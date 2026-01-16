Proteja tu Crypto: Las opciones de copia de seguridad de la cartera que nunca consideraste

Estar encerrado en tu billetera digital puede sentirse como ver tu conjunto de llaves de casa caer en el océano mientras estás en la orilla. Puede que no lo esperes, pero está acabado antes de que lo realices y deje una picadura para siempre, sin mencionar las pérdidas financieras. En la mayoría de los casos con criptomonedas, eres la única persona que tiene el control de tus llaves privadas. Nadie más puede acceder a tus fondos, por lo que nadie más puede ayudarte. Dependiendo del tipo de cartera de criptografía que esté utilizando, puede tener varias opciones disponibles para respaldarla.Con un poco de lectura y organización, descubrirá que un plan para recuperar sus fondos en caso de emergencia no es tan difícil. Vamos a ver qué podemos (y debemos) hacer para proteger nuestros fondos. Frases de semillas: el backup de base En la mayoría de las carteras, se le proporciona una frase de semilla cuando se instala la aplicación por primera vez. Esta es una secuencia de 12 o 24 palabras aleatorias basadas en estándares como BIP39, diseñado para recuperar toda la cartera en otro dispositivo en caso de que se pierda la principal. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Esto es posible porque las monedas nunca estaban en su dispositivo, sino en un libro distribuido compuesto por cientos o miles de nodos (ordenadores) en todo el mundo, dependiendo de la red. El almacenamiento es el factor clave al trabajar con frases de semillas. buenas opciones incluyen escribirlas y colocar la grabación en algún lugar que esté protegido de daños físicos (es decir, humedad, peligros de incendio) o animales de compañía curiosos.Algunos han elegido gravar sus frases de semillas en placas de acero para protegerlas contra la corrosión, y otros han elegido mantener dos o más copias en papel de su frase de semillas almacenadas por separado, en lugares seguros. Una foto en la nube o una captura de pantalla enterrada en una carpeta de descargas Investigar el proceso de recuperación usando una cartera "práctica" que tenga una cantidad mínima de moneda puede ayudar a asegurarse de que todos los elementos estén trabajando para usted. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. Ha causado problemas a muchas personas Ha causado problemas a muchas personas Portátiles de hardware y copias de seguridad divididas Las carteras de hardware pueden proporcionar un nivel adicional de seguridad, ya que almacenan la clave privada del usuario en un pequeño dispositivo que no se conecta a Internet y que el usuario todavía es capaz de usar (a diferencia de una pieza de papel, por ejemplo). marcas como Ledger y Trezor tienen diseños diferentes y ofrecen diferentes formas de recuperación, pero el concepto es comparable a tener un pequeño cofre en su bolsillo. En este caso, se pueden crear varias acciones de recuperación y deben combinarse para recuperar sus fondos. Incluso puede permitirse perder algunas de las acciones de recuperación y todavía ser capaz de recuperar la cartera. Este mecanismo le permite distribuir la responsabilidad de copia de seguridad a través de múltiples ubicaciones o personas, lo que es como crear un sistema de "backup para su backup". Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Sin embargo, Shamir no es algo nativo para cada cartera de hardware. Otros proveedores tienen sus propios estándares y enfoques de copia de seguridad, por lo que ayuda a comprobar cada modelo antes de hacer una compra. Cada fabricante tiene una manera diferente de abordar la recuperación, y haciendo un poco de investigación, podemos encontrar la alternativa que mejor se adapte a nuestras necesidades. Multisig, recuperación social y opciones de custodia Algunos usuarios prefieren copias de seguridad que tengan varios usuarios y dispositivos involucrados, en lugar de depender de una sola fuente. Con una solución de multisignatura, varias claves deben estar presentes para que tenga lugar una transacción. Esto significa que perder una clave no debe causar que pierda el acceso a todo lo que posee; en cambio, funciona más como una caja cerrada que requiere que se abran varias claves. Mientras tanto, Ofrecer un enfoque diferente. Los usuarios que prefieren recibir apoyo de otras personas cuando algo va mal o si están preocupados por perder una copia física de su frase de semilla pueden usar fácilmente este tipo de protección. Cartera de Recuperación Social Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Cartera de Recuperación Social Está disponible en carteras como Ready (anteriormente Argent) y Safe (anteriormente Gnosis Safe).Sin embargo, requiere una cuidadosa selección de guardias, por lo que ayuda a elegir a personas que entienden su papel y mantengan sus dispositivos seguros. Ahora, para las personas que priorizan la facilidad de uso , los servicios de custodia siguen siendo una opción. Estas plataformas mantienen las claves en nombre de los usuarios y gestionan la recuperación a través de sus propios equipos de soporte. La principal desventaja es la confianza: estás renunciando al control completo. Mientras que beneficia a los usuarios en términos de conveniencia, también introduce el riesgo adicional de que el servicio pueda convertirse en no operativo o en una víctima de actividad fraudulenta, lo que pondría a sus usuarios en riesgo de pérdida. Crypto exchanges como Binance o Coinbase pueden actuar como carteras de custodia. Autocuidado completo Autocuidado completo Recursos en Obyte En este caso, son doce palabras aleatorias que debe escribir y almacenar fuera de línea.No hay otra forma de acceder a su cartera sin ellos.Además, si desea almacenar parte de sus fondos fuera de línea por motivos de seguridad, puede crear (básicamente, otra clave privada) con ellos dentro, y luego borrarlo de la Historia en la cartera. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users Intercambio El Texto Intercambio Intercambio El Texto Dos o más firmantes (dispositivos) pueden aprobar o no aprobar cada transacción desde una cuenta multidispositivo. Características de Multisignatura Características de Multisignatura Ahora, aquí está un truco que debe saber sobre las copias de seguridad en Obyte: la frase principal de semilla (y las textcoins públicas) solo pueden hacer copias de seguridad de los tokens no privados. Esto le dará un archivo que debe almacenar en su propio dispositivo. las textcoins privadas también pueden ser una forma fácil de copiar activos privados. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet negros negros negros https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true Más allá de la propia cartera, GBYTE, el activo principal de Obyte, está disponible para la negociación en intercambios de criptografía centralizados como NonKYC.io y Una vez que la moneda sale de la aplicación de billetera y entra en el intercambio, deja de ser no-custodial, y está enteramente en manos de esas compañías. Biconomía Biconomía En cualquier caso, cualquiera que sea el método que se sienta correcto, un pequeño momento gastado en crear una copia de seguridad hoy puede salvar una larga historia mañana. \n \n Imagen vectorial de pch.vector / Freepik Imagen vectorial de pch.vector / Freepik Freepik