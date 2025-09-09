มืออาชีพอย่างเป็นทางการของมูลนิธิ Dogecoin, วันนี้ประกาศความร่วมมือทางกลกับ , ชื่อแพลตฟอร์มบริการทางการเงิน Bitstamp by Robinhood (NASDAQ:HOOD) เป็นสถานที่ซื้อขายของสกุลเงิน Dogecoin อย่างเป็นทางการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ CleanCore Solutions, Inc. (NYSE อเมริกัน: ZONE) Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- บ้านของ Doge Bitstamp อเมริกา Inc บ้านของ Doge Bitstamp อเมริกา Inc สกุลเงิน Dogecoin อย่างเป็นทางการที่เปิดตัวเพื่อให้มั่นคงในระยะยาวและความโปร่งใสรอบ ๆ สกุลเงินระบบนิเวศของ Dogecoin ตอนนี้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบน Bitstamp โดยแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ของ Robinhood ความร่วมมือนี้เน้นความมุ่งมั่นของทั้งสอง บริษัท ในการสร้างอนาคตที่มีโครงสร้างมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์สําหรับ Dogecoin และเป็นขั้นตอนพื้นฐานไปยังโอกาสในการสร้างผลกําไรในอนาคตสําหรับเจ้าของ DOGE \n \n “เรามีความกระตือรือร้นที่ House of Doge และ CleanCore ได้เลือก Bitstamp โดย Robinhood เป็นบ้านของพวกเขาสําหรับการซื้อขายและการเก็บรักษา” กล่าวว่า Nicola White, VP ของ Crypto Institutions ที่ Robinhood. “ด้วยหนึ่งในบันทึกการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดในการเข้ารหัสลับเรามีความภาคภูมิใจที่จะให้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อช่วยเติบโตระบบนิเวศ Dogecoin” “เรามีความกระตือรือร้นที่ House of Doge และ CleanCore ได้เลือก Bitstamp โดย Robinhood เป็นบ้านของพวกเขาสําหรับการซื้อขายและการเก็บรักษา” กล่าวว่า Nicola White, VP ของ Crypto Institutions ที่ Robinhood. “ด้วยหนึ่งในบันทึกการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดในการเข้ารหัสลับเรามีความภาคภูมิใจที่จะให้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อช่วยเติบโตระบบนิเวศ Dogecoin” ผ่านความร่วมมือนี้ House of Doge มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นกับชุมชน Dogecoin ทั่วโลก - รวมถึงผู้ค้าที่ใช้งานผู้ถือระยะยาวและเหมืองแร่ที่ขับเคลื่อนเครือข่าย \n \n "Bitstamp by Robinhood เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มปลีกที่เชื่อถือได้มากที่สุดสําหรับนักลงทุน Dogecoin" Marco Margiotta CEO ของ House of Doge กล่าวว่า "โดยการรักษาความปลอดภัยของ Dogecoin อย่างเป็นทางการ "Bitstamp by Robinhood เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มปลีกที่เชื่อถือได้มากที่สุดสําหรับนักลงทุน Dogecoin" Marco Margiotta CEO ของ House of Doge กล่าวว่า "โดยการรักษาความปลอดภัยของ Dogecoin อย่างเป็นทางการ \n \n สกุลเงินด้วย Bitstamp โดย Robinhood เราไม่เพียง แต่ปกป้องสินทรัพย์ แต่เรากําลังวางพื้นฐานสําหรับระบบนิเวศทางการเงิน Dogecoin ที่ผู้ถือจะสามารถมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น สกุลเงินด้วย Bitstamp โดย Robinhood เราไม่เพียง แต่ปกป้องสินทรัพย์ แต่เรากําลังวางพื้นฐานสําหรับระบบนิเวศทางการเงิน Dogecoin ที่ผู้ถือจะสามารถมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ความร่วมมือนี้เป็นไปตามการพัฒนาใหม่ที่ House of Doge รวมถึงข้อตกลงใบอนุญาตความร่วมมือผลิตภัณฑ์และการบูรณาการในอนาคตซึ่งจะนํายูทิลิตี้ Dogecoin เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคและองค์กร About House of Doge * ปริมาณ **เป็นแขนองค์กรอย่างเป็นทางการของมูลนิธิ Dogecoin มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม Dogecoin (DOGE) เป็นสกุลเงินทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและแยกแยะ โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อนํา Dogecoin เข้าสู่การค้าประจําวัน House of Doge จะสร้างระบบที่ปลอดภัยสามารถปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้งานในโลกจริง จากการชําระเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการ tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริงและพันธมิตรทางวัฒนธรรม House of Doge จะเป็นผู้นําในยุคถัดไปของยูทิลิตี้การเข้ารหัสลับซึ่ง Dogecoin ข้ามเมมและบรรลุภารกิจของ Doing Only Good Everyday ในระดับโลก บ้านของ Doge บ้านของ Doge เกี่ยวกับ Bitstamp โดย Robinhood * ปริมาณ **เป็นหนึ่งในแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดในโลกซึ่งให้การเข้าถึงตลาดการเข้ารหัสลับอย่างปลอดภัยและเปิดเผยตั้งแต่ปี 2011 เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับวิธีการที่ปลอดภัยโปร่งใสและเป็นกฎระเบียบแรก Bitstamp USA Inc. มีใบอนุญาต BitLicense ในนิวยอร์ก, ใบอนุญาตสกุลเงินเสมือนจริงในลูนิเซียนาและใบอนุญาตผู้ส่งเงินในรัฐอื่น ๆ 41 Bitstamp Asia Pte. Ltd มีใบอนุญาตสถาบันการชําระเงินที่สําคัญในสิงคโปร์และ Bitstamp Europe S.A. เป็นองค์กรแรกที่ลงทะเบียนภายใต้กรอบ MiCA ของสหภาพยุโรปผ่านลูเซมเบิร์กและมีใบอนุญาตสถาบันการชําระเงินที่นั่น Bitstamp UK Ltd. ได้รับการลงทะเบียนเป็น บริษัท สกุลเงิน Bitstamp by Robinhood Bitstamp โดย Robinhood ติดต่อ ไดเรกทอรีสื่อสาร แองเจล่า Gorman บ้านของ Doge ภาษาไทย@houseofdoge.com \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ โปรแกรม โปรแกรม