Mbroni kriptografinë tuaj: Opsionet e backupit të portofolit që kurrë nuk i keni konsideruar

Duke u bllokuar nga portofoli juaj dixhital mund të ndjehet si duke shikuar grupin tuaj të çelësave të shtëpisë që bien në oqean ndërsa jeni në breg. Ju mund të mos e prisni atë, por është e mbaruar para se ta kuptoni atë dhe të lënë një goditje përgjithmonë – për të mos përmendur humbjet financiare. Në shumicën e rasteve me kripto, ju jeni i vetmi person që ka kontrollin e çelësave tuaja private. Askush tjetër nuk mund të marrë qasje në fondet tuaja, kështu që askush tjetër nuk mund t'ju ndihmojë. Për shkak të kësaj, është e dobishme të dini se cilat opsione rezervë janë në dispozicion para se të humbni qasjen në portofolin tuaj dixhital. Në varësi të llojit të portofolit kripto që po përdorni, mund të keni disa opsione në dispozicion për të mbështetur atë.Me pak lexim dhe organizim, do të zbuloni se një plan për të rimarrë fondet tuaja në rast emergjence nuk është aq i vështirë. Le të shohim se çfarë mund (dhe duhet) të bëjmë për të mbrojtur fondet tona. Fjalë kyçe: backup bazë Në shumicën e portofolëve, ju jepet një frazë e farës kur instaloni aplikacionin për herë të parë.Kjo është një sekuencë e 12 ose 24 fjalëve të rastësishme bazuar në standarde si BIP39, të dizajnuara për të rimarrë të gjithë portofolin tuaj në një pajisje tjetër në rast se i pari humbet. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Kjo është e mundur sepse monedhat nuk ishin kurrë në pajisjen tuaj, por në një libër të shpërndarë të përbërë nga qindra ose mijëra nyje (kompjuterë) në mbarë botën, në varësi të rrjetit. Ruajtja është faktori kyç kur punoni me frazat e farës. opsionet e mira përfshijnë shkrimin e tyre dhe vendosjen e regjistrimit diku që është i mbrojtur nga dëmet fizike (p.sh., lagështia, rreziku i zjarrit) ose kafshët shtëpiake kurioze.Disa kanë zgjedhur të gdhendin frazat e tyre të farës në pllaka çeliku për t'i mbrojtur ato nga korrozioni, dhe disa të tjerë kanë zgjedhur të mbajnë dy ose më shumë kopje letre të frazës së farës së tyre të ruajtura veçmas, në vende të sigurta. Një foto në re ose një screenshot i varrosur në një dosje të shkarkimeve Hulumtimi i procesit të rimëkëmbjes duke përdorur një portofol "praktik" që mban një sasi minimale të monedhës mund të ndihmojë për të siguruar që të gjitha elementet janë duke punuar për ju. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. has caused many people trouble Shumë njerëzve u ka shkaktuar probleme Hardware Wallets & Backups të ndara Çantat e harduerit mund të sigurojnë një nivel shtesë të sigurisë, pasi ato ruajnë çelësin privat të përdoruesit në një pajisje të vogël që nuk lidhet me internetin dhe që përdoruesi ende është në gjendje të përdorë (ndryshe nga një copë letre, për shembull). Në këtë rast, disa aksione të rimëkëmbjes mund të krijohen dhe duhet të kombinohet për të rimëkëmbur fondet tuaja. Ju mund të përballoni edhe të humbni disa nga aksionet e rimëkëmbjes dhe ende të jeni në gjendje të rimarrni portofolin. Ky mekanizëm ju lejon të shpërndani përgjegjësinë e backup mbi vende të shumta ose njerëz, e cila është si të krijoni një sistem "back up për backup tuaj". Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Megjithatë, Shamir nuk është diçka e lindur për çdo portofol hardware. shitësit e tjerë kanë standardet dhe qasjet e tyre të backup, kështu që ndihmon për të kontrolluar çdo model para se të bëni një blerje. secili prodhues ka një mënyrë të ndryshme të qasjes në rimëkëmbjen, dhe duke bërë një hulumtim të vogël, ne mund të gjejmë alternativën që i përshtatet më mirë nevojave tona. Multisig, rimëkëmbja sociale dhe opsionet e kujdesit Disa përdorues preferojnë backups që kanë shumë përdorues dhe pajisje të përfshira, në vend që të mbështeten në një burim të vetëm. Me një zgjidhje multisignature, disa çelësat duhet të jenë të pranishme në mënyrë që një transaksion të ndodhë. Kjo do të thotë se humbja e një çelësi nuk duhet të shkaktojë humbjen e qasjes në gjithçka që keni; në vend të kësaj, ajo punon më shumë si një kuti e mbyllur që kërkon çelësat e shumta për të hapur. Ndërkohë, ofrojnë një qasje të ndryshme. Përdoruesit që preferojnë të marrin mbështetje nga njerëzit e tjerë kur diçka shkon keq ose nëse janë të shqetësuar për humbjen e një kopje fizike të frazës së tyre të farës mund të përdorin lehtësisht këtë lloj mbrojtjeje. Çantat e rimëkëmbjes sociale Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Çantat e rimëkëmbjes sociale Ajo është në dispozicion në portofolet si të gatshme (i njohur më parë si argent) dhe të sigurt (i njohur më parë si Gnosis Safe). ajo kërkon një përzgjedhje të kujdesshme të rojeve, megjithatë, kështu që ndihmon për të zgjedhur njerëz që e kuptojnë rolin e tyre dhe për të mbajtur pajisjet e tyre të sigurta. Tani, për njerëzit që prioritet lehtësinë e përdorimit mbi , shërbimet e ruajtjes mbeten një opsion. Këto platforma mbajnë çelësat në emër të përdoruesve dhe menaxhojnë rimëkëmbjen përmes ekipeve të tyre të mbështetjes. Disavantazhi kryesor është besimi: ju jeni duke hequr dorë nga kontrolli i plotë. Ndërsa përfiton përdoruesit në aspektin e komoditetit, ajo gjithashtu paraqet rrezikun shtesë që shërbimi mund të bëhet jooperativ ose një viktimë e aktiviteteve mashtruese, e cila do të vinte përdoruesit e tyre në rrezik të humbjes. Exchange crypto si Binance ose Coinbase mund të veprojnë si portofolet e ruajtjes. Disa të sapoardhur fillojnë në këtë mënyrë dhe më vonë diplomojnë në setups jo-custodial sapo ndihen të rehatshëm. Vetëvendosje e plotë Vetëvendosje e plotë Mbështetje në Obyte Në këtë rast, ato janë dymbëdhjetë fjalë të rastit që duhet të shkruani poshtë dhe të ruani offline. Nuk ka mënyrë tjetër për të hyrë në portofolin tuaj pa to. (në thelb, një tjetër çelës privat) me ta brenda, dhe pastaj fshini atë nga Historia në portofol. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users Shkëmbimi Tekste të Shkëmbimi Shkëmbimi Tekste të Dy ose më shumë nënshkrues (device) mund të miratojnë ose të mos miratojnë çdo transaksion nga një llogari multidevice. Karakteristikat e Multisignature Karakteristikat e Multisignature Tani, këtu është një truk që duhet të dini për backups në Obyte: fraza kryesore e farës (dhe textcoins publike) mund të backup vetëm tokenë jo-private. Kjo do t'ju japë një arkiv që duhet të ruani në pajisjen tuaj. textcoins private gjithashtu mund të jetë një mënyrë e lehtë për të siguruar një rezervë të aseteve private. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet të zeza të zeza të zeza https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true Përtej vetë portofolit, GBYTE, aseti kryesor i Obyte, është në dispozicion për tregtinë në shkëmbime të centralizuara kripto si NonKYC.io dhe Pasi monedha largohet nga aplikacioni i portofolit dhe hyn në shkëmbim, ajo nuk është më depozituese dhe është plotësisht në duart e këtyre kompanive. Biconomë Biconomë Sidoqoftë, çfarëdo metode që ju duket e drejtë, një moment i vogël i shpenzuar për të krijuar një backup sot mund të shpëtojë një histori të gjatë nesër. \n \n Imazhi Vektor i paraqitur nga pch.vector / Freepik Imazhi Vektor i paraqitur nga pch.vector / freelancë freelancë