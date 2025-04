AI ዝበለጸ ይፈልጥ-ግን ምስኡ ምስ እትሰማማዕ ጥራይ

ጸሓፊ፥ (1) ኣንድሪው ጀይ ፒተርሰን፡ ዩኒቨርሲቲ ፖይቲየር ([email protected])።

ሰሌዳ መላግቦታት

ኣብስትራክትን መእተውን

ተዛማዲ ስራሕ

እቲ ሚድያ፣ ፍልተር ፍንጣጣታትን መቓልሕ ክፍልታትን።

ጽልዋታት መርበብን ሓበሬታ ምውህሃድን (Information Cascades)

ሞዴል ምፍራስ

ኣብ LLMs ዝፍለጡ ወገናውነት

ሞዴል ምፍራስ ፍልጠት

ውፅኢታት

ዘተን መወከሲታትን





መመላእታ ጽሑፍ

ስፍሓት ጭራታት ምውድዳር

ምፍራስ ፍልጠት ምግላጽ

መመላኽዒ

ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰፊሕ ዳታ ናይ ምምስራሕ፡ ሓድሽ ርድኢት ናይ ምፍጣርን ዝዓበየ ኣፍራይነት ናይ ምኽፋትን ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎ፡ ብሰፊሑ ምቕባሉ ግን ዘይተጸበናዮ ሳዕቤን ከስዕብ ይኽእል። AI ንዝተወሰኑ ኣገባባት ፍልጠት ንምርካብ ዝወጽእ ወጻኢታት ብምንካይ፡ ብተጋራጫዊ መንገዲ ንርድኢት ህዝቢ ክጎድእ ዝኽእል ኩነታት ነለሊ። ዓበይቲ ሞዴላት ቋንቋታት ኣብ ሰፊሕ መጠን ዝተፈላለየ ዳታ ክስልጥኑ እንከለዉ፡ ብተፈጥሮኦም ናብ ‘ማእከል’ ናይቲ ዝርገሐ ገጾም ውጽኢት የፍርዩ። እዚ ብሓፈሻ ጠቓሚ እዩ፣ እንተኾነ ግን ኣብ ተደጋጋሚ ስርዓታት AI ሰፊሕ ምጽጋዕ ናብ “ምፍራስ ፍልጠት” ኢልና እንገልጾ መስርሕ ከስዕብ ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ንመሃዝነትን ሃብቲ ርድኢትን ባህልን ደቂ ሰባት ክጎድእ ከምዝኽእል ይምጉት። ይኹን እምበር፡ ዘይከምቶም ኣብ ምንታይ ዳታ ከም ዝሰልጠኑ ክመርጹ ዘይክእሉ ሞዴላት AI፡ ደቂ ሰባት ዋጋ ዘለዎም ኮይኖም እንተተረዲኦም ዝተፈላለየ ዓይነት ፍልጠት ብስትራተጂካዊ ኣገባብ ክደልዩ ይኽእሉ። ነዚ ንምምርማር፡ ሓደ ማሕበረሰብ ተማሃሮ ወይ መሃዝቲ ባህላዊ ኣገባባት ክጥቀም ወይ ኣብ ቅናሽ ዝግበረሉ ብAI ዝተሓገዘ መስርሕ ክምርኮስን ምፍራስ ፍልጠት ዘጋጥመሉ ኩነታት ከለልን ዝመርጽ ቀሊል ሞዴል ንህብ። ኣብቲ ነባሪ ሞዴልና፡ ኣብ AI ዝፍጠር ትሕዝቶ 20% ቅናስ ካብቲ ቅናስ ኣብ ዘይብሉ እዋን ንላዕሊ ካብ ሓቂ ብ2.3 ዕጽፊ ዝያዳ ህዝባዊ እምነት የስዕብ። ኣብ መወዳእታ፡ ካብቲ ውጽኢት ብምብጋስ፡ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ውጽኢት ንምምካት ተወሳኺ ኣንፈታት መጽናዕቲ ንርኢ።

መእተዊ

ቅድሚ ምምጻእ ጀነሬቲቭ ኤኣይ፡ ኩሉ ጽሑፋትን ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ብደቂ ሰባት ዝፍጠር ኮይኑ፡ ኣብ ገሊኡ ድማ ብመሳርሒታት ወይ ብኮምፒተር ስርዓት ዝተሓገዘ እዩ። ዓበይቲ ሞዴላት ቋንቋ (LLMs) ብዳርጋ ዜሮ ሰብኣዊ ጻዕሪ ጽሑፍ ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ግን፡ ምስ ሞዴላት ምስሊ፡ ድምጽን ቪድዮን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ፡ እቲ ደቂ ሰባት ዝቃልዑሉ ዳታ ብAI ዝፍጠር ወይ ብAI ዝሕገዝ መስርሕ ክዕብለል ከም ዝኽእል ይሕብር።





ተመራመርቲ፡ ተደጋጋሚ ስልጠና ናይ AI ሞዴላት ኣብ ስነ-ጥበባዊ ጽሑፍ፡ ናብ ምብስባስ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣስተብሂሎም ኣለዉ፡ እዚ ድማ “ሞዴል ምፍራስ” ተባሂሉ ይፍለጥ (Shumailov et al., 2023)። ተገዳስነትና ኣብ ተገላባጢ ናይዚ ስክፍታ ኮይኑ፡ ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ወዲ ሰብ ኣብ ዝርገሐ ፍልጠት ዝህልዎ ናይ ሚዛን ጽልዋታት ዘተኮረ እዩ። ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ምብራኽ ብAI ዝፍጠር ትሕዝቶን ብAI ዝመሓላለፍ ምብጻሕ ሓበሬታን ንመጻኢ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት፡ ምድላይ ሓበሬታን ፍልጠትን ክጎድእ ከምዝኽእል ንሓትት።





ናይ መጀመርታ ጽልዋ ናይቲ ብAI ዝፍጠር ሓበሬታ ድሩት እዩ ዝብል ግምት ኣሎ፣ ኣብ ጉድኣት AI ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ድማ ብግቡእ ኣብ ቅጽበታዊ ሳዕቤናት ናይቲ ብ“deepfakes” (Heidari et al., 2023) ዝዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ፣ ወገናውነት ኣብ AI ኣልጎሪዝም (Nazer et al., 2023)፣ ከምኡ’ውን ፖለቲካዊ ግጉይ ሓበሬታ (Chen and Shu, 2023) ዘተኮረ እዩ። ትኹረትና ብመጠኑ ዝነውሐ ናይ ግዜ ኣድማስ ኣለዎ፣ ንጽልዋ ሰፊሕ፣ ኣብ ክንዲ ወሰናስን ምቕባል ድማ ይምርምር።





ኣብዚ እዋን እዚ ተመራመርትን መሃንድሳትን AI ምስ ካልኦት ደቂ ሰባትን ምስ ምንጭታት ሓበሬታን ዘለና ተመኩሮ ዝሽምግልሉ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ይሃንጹ ኣለዉ። እዚኦም ካብ LLMs ምምሃር (Chen, Chen, and Lin, 2020)፣ ውጽኢት ምድላይ ምስ LLMs ደረጃ ምሃብ ወይ ምጽማቕ (Sharma, Liao, and Xiao, 2024)፣ ከምቲ ምስ ባህላዊ ኣውቶኮምፕሊት (Graham, 2023; Chonka, Diepeveen, and Haile, 2023) ንኽጽሕፉ ዝግበኦም ናይ ምድላይ ቃላት ወይ ቃላት ምሕባር፣ ንኽጽምበሩ ስርዓታት ምሕንጻጽ ዝጅምሩ እዮም። ተሓባበርቲ (Ball and Lewis, 2018)፣ ኣብ LLM ዝተመርኮሰ ምዝዛም መሰረታት ፍልጠት ካብ ዊኪፒዲያ (Chen, Razniewski, and Weikum, 2023)፣ ምትርጓም መረዳእታ መንግስቲ (Fisher, 2024)ን ምሕጋዝ ጋዜጠኛታትን (Opdahl et al., 2023)፣ ካብቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝርዝር ውሑዳት ጥራይ ንምጥቃስ።





ምስ ግዜ፡ ጽግዕተኛነት ኣብዞም ስርዓታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ምትእስሳር ምህላው፡ “መርገም ምድግጋም” (Shumailov et al., 2023) ክፈጥር ይኽእል’ዩ፡ ኣብኡ ድማ ናብቲ መበቆላዊ ብዙሕነት ፍልጠት ደቂ ሰባት እንረኽቦ ምብጻሕና ብኸፊልን እናጸበበን ዝኸይድ ንኡስ ጕጅለ ኣረኣእያታት እናተመሓላለፈ ይኸይድ። ኣብ LLM ዝተመርኮሰ ስርዓታት ምውህሃድ እናወሰኸ ምስ ከደ፡ ኣብቲ ናይ ስልጠና ዳታ ልሙዳት ዝነበሩ ዝተወሰኑ ህቡባት ምንጭታት ወይ እምነታት፡ ኣብ ህዝባዊ ኣተሓሳስባ (ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ስልጠና ዳታ) ክድልድል ክመጹ ይኽእሉ፡ ካልኦት “ነዊሕ ጭራ” ዘለዎም ሓሳባት ድማ ሸለል ይበሃሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ይርሳዕን።





ከምዚ ዓይነት መስርሕ ብ‘መቓልሕ ክፍሊ’ ወይ ብናይ ሓበሬታ ካስኬድ ውጽኢት ክድልድል ይኽእል እዩ፣ ኣብዚ ውሱን ስብስብ ሓበሬታ ተደጋጋሚ ምቅላዕ ውልቀሰባት እቶም ሸለል ዝበሃሉን ዘይተዓዘቡን ጭራታት ፍልጠት ብዙሕ ዋጋ ከምዘይብሎም ንኽኣምኑ ይገብሮም። AI ንዝተወሰኑ ዓይነታት ሓበሬታ ንምርካብ ዝወጽእ ወጻኢታት ብሱር በተኻዊ መንገዲ ክቕንስ ክሳብ ዝኽእል፡ ብመንገዲ እቲ “streetlight effect” ዝያዳ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ፡ ኣብዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ዘይተመጣጠነ ምድላይ ይግበር፡ መፍትሕ ናይ ሓደ ሰብ ክሕዝ ዝያዳ ተኽእሎ ስለዘለዎ ዘይኮነስ ኣብኡ ክትጥምት ስለዝቐለለ እዩ። ውጽኢቱ ዝኾነ ምጉዳል ጭራ ፍልጠት ደቂ ሰባት፡ ኣብ ፍትሓውነት፡ ምሕዋስ ብዙሕነት፡ ኣብ ምህዞ ዝጠፍአ መኽሰብን ምዕቃብ ቅርሲ ባህሊ ደቂ ሰባትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ስክፍታታት ርኡይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ንማጎት።





ኣብቲ ናይ ምምሳል ሞዴልና ግን፡ ደቂ ሰባት ምንጪ ሓበሬታታቶም ብንጥፈት ኣብ ምሕላው ስትራተጂካዊ ክኾኑ ዝኽእሉሉ ተኽእሎታት እውን ኣብ ግምት ነእቱ። ከምቲ ንማጎቶ፡ ኣብቶም ብAI ዝፍጠር ትሕዝቶ ሸለል ክበሃሉ ዝመጹ ናይ ታይ' መዳያት ፍልጠት ርኡይ ዋጋ እንተሃልዩ፡ ገለ ውልቀሰባት ብዛዕባ እቲ ክህሉ ዝኽእል ዋጋ እኹል ሓበሬታ ኣለዎም ኢሎም ብምግማት፡ ነቲ መኽሰብ ንምግሃድ ተወሳኺ ጻዕሪ ክገብሩ ይኽእሉ።

ጽማቕ ቀንዲ ኣበርክቶታት

AI ዋላ እኳ ንገለ ዓይነታት ሓበሬታ ንምርካብ ዝወጽእ ወጻኢታት ጥራይ እንተቐነሰ፡ ናብ “ምፍራስ ፍልጠት” ከብጽሕ ዝኽእል ዳይናሚክ ነለሊ፡ ነቲ ነዊሕ ጭራ ፍልጠት ሸለል ብምባል ኣብ ልዕሊ ወለዶታት ብዝበላሸወ ጸቢብ ኣረኣእያ ይፈጥር። ውልቀሰባት ኣብ ዝሓሰረ AI ቴክኖሎጂ ክምርኮሱ ድዮም ወይስ ካብ ምሉእ ዝርገሐ ሓቀኛ ፍልጠት ኣብ ናሙናታት ወፍሪ ክገብሩ ዝውስኑሉ ኣወንታዊ ፍልጠት ምፍሳስ ሞዴል ንህብ። ውልቀሰባት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ፍልጠት ንኸይፈርስ እኹል ሓበሬታ ዝረኽብሉ ኩነታት ብመምሰሊታት ንምርምር። ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ዘመነ ኤ.ኣይ.፡ ምፍራስ ፍልጠት ንምክልኻል ክህልዉ ዝኽእሉ መፍትሒታት ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ሒዝና ንዛዝም።