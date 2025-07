Гигатон Рун: свемирске технологије против климатских промена

Stara vest je da je Zemlja u plamenu.Koliko dugo dok ne budemo kuvani?





Процјене климатских научникаSmejala sam se kada mi je kolega rekao da je od tada prihvatila našu sudbinu.Poslednjih 175 godina, snažno smo se oslanjali na naše likvidne prednike da bismo podržali naš stil života i sada se uronimo u dugove dubokih okeana.





Али шта ако бисмо могли нешто да урадимо о томе?тиMože li?





I ne mislim na žrtvovanje današnjih jednostavnih zadovoljstava za bolje sutra.РеалVrednost na koju možemo stvarno da se oslonimo da bismo stvarno popravili ovaj nered.





Ako još uvek ne verujete u klimatske promene,Погледајте поплаве у НигеријиČujem da se to dešava i u Kongu.Ono što Afrikanci ne dobijaju je da Afrika prvo gori.





Или поплаве прво, шта год желите.





Земља је у пламену, а Африка гори прво.

Африка доприноси само 4% глобалних емисија угљеника.Mi nemamo infrastrukturuAko neko treba da investira u rešenja i suprotstavljanja, to treba da budemo mi.





Pišem ovo da vas ne uplašim, alito bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Гигатони у дугу угљеника

Коју жртву нудимо да умиримо бога угљеника?





Danas, mi smo286 ГТЦ(гигатона, или милијарди тона, или трилиона килограма угљеника) у дугу.And this mess is exploding yearly.





Ako postoji šansa da spasimo sebe na vreme, to će biti izgrađeno na svemirskoj tehnologiji.



Ко би помислио да ће најперспективнија земљана примена свемирске технологије помоћи да се обнови температура површине наше планете?





Сателити нам дају стазу на планетарној скали у празнини простора.



To znači da možemo da vidimo da li naši napori zaista funkcionišu, da predvidimo katastrofe i reagujemo rano i da pružimo ključne informacije tokom ekoloških katastrofa.





На њима ћемо градити нашу будућност у ових критичних 25 година.





Али тренутно,there is no planetary-scale climate action being taken.





Kako da znamo da se naša klima menja?

Претпостављајући да желимо да игноришемо све топљење леда у Арктику и страшне суше и поплаве у Африци, требали бисмо прикупити податке, зар не?





Imamo neke opcije.





Mogli bismo da izmerimo količinu CO2 u vazduhu.I to smo radili.Ali kako znamo da je to ova sitnica?0,02% повећањеDa li nas sve to kuva?

Угљен диоксид је природна топлотна замка. Тако да можемо видети како вишак може повећати топлоту.

Желите да јебете све док ваш цео град не буде поплављен да бисте сазнали?





Проблем са климатским акцијама је у томе што људи нису навикли да размишљају на гигатонској скали, тако да не могу израчунати теорију хаоса, или како мале акције резултирају непредвидивим исходима.









Зато бисмо били довољно слепи да игноришемо све топи лед у Арктику и страшне суше и поплаве у Африци. или болест изазвана штетним ултраљубичастим зрацима од којих нас Земља није могла заштитити.





Како смо добили информације да се лед топио? сателитске слике. И смањење језера Чад у Африци? сателитске слике. И УВ индекс за дан? Да. сателити.





Шта је сателит поново? Мања маса која орбитира већу масу у свемиру.

Свака ефикасна климатска акција ће зависити од такве свемирске технологије која ће нам помоћи да ускладимо и управљамо скалом потребним за решавање овог проблема:



Ако наше годишње емисије повећавају наш ГТЦ дуг много брже од наших корективних акција, онда је ово игра брзине која се игра кроз скалу.









Игра брзине

Šta se dešava kada vaše ćelije postanu svesne vas?





Када смо схватили колико смо мали у небеској шеми, почели смо да видимо као небеску моћ.



Са нашим стопалима сигурним, послали смо свемирске алате. сателитски радиометри, гравиметри, спектрометри, ЛиДАР и многе друге специјалне камере и сензоре проширили су наше разумевање наше ситуације.





Послали смо још много сателита, пратимо планетарни албедо, снагу гравитационог поља, температуру океана, дебљину поларног леда, концентрацију угљен-диоксида, рушење шума, УВ зрачење и квалитет ваздуха.









Почели смо да схватамо ефекат Гт-скале који годишње правимо на овој планети, будући да можемо да зумирамо и разумемо како микросистеми померају макросистеме и ниво посла који морамо да урадимо да поново уравнотежимо једначину.





Свако ко познаје своје лукове зна ово: ако можемо да достигнемо потребну скалу лековитог деловања на време, 25 година је изводљиво.





Иако то звучи лако, сама људска природа је оно што нас је довело овде. Тако да морамо да се кладимо на то ако желимо да ефикасно направимо промене на високом нивоу.





Ne možemo promeniti ljudsku prirodu na vreme.

Sa samo 25 godina preostalih da preduzmemo akciju, ne možemo da se kladimo.Sve promene koje treba da napravimo moraju se gledati iz skale proizvodnje, distribucije i emisije.

Дакле, јебете садњу дрвећа, уметничко дело и неутралност угљеника. Како можемо стварно решити овај проблем?

Ako ne znaš odgovor,ovdeTo je moje.





Možemo da profitiramo od klimatskih akcija.

Сачувајте своје протесте за Грета Тхунберг & пријатељи. сви организми морају произвести драгоцени отпад за ову планету да ради, чак и ви.

Jebeš osećaj kao da ne možeš da uradiš nešto stvarno oko klimatskog problema.Mi gradimo bioekonomiju umesto od viška ugljenika.

Ако га учинимо профитабилним на Гт скали, можемо предузети акцију на планетарној скали са свим инвеститорима у ликвидност као што доносите.

У Соларијуму градимо прву Земљинуzaistaпрофитабилни токен за угљен да вам помогне да финансирате акцију за климу (јаи нас) и остварите профит од ње (јаи вас).Kako ?





Резултате можемо измерити.

У карбонским токенимаВеб страницаИ ублизу нуле(мој награђивани стаблецоин чланак на Хацкерноурн-у), расправљам о нашој укупној зависности од оракула да хране климатске податке у паметне уговоре нашег токена.

Њихови подаци ће доћи директно из мреже сателита и свемирских станица које орбитирају Земљу, а управљаће их организације одговорне за њих са којима ћемо сарађивати.





Са свим овим сателитским подацима који су јавно доступни, долазимо до Соларијума25 година мисијеСвемирска технологија значи да ћемо знати да ли наша климатска акција на планетарној скали функционише користећи ове метрике:

Планетарни албедо

Question:Колико сунчеве светлости Земља одражава?

Purpose:Топлота ухваћена вишком атмосферског угљеника ће апсорбовати више светлости. више светлости? више топлоте.

Tools:Сателитски радиометри каоMODIS(на НАСА-овим сателитима Terra и Aqua),VIIRS(на сателитима NOAA Suomi NPP и JPSS), иCERES(на НАСА-овим сателитима Terra, Aqua и NOAA-20) који мере краткоталасно сунчево зрачење које одражава Земља.

Coverage:Глобално (ЦЕРЕС), Близу Глобално (МОДИС & ВИИРС)

Data Access:Јавно доступно на НАСАПортал Земља

Data Management:Сплит између НАСА ДААЦ-а (Дистрибуирани активни архивни центри) за земљишне процесе (ЛП) и Атмосферски научни центар за податке (АСДЦ)





Сила гравитационог поља

Question:Da li se gravitaciono polje Zemlje menja?

Purpose:Ако се маса планете креће, његова гравитација ће се такође променити.Ако се не креће до мог најновијег албума, шта се креће?

Tools:Двоструки сателитски гравиметри каоGRACE(Гравитационо опоравак и климатски експеримент**)** иGRACE-FO(GRACE-Follow On), користећи њихове релативне удаљености за мерење флуктуација гравитације.

Coverage:Глобално

Data Access:Јавно доступно на НАСАПортал Земља(Слободан је и Логинг)

Data Management:НАСА Јет Пропулсион Лабораториа (ЈПЛ) ДААЦ и Универзитета у Тексасу у Центру за свемирска истраживања Аустина (УТ-ЦСР).





Температура океана

Question:Колико топлоте апсорбују океани?

Purpose:Ми дефинитивно не желимо да кувамо све рибе на Земљи одједном.

Tools:Сателитски радиометри каоVIIRS(на сателитима NOAA Suomi NPP и JPSS),SLSTR(на ЕКА-овим сателитима Сентинел-3), иAMSR2(на сателиту Јакса ГЦОМ-В1) мерење термалне инфрацрвене енергије или микроталасног зрачења из океана.

Coverage:глобална температура површине океана

Data Access:Јавно доступно на НАСАПортал ЗемљаТакође доступно од NOAA CoastWatch.

Data Management:НАСА физичка океанографија (ПО) ДААЦ, и ЦоастВатцх НОАА.





Поларна дебљина леда

Question:Колико је леда остало?

Purpose:Више топлоте значи мање леда, мање леда значи више воде, више воде значи више топлоте.

Tools:Сателитске висине каоICESat-2НАСА, ласери иCryoSat-2(ЕСА, радар) мери висину леда који смо оставили из свемира.

Coverage:Поларни региони

Data Access:Јавно доступно на НАСАПортал Земља

Data Management:Национални центар за податке о снегу и леду (NSIDC DAAC)





Концентрација угљен-диоксида

Question:Koliki je procenat CO2 u vazduhu?

Purpose:CO2 je glavni čuvar sve Sunčeve toplotne energije koja pokušava da pobegne od Zemlje kroz vazduh.СоларијумDaće mu ponudu koju ne može da odbije.

Tools:Посебне мисије као што су ОЦО-2 (Орбитална опсерваторија угљеника-2) и ОЦО-3 (Орбитална опсерваторија угљеника-3) (оба НАСА).

Coverage:Близу-Глобал (ОЦО-2), ширине ~52° С до 52° С (ОЦО-3) са Међународне свемирске станице (ИСС), одличан за праћење екватора

Data Access:Јавно доступно на НАСАEarthdata portal

Data Management:Годдард центар за податке и информационе услуге за науке о Земљи (GES DISC)





Deforestacija

Question:Да ли имамо довољно дрвећа да се боримо против топлоте?

Purpose:Замислите свет без сенке.Као да то није довољно, они претварају вишак угљеника у ваздуху у извор енергије који храни, гори и штити свет.

Tools:Сателити оптичког снимања високе резолуције као што су ЛАНДСАТ-9 (НАСА / УСГС), Сентинел-2 (ЕСА / Коперник) и други од комерцијалних провајдера фотографишу како би нам помогли да упоредимо колико је земљишта покривено прелепим зеленим дрвећем.

Coverage:Близу глобалне површине

Data Access:

ЛАНДСАТ-9: Јавно доступан са УСГС EarthExplorer-а и НАСА-овог портала Earthdata

Sentinel-2: Javno dostupan iz programa ESA Copernicus Open Access Hub & EarthExplorer.

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9) и Европска свемирска агенција (ESA) за Sentinel-2 податке у оквиру програма Коперник.





УВ зрачење

Question:Колико површинске заштите је оставила Земља?

Purpose:Превише УВ зрачења ће убити све живе ствари, полако или брзо, у зависности од количине са којом се бавимо.

Tools:Сателитски спектрометри каоOMI(Инструмент за праћење озона) на НАСА-овом сателиту Аура, иGOME-2(Глобални експеримент за праћење озона-2) на Метоп сателитима ЕСА/ЕУМЕТСАТ-а мери снагу УВ енергије која се одражава на сателит.

Coverage:Глобални .

Data Access:Јавно доступно на НАСАПортал Земља

Data Management:NASA-in Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) za OMI, i EUMETSAT za GOME-2.





Квалитет ваздуха

Question:Šta mi bacamo u vazduh?

Purpose:Загађивачи ваздуха као што су азотни диоксид, сумпорни диоксид и аеросоли присиљавају климе да се промене и отежавају животињама да дишу.

Tools:Сателитски спектрометри, ЛиДАР и радиометри каоTROPOMI(на сателиту ЕСА/Коперник Сентинел-5П),OMI(на сателиту НАСА Аура) иGOME-2(на Метоп сателитима) мери понашање светлости у ваздуху да нам каже тачно шта га загађује.

Coverage:Глобална, са различитим просторним резолуцијама у зависности од загађивача и инструмента.

Data Access:Јавно доступно на НАСАEarthdata portal

Data Management:NASA-in Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) za OMI, i EUMETSAT (za TROPOMI na Sentinel-5P i GOME-2).





Скала тактике

За игру брзине, мораћемо да мењамо горе наведене метрике истовремено за 25 година.Нема бољег возилаза тако брзу, планетарну климатску акцију него са нашим пројектом Еколошке биотехнологије у Соларијуму.





Razmišljanje u gigatonima je ludilo dok ne pomislite u kilotonama, a zatim u tonama po prvim principima.Moj mozak je bio potpuno preokrenut identifikacijom izvedivih dnevnih potreba za delovanjem Gt skale godišnje.





Сада све што преостаје је да то урадим, и сигуран сам да га не могу сами урадити.Узмите стварну и профитабилну климатску акцију са мном физичким доприносом нашемГлобална климатска кооперација, и / или дигитално преко нашегКарбонски токен.





Чак и ако оставите новац на столу, одбијам ништа да радим.

Pretnje i slabosti

Gravitational Field Interference

Пошто се свемирска технологија ослања на гравитационо поље Земље за орбиту, неће бити смешно када климатске промене стварају довољно гравитационог поља за ометање нашег прикупљања података или чак сателита који падају из орбите.

Редистрибуција масе Земље због климатских промена ће ометати наше гравитационо поље.Ледени листови се топе на полама и све што вода акумулира на екватору (Африка).





То би могла бити мала укупна промена, али последице ће бити драстичне, затварајући нас у ситуацију ухваћања-22 јер нам су потребни наши сателити у орбити да предузмемо климатске акције на планетарној скали.





Verdict

Moramo da preduzmemo veoma brze korake kako bismo preduzeli planetarnu klimatsku akciju.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

То су свемирски дронови који могу бити било где између величине хлеба или школског аутобуса, брзо се крећу (90-минутна орбита), захтевају змајеве да би створили планетарне мреже и имају најкраћи животни век свих сателита које данас имамо.





Они су најприступачнији, али њихове највеће снаге су такође њихова највећа слабост, а њихова ниска висина значи да ће на њих сигурно утицати топлота заробљена у атмосфери од ЦО2.









Како ЛЕО сателити постају све чешћи, ризик од судара се повећава, као и ризик од спаљивања и пада са орбите због климатских промена.





Ако не успеју, изгубићемо климатске податке које су прикупљали.





Verdict

Морамо диверсификовати наше изворе прикупљања података када почне акција на планетарној скали.





Отпорност и самодовољност

Сателитске камере су беспомоћне против контаминације и ометања у подручјима лошег квалитета ваздуха.





То значи да ако се нешто разбије, имаћемо више остатака разбацаних око орбите Земље.





И док сада имамо две свемирске станице (Међународна свемирска станица [ISS] & ) које орбитирају планету, они се у великој мери ослањају на сложене и невероватно скупе путовања за пребацивање залиха и испоруку чланова посаде.





Verdict

Пре него што почнемо да размишљамо о колонизацији друге планете, морамо се усредсредити на развој самодовољних сателита способних да преживе климатске промене.









Крајњи простор

Користите свемирску технологију у свакодневном животу, од ГПС-а на телефону до сателитске телевизије, а понекад и за позиве и приступ интернету.





Али мека инфраструктура за дистрибуцију ове технологије била је кроз дигиталне интерфејсе који служе као посредници – поједностављујући ваше интеракције са нашом небеском технологијом.





Сада стварамо интерфејс између вас и свемирске технологије за климатске акције у Соларијуму.Са њим ћемо пратити ефикасност нашег климатског дејства на планетарној скали и развијати Индекс мира и страха из података Оракла који подржавају нашу угљен-биоекономију данас и наду за нашу будућност на овој планети.





Узимајући у обзир наш временски оквир, скалу проблема и свемирску технологију, још увек имамо шансу да се боримо против климатских промена.





I tako počinje trčanje gigatona.Da li ste spremni?