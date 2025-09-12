Прљаве пиратске метрике: како измерити успех вашег девелопмент алата отвореног кода

Технички оснивачи који су подржани ризиком увек имају тастер са бројевима које показују инвеститорима: регистрације, пројекције МРР-а, графиконе раста који се скрећу уредно према горе.Ово су корисни, али дубоко у дну, знају да им тастерне заправо не кажу да ли се алат и компанија крећу у правом смеру. Истина је да већина оснивача не зна како да мери To je mesto gde Pirate Metrics, a što je još važnije, Dirty Pirate Metrics, ulaze. Реал Pirate Metrics: Početak Pirate Metrics framework (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) stvorio je Dave McClure da bi pomogao SaaS startupima da prestanu da se opsedaju metrikama praznine (kao što su utisci i sviđanja) i da se fokusiraju na ono što zapravo pokreće rast. Радило је зато што је пружило компанијама у раној фази нови начин мерења напретка када традиционални маркетиншки фуннел није одговарао.Али ако градите алат за програмере који зависи од ГитХуб звезда, брзо ћете видети да ААРРР не иде довољно дубоко. Преузети Dirty Pirate Metrics Мој бивши ментор, Стефан Веркерк (заснивач акционара WeTransfer, анђеоски инвеститор), проширио је Пирате Метрицс на нешто што оснивачи заправо могу Он је још више разбио фуннел тако да можете мерити не само "кориснике који долазе и плаћају", већ и фазе у којима ваш производ, ваша заједница и ваш тим одређују да ли живите или умрете. Vodite svoje kompanije na Овај оквир се зове (Jer akronim je FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics Кораци су: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Фондација & скалирање Адресабилно тржиште pažnju свест Активација Изненађујуће Доходак Задржавање Референце Тим Изгледа много, али у стварности вам даје много јаснију слику да ли је ваш производ заиста здрав, или да ли само облачите своје бројеве за палубе. Зашто је то важно за осниваче Будимо искрени: инвеститори воле криве раста, али корисници не брину о вашем МРР графикону. Програмери брину о томе да ли ваш алат функционише, решава њихов проблем и уклапа се у њихов радни ток. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Фондација и скалирање вас присиљавају да питате: Која су ограничења мог алата, колико брзо и колико далеко скали за кориснике? Адресабилно тржиште: Да ли градим у простору који је заиста вредан тога? Пажња и свест: Да ли програмери чак знају да постојим, и да ли разумеју шта радим? Активација и АХА: Да ли га пробају, и да ли их заиста воле? Задржавање: Да ли се они стално враћају, или да ли ћу покварити кориснике након једног тестирања? Доходак: Какав је мој стварни пут одрживости: спонзорства, корпоративне лиценце, грантови? Референца: Да ли моји корисници раде мој маркетинг за мене? Тим: Да ли људи желе да граде са мном, или сам сам? Провера реалности Ако је ваша тренутна "метричка палуба" углавном ГитХуб звезде, Дискорд регистрације и хокејашка шипка нацртана у Екцелу, не мерите успех; изводите за инвеститоре. Dirty Pirate Metrics вас тера да будете искрени: \n \n \n \n Где тачно падају деве? Који део фуннела је здрав, а који је сломљен? Да ли је ваша компанија изграђена на суштини, или само добру оптику? Gde da počnem? Не превише компликујте, фокусирајте се на оно што је важно за вашу фазу: \n \n \n \n 0-1,000 корисници: Пажња & Активација, добијање девес да пробају свој алат. 1.000-10.000 корисника: Задржавање, осигуравајући да се држе. 10.000+ корисника: Приход и тим, изградња одрживости и скалирање ваше компаније. На крају: прљаве пиратске метрике вам дају начин да измерите Инвеститори и даље могу добити своје лепе графиконе, али коначно ћете знати да ли је оно што градите стварно или само позориште. Прави здравље