Más allá de las visiones: Diseñar experiencias de datos cross-platform que impulsen la adopción del aprendizaje automático

Hoy en día, los gráficos hermosos ya no son el gran espectáculo; son el pre-show. Se estima que cada día creamos una cantidad de datos que alcanza los 2.5 quintillones de bytes (lo que es suficiente para ayudarle a pasar toda su vida viendo Netflix). Estas herramientas, como Power BI y Tableau, tienen la capacidad de hacer que los datos parezcan fantásticos, y lo que sucede cuando se agrega el aprendizaje automático a la mezcla es que los visuales deben hacer algo más allá de simplemente parecer fantásticos - los visuales deben justificar por qué la predicción es vital y ganar la confianza del usuario. Además, más del 70% de las organizaciones reportan una confianza insuficiente en la analítica como un inmenso obstáculo para la integración de la IA y la ML. No se trata realmente sólo de tableros de grandes dimensiones; se trata de construir experiencias que las personas puedan comprender y preocuparse por usar. Los dashboards impulsados por ML no son estos predictores generales del futuro; son asesores específicos que aconsejan y explican claramente por qué las ventas deben crecer para el próximo mes, y qué actividades específicas se deben emprender para monetizar esa declaración.Cuando la analítica predictiva se acompaña de formatos visuales explorables, a los que los usuarios finales pueden acceder usando una variedad de dispositivos, los dashboards fomentan la confianza y el compromiso entre los usuarios finales, ya sean que acceden a escritorios, teléfonos inteligentes o dispositivos inteligentes portátiles. El objetivo final es transformar los movimientos de algoritmos complejos en historias de libros abiertos que motiven una toma de decisiones equilibrada con resultados empresariales prácticos, no sólo informes que se quedan intactos: \n \n \n \n \n \n \n \n The ML predictions must also not be put in the form of isolated numbers. In Power BI or Tableau, matching the forecast with background, historical trends, benchmarks of the relevant sphere, along with relevant KPIs, will give the user an idea of the significance of the estimates. To strike an example, a sales forecast is much more convincing when related to the annual cycles, the past campaign influences, and the market climate in a unified visual flow. Integrate Predictive Outputs with Contextual Storytelling: \n \n : Another feature that can help build trust is explainability that is integrated into the user experience in dashboards. This may contain feature significance graphs, model confidence bands, and scenario-based what-if analysis planes. Varying use of SHAP value summaries in Tableau to customize Power BI visuals facilitates the visualization presentation of XAI into overall BI tools so that non-technical users can identify the rationale behind the model outputs. Apply Explainable AI (XAI) Principles \n \n : There is a growing consumption of desktop, mobile, and embedded analytics experiences by users. The design uniformity (the same color schemes, symbolic signs, interaction patterns) allows for keeping the trust and familiarity. What that implies is that the ML insights need to be just as interpretable when looked at through a CEO's iPad dashboard as when looked at through a review tab of a sales manager or through a field engineer on his mobile app. Design for Cross-Platform Consistency \n \n : Dashboards should enable human-in-the-loop interaction, where ML suggestions are supplemented with expert commentary. For instance, an HR attrition model in Power BI can present both its prediction scores and an HR analyst’s qualitative assessment. This blend reduces “black box” skepticism by showing that AI augments rather than replaces human judgment. Blend Human Expertise with ML Recommendations \n \n Instead of having fixed images, interactive drill-downs enable the readers to drill down to find out the reasons behind the predictions. In Tableau, a forecasted spike can be clicked and might provide the background variables, comparisons against related historical events, and even connections to follow-on datasets. This dynamic changes the meaning of dashboards from a passive consumption context to an active decision-making context. Make Interactivity the Gateway to Deeper Insight: Conclusión Se reduce al hecho de que el aprendizaje automático no es magia; es matemática con un problema de marketing.El problema no es hacer que el algoritmo funcione, sino que funcione; la verdadera pregunta es cómo hacer que la gente quiera creer en él y estar dispuesto a usarlo. Combinando las atractivas apariencias de Space-Age de Power BI y Tableau con las predicciones más geekier que nunca de ML y agregando un poco de explicabilidad, coherencia y narración, se convierten los dashboards en “must-haves” en lugar de “mehs”. Since the most powerful ML-based dashboards are not just pretty graphs, but the type of data experience that causes people to nod, smile, and say, “Okay… now I get it.” Es cuando el poder predictivo ya no se convierte en una frase buzz de la sala de juicio, sino una que puede ponerle en una posición para pagar o recoger el alquiler.