Ny historia

5 Sätt att hålla din AI-assistents kunskapsbas färsk utan att bryta banken

by
byJagadeesh Thiruveedula@tjagadeesh77

Data Architect, Cloud Modernization, Gen AI

2025/09/17
featured image - 5 Sätt att hålla din AI-assistents kunskapsbas färsk utan att bryta banken
Jagadeesh Thiruveedula

About Author

Jagadeesh Thiruveedula HackerNoon profile picture
Jagadeesh Thiruveedula@tjagadeesh77

Data Architect, Cloud Modernization, Gen AI

Read my storiesLäs mer

KOMMENTARER

avatar

HÄNG TAGGAR

machine-learning#ai#ai-assistant#ai-human-feedback#knowledge-base-management#data-ingestion#hybrid-storage-archived-data#rag#rag-optimization

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS I

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories