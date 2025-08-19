R0AR inatangaza Usambazaji wa Node: Demokrasia ya Miundombinu ya Kiwango cha 2 na Tuzo ya Ushiriki wa Jumuiya

Programu ya Node Sale, ambayo inakuwezesha washiriki wa kimataifa kuwa na na na kutumia miundombinu muhimu kwa mtandao wa R0ARchain Layer 2. kuanzia 2025-8-25, watu binafsi na taasisi kote ulimwenguni zinaweza kununua leseni za Node ya R0AR, kupata tuzo za validator wakati wa kusaidia kuhamisha miundombinu ya kifedha ya kizazi kipya. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Rangi ya Rangi ya Hii inaashiria wakati muhimu katika fedha za kipekee, kwa kuwa R0AR inakuwa mojawapo ya mifumo ya kwanza ya ngazi ya 2 ambayo inatoa miundombinu ya udhibiti wa jumuiya kupitia mpango wa mauzo ya node iliyoundwa, unaunganisha usalama wa Ethereum na upatikanaji wa ushiriki wa jumuiya. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Wakati ufumbuzi wa kiwango cha 2 umepungua katika uzalishaji, na rollups za uaminifu ambazo zinachukua zaidi ya dola bilioni 15 kwa thamani ya jumla, miundombinu nyingi bado zinahifadhiwa kati ya wachache wa wahakikisho wa taasisi. "Traditional Layer 2s inahitaji watumiaji kuamini sequencers na validators," anaelezea Dustin Hedrick, Co-Founder & CTO ya R0AR. "Tunafukuza mfano huu kwa kuwapa jamii yetu umiliki wa moja kwa moja wa miundombinu ambayo inawezesha utawala wao wa kifedha. Kama DeFi inakaribia thamani ya soko ya $ 231 bilioni kwa 2030, miundombinu ambayo inasaidia protocols hizi lazima kubadilika kutoka kwa walinzi wa kituo cha kituo cha mawasiliano hadi mitandao inayomilikiwa na jumuiya ambayo inashirikisha motisha kati ya watumiaji, walidhibiti, na protocol yenyewe. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment Node ya R0AR inafanya kazi kama msingi wa mtandao wa validator wa R0ARchain, unafanya kazi muhimu ikiwa ni pamoja na: \n \n \n \n \n Uhakiki wa Transaction: Uhakiki na usindikaji wa shughuli zote kwenye mstari Upatikanaji wa data: kuhakikisha data ya shughuli inabaki inapatikana na inaweza kuthibitishwa Usalama wa Mtandao: Kusaidia kufikia makubaliano na taratibu za kukabiliana na udanganyifu Uendeshaji wa Cross-Chain: Kuunga mkono kuunganisha kwa urahisi na Ethereum na mitandao mingine ya Superchain Tofauti na mipangilio ya kawaida ya validator ambayo inahitaji ujuzi wa kiufundi, Nodes R0AR ni iliyoundwa kwa upatikanaji: Mahitaji ya chini ya vifaa \n \n \n \n \n \n \n \n Uhifadhi: 250 GB SSD [Itaongezeka kama urefu wa mzunguko unazidi]. RAM ya 16 GB CPU: 8 ya vCPU 3 Mfano wa Uendeshaji Self-hosted: Kuendesha nodes kwenye vifaa vya kibinafsi au watoa VPS Node-as-a-Service (License Pooling): Kuwakilisha shughuli kwa wauzaji wa kitaaluma kama vile [NaaS Washirika] Mfano wa Hybrid: Kuunganisha mwenyeji wa kujitegemea na huduma za uhifadhi wa kitaalamu Node Sale Structure Kujifunza kutoka kwa mauzo ya mafanikio ya node kama $ 60M+ ya Aethir, R0AR imeunda muundo wa bei ya ngazi ambayo inaheshimu ushiriki wa mapema wakati wa kuhakikisha upatikanaji wa jumuiya ya wingi: * Ujenzi wa ngazi ya mwisho na utoaji wa jumla unatarajiwa kutangazwa ** USD sawa kulingana na bei ya $ 4,500 ETH wakati wa kuchapishwa Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Wamiliki wa R0AR Society NFT: 5 Siku ya upatikanaji wa mapema Wanachama wa R0AR Country Club: siku 5 ya upatikanaji wa mapema Early Adopter OG $1R0R Hodlers: Siku ya 5 Upatikanaji wa Mapema Uchumi wa Node ya Mapato Wafanyabiashara wa Node ya R0AR wanapata faida kutoka kwa mtiririko wa mapato ya uwezekano, kuunda motisha endelevu ya muda mrefu: Tuzo ya kwanza ya Validator \n \n \n \n \n \n Uwasilishaji wa msingi: kulipwa katika $ETH tokens Bonus ya utendaji: katika 1R0R Ushiriki wa Gharama ya Mtandao: Sehemu ya Gharama zote za Utaratibu wa R0ARchain Mwisho: Mapato ya mstari wa mstari: Uwiano wa ada za kuunganisha na usambazaji Zaidi ya kuja! Tuzo za ushirikiano wa mazingira ya baadaye \n \n \n \n \n Multiplier ya shughuli ya DeFi: Tuzo za ziada kulingana na ukubwa wa DeFi kwenye mstari Tuzo za matumizi ya AI: $ 1R0R ya ziada kwa kazi ya kompyuta ya R0ARacle AI Gharama za soko la NFT: Ushiriki wa mapato kutoka kwa shughuli za soko la NFT Ushiriki wa Utawala: Tuzo za kupiga kura za mapendekezo na ushiriki wa jumuiya unaohusiana moja kwa moja na R0AR Chain Faida za Watoto wa Mapema (Miaka 6 ya Kwanza) \n \n \n \n \n \n \n \n Muda wa Tuzo mbili: Hybrid 1R0R & Payout ya ETH kwa faida inayotarajiwa. Upatikanaji wa Airdrop: Upatikanaji wa Upatikanaji wa Upatikanaji wa Upatikanaji wa Upatikanaji wa Upatikanaji wa Ecosystem Msaada wa Premium: Upatikanaji wa moja kwa moja kwa timu ya maendeleo ya msingi Upatikanaji wa kipekee: Haki za kwanza kwa vipengele vya beta na upgrades ya mkataba Upatikanaji wa Mipangilio: Kama vile programu na kila kitu kilichotolewa katika mazingira ya R0AR. Whitelisting: Upatikanaji wa kwanza wa miradi na programu za baadaye pamoja na mkusanyiko wa NFT. Uwezeshaji wa AI: kazi na R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses Leseni za Node za R0AR zitatolewa kama ERC-721 NFTs kwenye Ethereum mainnet, ikiwa ni pamoja na: \n \n \n \n Usajili wa kuthibitishwa: ushahidi wa haki za mtumiaji wa node kwa msingi wa Blockchain Composability: Ushirikiano na protocols za DeFi kwa ajili ya mkopo / mkopo kwa thamani ya node Ufuatiliaji wa metadata: historia ya utendaji wa mtandao na takwimu za tuzo RCNL ERC 721 Smart Mkataba: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Maelezo ya Node License \n \n \n \n \n Upatikanaji wa maisha: Hakuna ada za mara kwa mara au gharama za usajili Upgradeable: Kushiriki katika upgrades ya mtandao na uendeshaji mpya wa kipengele Haki za utawala: kura juu ya vigezo vya mtandao na maboresho ya mkataba Ushirikiano: R0AR Chain ni sawa na mitandao mingine ya Optimism Superchain. Built for Scale and Security Miundombinu ya nodes ya R0ARchain inatumia teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha utendaji bora: Ufafanuzi juu ya Ushirikiano wa Stack \n \n \n \n \n Mfumo wa uthibitisho wa udanganyifu: Mfumo wa moja kwa moja wa kukabiliana na mabadiliko ya hali isiyo sahihi Uhakiki wa upatikanaji wa data: kuchapisha data iliyohifadhiwa na Ethereum kuhakikisha uwazi Usanifu wa Modular: Upgrades bila udhaifu wa mtandao Superchain Upatikanaji: Upatikanaji wa asili na Base, Zora, na mstari mwingine wa OP Stack Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR imehifadhiwa na inazidi ushirikiano muhimu ili kuongeza faida za mtumiaji wa node: Huduma ya Node-as-a-Service \n \n \n \n \n Usimamizi wa kitaalamu: ufumbuzi wa mwenyeji wa kiwango cha Enterprise Uhakika wa uptime: ahadi za utendaji zilizotolewa na SLA Msaada wa kiufundi: Msaada wa wataalamu kwa shughuli ngumu Ufanisi wa gharama: Miundombinu ya kushirikiana hupunguza gharama za uendeshaji washirika wa miundombinu \n \n \n \n Watoa huduma wa wingu: viwango vya upendeleo na AWS, Digital Ocean, na watoa huduma wa kikanda Huduma za ufuatiliaji: Ufafanuzi wa jumla na ufuatiliaji wa utendaji Uchunguzi wa Usalama: Mkataba wa kawaida wa akili na uchunguzi wa usalama wa miundombinu The Market Opportunity of Infrastructure Growth Uwezekano wa soko wa ukuaji wa miundombinu Mfumo wa miundombinu wa validator unashuhudia kiwango cha mlipuko, kama ilivyoonyeshwa na utendaji katika mitambo ya juu ya OP-Stack: \n \n \n \n \n \n \n Kiwango cha 2 cha ukuaji wa TVL: Kiwango cha msingi kilibadilika kutoka chini ya $ 500 milioni hadi zaidi ya $ 2 bilioni katika TVL wakati wa 2024, na kiliendelea kupanua kwa zaidi ya $ 8 bilioni hadi Juni 2024, kuenea kwa pande zote za fedha za kanuni na za asili. On-Chain Activity: Base sasa inashughulikia zaidi ya mikataba milioni 50 kwa mwezi katika 2025, ikilinganishwa na L2 zilizoanzishwa kama vile Arbitrum. Wakati huo huo, Zora inashughulikia kiasi cha kila siku cha biashara hadi ~ 100,000, kuonyesha ushiriki mkubwa wa watumiaji. Utekelezaji wa Watengenezaji / Waumbaji: Julai 2025 aliona mtiririko wa uumbaji wa token ya Base - kutoka takriban token 6,600 mpya mapema Julai hadi karibu 100,000 katika siku mbili - kama SocialFi iliyoongozwa na Zora ilipata kuvutia. Mnamo Julai 29 tu, Zora ilihesabiwa kwa ~49,989 token launchings, ambayo inawakilisha asilimia 63 ya soko.Tangu rebound ya Base App, Zora imewezesha milioni 1.6 ya Creator Coins, kuvutia karibu milioni 3 ya wafanyabiashara wa kipekee, na kuzalisha zaidi ya dola milioni 470 katika kiasi cha biashara. Kiwango cha Cross-Chain (Bridge): Mkusanyiko wa Bridge wa Base unashughulikia takriban $ 14.8 milioni katika uhamisho wa kila siku wa mstari wa mstari na $ 360 milioni kwa mwezi, kuonyesha mahitaji ya kuongezeka kwa miundombinu ya juu / nje ya mstari. Jinsi ya kutumia R0AR Chain: \n \n \n \n \n TVL & Liquidity Potential: Ikiwa R0AR Chain inaweza kuchukua hata sehemu ndogo ya utekelezaji huu wa kutisha, inaweza kuvutia malipo makubwa haraka. Utaratibu wa Utaratibu wa Juu: Msingi wa Tx 50M+ wa kila mwezi wa Base unaonyesha kiwango cha miundombinu—kufanya R0AR Chain inapatikana vizuri kwa matumizi ya kiasi kikubwa, iliyoundwa juu ya OP Stack moja. Creator Ecosystem: kesi ya Zora inaonyesha watengenezaji watapata miundombinu ambayo inawezesha maudhui yaliyotengenezwa. Cross-Chain Composability: Na ukubwa wa mstari unaokua mamia ya mamilioni, kutoa ushiriki usio na shida wa miundombinu hutoa mtiririko wa mapato na kiasi cha mapato. Wafanyabiashara wa Node ya R0AR wameweka wenyewe katikati ya ukuaji huu, na kuruhusu kupata zawadi kutoka kwa kila biashara, swap, ushirika, na biashara ya NFT katika mazingira. Tarehe muhimu \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Maelezo ya uuzaji wa Node na uwasilishaji wa nyaraka 2025-8-19: Mwanzo wa 1R0R Adopter na mteja wa NFT kuanza upatikanaji wa mapema 2025-8-25: Maonyesho ya umma huanza saa 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: Node leseni NFTs kupelekwa kwa washiriki Q4 2025: Programu ya wateja ya Node yaanza kutolewa na kuanzishwa Q4 2025: Utoaji wa Tuzo unaanza Jinsi ya kushiriki \n \n Kuandaa Wallet: Hakikisha MetaMask au wallet inayofaa ina ETH ya kutosha kwa gesi na bei ya Node katika ETH (10% discount wakati wa kununua na token ya asili ya r0ar) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC, USDT Kujaza KYC: kuthibitisha utambulisho wa kuhitaji tuzo (unahitajika kwa ununuzi) Chagua kiwango: Chagua kiwango cha bei bora kulingana na bajeti. Leseni ya kununua: Kuendesha shughuli wakati wa dirisha la kuuza lililopangwa Kupokea NFT: Kukusanya leseni ya node ya NFT mara moja kwenye ETH-chain. Setup Node: Pakua programu ya mteja na kuanza shughuli za kuthibitisha Mahitaji ya kununua \n \n \n \n \n Umri wa chini: umri wa miaka 18+ kwa ushiriki wa tuzo Utaratibu wa kijiografia: Kuondoa nchi zisizohusika na nchi zilizoidhinishwa na OFAC Njia ya malipo: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% discount wakati wa kununua na token ya asili ya r0ar) Gharama za gesi: ETH tofauti inayohitajika kwa gharama za shughuli The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR Node Sale inawakilisha zaidi ya mfumo wa kukusanya fedha, ni mabadiliko ya paradigm kuelekea miundombinu ya kifedha inayomilikiwa na jamii. Kama fedha za jadi zinachukua teknolojia ya blockchain zaidi na zaidi, waadilifu wanaohakikisha mitandao haya wanapaswa kutafakari kanuni za udhibiti katika msingi wa crypto. 

"Hatuna tu kuuza leseni za node," anasema Dustin Hedrick, Mwakilishi wa R0AR. "Tunatoa mmiliki wa miundombinu ya kifedha ya mtandao kwa watu ambao watatumia zaidi.

Zaidi ya kufungua:

Mito mpya wa mapato: Ushirikiano na mikataba mpya ya DeFi na AI
Mabadiliko ya utawala: maboresho na upgrades ya mkataba unaoendeshwa na jamii
Ushirikiano wa ukuaji: Ushirikiano wa mapato kutoka kwa ushirikiano wa mazingira ya kimkakati
Upatikanaji: Kupata upatikanaji wa mazingira yote ya R0AR, whitelists na airdrops.

About R0AR

R0AR ni kizazi kipya cha DeFi kilichoundwa juu ya mstari wa kipekee wa 2 kwa kutumia Optimism OP Stack. Inahusisha utunzaji wa kujitegemea, biashara iliyoongozwa na AI, kushinda, NFTs, na msaada wa mali za dunia halisi katika jukwaa moja lenye usahihi. Kuendeshwa na token ya $ 1R0R na kudhibitiwa na jumuiya yake, R0AR imeundwa kufungua fedha salama, za busara na za kiserikali kwa kila mtu.