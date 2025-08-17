Byte edukative: Pse nuk mund të besoni gjithmonë në çmimet e tokenëve në CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko, dhe faqet e internetit të ngjashme janë disa nga mjetet më të njohura në botën e kripto. Ju shkruani në emrin e një monedhe ose token, dhe boom: një grafik të pastër dhe një çmim duke shikuar prapa në ju, shpesh poshtë në penny. Si çmimi që shihni ka çmimin që do të merrni nëse do të blini ose shisni atë token në këtë moment. kapja është se ato çmime nuk janë aq të besueshme sa duken. Le të ecim nëpër pse këto çmime mund t'ju mashtrojnë dhe si mund të mbroni veten dhe fondet tuaja. Si Agregatorët Llogarit Çmimet (Dhe Pse Nuk Është E Përsosur) Faqet si CoinMarketCap dhe CoinGecko nuk krijojnë çmime nga ajri i hollë. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Llogarit një mesatare Llogarit një mesatare Llogarit një mesatare Megjithatë, ata nuk grumbullojnë gjithmonë të gjitha shkëmbimet, dhe jo të gjitha shkëmbimet tregojnë të njëjtin çmim në të njëjtën kohë. Pse? Për shkak të ofertës dhe kërkesës, dallimeve në likuiditet, dhe madje edhe vonesat në se sa shpejt të dhënat janë përditësuar. Për shembull, imagjinoni një token që tregton vetëm një herë në kohë, në disa shkëmbime të vogla.Nëse një person paguan një çmim të pazakontë të lartë në një shkëmbim të vogël, ai tregti mund të shtrembërojë çmimin "mesatar" që shihni në CoinGecko ose CMC. Kjo nuk do të thotë që ju mund të shisni tokenët tuaj për atë çmim të lartë - nuk ka mjaftueshëm kërkesë reale. Dhe nganjëherë shkëmbimet vetë raportojnë të dhëna të gabuara. Disa madje mbushin aktivitetin e tregtisë me tregti të rreme (të quajtur “tregtim i larë”) për të bërë një token të duket më popullor dhe më i vlefshëm se sa është në të vërtetë. Si të zbuloni çmimet mashtruese dhe të tregtisë zgjuar Pra, si mund të mbroni veten? Nëse vëllimi është i vogël, atëherë çmimi është shumë më pak i besueshëm sepse edhe një tregti e vetme mund ta zhvendosë atë në mënyrë të konsiderueshme. megjithatë, edhe nëse vëllimi është i lartë, mos u mashtroni nga ajo, pasi mund të falsifikohet lehtë. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. Tjetra, shikoni ku tregtohet token.Nëse është listuar vetëm në shkëmbime të dyshimta ose të dyshimta, kjo është një shenjë paralajmëruese e qartë. kanë tendencë të ofrojnë çmime më të drejta dhe likuiditet më të mirë (që thjesht do të thotë se është më e lehtë për të blerë ose shitur pa lëvizur çmimin shumë). Shkëmbime të besueshme Shkëmbime të besueshme Gjithashtu, kontrolloni librin e porosive.Kjo është thjesht lista e ofertave aktuale të blerjes dhe shitjes në një shkëmbim. Një tjetër koncept për të kuptuar është rrëshqitje: ndryshimi në mes të çmimit të fundit të tregtuar dhe çmimi që ju me të vërtetë merrni kur tregu përfundon. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. Më shumë këshilla Një këshillë më praktike: nëse jeni duke testuar një token të ri ose një shkëmbim të ri, filloni me një sasi të vogël. Mos vendosni të gjithë buxhetin tuaj në tregtinë tuaj të parë. Përpiquni të tregtoni një sasi shumë të vogël vetëm për të konfirmuar se procesi funksionon dhe çmimi përputhet me atë që prisnit. Edhe në shkëmbimet legjitime, gabimet ndodhin, dhe në ato më pak të besueshme, ato "gabime" janë nganjëherë të qëllimshme. Mos u ndjeni të shtypur për të zgjedhur shkëmbimin e parë që shihni. krahasoni çmimet në disa platforma para se të tregtoni. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. Në të ekosistemi, shkëmbimi për t'u përdorur do të varet nga tokeni që dëshironi të tregtoni. , për shembull, ju mund të tregtisë në mënyrë të sigurtë 28 Obyte-kompatibil token, duke përfshirë WBTC, MATIC, BNB, USDC, dhe kohët e fundit shtuar Për monedhën amtare të rrjetit, GBYTE, ka opsione të decentralizuara dhe të centralizuara gjithashtu. dhe janë shkëmbimet e centralizuara në dispozicion, dhe ata kanë kërkesa të ndryshme dhe çmime pak të ndryshme. mos harroni të bëni hulumtimet tuaja! Shkëmbimi Oswap.io Qyteti Token Biconomë të paqes.io Shkëmbimi Përshëndetje.io Qyteti Token Biconomë të paqes.io Imazhi vektor nga Freepik freelancë freelancë