Şifrler kod ýazýarlar: Eva Galperin Stalkerware garşy

Cypherpunks, bütin dünýäde gözegçilik we senzura garşy durmak üçin açyk kriptografiki gurallary döredýän we ulanýan şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň tarapdary. Olaryň hemmesi 90-njy ýyllarda ilkinji poçta sanawlaryna gatnaşmady, ýöne henizem şol bir söweşde, şol bir idealda gaty köp gatnaşýarlar. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini we söz azatlygyny berk goldaýan Ewa Galperin, şolaryň biri hasaplanyp bilner.





Latwiýada ýewreý ene-atasynda dünýä indi, 1990-njy ýyla çenli bu gowy habar däldi. Latwiýa şol döwürde Sowet Sosialistik Respublikalary Bileleşigine (SSSR) we döwletiň özi degişlidi. antisemitizm bilen meşgullandy . Galperiniň maşgalasy ýewreý halkyna erkin göçmäge rugsat berlende ABŞ-dan syýasy gaçybatalga sorady göçürdiler 1980-nji ýyllarda Kaliforniýanyň San-Fransisko şäherine.





Kompýuterlere bolan gyzyklanmasy, kompýuter howpsuzlygy hünärmeni kakasyndan ylham alyp, ir başlandy. Diňe 12 ýaşynda adaty “Unix / Solaris” iş stoluny aldy we çalt onlaýn onlaýn jemgyýetlere gatnaşdy , ylmy fantastika barada pikir alyşdy we interaktiw tekst oýunlaryny oýnady. Ol şifr bilen baglanyşykly ideologiýalar has soň gelerdi.





Galperin ulalansoň tehniki gyzyklanmalaryny akademiki işler bilen deňleşdirdi. Silikon jülgesinde Unix ulgamynyň dolandyryjysy bolup birnäçe kompaniýada işleýän wagtynda San-Fransisko döwlet uniwersitetinde syýasy ylym we halkara gatnaşyklaryny öwrendi. 2007-nji ýylda Elektron serhet gaznasyna (EFF) girmezden ozal, Galperin hem işledi ABŞ-Hytaý syýasat institutynyň merkezinde. Ol ýerde konferensiýalar gurady we Hytaýyň energiýa syýasatyny gözledi.





Elektron serhet gaznasynda (EFF)

Elektron serhet gaznasy (EFF), sanly hukuklara bagyşlanan meşhur halkara girdeji däl, 1990-njy ýylda başga bir şifr tarapyndan esaslandyryldy, Jon Gilmore . Hökümetiň gözegçiligine garşy göreşmekden, şifrlemäni goramakdan başlap , bitaraplygy goramakdan we korporatiw çaknyşyklara garşy göreşmekden başlap, köp sanly meseläni çözýär. Hukuk hereketleri, syýasat işleri we bilim arkaly EFF barha sanly dünýäde şahsyýetleriň hukuklarynyň hormatlanmagyny üpjün edýär.









Galperin EFF-de 2007-nji ýyldan bäri dürli rollarda işleýär. Ol ýaly beýan edildi , EFF-iň berýän kanuny kömegini gözleýän adamlardan jaň edip başlady, ýöne ahyrsoňy işjeňlik toparyna geçdi. 2013-nji ýylda olaryň söz azatlygynyň halkara utgaşdyryjysydy.





2015-nji ýyla çenli a tutuş kampaniýa Jillian Yorkork bilen (häzirki EFF Halkara Söz azatlygy boýunça müdiri) hakyky atlary onlaýn ýagdaýda ulanmagyň töwekgelçiligi barada, esasanam, anonimlige bil baglaýan awtoritar re inimlerde journalistsurnalistler, aktiwistler we şahsyýetler üçin habarlylygy ýokarlandyrmak üçin. Bu, tutuş karýerasynda umumy bir nokat boldy: kiberhowpsuzlyk okuwy we ejiz adamlara kömek. Ol ýaly diýip atlandyrdy , 'otagda bolmadyklar'.





“Höwes edýän howpsuzlyk işim, goramak isleýän adamlarymdan başlaýar. Gepleşikden kimiň galanlygy ýa-da otagda kimiň ýokdugy hakda pikir etmekden başlaýar. Şeýle hem, tehniki başarnyklarymy ulanmaga, zyýanly programma üpjünçiligini tersleşdirmäge, zyýan görkezmäge ýa-da bir kompaniýada gygyrmaga başlaýaryn, ýöne elmydama adamlar bilen başlaýaryn. ”





2017-nji ýylda kiberhowpsuzlyk müdiri wezipesine bellenildi we öňde barýar EFF-iň howp laboratoriýasy Bu topar gözegçilik tehnologiýalarynyň gowşak jemgyýetleri we şahsyýetleri nädip nyşana alýandygyny öwrenýär. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän zyýanly programma üpjünçiligi, gizlin programma üpjünçiligi we gizlinlik hukuklaryny goramagy maksat edinýän polisiýa maglumatlary ýygnamakdan gizlinlik töwekgelçiligi ýaly meseleleri öwrenýär.





Stalkerware garşy koalisiýa

Esasanam jübütler meselesinde näçeräk adamyň öz ýakynlaryna içalyçylyk etmek isleýändigi hakykatdanam aladalandyryjy. “Stalkerware” diýilýän zat munuň üçin döredildi. Bu, adamyň telefonynda ýa-da beýleki enjamlarynda bilmezden gizlin gözegçilik etmek we yzarlamak üçin döredilen zyýanly programma üpjünçiligi. Köplenç kemsidiji hyzmatdaşlar ýa-da şahslar pidalara içalyçylyk etmek, habarlar, jaňlar, ýerleşýän ýer we göz aýlamak taryhy ýaly şahsy maglumatlara girmek üçin ulanylýar. Adatça razylyk bolmazdan gurnalan we gizlenýän bolsa, mundan beýläk azar berilmegine ýa-da fiziki taýdan kemsidilmegine sebäp bolup biler.





2019-njy ýylyň aprel aýyna çenli Galperin dolandyrdy ynandyrmak kiberhowpsuzlyk kompaniýasy Kaspersky Lab, stalker programma üpjünçiligini Android üçin wirusa garşy önümlerinde ýüze çykarylýan howp hökmünde goşmak üçin. Şeýle hem, ol Apple-dan iOS üçin App Store-da edil şonuň ýaly hereket etmegini isledi we hatda häkimiýetlere bu hili programma üpjünçiligini gadagan etmegi we ony öndürýän kompaniýalary ýapmagy isledi. Ol: “Bu kompaniýalaryň käbiriniň ýapylmagyny görmek gowy bolardy. Käbir adamlaryň türmä gitmegini görmek gowy bolardy ".





Şeýle-de bolsa, Galperin ol ýerde durmady. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda bilelikde esaslandyrdy Stalkerware garşy koalisiýa , birnäçe kiberhowpsuzlyk guramalary we zorluga garşy guramalar tarapyndan goldanýar. Pidalar, aklawçylyk guramalary we howpsuzlyk hünärmenleri üçin okuw, tehniki görkezme we bilim çeşmelerini hödürleýärler. Mundan başga-da, koalisiýa öňdebaryjy tejribäni kesgitlemek we goldaw hyzmatlarynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak arkaly stalker programma üpjünçiligini ýüze çykarmak we onuň öňüni almak üçin işleýär.





Bu habarlylyk tagallasy bilen ABŞ-nyň Federal Söwda Geňeşi pidalar üçin hakyky howp hökmünde stalker programma üpjünçiligine has köp üns berip başlady. Içaly programma üpjünçiligi öndürijisi Goldaw Kingini 2021-nji ýylda gadagan etdiler we bu kompaniýa we onuň ýolbaşçylary üçin jenaýat sanksiýalaryny ulanmagy göz öňünde tutdular. Galperin hasaplady sebäp üçin uly ýeňiş.





Gizlinlik hem biziň üstümizde

Eva Galperin ýaly dünýäde senzura we gözegçilige garşy göreşýän, gizlinligimizi we onlaýn azatlygymyzy goramak üçin sanly çeşmeleri döredýän we üpjün edýän adamlar bar. Şeýle-de bolsa hem teswir berdi , söweş özümizden başlamaly.





“Meniň pikirimçe, sanly hukuklaryň“ sahnasynyň ”ösüşi haýran galdyryjy. Bu söweşde biz ýeke däl - obeer şarynyň dürli künjeklerinde soýuzdaşlar gaty köp ... emma bu, ähli hukuklarymyzy goramak üçin eglişik etmeli we eglişik etmeli däl diýmekdir. "





Onlaýn gizlinligimizi goramak üçin elýeterli sanly çeşmeleri ulanmak bilen, şahsy maglumatlarymyza gözegçilik edip bileris we azatlygymyzy gorap bileris. Bu şifrlenen aragatnaşygy kabul etmek, VPN ulanmak ýa-da merkezleşdirilmedik platformalary öwrenmek ýaly ýönekeý bolup biler. Bu gurallar, sesiňiziň we işleriňiziň şahsy we ygtybarly bolmagyny üpjün edip, islenmeýän yzarlamalara we senzura garşy durmaga kömek edýär.





Bu giňişlikde güýçli gurallaryň biri Obyte , Directed Acyclic Graph (DAG) gurluşynda gurlan merkezleşdirilmedik platforma. Blokirlemelerden tapawutlylykda, Obyte senzura garşy durnukly kripto ekosistemasyny hödürleýär, bu ýerde ulanyjylar araçy ýa-da çäklendirmesiz serişdeleri göçürip we maglumatlary ygtybarly saklap bilerler. Onuň dizaýny, doly merkezleşdirilmedik ulgamda ygtybarly amallary hödürleýär we her kimiň gatnaşmagy üçin açyk ýer berýär. Mundan başga-da, “Obyte” -ni täze programmalar gurmak üçin ulanýanlar has hususy, ygtybarly we erkin sanly gurşawa goşant goşup bilerler.









