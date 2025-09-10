Kikimora Anunsyo ang Lansahan ng Kikimora Agent: Accessible AI-powered Cybersecurity Platform para sa mga SME

Sofia, Bulgaria, September 10th, 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, a cybersecurity specialist and a product developer, has announced the launch of , isang bagong AI-powered platform na nagbibigay ng accessible cybersecurity management, vulnerability detection, at asset monitoring para sa mga negosyo, mga tao, at mga estudyante. Ang mga agente Ang mga agente Ang Kikimora Agent ay naghahatid ng conversational AI sa automated security workflows, na maiwasan ang workload para sa mga maliit na at medium-sized enterprise (SMEs) na nakikipagtulungan sa karagdagang cyberattacks at lumaki ng mga kaligtasan ng seguridad. \n \n "Ang Kikimora Agent ay humihinto sa manual tool juggling at high skill requirements. Ang platform ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit upang malaman ang mga asset, i-execute vulnerability scans, at generate compliance reports sa simpleng mga prompts. Ito ay nagbibigay ng instant value sa security teams na may minimal na setup at halos walang pag-aaral curve.", nag-aalok ni Krasimir Kotsev, CEO ng Kikimora. Ang Kikimora Agent ay dinisenyo upang i-simplify ang tradisyonal na kompleksong mga proseso ng cybersecurity at nagbibigay ng isang split-screen interface para sa conversational interactions at live inventory management. "Ang automation sa cybersecurity ay hindi higit sa isang luxury - ito ay isang kinakailangan para sa mga organisasyon na may mga limitado na mga kapangyarihan," sabi ni Martin Malinov, Head of Product ng Kikimora Agent. Ang Kikimora Agent ay binubuo ng isang hanay ng mga integrasyon ng seguridad - tulad ng pag-scan ng web application ng Qualys at monitoring ng Wazuh endpoint - na magbibigay-daan ng mga gumagamit na may kontrol sa mga kinakailangan ng privacy at compliance. Ang Kikimora Agent ay sumusuporta sa buong pamamahala ng workflow, kabilang ang listahan at pag-update ng mga asset, pag-execute at pag-tracking ng mga vulnerability scans, paghahatid ng mga trabaho ng pag-remediation, pag-query OWASP checklists, at pag-onboard ng mga bagong endpoints. Ang agente ay maaaring gawin ng mga gawain batay sa lokal na konteksto, at magbigay ng mga mapagkukunan na mga rekomendasyon upang mapabuti ang iyong mga pagsusuri. Simply sa pag-scan ang 'Scan ang aking web application...', 'Lista ang aking kasalukuyang mga assets ...', o 'Gumawa ng isang plano para sa NIS2 compliance ...' ay nagpapahiwatig ng agente upang magbigay ng detalyadong impormasyon at isang step-by-step guide upang makakuha ng mga kasalukuyang mga target. Ang pag-unlad ay dumating sa isang panahon kung saan ang European SMEs ay nakikipagtulungan sa higit pa ng mga cyber threats, na may mas mataas na rate ng pag-atake at mas mataas na mga regulasyon tulad ng GDPR at NIS2. Ang target ng Kikimora Agent ay upang mabawasan ang operational complexity at magbigay ng konsolidated access sa AI-boosted security tools sa isang mas mataas na antas ng mga organisasyon at budget. Ang mga gumagamit ay maaaring magsimula ng paggamit ng Kikimora Agent sa: https://agentic.kikimora.io/ 
Ang mga gumagamit ay makikita ang Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ 
About Kikimora 
Ang Kikimora ay nag-aalok ng mga solusyon sa cybersecurity para sa mga organisasyon sa buong Europa, na nag-specialize sa pag-unlad ng produkto ng cybersecurity at access automation. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbabago ng accessibility at seguridad sa pamamagitan ng mga praktikal na, AI-powered tool na lumikha ng mga operasyon para sa mga maliit na at mid-size teams. Kontakin sa pamamagitan ng marketing@so-cyber.com