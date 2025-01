Cypherpunks Rašykite kodą: Eva Galperin prieš „Stalkerware“.

Cypherpunks yra privatumo gynėjai, kurie kuria ir naudoja atviras kriptografines priemones, kad atsispirtų stebėjimui ir cenzūrai visame pasaulyje. Ne visi jie dalyvavo pirmuosiuose adresų sąrašuose devintajame dešimtmetyje, tačiau jie vis dar dalyvauja toje pačioje kovoje su tais pačiais idealais. Viena iš jų galima laikyti Evą Galperin, kuri buvo griežta privatumo ir žodžio laisvės internete gynėja.





Ji gimė Latvijoje žydų tėvams, o tai nebuvo labai gera žinia iki 1990 m. Latvija tada priklausė Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungai (SSRS), o pati valstybė praktikavo antisemitizmą . Galperino šeima paprašė politinio prieglobsčio JAV, kai žydams buvo leista laisvai emigruoti, todėl jie persikėlė į San Franciską, Kaliforniją, apie 1980 m.





Domėtis kompiuteriais ji prasidėjo anksti, įkvėpta jos tėvo, kompiuterių saugos specialisto. Būdama vos 12 metų ji gavo pritaikytą Unix/Solaris darbalaukį ir greitai įsitraukė į internetines bendruomenes , diskutavo apie mokslinę fantastiką ir žaidė interaktyvius tekstinius žaidimus. Ji susiję su cypherpunk ideologijos ateis daug vėliau.





Kai ji augo, Galperin suderino savo techninius interesus su akademiniais užsiėmimais. Ji studijavo politikos mokslus ir tarptautinius santykius San Francisko valstijos universitete, dirbdama keliose įmonėse Unix sistemos administratore Silicio slėnyje. Prieš prisijungdamas prie Electronic Frontier Foundation (EFF) 2007 m., Galperinas taip pat dirbo JAV ir Kinijos politikos instituto centre. Ten ji rengė konferencijas ir tyrinėjo Kinijos energetikos politiką.





„Electronic Frontier Foundation“ (EFF)

„Electronic Frontier Foundation“ (EFF) yra garsi tarptautinė ne pelno siekianti skaitmeninių teisių organizacija, kurią 1990 m. įkūrė kitas cypherpunk, Džonas Gilmoras . Ji sprendžia daugybę problemų – nuo kovos su vyriausybės stebėjimu ir šifravimo gynimu iki tinklo neutralumo propagavimo ir kovos su įmonių pertekliumi. Teisiniais veiksmais, politikos darbu ir švietimu EŽF užtikrina, kad vis labiau skaitmeniniame pasaulyje būtų gerbiamos asmenų teisės.









Galperin dirba EŽF nuo 2007 m. ir ėmėsi įvairių vaidmenų. Kaip ji aprašyta , ji pradėjo priimti žmonių, ieškančių EŽF teikiamos teisinės pagalbos, skambučius, bet galiausiai perėjo į aktyvizmo komandą. 2013 m. ji buvo jų tarptautinės žodžio laisvės koordinatorė.





Iki 2015 metų ji pradėjo a visa kampanija su Jillian York (dabartinė EFF direktorė, atsakinga už tarptautinę išraiškos laisvę), kad padidintų informuotumą apie tikrų vardų naudojimo internete riziką, ypač žurnalistams, aktyvistams ir autoritarinio režimo asmenims, kurie, norėdami išlikti saugūs, pasitiki anonimiškumu. Tai buvo bendras dalykas per visą jos karjerą: švietimas kibernetinio saugumo klausimais ir pagalba pažeidžiamiems žmonėms. Kaip ji jiems paskambino , „tie, kurių nėra kambaryje“.





„Mano aistringas saugumo darbas prasideda nuo žmonių, kuriuos noriu apsaugoti. Tai prasideda nuo mąstymo apie tai, kas nedalyvauja pokalbyje arba kas nėra kambaryje. Taip pat galiu panaudoti savo techninius įgūdžius, panaikinti kenkėjiškas programas, demonstruoti žalą ar galiausiai šaukti ant įmonės, bet visada pradedu nuo žmonių.





2017 m. ji buvo paskirta kibernetinio saugumo direktore ir vadovauja EFF grėsmių laboratorija Ši grupė tiria, kaip stebėjimo technologijos nukreiptos į pažeidžiamas bendruomenes ir asmenis. Jame nagrinėjamos tokios problemos kaip valstybės remiamos kenkėjiškos programos, persekiojimo programos ir privatumo rizika, kylanti dėl policijos duomenų rinkimo, siekiant apsaugoti privatumo teises.





Koalicija prieš „Stalkerware“.

Tikrai nerimą kelia tai, kiek žmonių norėtų šnipinėti savo „mylimuosius“ kaip piktnaudžiavimo kontrolę, ypač porų atveju. Vadinamoji stalkerware buvo sukurta būtent tam. Tai kenkėjiška programinė įranga, skirta slaptai stebėti ir sekti žmogaus veiklą telefone ar kituose įrenginiuose jam nežinant. Ją dažnai naudoja smurtaujantys partneriai ar asmenys, norėdami šnipinėti aukas, pasiekti privačią informaciją, pvz., žinutes, skambučius, vietą ir naršymo istoriją. Įdiegta be sutikimo ir paslėpta, ji gali sukelti tolesnį priekabiavimą ar fizinę prievartą.





Iki 2019 m. balandžio mėn. Galperinas sugebėjo įtikinti kibernetinio saugumo bendrovė „Kaspersky Lab“ įtrauks „Stalkerware“ kaip aptinkamą grėsmę į savo antivirusinius produktus, skirtus „Android“. Ji taip pat paprašė „Apple“ padaryti tą patį „iOS“ skirtoje „App Store“ parduotuvėje ir netgi paragino valdžios institucijas uždrausti tokią programinę įrangą ir uždaryti ją gaminančias įmones. Kaip ji sakė: „Būtų malonu, kad kai kurios iš šių įmonių būtų uždarytos. Būtų malonu, kad kai kurie žmonės atsidurtų kalėjime“.





Galperinas tuo neapsiribojo. 2019 m. lapkritį ji įkūrė bendrovę Koalicija prieš „Stalkerware“. , palaikoma kelių kibernetinio saugumo subjektų ir kovos su smurtu organizacijų. Jie siūlo mokymus, technines gaires ir švietimo išteklius aukoms, advokatų organizacijoms ir saugumo specialistams. Be to, koalicija siekia pagerinti „stalkerware“ aptikimą ir prevenciją, nustatydama geriausią praktiką ir didindama palaikymo paslaugų pajėgumus.





Iš dalies dėl šių sąmoningumo didinimo pastangų JAV Federalinė prekybos komisija pradėjo daugiau dėmesio skirti „stalkerware“ programoms, kaip realiai grėsmei aukoms. Jie uždraudė šnipinėjimo programų gamintoją „Support King“ 2021 m. ir svarstė galimybę taikyti baudžiamąsias sankcijas tokio tipo įmonėms ir jos vadovams. Galperinas svarstė tai svarbi pergalė reikalui.





Privatumas taip pat priklauso mums

Yra tokių žmonių kaip Eva Galperin, kurie visame pasaulyje kovoja su cenzūra ir stebėjimu, kuria ir teikia mums skaitmeninius išteklius, kad apsaugotume savo privatumą ir laisvę internete. Nors, kaip ji yra taip pat komentavo , kovą reikia pradėti nuo savęs.





„Manau, kad skaitmeninių teisių „scenos“ augimas yra nuostabus. Šioje kovoje nesame vieni – kiekviename pasaulio kampelyje yra tiek daug sąjungininkų... bet tai taip pat reiškia, kad turime veržliai ginti VISAS savo teises, o ne daryti kompromisus.





Naudodami turimus skaitmeninius išteklius, kad apsaugotume savo privatumą internete, galime kontroliuoti savo asmens duomenis ir apsaugoti savo laisvę. Tai gali būti taip paprasta, kaip šifruoto ryšio pritaikymas, VPN naudojimas arba decentralizuotų platformų tyrinėjimas. Šie įrankiai padeda atsispirti nepageidaujamam stebėjimui ir cenzūrai, užtikrinant, kad jūsų balsas ir veikla išliktų privatūs ir saugūs.





Vienas galingas įrankis šioje erdvėje yra Obaitas , decentralizuota platforma, sukurta remiantis nukreipto aciklinio grafiko (DAG) struktūra. Skirtingai nuo blokų grandinės, „Obyte" siūlo cenzūrai atsparią kriptovaliutų ekosistemą, kurioje vartotojai gali saugiai perkelti lėšas ir saugoti duomenis be tarpininkų ar apribojimų.









