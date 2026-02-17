Byte ya Elimu: Jinsi Mitandao ya Crypto Inafikia Mkataba

Wakati kuna mamlaka, ni rahisi kufikia makubaliano. Wachezaji wanaweza tu kuwa na mtawala kupiga barua ili kuonyesha mwanzo wa mchezo, na benki inaweza kuthibitisha sarafu katika shughuli. Katika mitandao ya crypto, hata hivyo, hakuna watoaji wa benki. Wachezaji wanaweza kujiunga kutoka mahali popote ulimwenguni, kuleta kompyuta zao wenyewe, na kujiunga bila ruhusa. Baadhi ya wachezaji wanaweza kujua kila mmoja; wengi wao hawana. Hawatarajiwa kuamini kila mmoja. lakini mchezo unapaswa kuendelea. malipo ya akaunti yanapaswa kukubalika, sheria zinapaswa kufuatiliwa, na kitabu cha uhakika. Hii ni sababu kuu ya muundo wa ndani wa mitandao ya crypto. Wakati kutoka nje, inaweza kuonekana kama hakuna mipango ya kusimamia vitendo vya wachezaji, kuna vipengele vya kubuni kwa mfumo ambao hutoa utaratibu kwa machafuko ya wazi. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Nini Ujumbe Kweli Unamaanisha Katika Mitandao ya Crypto Ujumbe ni mchakato wa kushirikiana unaotumika mtandao kuamua ni biashara gani ni halali, na kwa utaratibu gani wao kuonekana. mfumo lazima kujibu swali la jinsi ya kukubaliana juu ya nani wa nakala nyingi za kitabu katika mfumo wa kusambazwa ni halali na inapaswa kuchukuliwa kama default. changamoto hizi sio mpya na mara nyingi zinakusanywa pamoja na : majaribio ya mawazo ambayo inaelezea jinsi ya kufikia makubaliano wakati washiriki wengine wanaweza kuwa wasioaminika au wasio na uaminifu. Matatizo ya wakuu wa Byzantium Matatizo ya wakuu wa Byzantium Bila makubaliano ya jumla, fedha inaweza kupoteza, sarafu inaweza kutumika mara kadhaa, na watu wanapoteza imani katika mtandao. sheria hizi zinaamuru hali ambazo updates ya mfumo zinakubaliwa au kukataliwa, na zinakimbia mara kwa mara nyuma wakati shughuli inajumuishwa. Badala yake, wanaunganishwa ndani ya msimbo ambao ni isiyobadilika. Ikiwa watumiaji kuchagua kucheza kwa sheria, shughuli zao zitarekodiwa. Ikiwa wanapochagua kuvunja sheria, kazi zao zitachukuliwa na wanaweza kuadhibiwa. Baada ya muda, hii inajenga historia iliyoshiriki ambayo washiriki wengi huunganishwa, sio kwa sababu walijaribu, lakini kwa sababu mkataba unawazuia huko. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Bila shaka, mfumo sio kamili. bado ni kawaida kabisa kwa nodes tofauti kuwa na Jambo la msingi ni kufikia matokeo sawa mwishoni.Wengi wa washiriki watafikia matokeo hayo, na hayo yatatokea kwa sababu wanahamasishwa kufikia kwa mkataba. Utaratibu tofauti Utaratibu tofauti Blockchains na makubaliano ya ushindani Baadhi ya cryptocurrencies kutumia blockchains, ambayo ni muundo ambao hutoa shughuli kama mikataba inayojulikana kama blocks na kuhifadhi yao kwa muda. Ili kuamua ni biashara gani kuongezwa kama block inayofaa ijayo, mifumo hii ina mbinu za ushindani ambazo hutoa tuzo na adhabu kwa kufikia makubaliano. Washiriki hapa wanahitajika kutoa kiasi fulani cha kazi ya kompyuta, ambayo itachukua kiasi cha nishati ya umeme na muda (yaani Mtumiaji wa kwanza wa kutatua puzzle ya crypto ya block na kupendekeza block ina haki ya kupata block hiyo kukubaliwa, ikiwa sheria maalum zinahifadhiwa. gharama ya kazi hiyo inachukua mfumo kujilinda dhidi ya udanganyifu. Hii ni kwa sababu, kwa kuandika historia ya blockchain kwa makosa, mtumiaji anapaswa kurudi na kurudia kazi iliyofanywa na watumiaji wote waaminifu katika mipaka yote iliyopita. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. ( Protocol huchagua nani anapendekeza mipaka kulingana na kiwango hicho na vigezo vingine. Ikiwa mtu anafanya kazi kinyume na sheria, mfumo unaweza kuchukua sehemu fulani ya sarafu zao zilizohifadhiwa kama adhabu. Badala ya nguvu ya kompyuta, gharama ya kushiriki katika mifumo ya PoS inatokana na uwekezaji wa fedha. mgomo wa mgomo wa Licha ya tofauti zao, mbinu hizi zinajumuisha kipengele kimoja: zinategemea aina fulani ya kati (miners au "validators") kati ya shughuli iliyotumwa na idhini yake ya mwisho. DAG-Based Consensus: Njia nyingine ya kukubaliana Mifumo ya Mifumo ya Mifumo ya Mifumo ya Mifumo ( ) tofauti na blockchains katika muundo na makubaliano. Badala ya kulazimisha shughuli zote katika mstari mmoja wa mstari, inaruhusu shughuli nyingi kutaja moja kwa moja wakati huo huo. Kila shughuli mpya inahusu baadhi ya zamani, kuunda mtandao badala ya mstari. pia hakuna nishati kupoteza juu ya mashindano ya mstari. Siku ya Siku ya **Mkataba unakuja kutokana na kufuata sheria sawa kuhusu uhalali na utaratibu wa shughuli. kumbukumbu ya shughuli hupata utulivu kama shughuli za baadaye zinakusanywa juu yao.**Kazi katika mtandao ni zaidi iliyotengwa, na shinikizo la synchronicity kutoka kwa inatumika mfano huu bila madini au "validators". kila mtumiaji husaidia kuhifadhi kitabu, na utaratibu unapatikana shukrani kwa kura ya jumuiya (OPs) Ni nodes za umma ambazo mara kwa mara huchapisha shughuli ambazo zinafanya kazi kama njia za kuagiza wengine, lakini hawana uwezo wowote mwingine. Hiyo hupunguza majukumu ambayo yanaweza kuingiza nguvu au kutumia censorship. Matokeo ni mtandao ambapo usanidi unapatikana kwa kiasi kikubwa na censorship inakuwa vigumu kutekeleza katika vitendo. Mabadiliko Amri ya watoa huduma Mabadiliko Amri ya watoa huduma DAGs ni kutafakari upya jinsi makubaliano inavyojenga kwanza. Ni kumbukumbu kwamba makubaliano ni nafasi ya kubuni, sio mapishi ya moja.