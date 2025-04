ዝሓሸ ናይ ወፍሪ ውሳነታት ንምውሳን ብዙሕ ወኪላት ዘለዎም AI ስርዓታት ዝጥቀም ቨንቸር ስቱድዮ

እዚ ጽሑፍ ምስ ቲም ሺያ ካብ ሱፐር ቪዥን ስቱድዮ ብሓባር ዝተጻሕፈ እዩ።





ብሩሑቕ፡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣጠቓቕማ ንጀነሬቲቭ ኤኣይ፡ ንሰብኣውያን ሰራሕተኛታት ምትካእ ወይ ብጥብቂ ዝተነጸረ ዋሕዚ ስራሕ ኣውቶማቲክ ምግባር ዘይኮነስ፡ ሰባት ውሳነ ክወስዱ ከለዉ ክድህስስዎ ዝኽእሉ መለክዒታት ብሰፊሑ ምውሳኽ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ፡ LLM'sን diffusion modelsን ንምእማኑ ዘጸግሙ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ መሻርኽቲ እዮም። LLM's ብዛዕባ እቲ ክውክሎ እንደሊ ናይ ፍልጠት ዓውዲ መምርሒ ክንህቦም ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ድማ ነቲ ውጽኢት ብኸመይ ክንርእዮ ከም እንደሊ ብትኽክል ክንገልጾ ንኽእል። ንኣብነት ክንሓትት ንኽእል ኢና፤





“ኣነ ዳታቤዝ ናይተን ከም ቪኤፍ ኮርፖሬሽን፡ ኒው ጋርድ ግሩፕ፡ ኦንሊ ዘ ብሬቭን ኤልቪኤምኤችን ዝኣመሰላ ምቾት ዘለወን ናይ ችርቻሮ ሆልዲንግ ኩባንያታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኸብወን ምልክታት ክፈጥር እደሊ። በጃኹም እዞም ዝስዕቡ ዓምድታት ዘለዎ ናይ ኤክሰል ስፕረድሺት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ዶ: ሆልዲንግ ትካል፣ ስም ምልክት ንግዲ፣ መጠን ምግዛእ፣ ዕለት ምግዛእ፣ ምኽንያት ምግዛእ"።





ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ሕጂ ከም ናይ ጠረጴዛ ዕዳ ይቑጸር ኣሎ፡ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ባህላዊ ሞተር ምድላይ ዘደንጹ ምዕባለ ኮይኑ፡ ሕጂ ኣብ ዘመነ ጀነሬቲቭ ኤኣይ ፍሉይ ዝመስል እዩ።





ይኹን እምበር፡ ገለ መስርሓት ውሳነ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ብዙሓት ፍሉያት ፐርሶናታት (ከም CEO, CMO, ወይ CTO) ወይ ፍሉያት ሞዱላት (ከም API connector, K1 parser, ወይ SWOT analyzer) ክኽሰት ዝኽእል ውሳነታት ሞዴል ክንገብር ክንክእል ንደሊ። ኣብቲ ሓቀኛ ዓለም፡ ውጽኢት ናይታ ናይ ኤክሰል ስፕረድሺት ወሲድና፡ ብጋንትሌት ሰብኣውያን ክኢላታት ምጎየናያ። ስትራተጂስት፡ ኣውፈርትን ክኢላታት ዓውዲን ድምጺ ምሃበ።ብዛዕባ እቲ ምግዛእ “what ifs” ምሃነጽና፡ ኣብ P&Ls ምኹዓትና፡ ከምኡ’ውን ንመጻኢ ክግዛእ ዝኽእል ምግዛእ ናብ ዕዳጋ ምኻድ መደባት ምሓለምና። ሳላ ዘመናዊ LLMs ግን ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ ካብዞም ባህርያት ሞዴል ክኾኑ ዝኽእሉን ንውሳነታትና ዝሕብሩ ክኢላታት ዝመልአ ክፍሊ ምህላው ዘምስልን ውልቃዊ AI ወኪላት ክንፈጥር ንኽእል ኢና።

እቲ ሱፐር ቪዥን ማልቲ-ኤጀንት ኦፐሬቲንግ ሲስተም

ስለዚ ንመጀመርታ ግዜ ሱፐር ቪዥን ስቱድዮ - ኣብ ምፍጣር “መጻኢ ምልክታት” ዘተኮረ ብAI ዝቀላጠፍ ቨንቸር ስቱድዮ ምስ መስረትና - ብኡንብኡ ናብ ማልቲ-ኤጀንት AI ስርዓታት ብምቕናዕ ነቲ “ሱፐር ቪዥን ኦኤስ” ኢልና እንጽውዖ ዋንነት ዘለዎ መስርሕ ውሳነ ሞዴል ንምግባር። ብእኡ ኣቢልና ድማ AI ካብ መጠን ንላዕሊ ምምሕያሻት ከቕርብ ዝኽእለሉ ድኹማት ሞዴላት P&L ንምድላይ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ዳታቤዛት ክንምርምር ንኽእል። ኣብ ኦኤስና ንዘለዉ ወከልቲ ብዛዕባ ችርቻሮ፡ ሲፒጂ፡ ሕትመት፡ መዘናግዒ፡ ወይ ኢ-ኮሜርስ ዝምልከት ግምታዊ ዕማም ክንህቦም ንኽእል ኢና። እቶም ወኪላት ቁጽሪ ክጭፍልቑን ጳጳሳት ክኾኑን ኣብ ነንሕድሕዶም ክካትዑን ይኽእሉ። እቶም ወከልቲ ካልኦት ወኪላት ዝነቕፍዎን ዝደጋግሙሉን ውፅኢታት ከይተረፈ ከፍርዩ ይኽእሉ እዮም።





ብዙሕ ወኪላት ስርዓታት ካብ ቀለልቲ LLM ቻት መተሓላለፍቲ ብርክት ዝበሉ ብልጫታት ኣለዎም:ነፍሲ ወከፍ ወኪል ኣብቲ ስርዓት ብዓቢ መጠን ፍሉይ ፍልጠት ክስልጥን ይኽእል።





እቶም ወኪላት ፍሉያት ዓይነታት ንድሕሪትን ንድሕሪትን ምፍታሽን ሚዛንን ንኽፍጠሩ ክህነጹ ይኽእሉ።

እቶም ወኪላት ብውሳኒ ሞዱላት - ከም ፓይቶን ስክሪፕት - ፍሉይ ዕማማት ዝፍጽሙ ክእሰሩ ይኽእሉ።

እቲ ወኪል ስርዓት ዳርጋ ደረት ኣልቦ ናይ ምሕሳብ ቦታ ክወሃቦ ይኽእል እዩ ንኽደጋግምን ኣማራጺታት ንኽመጽእን።

እቲ ወኪል ስርዓት ኣዝዩ ዘደንጹ ስርርዕ ኣማራጺታት ከቕርበልና ይኽእል እዩ፣ ነፍሲ ወከፎም ኣዝዩ ጽቡቕ ጌሩ ዝተሰርሑ ዝርዝር ነገራት ዝሓዙ እዮም።

እቲ ብዙሕ ወኪላት ዘለዎ ስርዓት ስነ-ህይወት።

ከምኡ’ውን ከም AutoGen, CrewAI, and LangChain ዝኣመሰሉ ብዓይነት ዝተዳለዉ Multi-Agent Systems ደው ንምባል ካብ ሸልፍ ወጻኢ ዝኾኑ ዓበይቲ ስርርዕ ኣማራጺታት ኣለዉና። AutoGen ዝመረጽናሉ ምኽንያት ነጻ ስለዝኾነ እዩ፣ ቶናት መእተዊ ቪድዮታት ኣለዉ፣ ከምኡ’ውን ንብዙሓት ዝተፈላለዩ Multi-Agent architectures ናሙና ኮድ ይህቡ፣ እዚኦም ድማ ብሓባር ክውነኑን ክድረሩን ይኽእሉ። ኣውቶጀን ሰፊሕ ዝርዝር ኣብነታት ናይቲ “ቅጥዕታት ዕላል” ዝብሎ (ከም ክልተ ወኪል ዘለዎ ዕላል፡ ተኸታታሊ ዕላል፡ ጉጅለ ዕላልን ዝተሰነየ ዕላልን) ይዝርዝር።





እዞም ቅጥዕታት ወይ ስነ ህንጻታት እዚኣቶም ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ መስርሕ ዲዛይን ናይቲ ወኪል ስርዓት እዮም። ምስቲ ናይ ሰብ ክኢላታት ጉጅለ ሃኒጽካ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሕግታት ጽምዶ ኣቐዲምካ ምገለጽካሉ ዝመሳሰል እዩ። ዝተፈላለዩ ዲዛይናት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ውጽኢት ከስዕቡ ይኽእሉ።





እቲ ዝቐለለ ቅዲ ኣውቶጀን ዝህቦ ክልተ ወኪል ዝርርብ ኮይኑ፡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወኪል ፐርሶና ንገልጸሉ፡ ሓደ ወኪል ነቲ ካልእ ወኪል ብቐሊሉ ነቲ መበቆላዊ ምልክት ሕቶ ዝሓተተሉ፡ እቶም ወኪላት ድማ ኣብ ሓደ ጸገም ዝተወሰነ ቁጽሪ ግዜ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ዝኸዱሉ። ንምትካል ቀሊል እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ምትእስሳር ድማ ኣብ ውሽጢ ዕላሎም ቃል ብቓሉ ከነንብቦ ንኽእል። እቲ ናሙና ኮድ ኣብ ታሕቲ ኣሎ፤





import os from autogen import ConversableAgent agent__venture_studio_founder = ConversableAgent ( name="Agent__Venture_Studio_Founder", system_message="You are the founder owner of a venture studio with expertise in funding and building technology and retail brands.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, ) agent__business_analyst = ConversableAgent ( name="Agent__Business_Analyst", system_message="You are an expert business analyst with deep expertise in finance, strategy, marketing, and operations.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, ) chat_result = agent__venture_studio_founder.initiate_chat ( agent__business_analyst, message="""I want to identify companies that traditionally have weak P&L's such as thin profit margins, fickle customers, or are high susceptibility to market swings. Our thesis is we want to focus on industries such as Retail, CPG, Print, Entertainment, and e-Commerce so we only want to look at types of companies in those specific industries. We want to choose company types where Generative AI can produce outsized efficiencies to the P&L's. Don't want to consider company types where Generative AI cannot help. """, summary_method="reflection_with_llm", max_turns=2, )





እቲ ውጽኢት ቁሩብ ጠቓሚ እዩ፡ ንዓና ንደቂ ሰባት ድማ ቀጺሉ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ገለ ሓሳባት ይህበና። ግን ንቻትጂፒቲ ኣብ ሓደ ምልክት ተመሳሳሊ ሕቶ ካብ ምሕታት ንላዕሊ ብዓቢኡ ዝያዳ ዋጋ የብሉን።





ቁሩብ ዝማዕበለ ቅዲ ድማ Sequential Chat እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ብዙሓት ክልተ-ወኪል ዝርርባት ነዳሉ፡ ውጽኢት ናይ ነፍሲ ወከፍ ክልተ-ወኪል ዝርርብ ናብ ብዙሓት ታሕተዎት ክልተ-ወኪል ዝርርባት ይሓልፍ። ነዚ ዲዛይን ከም ሓደ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንሓደ ታሕተዋይ ደረጃ ሰራሕተኛ ዕማም ኣረኪቡ፡ ንሱ ውሳነታት ይወስድ፡ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ውሳነታት ብብዙሕ ደረጃታት ምጽዳቕ ከም ዘሕልፎ ጌርካ ሕሰቦ። ናይዚ ዲዛይን ናሙና ኮድ ኣብ ታሕቲ ኣሎ።





# Define the Orchestrator agent__orchestrator = ConversableAgent( name="Agent__Orchestrator", system_message="You coordinate the analysis of an industry by passing tasks to other agents and summarizing their feedback.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, human_input_mode="NEVER", ) # Define the Brainstorm Agent agent__brainstorm_analyst = ConversableAgent( name="Agent__Brainstorm_Analyst", system_message="You analyze the given industry and generate a list of company types with weak P&L models where AI can deliver substantial improvements. Return this list.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, human_input_mode="NEVER", ) # Define the CFO agent__cfo = ConversableAgent( name="Agent__CFO", system_message="You criticize the provided list of company types from a financial POV, identifying weaknesses in margins, capex, opex, inventory, and liquidity. Remove companies that are too risky.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, human_input_mode="NEVER", ) # Define the CTO agent__cto = ConversableAgent( name="Agent__CTO", system_message="You criticize the provided list of company types from a technology POV, identifying risks in tech implementation, cost, complexity, and feasibility. Remove companies that are too risky.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, human_input_mode="NEVER", ) # Define the CMO agent__cmo = ConversableAgent( name="Agent__CMO", system_message="You criticize the provided list of company types from a marketing POV, identifying risks in go-to-market, media costs, and customer acquisition and retention. Remove companies that are too risky.", llm_config={"config_list": [{"model": "gpt-4", "api_key": os.environ["OPENAI_API_KEY"]}]}, human_input_mode="NEVER", )





እዚ ቅዲ ሕጂ ብጋንትለት ክኢላታት ምስተመርመረ ብኣግባቡ ዝያዳ ንቑሕን ዝርዝርን ግብረ መልሲ የፍሪ። ከምኡ’ውን ንቕኑዕ ዕማም ትኽክለኛ ስርዓተ ወኪል ምሕንጻጽ ኣገዳሲ ምዃኑ የጉልሕ።





AutoGen ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ዲዛይን ቅዲታት ኣብነታት ይህብ፣ Group Chatsን Nested Chatsን ሓዊሱ፣ እቲ ዓውዲ ግን ንምእማኑ ዘጸግም nascent,t ኮይኑ ክህሉ ዝኽእል ዲዛይናትን ስነ ህንጻታትን ደረት ኣልቦ እዩ። ንእማመታትን ጻዕዳ ወረቓቕትን ን:\

ማጀንቲክ-ዋን: ካብ ማይክሮሶፍት ዝመጸ ብዙሕ ወኪላት ዘለዎ ስርዓት ኮይኑ፡ ከም "ዌብ ሰርፈር" ወይ "ኮደር" ዝኣመሰሉ ወኪላት ብመሪሕነት ማእከላይ "ኦርኬስትሬተር" ብሓባር ኮይኖም ዝተሓላለኹ ዕማማት ዝፈትሑሉ እዩ።

ሰብኣዊ ስብእና፡- ምስ ስታንፎርድ ዝተኣሳሰር ፕሮጀክት ኮይኑ፡ ወከልቲ ከምቶም ኣብ ሓቀኛ ህይወት ዝርከቡ ተሳተፍቲ ዓይነታዊ ቃለ-መጠይቓት ክመላለሱ ዝሰልጠኑሉን ድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ክዛረቡን ውሳነታት ክወስዱን ዝሕተቱሉ።

ፕሮጀክት ሲድ፡- ወኪላት ብሓንሳብ ኣብ ስራሕ፡ ንግዲ፡ ውሳነ ምሃብን ማሕበራዊ ስርዓታት ዘማዕበሉን፡ ሰብ ዝመስሉ ማሕበረሰባት ብምምሳል፡ ናይ ወኪላት “ማሕበረሰባት” ብዓቢኡ ምምሳል እዩ።





መሳጢ ዓውዲ ኮይኑ፡ ኣብ ሱፐር ቪዥን ስቱድዮስ ንዝህልወና ውሳነን ስርሒታዊ ዓቕምናን ሮኬት ነዳዲ ንምሃብ ሓደስቲ ማዕቀፋትን ቅዲ ዲዛይንን ብንጥፈት ንፍትን ኣለና። እዚ ንዓኹም መሳጢ ዓውዲ እንተኾይኑ፡ በጃኹም ርኸቡና፡ ምስ ካልኦት ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ በላሕቲ ሞያውያን ክንዋሳእ ደስ ምበለና።





