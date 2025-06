Legacy Network AG: Fuqizimi i së ardhmes së arsimit me Blockchain dhe AI

Me blockchain duke marrë hapësirën e teknologjisë, inovatorët janë në kërkim të mënyrave të reja për të edukuar individët në lidhje me fuqinë në rritje të teknologjisë së decentralizuar. Rrjeti Legacy AG është një inovator i parë i ekosistemit të arsimit të llojit të tij me bazë në Ruggell, Liechtenstein. Kompania shpreson të riformojë arsimin global përmes blockchain dhe inteligjencës artificiale. Me programe të zgjuar të mësimit, një eksperiencë të luajtur nga përdoruesit dhe një token multichain utility ($LGCT), Rrjeti i Trashëgimisë do të ndryshojë mënyrën se si mund të duket arsimi në botën moderne.

Një mision i rrënjosur në zgjidhje të reja arsimore

Formuar nga pesë individë të pasionuar, Legacy Network lindi nga nevoja për sisteme të angazhueshme, efikase të mësimit. Që atëherë, kompania është zgjeruar për të përfshirë mbi 40 punonjës në mbarë botën. Ajo ka vazhduar të ketë sukses pas raundit të saj të financimit Series B, e cila tregoi themeluesve sa e nevojshme ishte projekti i tyre.





Themeluesit vënë re se arsimi tradicional nuk ka personalizim dhe argëtim.Mësuesit shpesh luftojnë për të mbajtur informacionin nëse subjekti është i parëndësishëm për jetën e tyre personale.

Në thelbin e inovacionit: Çfarë e bën rrjetin e trashëgimisë ndryshe

Me një bërthamë teknologjike, Legacy Network integron blockchain dhe AI për të personalizuar mësimin.





Me gamifikimin e bazuar në Octalysis dhe sistemin e shpërblimit në zinxhir, Legacy Network ofron “një dizajn futuristik, modern që siguron një përvojë premium dhe shumë interaktive të përdoruesit”.





Duke përdorur tokenin e shërbimit $LGCT, funksionaliteti multichain fuqizon shpërblimet, aksesueshmërinë dhe pronësinë brenda ekosistemit të të mësuarit. Nga perspektiva e Legacy Network, ky token përfaqëson një monedhë arsimore të epokës dixhitale. Legacy Academy përfshin një mekanizëm të blerjes dhe djegies (BBB), i cili siguron që çdo pagesë e bërë për produktin rrjedh pjesërisht përsëri në token.





Përveç kësaj, migrimi i zinxhirit bazë do të zgjerojë arritjen e $LGCT në një bazë më të gjerë dhe më aktive të përdoruesve, duke përmirësuar likuiditetin dhe praninë e tregut. Me listat e reja të shkëmbimeve në BitPanda dhe Gate.io, monedha $LGCT do të jetë e arritshme për audiencat kryesore. Ndërsa besimi i komunitetit rritet, ekosistemi do të vazhdojë të rritet nga angazhimi i ri dhe aktiv i përdoruesve.

The Gamification of Learning

Duke përdorur parimet e dizajnit të lojës, Rrjeti i trashëgimisë AG krijon një përvojë argëtuese të mësimit. Në vend të një detyre të mërzitshme, taksimi, arsimi bëhet i angazhueshëm për të gjitha moshat dhe nivelet e përvojës.

Sfidat dhe Triumfit

Fillimisht, kompania u përball me shumë skepticizëm nga publiku.Si një startup, ishte e vështirë të ndërtohej besimi dhe të kuptohej rregullat e rrepta të ndërtimit të një biznesi me teknologjinë blockchain.





Bashkëthemeluesi dhe CEO, Fabio Martinetti, ka më shumë se një dekadë përvojë në teknologji dhe sipërmarrje dhe ka udhëhequr kompaninë drejt njohjes së industrisë. Përtej teknologjisë, Fabio është një shkrimtar dhe filozof dhe ka studiuar psikologji dhe sociologji. njohuritë e tij botërore kanë kontribuar në misionin e kompanisë dhe aftësinë për të edukuar në mënyrë efektive individët me një mënyrë të re të të mësuarit.

Edukimi në zhvillim