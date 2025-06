พบ AccuKnox, Member of Park Ridge, Illinois และ Cybersecurity's Momentum 10

ขอแสดงความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Momentum 10 บริษัท เริ่มต้นชั้นนําชั้นนํา 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจและความก้าวหน้าที่โดดเด่นอย่างแท้จริงในปี 2024 ชุดสัมภาษณ์ Momentum 10 จะเจาะจงเข้าไปในการเดินทางที่ไม่ซ้ํากันและพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อน startup ของคุณไปด้านบนในแคมเปญ Startups of The Year 2024!

Congratulations on being a part of the Momentum 10, the elite top 10 startups who demonstrated truly exceptional drive and progress in the year 2024. The Momentum 10 Interview Series will delve into the unique journeys and powerful foundations propelling your startups to the top in the 2024 Startups of The Year campaign!





บอกเราเกี่ยวกับคุณ

AccuKnox ให้แพลตฟอร์มการป้องกันแอปพลิเคชัน Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) ที่ครอบคลุมที่สุดของอุตสาหกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันวิจัยสเตนฟอร์ด (SRI) และสร้างขึ้นบนพื้นฐานแหล่งที่มาเปิดที่มีประสิทธิภาพเช่น KubeArmor ภารกิจของเราคือการให้บริการความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและทนทานตั้งแต่การพัฒนารหัสไปจนถึงเวลาทํางานของคลาวด์ เราจินตนาการโลกที่องค์กรสามารถนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจในคลาวด์โดยรู้ว่าแอปพลิเคชันและข้อมูลของพวกเขาได้รับการปกป้องโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบ proactive และ inline ในคลาวด์สาธารณะ (AWS, Azure, GCP, Oracle) และคลาวด์ส่วนตัว (OpenShift, VMware, OpenStack), Kub

บอกเราว่า startup ของคุณจะเปลี่ยนโลกอย่างไร

การเปลี่ยนไปสู่ระบบคลาวด์คอนเทนเนอร์และไมโครเซิร์ฟเวอร์ได้สร้างความซับซ้อนที่ไม่มีก่อนและขยายพื้นผิวการโจมตีอย่างมาก AccuKnox มีการเปลี่ยนแปลงโลกโดยการประมวลผลและเสริมสร้างวิธีที่องค์กรรักษาความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยเหล่านี้ เราแทนที่เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่แตกหักและวิธีการตอบสนองด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้การมองเห็นที่ครอบคลุมและป้องกันความไว้วางใจในระยะเวลานานของแอปพลิเคชันทั้งหมด (“Build to Runtime”) เป้าหมายสุดท้ายของเราคือการช่วยให้องค์กร – จากองค์กรระดับโลกไปจนถึงผู้สร้างนวัตกรรมในระบบคลาวด์ – สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยปกป้องข้อมูลที่สําคัญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มั่นใจ

สิ่งที่ทําให้คุณแยกออกจากการแข่งขัน

ตัวแยกหลักหลายประการแยกแยะ AccuKnox:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

มันหมายถึงอะไรสําหรับคุณที่จะอยู่ใน Momentum 10?

การได้รับการยอมรับใน HackerNoon Momentum 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งที่ 4 ในหมู่ startups ที่น่ากลัวใน Park Ridge เป็นเกียรติและยืนยันอย่างยิ่งสําหรับทีมงาน AccuKnox ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าชุมชนทางเทคนิคและผู้สังเกตในอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสําคัญที่สําคัญของภารกิจของเราและนวัตกรรมที่เรานําไปสู่ความปลอดภัยในคลาวด์ นี่ไม่ใช่เพียงรางวัลเท่านั้น นี่คือการยอมรับการทํางานที่ยากลําบากตอนเย็นและความก้าวหน้าที่เรามีในการสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนและจริงจัง มันช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะยืดขีด จํากัด ของ Zero Trust Security

สิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับทีมงานของคุณและทําไมคุณเป็นคนที่จะตั้งค่าเพื่องานนี้

ฉันรักความประหลาดใจทางปัญญาและจิตวิญญาณในการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของทีมงานของเรา เรามีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์แหล่งที่มาเปิดและ AI / ML จากรากโซทีมงานสําหรับภารกิจนี้คือความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการแก้ปัญหายากที่สุดปัญหาด้านความปลอดภัยไม่เพียง แต่ง่ายที่สุด เราเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยในเวลาทํางานซึ่งอาจเป็นด้านที่ท้าทายมากที่สุดและสร้างขึ้นไปข้างหน้าตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง การนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมผ่านวัฒนธรรมของการสนทนาที่เปิดเผยการยอมรับความท้าทายความมุ่งเน้นลูกค้า (ตามที่เน้นในวิธีการของเราที่อธิบายไว้ใน AppSec + CloudSec คู่มือ) และใช้รากราก open-source ของเรากับ KubeArmor เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนความปลอดภัยที่กว้างขวาง เราไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น เราสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับความปลอดภัยในคลาวด์

เมื่อมองกลับแล้วจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดคืออะไรสําหรับ startup ของคุณ

จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการบรรลุการดึงและการยืนยันอย่างมีนัยสําคัญด้วยเครื่องมือ KubeArmor แบบเปิดสําหรับความปลอดภัยการทํางานของ Kubernetes ความสําเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันแนวทางหลักของเรา Zero Trust, การป้องกันการใช้งานในเชิงเส้นโดยใช้ eBPF / LSM; มันกลายเป็นพื้นฐานที่เราก่อสร้างแพลตฟอร์ม AccuKnox CNAPP ทั้งหมด การฟังอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้และลูกค้า KubeArmor ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างกว้างขวางกับความปลอดภัยแบบคงที่ (CSPM) และการบูรณาการความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (ASPM) การตระหนักว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้โดยการบูรณาการปัญหานี้รอบ ๆ หลักการทํางานที่แข็งแกร่งของเราคือความเห็นที่สําคัญ สิ่งนี้





บทเรียนที่เรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญ: แก้ปัญหาที่สําคัญและซับซ้อนอย่างไม่น่าประทับใจครั้งแรกแล้วปล่อยให้ความต้องการของลูกค้านําการขยายตัวของคุณไปสู่การแก้ปัญหาแบบครบวงจร

หนึ่งในบทเรียนที่มีค่าที่คุณได้เรียนรู้ในปีนี้ที่คุณจะส่งไปยัง startup อื่น ๆ

บทเรียนที่มีค่ามากที่สุดจากปี 2024 คือความจําเป็นที่ไม่มีข้อสงสัยการรวมแพลตฟอร์มและป้องกัน proactive, runtimeในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปริมาณความเร็วและความซับซ้อนของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นโดย AI ได้ทําให้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยแบบซิลิโคนและกลยุทธ์การตรวจจับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เพียงพอ ลูกค้าหลับลงในเตือนภัยและต่อสู้กับช่องว่างในการบูรณาการ บทเรียนสําหรับ startups อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยคือการคิดโดยรวมตั้งแต่วันแรก การมุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชั่นแบบบูรณาการที่ลดความซับซ้อนการบูรณาการความปลอดภัยก่อนหน้านี้และให้การปกป้องที่แข็งแกร่งที่แอปพลิเคชันทํางาน (สกรูขวา) มองไปข้างหน้าถึงปี 2025 เราจะเพิ่มสองเท่าในวิธีการแพลตฟอร์มนี้เพิ่มความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ทั้งสอง)การใช้AI สําหรับความปลอดภัยที่ดีขึ้นและการรับประกันAI ด้วยตัวเองด้วย ModelKnox) และการบูรณาการที่ลึกซึ้งเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย Zero Trust แบบอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น

คุณคาดหวังว่าอุตสาหกรรมของคุณจะพัฒนาอย่างไรในปีถัดไปและ startup ของคุณจะอยู่ข้างหน้าอย่างไร

อุตสาหกรรมความปลอดภัยระบบคลาวด์กําลังสร้างความเข้มข้นอย่างรวดเร็วรอบ ๆ แพลตฟอร์ม CNAPP จากโซลูชั่นจุด Zero Trust เปลี่ยนจากคําแปลกประหลาดไปสู่ความจําเป็นทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้เรายังเห็นการเกิดขึ้นที่สําคัญของความปลอดภัย AI / ML เป็นสาขาที่โดดเด่นและสําคัญ นอกจากนี้การเข้ากันได้ของ Cloud, Edge และ 5G ต้องใช้โซลูชั่นความปลอดภัยที่ครอบคลุมขอบเขตเหล่านี้





AccuKnox is poised to stay ahead because:

เราคาดหวังการรวมตัวของ CNAPP และสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการตั้งแต่เริ่มต้น โครงสร้างพื้นฐานของเราใน Zero Trust Runtime Security (KubeArmor) ให้เราได้ข้อได้เปรียบอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้ Runtime ในภายหลัง เราเป็นผู้นําด้านความปลอดภัย AI / ML กับ ModelKnox เพื่อตอบสนองความต้องการที่สําคัญในอนาคตในวันนี้ แพลตฟอร์มของเราได้รับการออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมไฮบริดและมัลติคลาวด์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน Edge และ 5G ความมุ่งมั่นของเราต่อแหล่งที่มาเปิดและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าช่วยให้เราเข้ากับความต้องการในโลกจริงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

คุณหรือ บริษัท ของคุณตั้งใจจะนําแรงบันดาลใจของ Momentum 10 นําไปสู่โลกในปี 2025 ได้อย่างไร

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ HackerNoon Momentum 10 เราตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากการยอมรับนี้เพื่อเสริมสร้างความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยแบบ proactive, Zero Trust ในอุตสาหกรรม เราจะ:





แบ่งปันความรู้: เพิ่มการมีส่วนร่วมของเราผ่านบทความการประชุมทางเว็บและการมีส่วนร่วมในชุมชน (รวมถึงบนแพลตฟอร์มเช่น HackerNoon) เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและมุมมองเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ CNAPP และ Zero Trust ที่มีประสิทธิภาพ Innovation Champion: ยังคงกระตุ้นการครอบคลุมในสาขาเช่นความปลอดภัยในเวลาทํางานความปลอดภัย AI (ModelKnox) และความปลอดภัย 5G ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นํา พัฒนาความร่วมมือ: ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ Open Source ของเรา (KubeArmor) และสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยขึ้นสําหรับทุกคน นําโดยตัวอย่าง: แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เห็นได้ชัด (ประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกําหนด) ที่องค์กรประสบความสําเร็จโดยใช้แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของเราและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นที่จะย้ายไปเหนือกว่ารูปแบบการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิม

คุณหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายใดในปี 2025

ในปี 2025 AccuKnox จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักหลายประการ:





การปรับปรุงแพลตฟอร์ม: การบูรณาการและการเชื่อมโยงระหว่างโมดูล ASPM, CSPM และ CWPP ของเราเพื่อให้บรรทัดฐานที่อุดมไปด้วยและแก้ไขได้เร็วขึ้น AI Security Leadership: ขยายความสามารถของ ModelKnox อย่างมีนัยสําคัญทําให้มันเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสําหรับการรักษาความปลอดภัยของท่อ AI / ML และการใช้งานจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้น การขยายตลาด: การเติบโตของฐานลูกค้าของเราทั่วแนวตั้งและภูมิศาสตร์ที่สําคัญช่วยให้องค์กรมากขึ้นใช้ Zero Trust Security ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์: พัฒนาและลึกซึ้งความร่วมมือของเรากับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ผู้รวมระบบและพันธมิตรเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศของเรา การอัตโนมัติการปฏิบัติตามข้อกําหนด: เพิ่มการสนับสนุนสําหรับกรอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดมากขึ้นและเพิ่มการเก็บรวบรวมหลักฐานและรายงานอัตโนมัติในโมดูล GRC ของเรา การเติบโตของชุมชน: ปรับปรุงชุมชน KubeArmor และส่งเสริมการ adoption ของ open-source runtime security

2024 มีความโกรธด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งหมดและการสั่นสะเทือนทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด ผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ต่อ startup ของคุณและต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของคุณคืออะไร? ให้สั้น ๆ หรือรายละเอียดเท่าที่คุณต้องการ

2024 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง





เทคโนโลยีใหม่ (GenAI) : การระเบิดของ GenAI เป็นสับสองขั้ว มันสร้างโอกาสขนาดใหญ่สําหรับผู้โจมตี (การโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ความเสี่ยงใหม่ในรุ่น AI) แต่ยังสําหรับผู้ปกป้อง (การตรวจจับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การอัตโนมัติความปลอดภัย) สําหรับ AccuKnox นี้ยืนยันการลงทุนครั้งแรกของเราในการรักษาความปลอดภัย AI กับ ModelKnox และกระตุ้นให้เราสามารถบูรณาการ AI ขึ้นไปใน CNAPP หลักของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เช่น AskAda co-pilot ของเรา) อุตสาหกรรมโดยรวมกําลังเผชิญกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล AI ทําให้โซลูชันที่สําคัญเช่นของเรา





นโยบายทางภูมิศาสตร์: ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการต่อสู้ทางไซเบอร์สอดแนมและการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ สิ่งนี้เพิ่มความสําคัญของตําแหน่งความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและทนทานเช่น Zero Trust สําหรับ AccuKnox มันเน้นความจําเป็นในการป้องกันความสามารถในเชิงเส้นของเราและสนับสนุนรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีช่องว่างในอากาศสําหรับอุตสาหกรรมที่มีความไวต่อสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรมเห็นความต้องการเพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชั่นที่มีความมั่นใจสูงและการป้องกันจากภัยคุกคามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐที่ซับซ้อน





การปรับตัวของเรารวมถึงการเร่ง roadmap ModelKnox ของเราเสริมสร้างความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มหลักของเราและเน้นหลักการ Zero Trust ที่เป็นสิ่งจําเป็นในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติเช่นนี้

เราจะรักความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ HackerNoon เป็นการเผยแพร่เทคโนโลยี! ประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรกับเรา

ประสบการณ์ของเรากับ HackerNoon มีความดีมาก มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีค่าที่ให้เนื้อหาที่มองเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่องสําหรับนักเทคนิคนักพัฒนาและผู้ชื่นชอบ startup เราชื่นชมความมุ่งเน้นในบทความเชิงปฏิบัติและลึกและบทบาทในการขยายเสียงจากทั่วสเปกตรัมเทคโนโลยี โปรแกรมรางวัล "Startups of the Year" เป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ให้แสงสว่างให้กับ บริษัท ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งเสริมความรู้สึกของชุมชน เรายินดีสําหรับความเห็นและความรับรู้ที่ HackerNoon ให้

คําพูดที่ชาญฉลาดที่คุณต้องการแบ่งปันกับเรา

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาพื้นฐานของลูกค้าด้วยโซลูชั่นที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากความซับซ้อน – ปัญหาที่ยากที่สุดมักจะได้รับผลตอบแทนมากที่สุดในการแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าที่สามารถป้องกันได้มากที่สุด สร้างทีมงานที่มีความกระตือรือร้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณฟังอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณและไม่เคยประเมินพลังของชุมชนและความโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้แหล่งที่มาเปิด เก็บความยืดหยุ่นคงทนและให้ความสําคัญในการสร้างความไว้วางใจ – ทั้งในเทคโนโลยีและในความสัมพันธ์ของคุณ

