IPinfo Lansing IPinfo PLUS: High-Resolution IP privacy data para sa mas mataas na katunayan

Seattle, WA, 26th June— IPinfo, ang internet data company, ay inihayag na ngayon ang pag-unlad ngMga pahinang ito, isang bagong produkto na nagbibigay ng high-resolution IP intelligence na dinisenyo upang suportahan ang advanced risk modeling, detection ng threat, at compliance efforts.

Binuo para sa mga organisasyon na kailangan ng higit sa Boolean flags at mga pangunahing data ng lokasyon, IPinfo Plus ay nag-aalok ng granular na kontekstong sa pagitan ng geolocation, privacy detection, network infrastructure, mobile carrier data, at ASN data.

"Kapag IPinfo Plus, nagbibigay kami ng mga team ng seguridad at compliance ang presyon na kailangan nila upang magtatag sa anumang katotohanan," sabi ni Ben Dowling, CEO ng IPinfo. "Ang aming target ay i-eliminate ang pag-aralan mula sa IP intelligence sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong, verified data sa skala. Sa halip na lamang na malaman kung ang isang IP ay gumagamit ng teknolohiya ng anonimization, sila ay malaman kung ano ang uri ng serbisyo na ito ay gumagamit. Sa halip lamang na malaman ang lungsod ng isang IP, sila ay makikita ang radius ng katotohanan at ang unang pagkakataon na ang IP geolocation at ASN data ay nagbabago."





Sa pamamagitan ng 32 enriched IP attributes, IPinfo Plus i-convert raw IPs sa clear signals upang ang mga team ng fraud, seguridad, at compliance ay maaaring gawin nang walang second-guessing:

Precision ng lokasyon: Malaman ang eksaktong geographical precision na may presyon ng radius sa kilometros sa paligid ng mga coordinates, makakatulong sa iyo upang matukoy kung ang data ng lokasyon ay matugunan ang iyong mga kinakailangan para sa geo-based rules at compliance.

Privacy Clarity: I-identify ang eksaktong layer ng anonymity at provider (VPN, proxy, Tor, relay) sa halip ng isang vague flag, na nagbibigay-daan para sa mga customized controls.

Mga Detalye ng Carrier: Ang pangalan ng Surface Carrier at MCC/MNC codes para sa iyo ay maaaring bumuo ng carrier-specific rules, i-detect ang SIM-swap risk, o mag-aalok ng direct bill payment lamang sa suportahan na network.

Network Change Detection: Tingnan ang last-changed timestamps para sa parehong mga data ng geolocation at ASN upang makatulong sa pag-identifikasi ng nakalipas na reallocated IP range at infrastructure shifts: kritikal para sa pag-detect potential fraud o seguridad risks mula sa bagong-allocated IPs.

Infrastructure Identification: Makakuha ng hosting, anycast, at satellite na mga indicator na klasisado ang mga uri ng network, habang ang resolusyon ng hostname ay nagbibigay ng reverse DNS para sa mas mataas na profile ng infrastructure at verification.





IPinfo Plus Use Cases Include:

VPN at proxy service identification: I-identify ang anumang mga serbisyo at provider ng anonymization upang bumuo ng targeted security policies at access controls

IP reassignment detection: Monitor geo at ASN pagbabago timestamps upang i-flag recent reassigned IP ranges na maaaring lumikha ng mas mataas na risk ng scam

Prevention ng mobile carrier fraud: Implementate carrier-specific rules using MCC/MNC codes and carrier names to detect SIM-swap attacks o i-activate direct billing sa verified networks

Lokasyon-based compliance: Gamitin ang precision radius upang matukoy kung ang precision ng geolocation ay matugunan sa regulatory mga kinakailangan para sa content licensing, tax calculation, o data residence





Learn More

Ang IPinfo Plus ay magagamit mula sa $ 62 / buwan (na may isang taon na kompromiso) para sa 150,000 API requests, na may flexible pricing layers hanggang sa 1M requests sa monthly o annual plans. Data ay magagamit via API, database download,Ang Snowflake Market, o ang Google Cloud Marketplace (ang usat angang EUang mga ito)

Ang mga developer ay maaaring mag-sign up ngayon upang magsimula sa API saMga pahinang tumuturoang fullDokumentasyonIkaw ay magagamit upang magsimula sa loob ng ilang minuto.





Ang IPinfo ay ang internet data company, na nagbibigay ng mga pinakamataas na IP data sa mundo na nagbibigay ng mataas na kontekstong metadata sa bawat IP address, mula sa geolocation at mobile carrier sa privacy detection at proxy. Ang IPinfo ay matatagpuan ng higit sa 500,000 mga gumagamit, mula sa mga developer hanggang sa Fortune 500 kumpanya, na ginagamit ng IP data upang gumawa ng mas malusog na mga decision-making, pagkuha ng mga risk sa seguridad, magbigay ng regulatory compliance, at mag-drive ng mas mahusay na mga karanasan sa customer. Ang IPinfo's robust at malusog API ay pagproseso ng higit sa 1 bilyong mga request araw-araw, na may data na magagamit din sa pamamagitan ng direct download at mga pangunahing cloud platform, lahat na sumusIpinanganak ko.





ang napili ng mga taga-hanga: Meghan Prichard

I-call ang number 1 (800) 731-7893





## ang