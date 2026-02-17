Utbildningsbyte: Hur kryptonätverk når konsensus

När det finns auktoritet är det lätt att komma till en överenskommelse. Spelare kan helt enkelt ha en domare att blåsa whistle för att signalera början av spelet, och en bank kan bekräfta saldon i transaktioner. Några av spelarna kanske känner varandra; de flesta av dem inte.De förväntas inte lita på varandra.Men spelet måste gå vidare.Kontobalanserna måste matcha, reglerna måste följas och bokföringen måste vara tillförlitlig. Detta är den viktigaste orsaken till den interna strukturen av kryptonätverk. Medan det från utsidan kan se ut som om det inte finns några arrangemang för att samordna spelarnas åtgärder, finns det designelement till systemet som ger ordning till uppenbart kaos. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Vad konsensus verkligen betyder i kryptonätverk Konsensus är den delade processen som ett decentraliserat nätverk använder för att avgöra vilka transaktioner som är giltiga och i vilken ordning de visas.Systemet måste svara på frågan om hur man kan komma överens om vilken av de många kopiorna av ledgaret i ett distribuerat system som är legitimt och bör betraktas som standard.Dessa utmaningar är inte nya och sammanfattas ofta med Ett tankeexperiment som skisserar hur man når enighet när vissa deltagare kan vara opålitliga eller oärliga. Problemet med bysantinska generaler Problemet med bysantinska generaler Utan en allmän överenskommelse kan pengar gå förlorade, mynt kan spenderas hur många gånger som helst, och människor skulle förlora förtroende för nätverket.Dessa regler dikterar villkoren under vilka systemuppdateringar accepteras eller avvisas, och de körs kontinuerligt i bakgrunden när en transaktion läggs till. Istället är de integrerade i kod som är oföränderlig.Om användarna väljer att spela enligt reglerna kommer deras transaktioner att registreras.Om de väljer att bryta mot reglerna kommer deras arbete att ignoreras och de kan straffas.Med tiden skapar detta en delad historia som de flesta deltagare konvergerar på, inte för att de chattade igenom det, men för att protokollet driver dem dit. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Självklart är systemet inte felfritt. Det är fortfarande helt normalt för olika noder att ha poängen är att uppnå samma resultat i slutet. de flesta deltagare kommer att nå det resultatet, och det kommer att hända eftersom de är motiverade att nå det av protokollet. Blockchain och konkurrenskraftig konsensus Många kryptovalutor använder blockkedjor, vilket är en struktur som lagrar transaktioner som batcher som kallas block och lagrar dem kronologiskt. För att avgöra vilka transaktioner som läggs till som nästa giltiga block, har dessa system konkurrenskraftiga mekanismer som erbjuder belöningar och straff för att nå avtal. Deltagarna här är skyldiga att tillhandahålla en viss mängd beräkningsarbete, vilket kommer att ta lite elektrisk energi och tid (det vill säga Den första användaren att lösa en blocks kryptografiska pussel och föreslå blocket har rätt att få det blocket accepterat, förutsatt att specifika regler följs. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Proof of Stake (PoS), som används av nätverk som Ethereum eller Solana, växlar ut tung databehandling för finansiella insatser. ).Protokollet väljer vem som föreslår block baserat på den insatsen och andra parametrar.Om någon agerar mot reglerna kan systemet ta bort en del av sina låsta mynt som straff.I stället för beräkningskraft kommer kostnaden för att delta i PoS-system från kapitalinvesteringar. Trots sina skillnader delar dessa tillvägagångssätt en gemensam funktion: de förlitar sig på någon typ av mellanhand (gruvarbetare eller "validerare") mellan en transaktion som skickas och dess slutliga godkännande. DAG-baserad konsensus: Ett annat sätt att komma överens Riktade acykliska grafer ( ) skiljer sig från blockkedjor i struktur och konsensus. Istället för att tvinga alla transaktioner till en enda rad av block, tillåter det flera transaktioner att referera till varandra direkt samtidigt. Varje ny transaktion refererar till några av de äldre, vilket skapar ett webben snarare än en kedja. Dagar Dagar **Agreement uppstår från att följa samma regler om giltighet och ordning av transaktioner.En rekord av transaktioner får stabilitet när senare transaktioner ackumuleras ovanpå dem.**Aktivitet i nätverket är mer fördelat, och synkronitet flaskhalsar från en-till-en-tiden block elimineras.Användare behöver inte göra något mer än transaktioner för att bidra till att stabilisera ordningen för den tidigare aktiviteten. tillämpar denna modell utan gruvarbetare eller "validerare". Varje användare bidrar till att säkra ledgarna, och beställning uppnås tack vare gemenskapens röstade De är offentliga noder som regelbundet publicerar transaktioner som fungerar som vägpunkter för att beställa resten, men de har ingen annan makt.Det tar bort roller som kan koncentrera makt eller tillämpa censur. De är en påminnelse om att konsensus är ett designutrymme, inte ett enda recept.