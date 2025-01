Shitja publike e monedhës MFEV: 47,25 milion dollarë të mbledhura

Bum! Menjëherë, statusi i shitjes publike të MFEV Coin u kthye nga i drejtpërdrejtë në SHITUR, duke lënë një valë FOMO në vazhdën e saj. Kjo nuk ishte thjesht një shitje; ishte një nga ngjarjet më të pritura në botën e kriptove këtë vit dhe zhurma nuk zhgënjeu. Monedhat fluturuan nga raftet dhe nëse i mbylle sytë, e humbe atë. Tani, pyetja në mendjen e të gjithëve është - çfarë do të ndodhë më pas për MFEV dhe ata që humbën?

Pse monedha MFEV është bileta më e nxehtë në Web3 tani

Ky nuk ishte vetëm fat; MFEV Coin ka krijuar zhurmë serioze. Ja pse të gjithë po flasin për të:

Modeli revolucionar i provës së shpërndarjes: Ndryshe nga zinxhirët e tjerë, MFEV shpërblen vërtetuesit, deleguesit dhe krijuesit e kontratave inteligjente, duke e bërë atë një nga platformat më gjithëpërfshirëse atje.

Ndërveprueshmëri e çmendur: MFEV po lidh zinxhirët e bllokut si një profesionist, duke lejuar transferime pa probleme të aseteve dhe migrim të lehtë për projektet nga platformat e bazuara në EVM.

Krijuar për njerëzit e vërtetë: Me tarifa të ulëta, shpejtësi të lartë dhe një UX vrasës, MFEV është gati të bëjë blockchain të aksesueshëm për të gjithë, jo vetëm profesionistët e kriptove.

Nuk është çudi që investitorët me pakicë dhe institucionalë u hodhën në kokë. Qasja unike e MFEV dhe teknologjia që ndryshon lojën krijoi një furi blerjeje që pak e panë të vinte – dhe shumë po e godasin veten për të mos u futur në të.

Numrat nuk gënjejnë: Në përgjithësi janë mbledhur 47 milionë dollarë

MFEV ka mbledhur kolektivisht një shumë masive prej 47.25 milionë dollarësh në ICO-në Seed, Private, Para-shitje dhe Publike, me secilën fazë të shitur plotësisht. MFEV ka vulosur vendin e vet si një nga projektet më të suksesshme të vitit. Nga entuziastët e kriptove të Gen Z deri tek investitorët e zgjuar, të gjithë donin një copë - dhe vetëm më të shpejtë hynë.

Keni humbur? Ja çfarë duhet të dini

Nëse e keni humbur shitjen publike, nuk jeni vetëm – shpejtësia me të cilën monedha u shit ka lënë shumë fansa të etur dhe investitorë të mundshëm të pyesin për lëvizjen e tyre të ardhshme. Lajmi i mirë? Udhëtimi i MFEV sapo ka filluar. Mbani një sy për listimet e ardhshme, rëniet e mundshme të shkëmbimeve dhe mundësitë e basteve.

FOMO fillon? Ja çfarë do të ndodhë më pas për monedhën MFEV

Për ata me fat që të rrëmbejnë një monedhë MFEV, e ardhmja po duket e ndritshme. Udhërrëfyesi i MFEV është i mbushur me lëshime, nga një platformë tregtare Forex dhe shkëmbim kriptosh në një treg metaverse dhe NFT. Me këtë nivel emocioni, është e qartë se MFEV nuk është thjesht një projekt tjetër blockchain – ai po pozicionohet si një lojtar serioz në gjeneratën e ardhshme të Web3.

Marrja në dorë: Monedha MFEV nuk është thjesht hipokrizi - Është këtu për të qëndruar

Me këtë shitje publike të shitur, MFEV ka treguar se është marrëveshja e vërtetë. Kjo nuk është vetëm një monedhë tjetër; është një lëvizje. Ndërsa MFEV përgatitet për hapat e tij të ardhshëm, të gjithë sytë janë në atë që do të bëjë më pas ky blockchain i fuqishëm. Dhe për ata që humbën? Ju do të dëshironi të qëndroni afër, sepse kjo histori sapo ka filluar. MFEV do të listohet së shpejti në shkëmbimet e kriptove.





Tifozët e Web3, investitorët e Gen Z dhe të gjithë ata që duan një moment të mirë FOMO — MFEV Coin po dëshmon se është më shumë se reklamë. Vazhdoni të shikoni sepse më të mirat nuk vijnë akoma!





Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata largpamëse, duke përfshirë deklarata në lidhje me planet e kompanisë, objektivat dhe operacionet e ardhshme të biznesit. Këto deklarata largpamëse bazohen në pritshmëritë, besimet dhe parashikimet aktuale të kompanisë dhe janë subjekt i rreziqeve dhe pasigurive të qenësishme. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga këto deklarata për shkak të faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë kushtet e tregut, ndryshimet rregullatore, sfidat teknologjike dhe konkurrencën. Informacioni në këtë publikim nuk synon të përbëjë këshilla ligjore, financiare ose investimi. Lexuesit duhet të kryejnë kërkimet e tyre dhe të konsultohen me këshilltarë profesionistë përpara se të marrin ndonjë vendim investimi ose të lidhin ndonjë marrëveshje.

Ky artikull është publikuar nën programin e Blogimit të Biznesit të HackerNoon.