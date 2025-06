BingX ChainSpot அறிமுகம்: ஒரு CeDeFi உற்பத்தி எளிய மற்றும் பாதுகாப்பான on-chain Trading

PANAMA CITY, 8 மே 2025 –BINGX இல், ஒரு உலகளாவிய முக்கிய Cryptocurrency மாற்றங்கள், மகிழ்ச்சியாக விளக்குகிறதுகாங்கிரஸ், a pioneering CeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) feature that empowers users to access decentralized tokens directly from their BingX accounts – without the need for external wallets or complex on-chain processes.





இதன் 7வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில், BingX இந்த வகையான ஹைப்ராய்டு தயாரிப்பை வெளியிடுவதற்கான முதல் பெரிய விற்பனையாளர்களில் ஒருவராக மாறியது, அதன் தயாரிப்பு வளர்ச்சியில் ஒரு கடினமான விளைவை அறியும்.





"One Tap, All Chains" என்ற வாக்குறுதியைக் கொண்டு, ChainSpot BingX's centralized in-infrastructure மூலம் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுவதற்கான நேரடியான வழியை வழங்குகிறது.





ChainSpot பற்றிய முக்கிய தகவல்கள்

on-chain trading எளிதாக மற்றும் பாதுகாப்பான செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட, ChainSpot பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்த பல அம்சங்களை வழங்குகிறது:





Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.

Cross-Chain Compatibility: Built for a multi-chain future, ChainSpot supports cross-chain asset trading efficiently — all within one centralized interface.





லென் லென்BingX இன் Chief Product Officer, “பின்னர் கடந்த 7 ஆண்டுகளில், BingX எங்கள் பயனர்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் வளர்கிறது.





இது மற்றொரு அம்சமல்ல – இது ஒரு பொதுவான பார்வையை உருவாக்குவதற்கான ஒரு நிதி நாளையை உருவாக்குவதற்கான ஒரு பகுதியாகும், அதில் லாபம் தொடர்பான மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான விதிமுறைகளை உருவாக்குவதற்கான.”



BingX பற்றி

2018 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட BingX, உலகில் 20 மில்லியன் பயனர்களுக்கு சேவை செய்கிறது.BingX, spot, derivatives, copy trading, and asset management போன்ற பல்வேறு தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகிறது - அனைத்து பயனர்கள், முதலாளிகளுக்கும், தொழில்முறைகளுக்கும் மாறுபட்ட தேவைகளைப் பொறுத்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.





BingX ஒரு நம்பகமான விற்பனை வடிவமைப்பு வழங்குவதற்கு உறுதியாக உள்ளது, இது பயனர்களுக்கு தங்கள் வணிக அறிவுகளை உயர்த்த புதிய கருவிகள் மற்றும் அம்சங்களை வழங்குகிறது.





2024 ஆம் ஆண்டில், BingX கவர்ச்சிகரமாக Chelsea Football Club இன் அலுவலகம் crypto exchange partner ஆக மாறியது, விளையாட்டு உலகில் ஒரு அற்புதமான டெபாசிட் ஆகும்.





தகவல் தொடர்பாக, தயவுசெய்து தொடர்பு கொள்ளவும்: [email protected]

மேலும் தகவல்களுக்கு தயவு செய்து பார்க்கவும்: https://bingx.com/

இந்த தகவலை BTCwire எனும் HackerNoon’s Business Blogging Program மூலம் வெளியிட்டது.

