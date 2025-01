Kina dhe Vietnami mund të kenë thyer recetën perfekte për vetëkënaqësinë dixhitale

Imagjinoni që jeni një peshk që ka hequr dorë nga ideja se një rrjetë peshkimi është e pamundur. Ju as nuk po notoni më për liri - e keni pranuar rrjetën si një pjesë të pashmangshme të jetës.





Tani, vetë oqeani është zëvendësuar nga një akuarium gjigant, i kontrolluar nga qeveria, dhe ju nuk jeni thjesht një peshk, por edhe një peshk me një etiketë ID të ngjitur në pendën tuaj. Kjo është ajo që ndihet të jetosh në ekosistemet dixhitale të rregulluara fort sot. Të paktën kështu do të ndjenin kinezët.





Ky është një status i postuar nga Portali i Qeverisë Vietnameze. Është një shembull i qartë se si qeveritë, si në Vietnam, po ripërcaktojnë kufijtë e asaj që ne mund ta quajmë "shesh publik dixhital".





Statusi përshkruan një rregullore të re nga Dekreti 147/2024 , duke deklaruar se vetëm llogaritë e verifikuara - ato të vërtetuara me një numër telefoni ose ID personale - lejohen të postojnë, komentojnë, transmetojnë drejtpërdrejt ose ndajnë informacione në mediat sociale. Me fjalë të tjera, nëse doni të shprehni mendimin tuaj në internet, më mirë ndizni fillimisht ID-në tuaj.





Si një person vietnamez vetë, u tmerrova ta lexoja këtë.





Në sipërfaqe, Dekreti 147/2024 mund të duket si një mënyrë praktike për të reduktuar trollët në internet, dezinformatat dhe ngacmimet anonime.





Kush nuk do të dëshironte ta bënte internetin një vend më civil, apo jo? Por le të mos tallemi – kjo nuk ka të bëjë me krijimin e një rrjeti më të sjellshëm dhe më të sigurt. Bëhet fjalë për kontroll. Dhe kur lidhni pikat, implikimet janë rrëqethëse.





Le ta zbërthejmë. Rregullorja urdhëron që vetëm llogaritë e verifikuara - ato të lidhura me ID-në tuaj personale ose numrin e telefonit - mund të postojnë, komentojnë, transmetojnë drejtpërdrejt ose ndajnë informacion në internet. Në thelb, nëse doni të angazhoheni në diskursin dixhital, së pari duhet të hiqni anonimitetin dhe të dorëzoni identitetin tuaj në një pjatë argjendi.





Pra, çfarë është puna e madhe?

Është njësoj si të thuhet se nuk mund të bërtasësh në sheshin e qytetit nëse nuk vesh një etiketë gjigante që thotë: “Përshëndetje, emri im është Duy. Këtu është adresa dhe numri im i telefonit, në rast se dëshironi të më raportoni tek autoritetet lokale.”





Dhe në vende si Vietnami, ku liria e shprehjes është tashmë një koncept i brishtë, kjo e transformon fjalimin online në një fushë të minuar.





Mendoni për këtë: kur qeveritë këmbëngulin për verifikimin e identitetit për të gjithë aktivitetin në internet, ato nuk po mbrojnë vetëm qytetarët e tyre - ato po ndërtojnë një panoptikon , një hapësirë dixhitale ku shikohet çdo shtypje tasti dhe çdo opinion mund të gjurmohet nga burimi i tij.





Dhe kur njerëzit e dinë se po vëzhgohen, ata censurojnë veten. Askush nuk dëshiron të jetë peshku më i zhurmshëm në akuarium, veçanërisht kur e dini se kur ushqeni me dorë mund t'jua hiqni ushqimin - ose më keq.









Për aktivistët, disidentët, apo edhe thjesht qytetari juaj mesatar me një qëndrim pikant ndaj politikës së qeverisë (si ky postim), pasojat mund të jenë të menjëhershme dhe shumë të prekshme. Papritur, t'i thuash të vërtetën pushtetit ka një kosto: sigurinë, punën ose lirinë tënde.





Sheshi publik dixhital? Nuk është më një shesh - është një kafaz.





Dhe ja ku qëndron rreziku i vërtetë . Ndërsa këto sisteme kontrolli fitojnë tërheqje, ata fillojnë të normalizojnë idenë se privatësia është një shtesë opsionale - një luks, jo një e drejtë.





Nëse interneti është një akuarium global, kjo lloj politike siguron që çdo peshk të mësojë të notojë në modele të qeta dhe të parashikueshme. Flisni dhe rrezikoni të zhgënjeheni. Qëndroni të heshtur, dhe uji bëhet pak më i errët çdo ditë.





Mirë se vini në botën e nihilizmit të privatësisë dixhitale , ku supozimi nuk është vetëm se privatësia ka vdekur, por që të gjithë ne duhet të ndalojmë së pretenduari se ka pasur ndonjëherë rëndësi në radhë të parë.

nihilizmi i privatësisë në epokën dixhitale

Nihilizmi i privatësisë është besimi se, përballë mbikëqyrjes dhe kontrollit dërrmues, lufta për privatësinë personale është një përpjekje e kotë. A e dini se me çfarë ngjan më shumë? Përpjekja për të bindur nënën tuaj se tatuazhet tuaja nuk do të thotë se po bashkoheni me një bandë dhe po hidhni jetën tuaj.





Nuk është vetëm dorëheqje - është pranim aktiv. Në epokën dixhitale, ku gjigantët e teknologjisë fitojnë para nga çdo klikim dhe qeveritë gjurmojnë çdo rrotull, nihilizmi i privatësisë pyet: Pse të shqetësoheni të rezistoni kur tashmë keni humbur?





Por vende si Vietnami dhe Kina? Ata e kanë kthyer këtë koncept në një formë arti. Nuk ka të bëjë vetëm me dorëheqjen për humbjen e privatësisë - ka të bëjë me armatimin e kësaj humbjeje për të konsoliduar pushtetin.

1. sa kulturor është nihilizmi i privatësisë dixhitale

a. mbikëqyrja e dorëhequr e Kinës





Le të fillojmë me Kinën, ku nihilizmi i privatësisë nuk është një zgjedhje - është më shumë një përshtatje kulturore, si të mësosh të bësh biçikletë në një qytet plot me gropa.





Këtu, kufiri midis mbikëqyrjes shtetërore dhe jetës së përditshme është aq i paqartë sa që mund të mos ekzistojë. Ju nuk jeni të tronditur kur shihni një kamerë për njohjen e fytyrës në çdo cep të rrugës; në vend të kësaj, ju habiteni nëse nuk e shihni një të tillë.





Rastësia me të cilën njerëzit pranojnë mbikëqyrjen ndihet pothuajse surreale, sikur një episod i Pasqyrës së Zezë të bëhej sfondi i një shoqërie të tërë.









Konsideroni super aplikacionin më të njohur, WeChat.





Me 1.3 miliardë përdorues aktivë mujorë , është si ekuivalenti i mediave sociale sikur të kesh një të tretën e planetit në xhep. Nëse do të ishte një vend, është vendi i tretë më i populluar në botë.





Çdo ditë, 45 miliardë mesazhe fluturojnë nëpër platformë - kjo është 5.2 milionë në sekondë, ndoshta gjysma e tyre thonë: "A keni ngrënë akoma?" Oh, dhe WeChat Pay?





Është një mënyrë jetese, me 850 milionë përdorues që paguajnë rastësisht për çdo gjë, nga dumplings deri tek çantat e stilistëve, ndërsa pjesa tjetër e botës kërkon para ose kode Venmo QR.





Për më tepër, përdoruesi mesatar mashtron me mbi 140 mini-programe brenda aplikacionit, duke trajtuar gjithçka, nga blerja e ushqimeve deri tek, po, aplikimi për divorc. WeChat nuk është thjesht popullor - është një pjesë e panegociueshme e jetës.





WeChat është një platformë mesazhesh, një burim lajmesh, një sistem pagesash, një dyqan ushqimor, një portal i kujdesit shëndetësor dhe madje edhe një shërbim rezervimi të gjitha në një.





Por të gjithë e dinë—sikurse, me të vërtetë e dinë—që qeveria është e lidhur. Është paksa si të kesh nënën tënde tepër mbrojtëse të dëgjojë të gjitha telefonatat e tua.





Megjithatë, në vend që të rebelohen, njerëzit e kanë normalizuar atë. Dëshironi të paguani faturat e shërbimeve? WeChat. Keni nevojë të bëni thashetheme me miqtë? WeChat. A është ndoshta qeveria duke përgjuar bisedën tuaj për vendin tuaj të preferuar dim sum? Pothuajse me siguri, por mbikqyrja është aq e përfshirë në rutinat e përditshme sa është më pak e keqe dhe më shumë zhurmë në sfond.





Për shumë njerëz, nuk ka të bëjë me injorancën, por me pranimin pragmatik. Njerëzit ndajnë lirisht të dhënat e tyre personale në aplikacionet që ata e dinë se monitorohen, sepse rezistenca ndihet si shadowboxing një forcë shumë masive për t'u ndryshuar. "Cili është qëllimi?" ata mendojnë, duke lëvizur nëpër Weibo, duke pëlqyer një postim rreth ushqimit lokal të rrugës, të gjithë ndërsa janë të vetëdijshëm se çdo lëvizje dixhitale është regjistruar.





Në një farë mënyre, është mishërimi i fundit i nihilizmit të privatësisë: jo sfidë, por një dorëheqje e rrënjosur aq thellë sa bëhet zakon.

b. Ekspozimi i tepërt dixhital i Vietnamit si një mënyrë jetese

Le të kthehemi në vendin tim të origjinës, Vietnam dhe do të gjesh një shije të ndryshme të nihilizmit të privatësisë – një e ngjyrosur me pamaturinë rinore. Imagjinoni një vend ku më shumë se gjysma e popullsisë është nën 35 vjeç dhe pothuajse të gjithë janë vazhdimisht online. Mediat sociale janë një lëkurë e dytë, një ekosistem i plotë ku të rinjtë ndajnë gjithçka, shpesh me një nivel hapjeje që do ta bënte Zuckerberg të skuqej.





Lëvizni nëpër TikTok dhe do të hasni në video që shpërndahen tepër në mënyra pothuajse komike: influencues që detajojnë historitë e tyre personale, njerëz që transmetojnë drejtpërdrejt ndarje, studentë që postojnë përditësime për vendndodhjen sa herë që vizitojnë një kafene.





Absurditeti qëndron në rastësinë e të gjithave, si organizimi i një feste në shtëpi me çdo derë dhe dritare të hapur, plotësisht të vetëdijshëm se autoritetet mund të hyjnë në çdo moment, por duke zgjedhur gjithsesi të festojnë.





Të rinjtë në Vietnam kanë përvetësuar nihilizmin e privatësisë, jo përmes shtypjes, por përmes hiper-lidhjes. Sa më shumë që ndajnë, aq më shumë ndihen të parë – nga kolegët, nga algoritmi, nga aparati qeveritar pa fytyrë që fshihet në sfond. Dëshira për vlefshmëri tejkalon nevojën për privatësi, duke e bërë çdo përditësim të statusit një lloj performance publike, një akt sfidues por të pavetëdijshëm dorëzimi ndaj shtetit të kudondodhur të mbikëqyrjes.





Por qëndroni lart—mos filloni të tundni gishtin tek Gen Z ose Gen Alpha ende. Sigurisht, të rinjtë e Vietnamit mund të shpërndahen sikur jeta e tyre është një histori e pafund në Instagram, por le të jemi të vërtetë: ne jemi të gjithë në këtë rrëmujë së bashku .





Po, po ju shikoj drejtpërdrejt, Millenials . Dhe Gen X, dhe Boomer.





Kronike online? Kjo nuk është më vetëm një gjë e Gen Z.





Ndërsa brezi i ri mund të shpërndajë më shumë për ndikim, vërtetim, ose sepse "është në trend, vëlla", le të flasim për fajtorët e vërtetë këtu - mamaja dhe babi yt. E dini, ata që ju thanë të mos flisni me të huajt në internet, por tani postoni çdo foto të pushimeve me gjeoetiketën dhe përgjigjuni kuizeve në Facebook që praktikisht bërtasin: "Këtu janë përgjigjet e mia të sigurisë!"





Mendoni pak: kur kapni një prind duke ngarkuar fotografi të paqarta të ID-së së tij në biseda të rastësishme në grup, a është ende Gen Z problemi?





Pleqtë vietnamezë janë këtu duke e trajtuar internetin sikur të ishte një treg komod fshati, të pavëmendshëm për faktin që qeveria, hakerat dhe agjentët e të dhënave janë duke u fshehur në hije, të gatshëm të kërcejnë si ajo tezja që gjithmonë "huazon" fjalëkalimin tuaj të Netflix.





Është kaotike. Të rinjtë e dinë se po shikohen dhe performojnë gjithsesi, si, “Oh, po më spiunon? I ftohtë. Këtu është porosia ime e kafesë dhe historia ime e ndarjes ndërsa jeni në të.”





Brezi i vjetër? Ata nuk janë as të sigurt se çfarë është një cookie, oh unë pranoj cookie-t tuaja, ku është? E lëre më që po ndjek çdo lëvizje të tyre. Së bashku, ata kanë krijuar një lloj nihilizmi privatësie kaq absurde, do të ishte qesharake – po të mos ishte aq e frikshme.





Është qesharake sepse “të mos kujdesesh për privatësinë dixhitale” është ndoshta e vetmja gjë që çdo brez mund të pajtohet me Gjeneralin Z.

2. Zotërimi i qeverisë në internet: analogjia e akuariumit

Imagjinoni që jeni një peshk që noton në oqeanin e gjerë e të hapur. Dikur besonit se uji ishte i pakufishëm, i lirë dhe i paparashikueshëm.





Pastaj një ditë, oqeani shndërrohet në një akuarium gjigant, të kontrolluar nga qeveria, i kompletuar me korale artificiale, makina flluskash dhe një sistem mbikëqyrjeje të teknologjisë së lartë të maskuar si alga deti dekorative. Ju jeni ende duke notuar, por ka kamera në çdo cep dhe iluzioni i lirisë ndihet në mënyrë të qeshur.





Mirë se vini në ekosistemin e përsosur të mbikëqyrjes - ku nihilizmi i privatësisë nuk është thjesht një gjendje shpirtërore, por një tipar thelbësor i peizazhit.

a. muri i madh i zjarrit: akuariumi i informacionit të Kinës

Merrni Firewallin e Madh të Kinës, një kryevepër dixhitale që do t'i bënte edhe distopistët më paranojakë të teknologjisë të duartrokasin ngadalë. Nuk ka të bëjë vetëm me bllokimin e mediave sociale perëndimore ose faqeve të huaja të lajmeve; ka të bëjë me krijimin e një ekosistemi informacioni të mbyllur, ku qeveria jo vetëm që mbikëqyr atë që ndahet, por kuron në mënyrë aktive atë që konsumohet.





Dëshironi të Google "Sheshi Tiananmen"? Jo, nuk ndodh. Google as nuk lejohet këtu. Por hej, këtu është një artikull emocionues për këlyshët e pandave në Bazën Kërkimore Chengdu! Është si të jetosh në një park tematik, ku çdo udhëtim është krijuar për t'ju shpërqendruar, ndërsa kamerat e sigurisë gjurmojnë çdo lëvizje tuajën.









Por unë do të jem i sinqertë me ju. ka rezistencë – xhepa të vegjël e të vazhdueshëm rebelimi – por është e vogël në krahasim me forcën dërrmuese të shtetit dhe pranimin e mbikëqyrjes nga publiku i gjerë.





Pas dekadave të kulturës së internetit të menaxhuar nga shteti, një nivel i caktuar i dorëheqjes së privatësisë është vendosur. Nuk është se qytetarët kinezë janë të pavëmendshëm ndaj mbikëqyrjes; ata e dinë. Ata janë shumë të vetëdijshëm për syrin vigjilent që rri pezull mbi telefonat e tyre, burimet e mediave sociale dhe rezultatet e kërkimit.





Por për shumicën, rebelimi nuk është në rendin e ditës. Studiuesit sugjerojnë se qeveria e Kinës ka krijuar recetën e përsosur për vetëkënaqësinë dixhitale: një ekuilibër të kujdesshëm të kontrollit të rreptë të përmbajtjes dhe opsioneve të pafundme argëtimi .









Për sa kohë që mund të shikoni me tepricë Story of Yanxi Palace në iQIYI, të lëvizni nëpër Douyin (TikTok i Kinës) ose të porosisni çaj me flluskë dhe dumplings në Meituan, ideja e informacionit falas dhe të pacensuruar duket pothuajse... e çuditshme. Nuk është aq shumë "rezistenca është e kotë" sa është "rezistenca është e papërshtatshme".





Ky nihilizëm i privatësisë funksionon në favor të qeverisë. Duke kuruar përmbajtjen dhe duke shtypur mospajtimin, shteti kinez ka krijuar një internet ku qytetarët notojnë nëpër ujërat dixhitale sikur të mos kishte shpëtim nga muret e akuariumit.





Sigurisht, disa përdorues me njohuri teknologjike kalojnë mbi murin e zjarrit duke përdorur VPN, por për personin mesatar, akuariumi është bërë flluska e tyre, e gjithë kuptimi i tyre për oqeanin. Pse të rebeloheni kur thjesht mund të shijoni një sezon tjetër të shfaqjes tuaj të preferuar?





Por pavarësisht nga shanset në dukje të pakapërcyeshme, rezistenca nuk është zhdukur plotësisht - ajo thjesht ka evoluar. Dhe arma e saj e zgjedhur? Memet.

memet si luftë guerile

Hyni në Winnie Pooh, një ari i dashur, i kthyer në një simbol të papritur të sfidës. Krahasimi midis Xi Jinping dhe Pooh filloi si një shaka e padëmshme, por shpejt u përshkallëzua në një meme virale që protestonte kundër shtypjes së qeverisë.









Përpjekja e qeverisë për të censuruar imazhet e ariut vetëm sa ndezi zjarrin, duke e bërë Pooh një ikonë ndërkombëtare të rezistencës në internet.





Memet si këto janë akti i fundit i rebelimit në akuariumin dixhital të Kinës – ato rrëshqasin nëpër të çara, qeshin përballë censurës dhe mbajnë shtresa kuptimi të kuptuara vetëm nga ata që dinë.





Në Kinë, memet janë bërë një mjet i fuqishëm por delikat për t'i rezistuar pabarazisë dhe shtypjes në një peizazh dixhital të kontrolluar fort.





Nga memet satirike "involucioni" dhe "të shtrirë të sheshtë" që kritikojnë kulturën e punës hiper-konkurruese dhe presionet shoqërore, te memet feministe që thërrasin pabarazinë gjinore dhe memet ikonike Winnie the Pooh që tallen me sundimin autokratik të Presidentit Xi Jinping, këto krijime dixhitale shërbejnë si protesta të koduara. .





Fushatat si "996.ICU" nxjerrin në pah praktikat shfrytëzuese të punës, ndërsa memet i shndërrojnë zhgënjimet e përbashkëta në rezistencë kolektive.





Ndryshe nga mospajtimi i drejtpërdrejtë, i cili shuhet me shpejtësi, memet lulëzojnë nga paqartësia. Ato janë të rrëshqitshme, të shtresuara dhe të vështira për t'u fiksuar. Një meme për një gaforre që mban një kapelë Mao mund të duket e padëmshme për një censurues, por për ata që e dinë, është një mbyllje syri dixhital - një moment i përbashkët rezistence.

rezistenca vazhdon

Pra, ndërsa shumica dërrmuese e qytetarëve kinezë mund të pranojnë – ose edhe të përshtaten me – kontrollin e qeverisë në internet, një komunitet i vogël por këmbëngulës vazhdon të luftojë në mënyra sa të zgjuara aq edhe subversive. Nuk është një revolucion, por është një kujtesë se edhe në mjediset më të kontrolluara, kreativiteti gjen një mënyrë.





Memet janë prova se muret e akuariumit, pavarësisht sa të larta, nuk janë plotësisht të padepërtueshme. Për çdo artikull të adhurueshëm panda, ka një meme të Winnie the Pooh që fshihet në sfond, duke na kujtuar qetësisht se rezistenca, sado e vogël, nuk shuhet kurrë.

b. Ligji për sigurinë kibernetike të Vietnamit: lëvizje me shtetin

Tani, le të kthehemi prapa në Vietnam, ku zotërimi i qeverisë mbi internetin ndihet më pak si një Firewall i Madh dhe më shumë si një roje shpëtimi i gjithëpranishëm, duke monitoruar vazhdimisht çdo spërkatje dixhitale.





Pra, këtu është gjëja për Vietnamin dhe lirinë e internetit: nëse mendoni se do të jeni në gjendje të hyni në internet, hidhni një diss kundër qeverisë si një reper, fat të mirë . Sepse qeveria thotë: "Oh, menduat se ishit të shkathët?" Bum! Llogaria juaj është zhdukur, interneti juaj është i ndrydhur dhe tani jeni duke bërë një bisedë me "Uncle Security" për zgjedhjet tuaja.





Vietnami ka ndërtuar këtë shtet të egër mbikëqyrjeje ku edhe bisedat e koduara dhe forumet anonime janë në thelb mite. Qeveria nuk shikon vetëm atë që bëni në internet - ata ndoshta e dinë edhe porosinë tuaj të preferuar të pho. Dhe nuk është një gjë e re.





Që nga viti 2011, organizata si Freedom House kanë bërtitur, “ Po, Vietnam, JO FALAS! “ Kështu ka qenë çdo vit. Ju mund të mendoni se deri në vitin 2024, ata do të lirohen, por jo.









Oh, dhe në vitin 2013, kur Reporterët pa Kufij e quajtën drejtpërdrejt Vietnamin një "Armik shtetëror të internetit". Ky nuk është vetëm një rishikim i keq i Yelp; është njësoj si të kurorëzohesh si supervillani i botës dixhitale. Është njësoj si interneti i mbledhur kolektivisht, “ HAKMARRËS ” dhe thotë: “Vietnam, ti je Thanos – por në vend që të këputësh gishtat, po fshin postimet në Facebook dhe po frenon Wi-Fi”.





Dhe Vietnami? Ata thonë: “Mirë. Unë do ta bëj vetë.”





Dhe më pas, në vitin 2018, ata u ngritën në nivel. Vietnami miratoi një ligj për sigurinë kibernetike që kërkon që kompanitë të ruajnë të gjitha të dhënat e përdoruesve në Vietnam dhe të fshijnë çdo gjë që mban edhe pak erë antishtetërore. Facebook? TikTok? Ata thonë, "Fshije këtë postim", dhe platformat thonë, "Po, zotëri!"





Ligji për Sigurinë Kibernetike, i miratuar në vitin 2019, është një pjesë e legjislacionit që u jep autoriteteve kompetenca të gjera për të monitoruar, censuruar dhe madje kërkuar të dhëna nga kompanitë e teknologjisë që operojnë në vend. Në pamje, ai është i përshtatur si një mënyrë për të "siguruar sigurinë kombëtare", por në realitet, është një licencë për të lëvizur në të gjithë internetin si një fqinj i zhurmshëm me një leje leje për të gjithë aksesin.





Studiuesit dhe grupet mbikëqyrëse vërejnë se ligji kapitalizon apatinë kolektive të publikut ndaj privatësisë dixhitale. Shumica e njerëzve nuk mendojnë dy herë për ndarjen e tepërt të jetës së tyre, duke e bërë pothuajse shumë të lehtë për shtetin që t'i kontrollojë qytetarët e tij.





Kjo indiferencë dixhitale buron nga i njëjti nihilizëm i privatësisë që gjendet në Kinë, megjithëse me një kthesë më rinore, të mbishpërndarë. Të rinjtë e Vietnamit janë aq hiper-online sa shqetësimet e privatësisë ndihen po aq të largëta sa Y2K.





Qeveria nuk ka nevojë të fshihet pas algoritmeve komplekse apo operacioneve të fshehta; ata mund të shikojnë hapur teksa njerëzit dokumentojnë çdo detaj të jetës së tyre, nga ushqimi te politika, në një rrjedhë të vazhdueshme përmbajtjesh.





Është një ekosistem mbikëqyrës i drejtuar nga shteti, ku peshqit jo vetëm që notojnë brenda mureve të akuariumit, por postojnë selfie me ato mure në sfond—të filtruara, me diçitura dhe me hashtag që t'i shohë bota (dhe qeveria).

3. pasojat e nihilizmit të privatësisë dixhitale

Kur i dorëzohesh një sistemi që të gjurmon pa pushim, pasojat spiralizohen më shpejt se tendenca e TikTok. Ne jetojmë në një kohë të nihilizmit të privatësisë dixhitale, një dorëheqje ndaj mbikëqyrjes masive aq të thellë sa që po riorganizon jo vetëm politikën tonë, por edhe ekonominë dhe aktivizmin tonë. Është normalja e re – një epokë ku heqja dorë nga privatësia ka evoluar nga një kompromis ngurrues në një mekanizëm mbijetese.

a. spiralja e paraqitjes dixhitale

Mendoni për këtë kështu: sapo monitorimi dixhital të normalizohet, nuk ka të bëjë vetëm me shikimin e asaj që postoni në Facebook ose historinë tuaj të WeChat.





I gjithë ekosistemi kalon në një kontroll më të thellë. Qeveritë nuk kanë më nevojë të ushtrojnë forcë të qartë për t'i mbajtur njerëzit në linjë; ata i kanë bërë njerëzit të duan të binden – ose të paktën i kanë bindur se është rruga e rezistencës më të vogël. Studiuesit e quajnë këtë "spiralja e paraqitjes dixhitale", një cikël ku monitorimi i vazhdueshëm bëhet vetë-përforcues.





Psikologjikisht, ajo luhet përmes një përzierjeje të frikës dhe fatalizmit. Nëse e dini se mesazhet, vendndodhjen dhe transaksionet tuaja financiare po gjurmohen 24/7, gjasat që ju të organizoni një protestë në internet ose t'i bashkoheni një grupi kundërshtues bien ndjeshëm.





Mbikëqyrja bëhet forma e saj e fuqisë së butë, duke ju bërë të mendoni dy herë para se të hartoni një postim që kritikon qeverinë. Nuk është vetëm një shpat i rrëshqitshëm; është më shumë si një vrimë e zezë dixhitale, duke tërhequr vullnetin e shoqërisë për të rezistuar gjithnjë e më thellë në nënshtrim.

b. hapësirë e kufizuar për aktivizmin dixhital

Një nga pasojat më tinëzare të këtij shteti mbikëqyrës është se si e mbyt aktivizmin dixhital. Kohët e optimizmit të Pranverës Arabe kanë ikur, ku ne besuam se media sociale mund të revolucionarizonte demokracinë.









Në vende si Kina, kontrolli i qeverisë mbi hapësirat dixhitale do të thotë se platformat që dikur ishin qendra të mundshme për aktivizëm janë sterilizuar. Nihilizmi i privatësisë e zbeh luftën para se të fillojë. Si e organizoni rezistencën kur e dini që Big Brother nuk po shikon vetëm, por po mban shënime në mënyrë aktive?





Hapësirat dixhitale që mund të kishin inkubuar aktivizmin bazë janë shndërruar në dhoma jehone përputhshmërie, të monitoruara deri në emoji-t e fundit.

c. filozofia e dorëheqjes

A është kjo dorëheqje ndaj mbikëqyrjes një simptomë e epokës sonë dixhitale, apo është një përshtatje për mbijetesë ?





A jemi përshtatur me dëshirë me këtë realitet sepse rezistenca ndihet e kotë, apo ka diçka në thelb disfatuese në marrëdhëniet e brezit tonë me teknologjinë?





Kjo është një pyetje me të cilën po përballen teoricienët politikë dhe etikët e teknologjisë. Disa argumentojnë se nihilizmi i privatësisë është një formë moderne e fatalizmit, një version i epokës dixhitale për të ngritur duart lart dhe për të pranuar fatin. Të tjerë e shohin atë si një strategji të llogaritur mbijetese, veçanërisht në regjimet autoritare ku të folurit e hapur ka pasoja që ndryshojnë jetën.





Realiteti është ndoshta diku në mes. Ne kemi mësuar të jetojmë në një shoqëri mbikëqyrëse duke bindur veten se nuk kemi zgjidhje tjetër. Nuk është se nuk na intereson privatësia; është se kostoja e kujdesit është bërë shumë e lartë, tepër e rëndë, tepër e rrezikshme.





Pyetja nuk është vetëm nëse ne mund ta kthejmë këtë spirale - është nëse ne madje duam. Kur privatësia duket si një kauzë e humbur, është më e lehtë të përshtatesh sesa të rezistosh. Akuariumi qeveritar është bërë realiteti ynë dhe, si ata peshqit e dorëhequr, ne kemi bërë paqe me muret e xhamit – qoftë edhe sepse thyerja e tyre duket e pamundur.

përfundimi

Më parë, ne e filluam këtë udhëtim me një metaforë: imagjinoni se jeni një peshk që ka hequr dorë nga ideja për t'i shpëtuar rrjetës së peshkimit. Tani imagjinoni se oqeani është bërë një akuarium gjigant, i kontrolluar nga qeveria.





Është një imazh që nuk është vetëm poetik, por edhe profetik. Ne të gjithë po notojmë në këtë oqean të madh dixhital, por gjithnjë e më shumë, ndihet sikur ujërat po kontrollohen nga një sistem gjigant filtrimi, tentakulat e tij kudo.





Qoftë në Kinë me Firewall-in e Madh, ose ligjet gjithnjë e më të forta të mbikëqyrjes së Vietnamit, këto qeveri janë si pronarët e akuariumit - kontrollojnë rrjedhën, mjedisin dhe madje edhe peshqit.





Ju.





Unë.





Të gjithë.





E gjithë bota dixhitale është befas vetëm një ekspozitë tjetër, e kuruar mjeshtërisht për përgjegjësit.





Por këtu lind pyetja: Nëse të gjithë jemi thjesht peshq në këtë akuarium dixhital, a duhet të paktën të fillojmë të ëndërrojmë përsëri oqeane?





Mendimi është shqetësues, apo jo? Shumë prej nesh kanë notuar në këto tanke për aq kohë sa kemi filluar të harrojmë se si ishte të jesh në det të hapur.





Të kemi hapësira të pafiltruara, të parregulluara ku mendimet, të dhënat dhe lëvizjet tona nuk ishin të bllokuara nga mure të padukshme. Është pothuajse naive ta dëshirosh atë liri. Në fund të fundit, rezervuari është mjaft komod, apo jo? Është e sigurt. E kontrolluar. E parashikueshme. Ashtu si algoritmet që gjurmojnë çdo klikim që bëjmë.





Por komod nuk do të thotë falas. Thjesht do të thotë që ne jemi të qetë duke u shikuar. Dhe këtu, pikërisht këtu, zvarritet nihilizmi i privatësisë dixhitale që kemi diskutuar. Njerëzit në Kinë dhe Vietnam dhe ndoshta shumë të tjerë, e kanë përvetësuar këtë sistem aq thellë sa ideja e privatësisë duket pothuajse e huaj - si një relike nga një kohë tjetër .





Dhe sigurisht, ne mund të debatojmë për logjistikën e çlirimit nga ky sistem - për ligjet e privatësisë, për aktivizmin, për teknologjinë. Por e vërteta më e vështirë është: liria është një mentalitet. Nëse nuk besojmë më se privatësia është një e drejtë për të cilën ia vlen të luftohet, atëherë nuk do t'i shpëtojmë kurrë akuariumit.





Pra, ndërsa po ju lëmë me këtë mendim të fundit: Nëse me të vërtetë jemi të gjithë peshq në këtë akuarium dixhital, a duhet të paktën të fillojmë të ëndërrojmë përsëri oqeane? Ato ku mund të notojmë lirshëm, pa sytë gjithnjë vigjilentë të rojtarit të tankut? Ose, më mirë akoma, duhet të pyesim: Çfarë duhet për të thyer xhamin?