng lugar para sa sinasabi.

I-run ang Sessions

Ang bawat sesyon ay nagsisimula sa pag-atubiling: Walang katotohanan o katotohanan, at ang mga motivator ay maaaring at magbabago sa panahon.

Naglalakad kami sa pamamagitan ng bawat motivator's meaning hanggang sila ay naniniwala sa kanilang pag-interpretasyon. isang kolega ay may isang unusual take and interpretedang honorsa dalawang paraan: pananampalataya sa mga personal na pagganap at pananampalataya sa misyon ng kumpanya.

Kapag ang mga motivators ay inilathala mula saImportante ang2 angImportante angIpinapakita ko ang isang second part:

Pumunta ang mga motivators na sinasabi nila ay nakuha

Ipinanganak ang mga bagay na gusto nila ay hindi

Nakita ko ngayong makita kung saan ang bawat kolega ay lumabas at kung saan ang mga gap.

Ano ang ibinigay ko

Ang mga pangunahing halimbawa ay nagpapakita ng iba't ibang mga profile ng motivation. Para sa ilang,ang masteryAng mga ito ay mahalaga, at ang mga ito ay nagsisimulaStatus ngna angang curiosityo saRelasyon saAng karamihan ay nag-aalok ng pangangailangan ng isang personal na paghahatid at kung paano maunawaan ang kung ano ang nagdiriwang ng bawat tao ay mapabuti ang iyong kakayahan upang ma-manage ang mga ito nang maayos.

Sa katapusan ng bawat pakikipagtulungan, ibinigay ko ang aking mga resulta ng motivasyon upang mapagkukunan ang kolaborasyon. I chose to do this at the end rather than the beginning to avoid unintentionally influencing the team's responses.

Ibalik ang mga insights sa action

Ang mga pananaliksik ay instantly beneficial:

Ang isang QA engineer ay nagkakahalaga ng Curiosity at Mastery, ngunit hindi na nagtatagumpay. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nag-aral kami sa kanya sa isang Automation QA course. Isang win para sa kanya at ang team.

Nakita ko ang mga potensyal na future leaders na maaaring suportahan ko sa panahon ng vacation.

Nakatakda ako ng mas mataas na mga koneksyon sa mga tao na nagsisimula ko at pinamamahala ng pangkalahatang team collaboration.

Final na mga ideya

Ang paggawa ng Moving Motivators 1-on-1 ay ang tunay na pangako para sa isang unang pagkakataon. Ito ay bumuo ng trust, inihahanda ang pag-reflection, at nagbibigay sa akin ng isang motivational map ng buong team.

Kung ang isang taong nakakaalam ng higit pa tungkol sa ito ay maaaring i-verify ito, babaguhin ko ang input domain sa ASCII.





Sinulat ni Eugene Bandarenka, Delivery Manager sa Social Discovery Group.