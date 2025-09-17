Нова историја

Изнад визуелних: дизајнирање крос-платформних искустава података који покрећу усвајање машинског учења

by
byLaxmi Vanam@laxmi_vanam

Storyteller to Machines

2025/09/17
featured image - Изнад визуелних: дизајнирање крос-платформних искустава података који покрећу усвајање машинског учења
Laxmi Vanam

About Author

Laxmi Vanam HackerNoon profile picture
Laxmi Vanam@laxmi_vanam

Storyteller to Machines

Read my storiesСазнајте више

КОМЕНТАРИ

avatar

ХАНГ ТАГС

tech-stories#peoplesoft#supply-chain#peoplesoftfscm#power-bi#cross-platform-experiences#tableau#contextual-storytelling-ai#xai-principles

ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН У

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories