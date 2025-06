You can only trust your data if you know what to ignore (உங்கள் தரவுகளை மட்டுமே நீங்கள் நம்புவீர்கள்.

எழுத்தாளர்கள் : 1) மஹிந்த கோபாலன் 2) சரவணன் சரவணன்

Authors:

1) மஹிந்த கோபாலன்

2) சரவணன் சரவணன்

வலதுபுறம் Table

Abstract மற்றும் Introduction

Methodology அறிகுறி

அறிவியல்

Similarity வழிமுறைகள்

தேர்வு வழிமுறைகள்

Method Performance என்னும் பொருள்

முடிவு

பேச்சு

முடிவுகள் and references

abstract செய்திகள்

Topics: ஏகத்துவத்தைக் கொண்டே பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் and தாயத்து கட்டுவது ஷிர்க்கை சார்ந்தது Begin propagation with Monotheism, and Using amulets is Shirk Speaker: மவ்லவி கே.எல்.எம்.எம்.எம்.ஏகத்துவத்தைக் கொண்டே பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் and தாயத்து கட்டுவது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது ஷிர்க்கை சார்ந்தது

அறிமுகம்

ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot... இப்போ Hot...





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





இந்த பதிவு CC BY-SA 4.0 by Deed (Attribution-Sharealike 4.0 International) License கீழ் archiv இல் கிடைக்கிறது.

இந்த பதிவு தான்Archive இல் கிடைக்கும்CC BY-SA 4.0 by Deed (Attribution-Sharealike 4.0 International) உரிமம்