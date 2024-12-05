ኣርያ ሳንቲም 3000% ዕብየት ኣመዝጊቡ፣ ፈላሚ ኮይኑ ጋላክቲክ-ቴማ ዘለዎ ክሪፕቶ ኢኮሲስተም

ዱባይ፡ ኢማራት ዓረብ፡ ታሕሳስ 5፡ 2024/ቻይንዋየር/--ኣርያ ሳንቲም ዝተባህለ ካብ ወጻእተኛታት ዝተደፋፍአ ቶከን፡ ዋጋኡ ብ3000% ርኡይ ወሰኽ ኣርእዩ። ኣርያ ሳንቲም ካብ ምልክት ምዃን ሓሊፉ፡ ንዕዳጋ ሳንቲም ሚም ዳግማይ ንምቕራጽ ከም ምንቅስቓስ ብኢንተርስታላር ራእይን ማሕበረሰብ ማእከል ዝገበረ ተልእኾን ይቐውም።
ኣርያ ሳንቲም ናብ ወርሒ ንምብጻሕ ዝወሰደቶ ተበግሶ ኣቕሪባ ኣላ-ቃል ብቓሉ። ምስ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ብምትሕብባር ክሳብ 2025 ፍሉይ ፓኬጅ ናብ ገጽ ወርሒ ምልኣኽ።ብ“ሃብቲ ኣርያም ክፈትሕ” ብዝብል ጭርሖ ተመሪሑ እዚ ምልክት ካብ መኽሰብ ንላዕሊ ንምሃብ ይምነ-ካብዚ ዓለም ወጻኢ ዝኾነ ክህብ ይደሊ ንማሕበረሰባ ዝኸውን ተመኩሮ ዘለዎ ምዃኑ’ዩ።
ብመንገዲ ኣርያ ሚኒ ኣፕሊኬሽን፡ ተጠቀምቲ ቶከናት ናይ ምርካብ፡ ፍሉይ ዕጫታት ናይ ምእታውን ናይ ስድራቤት ዕረፍቲ፡ ናይ ነፋሪት ትኬትን ውሱን ሕታም NFTsን ሓዊሱ ተመኩሮታት ናይ ምኽፋት ዕድላት ይወሃቦም። እዚ ፈጠራዊ ኣገባብ ንኣርያ ሳንቲም ኣብቲ ጽዑቕ ናይ ሚም ሳንቲም ቦታ ይፈልዮ።
ዕዳጋ ሳንቲም ሚም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ብፓምፕ-ኤንድ-ዳምፕ ስኬማትን ንጥረ ነገር ዘይብሎም ፕሮጀክትታትን ተሃስዩ ጸኒሑ እዩ። ኣርያ ኮይን ነዚ ትረኻ ዋጋ፡ ዘላቕነትን ጽምዶን ኣብ ቅድሚት ንምምጻእ ተልእኾ ሒዛ ዳግማይ ክትጽሕፎ ትደሊ።
ኣብ ሕመረት ኣርያ ሳንቲም ንጡፍ ማሕበረሰባ እዩ። ብኣርያንስ ዝፍለጡ ኣባላት፡ ከም በዓላት፡ ፍሉይ ሰዓታትን ርኡይ ናይ ቶከን ምሃብን ዝኣመሰሉ ተመኩሮታት ይሽለሙ። ብመንገዲ...
ኩሉ መዳያት ኣርያ ሳንቲም-ካብ ስርዓተ ሽልማታቱ ክሳብ እቲ ብጸወታ ዝተሰርሐ ስነ-ህይወቱ-ምሉእ ብምሉእ ምስ ኣርያላንድ ዝተዋሃሃደ ኮይኑ፡ ተጠቀምቲ ንኽዋፈሩ፡ ንኽድህስሱን ንኽሳተፉን ቀሊል ይገብሮ።
ኣርያ ሳንቲም ካብ ስፍሓት ጠፈር ምትብባዕ ትረክብ፡ ዕላማኣ ድማ ንፍልጠት ምድላይን ምህዞን ንምልዕዓል እዩ። ስነ-ህይወታ ምዕቡል ቴክኖሎጂ AIን ARን ተጠቒሙ መዓልታዊ ህይወት ጸወታታት ብምግባር ንተጠቀምቲ ምስ ፖኪሞን GO ዝመሳሰል መሳጢ ተመኩሮታት ይህቦም።
እቲ ተመኩሮ ብማስተር ቬሉዶ ዝምራሕ ኮይኑ፡ ኣብ ዛንታ ኣርያ ኮይን ማእከላይ ዝኾነ ብAI ዝሰርሕ ገጸ ባህሪ እዩ። ቬሉዶ ከም ውልቃዊ ሓጋዚ ኮይኑ ይሰርሕ፣ ንተጠቀምቲ ብመገዲ መስተጋብራዊ ዕማማት ይመርሖም፣ እዚ ድማ ቶከናት ክረኽቡ፣ ሕቡእ ስንቂ ክረኽቡ፣ ከምኡ’ውን ከም ቅናስ ዝኣመሰሉ ናይ ሓቂ ዓለም ረብሓታት ክኸፍትን ዓስቢ ክረኽቡን ዘኽእሎም እዩ።
ክሪፕቶካረንሲ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ብዘይ ገለ ጸገም ብምውህሃድ፡ ኣርያ ሳንቲም ፍሉይ ውህደት ትምህርቲ፡ ምትእስሳር ማሕበረሰብን ዝጭበጥ ሽልማትን የቕርብ።
ኣርያ ሳንቲም ኣብ ክሪፕቶ ስፔስ ብጽኑዕ ዕዳጋ፡ ንጡፍ መጠን ንግዲ፡ ከምኡ’ውን ፍሉይ ማሕበረሰባዊ ተበግሶታት ንነብሳ ትፍለ። ንዓቢ ዕብየት ዝቐውም ኮይኑ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ብ100x ወሰኽ ዕላማ ዝገበረ።
“ዕዳጋ ሚም ሳንቲም ከም ኣርያ ሳንቲም ዝኣመሰለ ርእዩ ኣይፈልጥን። ኣብዚ ዘለና ንማሕበረሰብና ብዘይሓሰብናዮ መንገዲ ንምልዕዓል፡ ንምትእስሳርን ንምሽላምን ኢና” ይብል ሲኤምኦ ኣርያ ኮይንን ሓደ ካብቶም ብድሕሪኡ ዘለዉ ራእይ ዘለዎምን ጋሪ።
ኣርያ ሳንቲም ኣብ ማሕበረሰብ ዘተኮረ ፕሮጀክት ክሪፕቶካረንሲ ኮይኑ፡ ንተጠቀምቲ ንምሕያል ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ነቲ ናይ ሚም ሳንቲም ቦታ ዳግማይ ንምግላጽ እዩ። ብመሃዚ ስነ-ህይወት AriaLand, AI-driven gamification, ከምኡ’ውን መሬት ዝሰበረ ወርሓዊ ተልእኾ ኣቢሉ፡ Aria Coin ኣብ ዓለም ክሪፕቶ ሓድሽ ደረጃታት የቐምጥ ኣሎ።
ጆርጅ ኤል.
ደገፍ@ariacoin.io
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ