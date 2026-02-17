Check Point inachukua hatua mbili juu ya usalama wa pamoja na mpango wa rotate kama mashambulizi ya AI yanayotokana na kazi ya kila siku

Nini kinatokea kwa usalama wa kampuni wakati eneo la mashambulizi sio tena eneo la mtandao lakini kifungo cha kivinjari ambacho mfanyakazi wako amefungua? Jibu la swali hili ni kwa ajili ya kupata Mkataba huo, uliotangazwa pamoja na kununua makampuni ya Israeli ya Cyclops na Cyata na Check Point, ni sehemu ya juhudi kubwa zaidi za CEO Nadav Zafrir kuimarisha usalama wa cyber chini ya kambi moja ya uendeshaji. Maoni ya Point Roho ya Lakini ni ununuzi wa Rotate ambao unatuambia zaidi kuhusu ambapo Check Point anadhani kwamba hasara halisi iko. Kwa nini usalama wa nafasi ya kazi ni muhimu sasa Mfano wa jadi wa usalama wa cyber uliundwa kwa ulimwengu ambapo wafanyakazi walifanya kazi ndani ya mtandao uliowekwa wa makampuni. Firewalls, ufahamu wa hatua ya mwisho, na VPNs ziliundwa kulinda eneo hilo. Wanashambuliaji hawana tena tu kujaribu kuvunja mtandao. Wanashambulia zana za ushirikiano, maombi ya SaaS, majukwaa ya barua pepe, na mtiririko wa kazi wa kivinjari. Hizi ni zana ambazo wafanyakazi hutumia kila siku, mara nyingi nje ya ulinzi wa miundombinu ya ulinzi wa zamani. Soko la kimataifa la huduma za usalama wa usimamizi litafikia dola bilioni 38 mwaka 2025 na inatarajiwa kufikia dola bilioni 70 mwaka 2030. karibu $ 11.2 bilioni katika 2024 na inatarajiwa kuwa zaidi ya mara mbili kwa $ 24.7 bilioni kwa 2033. kwamba ukuaji si kuendeshwa na hype. Ni kuendeshwa na hali halisi ya miundombinu: makampuni sasa wastani wa maombi ya 110 au zaidi ya SaaS kila mmoja, na kila moja ya maombi hayo yanawakilisha pointi ya uwezekano wa kuingia ambayo usalama wa kawaida wa perimeter haukutengenezwa kufunika. Tathmini ya Utawala wa Jibu la Check Point ni kuunda idara mpya kabisa inayoitwa "Usalama wa eneo la kazi," na timu ya Rotate inajenga msingi. Hili si upyaji mdogo wa bidhaa. Ni bet ya muundo kwamba hatua inayofuata ya usalama wa shirika itafafanuliwa na ulinzi wa kipekee kwa kila chombo ambacho mfanyakazi anachukua, kutoka barua pepe hadi uhifadhi wa wingu hadi majukwaa ya SaaS hadi mazingira ya upatikanaji wa mbali.

"Ukupata huu utakuwezesha kuharakisha kuelekea uwezo wa kuunganishwa, wa pamoja wa kufanya kazi na MSPs," Zafrir anaelezea, kuunganisha harakati hii karibu na ukweli kwamba mashambulizi yanayoendeshwa na AI yanaendelea kuwa ya automatiska zaidi na yanalenga harakati za kila siku badala ya miundombinu ya mtandao wa jadi. Nani aliyeumba rotate na kile wanachukua Rotate ilianzishwa na Mkurugenzi Mtendaji Ro'ee Margalit na CTO Avidan Barak, wawili wa zamani wa Kituo cha 8200 cha Israel na Ofisi ya Waziri Mkuu. Kampuni hiyo ilichukua takriban dola milioni 8 kutoka kwa wawekezaji ikiwa ni pamoja na at.inc, Treasury, UpWest, G20, na Torch. Jambo ambalo lilifanya Rotate kuwa tofauti ni lengo lake la kujenga jukwaa lililoundwa kwa lengo la kusimamia usalama katika mazingira ya kazi ya digital yaliyoenea kutoka kwenye kitambaa kimoja cha kioo. Margalit alikuwa mfanyakazi wa mapema katika Bonobo AI. Barak alihudhuria majukumu ya juu katika Datto na Kaseya, makampuni yaliyoingizwa sana katika mazingira ya mtoa huduma wa usimamizi. Uzoefu wa uendeshaji wa mzunguko wa kazi wa MSP na upungufu wao maalum wa usalama ni thamani ya moja kwa moja kwa Check Point kwa kuimarisha uwepo wake wa channel. MSPs na washirika wa channel huwakilisha kiwango cha ukuaji wa usambazaji kwa Check Point, na ujuzi wa Rotate na mazingira hayo unapaswa kusaidia kuharakisha maendeleo ya bidhaa kwa washirika hao. "Lengo letu ni kufanya ulinzi wa kipekee, unaoongozwa na AI inapatikana kwa mamilioni ya mashirika duniani kote," Margalit alisema juu ya mabadiliko katika Check Point. Picha kubwa zaidi Sekta ya usalama wa cyber imekuwa kuunganisha kwa miaka, lakini mantiki ya nyuma ya kila mpango inatofautiana. Baadhi ya ununuzi ni kuhusu kuongeza vipengele kwa safu ya bidhaa. wengine ni kuhusu kuingia soko jipya. Usalama wa nafasi ya kazi, kama Check Point anavyofafanua, bado hauna kiongozi wazi wa soko. Tatizo ambalo linakabiliwa na, kulinda mkusanyiko wa vifaa vya SaaS, kivinjari, wateja wa barua pepe, na majukwaa ya ushirikiano ambayo ni sehemu ya kazi ya kisasa, kwa kiasi kikubwa limepangwa kwa kutengeneza ufumbuzi wa pointi nyingi juu ya kila mmoja. Check Point inacheza kwamba kiwango cha ulinzi cha pamoja, moja ambayo inajumuisha usalama katika vifaa, kivinjari, barua pepe, majukwaa ya SaaS, na upatikanaji wa mbali, itakuwa kiwango cha kawaida. Kwa mashirika madogo na ya kati ambayo hutegemea MSPs kwa mahitaji yao ya usalama, hii inahusiana moja kwa moja. Biashara hizi mara nyingi hazina rasilimali za ndani za kusimamia wauzaji wengi wa usalama. jukwaa la kuunganishwa ambalo MSP zao zinaweza kufanya kazi kutoka interface moja hupunguza gharama na, muhimu zaidi, hupunguza upungufu kati ya zana ambazo washambuliaji hutumia. mawazo ya mwisho Sehemu ya kuvutia ya mpango huu sio ununuzi wenyewe. makampuni ya usalama wa cyber huchukua startups mara kwa mara. Check Point sio tu kuongeza jukwaa la Rotate kwenye mstari wake wa bidhaa uliopo. Inatumia timu ya Rotate na DNA ya uendeshaji ili kujenga sehemu ya Usalama wa Usafiri kutoka mwanzo. Hiyo ni taarifa juu ya wapi kampuni inaamini kizazi kipya cha vitisho kitakuwa kimekusanyika, na inaonyesha kwamba Check Point inaona nafasi ya kazi, sio mtandao, kama uwanja wa vita wa msingi kwa miaka michache ijayo. Ikiwa bet hiyo inafanya kazi inategemea utekelezaji. Lakini mantiki ni safi. mashambulizi ya AI yanayoendeshwa yanaongezeka kwa kasi zaidi kuliko miundombinu ya usalama ya zamani inaweza kurekebisha. Ulinzi wa kipekee katika maeneo ya kazi yaliyopangwa sio ombi la kipengele. Inakuwa mahitaji ya muundo.

Mwandishi huu ni mchango wa kujitegemea wa kuchapisha kupitia programu yetu ya blogu ya biashara. HackerNoon imechunguza ripoti kwa ubora, lakini madai hapa yanahusiana na mwandishi. #DYO