4 Memecoins ዝያዳ በላሕቲ ወፍሪ ክኾኑ ዝኽእሉ የቐንየልና ሕሰብ

ሜምኮይን ብባህሊ ኢንተርነት፡ ምትእስሳር ማሕበረሰብን ቫይራላዊ ኣንፈታትን ዝድረኽ ትርጉም ዘለዎ ኣካል ስነ-ህይወት ክሪፕቶካረንሲ ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ነዞም ሳንቲም ከም ሓድሽ ወፍሪ ጌሮም ክወስድዎ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ፍሉይ ዕድላት ዓቢ ረብሓ የቕርቡ። ን2025 ብሃንቀውታ ኣብ እንጽበየሉ ዘለና እዋን፡ ንኽንርእዮም ናብቶም ላዕለዎት memecoins ንጥሕል- ንዝተመስረቱ ግዙፋትን ተስፋ ዘለዎም ንኣሽቱ-ካፕ ቶከናትን ዝሽፍን እዩ።
ንዕዳጋ ዝመርሕ ዘለዉ ላዕለዎት Memecoins
ዶጅኮይን (DOGE)
ዶጅኮይን ንኹሉ ዝጀመረ ኦሪጅናል memecoin እዩ። ኣብ 2013 ከም ፓሮዲ ቢትኮይን ዝተፈጥረ DOGE፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ነቲ ናይ ዋዛ መበቆሉ ሰጊሩ ኣብ ዓለም ክሪፕቶ ዕቱብ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ሳላ እቲ ድልዱል ማሕበረሰቡን ብተደጋጋሚ ካብ ከም በዓል ኤሎን ማስክ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ሰባት ዝረኽቦ ምድጋፍን፡ ዶጅኮይን ከም ንጉስ ሜምኮይን ዘለዎ ቦታ ብሲሚንቶ ኣጽኒዑ ኣሎ።
- ህሉው ዕዳጋ ካፕ ፡ ተወዲኡ 62 ቢልዮን ዶላር ዕዳጋ (እዚ ጽሑፍ ኣብ ዝጸሓፈሉ እዋን)።
- ንDOGE ፍሉይ ዝገብሮ : ቅልልነቱን ተበጻሕነቱን ሓደ ካብቶም ብሰፊሑ ዝፍለጡ ክሪፕቶካረንሲታት ይገብሮ። እቲ ሳንቲም ብሰንኪ ትሑት ክፍሊት ትራንዛክሽን ንማይክሮ ትራንዛክሽንን ቲፒንግን እውን ተመራፂ ኣገባብ እዩ። ዶገ ኤሎን ማስክ ድሕሪ ምድጋፉ ተፈታውነቱ እናዓበየ መጺኡ።
- መጻኢ ኣጠማምታ : ምስ ቀጻሊ ምዕባለታትን ምቕባልን፡ ዶጅኮይን ብዓሚቕ እሙን ማሕበረሰቡ ዝድገፍ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ዕብየት ሓያል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ።
ሽባ ኢኑ (SHIB)
“ቀታሊ ዶጅኮይን” ዝብል ሳጓ ዝተዋህቦ፣ ሽባ ኢኑ ኣብ 2020 ዝተጀመረ ኮይኑ፡ ብቕልጡፍ ናብ ፍሉጥነት ደይቡ ኣሎ። ዘይከም Dogecoin፡ SHIB ኣብ ውሽጢ ዝዓበየ ስነ-ህይወት ከም ቶከን ኮይኑ ይሰርሕ፡ እዚ ድማ ዋንነቱ ዝኾነ ብሎክቸይን Shibarium ከምኡ’ውን ከም LEASHን BONEን ዝኣመሰሉ ተወሳኺ ቶከናት ሓዊሱ እዩ።
- ህሉው ዕዳጋ ካፕ : ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር .
- ፍሉጣት ባህርያት፦ መርበብ ሺባርየም ንመዐቀኒን ረብሓን SHIB ንምዕባይ ዝዓለመ ንጣር-2 ብሎክቸይን ፍታሕ እዩ። እቲ ስነ-ህይወት ዘይተማእከለ ፋይናንስ (DeFi) ኣማራጺታትን NFT መድረኻትን እውን የጠቓልል።
- መጻኢ ኣጠማምታ ፡ ሺባ ኢኑ ካብ memecoin ጥራይ ንላዕሊ እናሰገረ፡ ኣጠቓቕማኡ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። ውፉይ ማሕበረሰብን ቀጻሊ ምዕባለን ዘለዎ ኮይኑ፡ ንዘላቒ ዕብየት ጽቡቕ ቅዋም ኣለዎ።
ፔፐ (PEPE)
ብናይ ኢንተርነት meme ዝተደፋፍአ “ ፔፐ እንቁርዖብ፣ ” እዚ memecoin ኣብ ሓጺር ግዜ ርኡይ ኣቓልቦ ረኺቡ ኣሎ። PEPE ብቫይራላዊ ስሕበትን ማሕበረሰባዊ ኒሕን ዝስስን ምልክት እዩ።
- ህሉው ዕዳጋ ካፕ፤ ኣስታት 8.1 ቢልዮን ዶላር .
- ስለምንታይ ፍሉይ ዝገብሮ፦ ፔፐ ባህላዊ ተዛማድነቱ ተጠቒሙ ውፉይ ማሕበረሰብ ነጋዶ ንምስሓብ እዩ። ቀጻሊ መጠን ንግዱን ቅልጡፍ ወሰኽ ዋጋታትን ከም ግምታዊ ንብረት ዘለዎ ዓቕሚ የጉልሕ።
- መጻኢ ኣጠማምታ፡- እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ደገፍቲን ንጡፍ ንግድን ስለዘለዎ፡ PEPE ነቶም ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዎምን ልዑል ዓስቢ ዘለዎምን ወፍሪታት ዝግደሱ ሰባት ክትከታተልዎም ዘለኩም ሳንቲም እዩ።
ንኣሽቱ-ካፕ Memecoins ምስ ዓቕሚ
እቶም ዓበይቲ ኣስማት ኣብ ትኹረት ክዕብለሉ እንከለዉ፡ ንኣሽቱ ካፕ ዘለዎም ሜምኮይን ግን ናይ ገዛእ ርእሶም ኒች ይቐርጹ ኣለዉ። እዞም ሳንቲም መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ሓደጋታት ሒዞም ይመጹ ግን ከኣ ስሕበት እንተረኺቦም ንዝያዳ ምዕባለ ዘለዎም መኽሰብ እውን ኣለዎም። ገለ ካብቶም ኣብ ኣድማስ memecoin ዝቕልቀሉ ዘለዉ ከዋኽብቲ ንመርምር።
ኣፑ ሳንቲም (APU)
ኣፑ ኣፑስታጃ ዝተባህለ ብቅዲ ስፑርዶ ስፓርደ ካብ ፔፐ ዘ ፍሮግ ዝመጸ ኮይኑ፡ ኣብ ናይ ፊንላንድ ምስሊ ቦርድ ይሊላውታ ተቐልቂሉ ኣብ 4chan ተፈታውነት ረኺቡ፡ ኣብኡ ድማ "ሓጋዚ" ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣፑ ሳንቲም ፍሉያት ዩቲሊቲታት ዘለዎ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ መድረኽ ንምህናጽ ዝዓለመ እዩ።
- ዕዳጋ ካፕ፤ ኣስታት $285M
- ስለምንታይ ተስፋ ዘለዎ: $APU ምስቲ ሰፊሕ ስነ-ህይወት DeFi ብዘይ ገለ ጸገም ንምውህሃድ ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ተጠቀምቲ ብቐጥታ ኣብ ውሽጢ መድረኽ $APU ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት ከም ልቓሕ፡ ልቓሕ፡ ሕርሻ ምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ምቕራብ ፈሳሲ ክረኽቡ የቕርብ። እዚ ውህደት እዚ ንጥቕሚ ናይቲ $APU ቶከን ዘዕብዮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ስነ-ህይወት ንዕብየትን ምፍጣር እሴትን ሓድሽ መንገድታት ይኸፍት።
ድሙ ሳንቲም ናይ ሶላና (CAT)
ኣብ ሶላና ብሎክቸይን ዝሰርሕ፣ ሳንቲም ድሙ ብተዛማዲ ሓድሽ ኣትዩ ዘሎ ኮይኑ ባህሊ ሚም ምስ ተግባራዊ ዩቲሊቲታት ዝወሃሃድ እዩ።
- ዕዳጋ ካፕ፤ ኣስታት 5 ሚልዮን ዶላር .
- ቁልፊ መለለዪታት፡- ስነ-ህይወት ካት ኮይን ዕዳጋ ኤንኤፍቲን ዕድላት ምውቃዕን የጠቓልል። ምስ ሶላና ብሎክቸይን ምውህሃዱ ቅልጡፍን ትሑት ዋጋ ዘለዎን ትራንዛክሽን ዘኽእል ኮይኑ፡ ንኣፍቀርቲ NFT ሰሓቢ ኣማራጺ ይገብሮ።
- መጻኢ ፍኖተ-ካርታ፡- ንማእከላይ ዝርዝር ሸርፊን ሽርክነትን ዝምልከት ውጥናት ኣብ 2025 ምጽዳቑ ከዕብዮ ይኽእል እዩ።
ክላውስ (ክላውስ)
ዓሳ ዝብል ቴማ ዘለዎ memecoin፣ ክላውስ ኣብቲ ጽዑቕ memecoin space ብ quirky brandingን ዝድነቕ ዋጋ ስጉምትን ጐሊሑ ይርአ።
- ዕዳጋ ካፕ፤ ኣስታት 15 ሚልዮን ዶላር .
- ፍሉጣት ዓወታት : ክላውስ ድሕሪ ምጅማሩ ቁሩብ ጸኒሑ ልዕሊ 700% ዋጋ ምውሳኹ ርእዩ፡ እዚ ድማ ካብቶም ቅልጡፍ መኽሰብ ዝደልዩ ነጋዶ ኣቓልቦ ይስሕብ።
- መጻኢ ተኽእሎታት፡- ንነዊሕ እዋን ዝህልዎ ረብሓ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ፡ ኣብ መጀመርታ ዘለዎ ሓያል ኣፈጻጽማ ግን ክትዕዘቦ ዝግባእ ይገብሮ።
ፖፕካት (ፖፕካት)
ፖፕካት ዝበሃል ትካል ካብቲ ብተመሳሳሊ ስም ዝጽዋዕ ቫይራል ኢንተርነት ሚም ዝተደፋፍአ እዩ። ቀሊል ግን ከኣ ኣፍልጦ ዘለዎ ምልክት ምልክት (branding) ኣብቲ ጽዑቕ ዕዳጋ ስሕበት ንኽረክብ ሓጊዝዎ እዩ።
- ዕዳጋ ካፕ፤ ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር .
- ስለምንታይ ኣቓልቦ ይረክብ ኣሎ፦ ፖፕካት ድልዱል ማሕበረሰብን ኣብ ውህደት ጸወታን መሳርሒታት ዲፋይን ዘተኮረ ፍኖተ-ካርታን ኣለዎ። ስሕበትኣ ምስ መንእሰያትን ሚም ዝፈልጡን ተዓዘብቲ ናይ ምትእስሳር ዓቕሙ እዩ።
- መጻኢ ኣጠማምታ : ፖፕካት ብዝሰፍሐ ምቕባል መደባት ስለዘለዋ፡ ናህሩ ክዕቅብ እንተኽኢሉ ንዝያዳ ዕብየት ተዳልዩ ኣሎ።
ስለምንታይ ኣብ ንኣሽቱ ካፕ ዘለዎም ሜምኮይን ኢንቨስት ትገብር?
ንኣሽቱ ካፕ ዘለዎም memecoins መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ዝለዓለ ሓደጋታት ክወስዱ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ፍሉይ ዕድላት የቕርቡ። እዞም ቶከናት ብተለምዶ ትሑት ናይ ዕዳጋ ካፒታላይዜሽን ኣለዎም፣ እዚ ማለት ዝያዳ ዘይርጉእ እዮም ግን ተፈታውነት እንተረኺቦም ነታጒ ዝኾነ ዕብየት ከጋጥሞም ይኽእል። ብተወሳኺ፡ ንኣሽቱ ቆቢዕ ዘለዎም ሳንቲማት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማሕበረሰብ ዝምራሕ ጻዕርታት ኣዝዮም ስለዝምርኮሱ፡ ነቶም ኣብ መሰረታዊ ፕሮጀክትታት ምውፋር ዘሐጉሶም ምቹኣት ይገብሮም።
ይኹን እምበር ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ምክያድን ብዛዕባ ኣንፈታት ዕዳጋ ምፍላጥን ኣገዳሲ እዩ። ንኣሽቱ ቆቢዕ ዘለዎም memecoins ንዋጋ ምትላልን ምንጻፍ ስሕበትን ተቓላዕቲ እዮም፣ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ግበሩ።
መደምደምታ
Memecoins ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዳይናሚካውያንን ግምታዊን ክፍልታት ዕዳጋ ክሪፕቶካረንሲ ይውክሉ። ከም በዓል ዶጅኮይን፡ ሺባ ኢኑን ፔፐን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ዓብላልነት ይቕጽሉ ኣለዉ፡ እንተኾነ ግን ከም ኣፑ ኮይን፡ ካት ኮይን ኦፍ ሶላና፡ ክላውስን ፖፕካትን ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ካፕ ዘለዎም ቶከናት ኣብዚ ቦታ ናይ ምህዞን ዕብየትን ዘለዎም ዘይተኣደነ ዓቕሚ የርእዩ።
2025 እናቐረበት ምስ ከደት፡ ነቲ ብmemecoins ዝቐርብ ዕድላት ክጥቀመሉ ንዝደሊ ሰብ፡ ሓበሬታ ምርካብን ኣብቲ ማሕበረሰብ ምክፋልን ቁልፊ ክኸውን እዩ። ንፉዕ ኣውፋሪ ትኹን ሓድሽ መጻኢ፡ ዕዳጋ memecoin ንኹሉ ዝኸውን ነገር የቕርብ-በቃ ብጥንቃቐ ክትረግጽን ብሓላፍነት ወፍሪ ምግባርን ርግጸኛ ኩን።
ሓላፍነት ምውሳድ
ኣብዚ ጽሑፍ ዝቐርብ ሓበሬታ ንሓበሬታ ጥራይ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ፋይናንሳዊ፡ ወፍሪ ወይ ንግዳዊ ምኽሪ ኣይኮነን። ሜምኮይንን ካልኦት ክሪፕቶካረንሲታትን ኣዝዮም ተለዋዋጢን ግምታዊ ንብረትን እዮም። ኣብዞም ንብረታት ወፍሪ ምግባር ምሉእ ወፍሪኻ ክኸስር ዝኽእል ክሳራ ሓዊሱ ልዑል ሓደጋ ዘጠቓልል እዩ።
ኣብዚ ጽሑፍ ዝተጠቕሰ memecoins ሓዊስካ ኣብ ዝኾነ ክሪፕቶካረንሲ ወፍሪ ቅድሚ ምግባርካ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ከተካይድ፡ ካብ ፍቓድ ዘለዎ ፋይናንሳዊ ኣማኻሪ ምኽሪ ክትሓትት፡ ከምኡ’ውን ንሓደጋ ምጽዋርካ ክትግምግም ይግባእ። ፍሉያት ቶከናት ምጥቃስ፡ ከም ዶጅኮይን፡ ሺባ ኢኑ፡ ፔፐ፡ ኣፑ ሳንቲም፡ ካት ኮይን ኦፍ ሶላና፡ ክላውስን ፖፕካትን፡ ምድጋፍ ወይ ለበዋ ኣይኮነን።
ዕዳጋታት ክሪፕቶካረንሲ ኣብ ብዙሓት ስልጣን ፍርዲ ስርዓት ዘይብሉ ኮይኑ፡ ሕጋውን ግብሪን ዘለዎ ጽልዋታት ክፈላለ ይኽእል። ቅድሚ ኣብ ንግዲ ወይ ወፍሪ ክሪፕቶካረንሲ ምውፋርካ ኣብ ሃገርካ ተግባራዊ ዝኾኑ ሕግታትን ስርዓታትን ትኽተል ከምዘለኻ ኣረጋግጽ።
እዚ ጽሑፍ እዚ ክሳብ ሕትመት ዝወጸሉ ዕለት ዝነበረ ርእይቶታትን ርድኢታትን ዘንጸባርቕ እዩ። ደራስን ኣሕታምን ኣብዚ ዝቐረበ ሓበሬታ ብምጽጋዕ ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ፋይናንሳዊ ክሳራ፡ ሕጋዊ ሳዕቤን ወይ ጉድኣት ተሓተትቲ ኣይኮኑን።