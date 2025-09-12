188 читања

Прљаве пиратске метрике: како измерити успех вашег девелопмент алата отвореног кода

by
byMilica Maksimovic@mmaksimovic

co-founder of Literally.dev

2025/09/12
featured image - Прљаве пиратске метрике: како измерити успех вашег девелопмент алата отвореног кода
Milica Maksimovic

About Author

Milica Maksimovic HackerNoon profile picture
Milica Maksimovic@mmaksimovic

co-founder of Literally.dev

Read my storiesСазнајте више

КОМЕНТАРИ

avatar

ХАНГ ТАГС

programming#devtools#open-source#startup#business-growth#saas-startups#dirty-pirate-metrics#hackernoon-top-story#what-are-pirate-metrics

ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН У

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories