Histori e re

AI në Kujdesi në Shtëpi: Mbështetja e Pacientëve me AI, Lëvizjet e Punës së Kujdestarëve dhe E ardhmja e Kujdesit Social

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - AI në Kujdesi në Shtëpi: Mbështetja e Pacientëve me AI, Lëvizjet e Punës së Kujdestarëve dhe E ardhmja e Kujdesit Social
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesMëso më shumë

KOMENTE

avatar

VARUR TAGS

data-science#predictive-care-technology#ai-powered-care-plans#ai-in-home-care#uk-home-care-ai-systems#carer-workflow-automation#homecare-automation-tools#ai-social-care#good-company

KY ARTIKU U PARAQIT NË

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories