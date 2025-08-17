Byte educativo: por qué no siempre puedes confiar en los precios de los tokens en CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko, y sitios web similares son algunas de las herramientas más populares en el mundo de la criptografía. Introduzca el nombre de una moneda o token, y el boom: un gráfico ordenado y un precio mirando hacia atrás, a menudo hasta el centavo. Se siente bastante oficial, ¿verdad? Al igual que el precio que ves, hay el precio que obtendrías si comprabas o vendías ese token en este momento.El punto es que esos precios no son tan fiables como parecen.Y si no eres cuidadoso, podrías tomar decisiones (o incluso perder dinero) basándose en números que no cuentan la historia completa. Vamos a analizar por qué estos precios pueden engañarle y cómo puede proteger a sí mismo y a sus fondos. Cómo los agregadores calculan los precios (y por qué no es perfecto) Sitios como CoinMarketCap y CoinGecko no crean precios fuera del aire. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Calcular el promedio Calcular el promedio Calcular el promedio Suena lo suficientemente justo. Sin embargo, no siempre agregan todos los intercambios, y no todos los intercambios muestran el mismo precio al mismo tiempo. ¿Por qué? Debido a la oferta y la demanda, las diferencias en la liquidez e incluso los retrasos en la rapidez con la que se actualizan los datos. Por ejemplo, imagine un token que comercia solo una vez de vez en cuando, en un par de pequeños intercambios.Si una persona paga un precio inusualmente alto en un pequeño intercambio, ese comercio puede distorsionar el precio "medio" que ve en CoinGecko o CMC. Esto no significa que pueda vender sus tokens por ese precio alto -no hay suficiente demanda real. Algunas incluso inflan la actividad comercial con negocios falsos (llamados “trades de lavado”) para hacer que un token se vea más popular y valioso de lo que realmente es.El resultado es que el precio que ves puede parecer sólido, pero cuando intenta comerciar, descubre que nadie está dispuesto a pagarle tanto. Cómo detectar precios engañosos y comerciar inteligentemente Entonces, ¿cómo puedes protegerte? Si el volumen es pequeño, entonces el precio es mucho menos confiable porque incluso un solo comercio puede desplazarlo significativamente. Sin embargo, incluso si el volumen es alto, no se engañe por ello, ya que puede ser fácilmente falsificado. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. A continuación, mire dónde se negocia el token.Si solo está listado en intercambios obscuros o sospechosos, eso es un claro signo de advertencia. Tenden a ofrecer precios más justos y una mejor liquidez (lo que simplemente significa que es más fácil comprar o vender sin mover demasiado el precio). Intercambio fiable Intercambio fiable También, compruebe el libro de pedidos.Esto es simplemente la lista de las ofertas actuales de compra y venta en un intercambio. Otro concepto a comprender es el deslizamiento: la diferencia entre el último precio negociado y el precio que realmente obtienes cuando se completa el comercio. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. Más Consejos Un consejo más práctico: si está probando un nuevo token o un nuevo intercambio, comience con una pequeña cantidad. No coloque todo su presupuesto en su primer comercio. Trate de negociar una cantidad muy pequeña sólo para confirmar el proceso funciona y el precio coincide con lo que esperaba. Incluso en los intercambios legítimos, ocurren errores, y en los menos confiables, esos "errores" a veces son deliberados. No se sienta presionado para elegir el primer intercambio que ve. Compare los precios en varias plataformas antes de negociar. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. En la El ecosistema, el intercambio a utilizar dependerá del token que desee comerciar. , por ejemplo, puede comerciar de forma segura 28 tokens compatibles con Obyte, incluyendo WBTC, MATIC, BNB, USDC, y el recientemente añadido Para la moneda nativa de la red, GBYTE, también hay opciones descentralizadas y centralizadas. y son los intercambios centralizados disponibles, y tienen diferentes requisitos y precios ligeramente diferentes. ¡No te olvides de hacer tu propia investigación! Intercambio Encuentro.io Ciudad Token Biconomía Encuentro.io Intercambio Encuentro.io Ciudad Token Biconomía Encuentro.io Imagen vectorial de Freepik Freepik Freepik