BingX presenta ChainSpot: una innovación CeDeFi para una negociación en cadena más sencilla y segura

Ciudad de Panamá, 8 de mayo de 2025 –bingox, una bolsa de criptomonedas líder mundial, se enorgullece de revelarChainSpot, una característica pionera CeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) que permite a los usuarios acceder a tokens descentralizados directamente desde sus cuentas BingX - sin la necesidad de carteras externas o procesos complejos en cadena.

Como parte de la celebración de su séptimo aniversario, BingX se convierte en una de las primeras grandes bolsas para lanzar un producto híbrido, señalando un salto audaz hacia adelante en su evolución de productos.

Con la promesa de "One Tap, All Chains", ChainSpot introduce una forma sin esfuerzo de explorar y comerciar activos en cadena mientras se mantiene completamente protegido por la infraestructura centralizada de BingX

Como innovación CeDeFi, combina lo mejor de los mundos centralizados y descentralizados, ofreciendo la facilidad y fiabilidad de un intercambio centralizado con la apertura e innovación de los protocolos DeFi.

Diseñado para hacer la negociación en cadena más sencilla y segura, ChainSpot ofrece una serie de características que mejoran la experiencia del usuario:

Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.