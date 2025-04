Falcon Finance dhe Protokolli DeXe shpallin Partneritet Strategjik me 10 milion dollarë alokim për beta të mbyllur

**DUBAI, Emiratet e Bashkuara Arabe, 19 shkurt 2025/Chainwire/--**Falcon Finance, protokolli i gjeneratës së ardhshme të dollarit sintetik, është i ngazëllyer të njoftojë partneritetin e tij zyrtar me DeXe Protocol me Launch Beta të shumëpritur të martën. DeXe ka akorduar 10 milionë dollarë për beta-në e mbyllur të Falcon Finance, duke përforcuar vizionin afatgjatë të gjenerimit të prodhimit të qëndrueshëm dhe konkurrues në ekosistemin e dollarëve sintetikë.

Duke filluar nga kjo javë, kuletat e listuara në listën e bardhë do të kenë qasje ekskluzive në Beta Launch të Falcon Finance, duke i lejuar ata të lidhen, të grumbullojnë dhe të aksionojnë aktivet sintetike të Falcon Finance—USDf dhe sUSDf. Ky akses i hershëm i ofron një grupi të përzgjedhur përdoruesish mundësinë për të eksploruar mekanizmin inovativ të aksioneve të protokollit, duke fituar të ardhura duke bllokuar asetet e tyre në një mënyrë të ngjashme me rrjedhën e rendimentit të Ethena.

Në këtë fazë, përdoruesit mund të vendosin USDf për të grumbulluar sUSDf dhe të zgjedhin kohëzgjatjen e tyre të preferuar të vendosjes. Pasi të vendosen në lojë, përdoruesit mund të përfitojnë nga strategjitë e gjenerimit të rendimentit të shkallës institucionale të Falcon Finance, të cilat përfshijnë arbitrazhin e normës së financimit dhe strategji të tjera institucionale.

Partneriteti midis Falcon Finance dhe DeXe Protocol përfaqëson një moment historik të rëndësishëm për të dy projektet.

DeXe, e njohur për zgjidhjet e saj të decentralizuara të qeverisjes, u mundëson mbajtësve të saj të tokenave të përdorin ekosistemin sintetik të dollarit të Falcon Finance. Ky integrim nënvizon përkushtimin e Falcon Finance për të zgjeruar diversitetin e kolateralit duke u ofruar përdoruesve një kornizë sintetike të sigurt dhe të shkallëzuar të dollarit.

Andrei Grachev, Partner Menaxhues në Falcon Finance, tha: “Ne jemi të emocionuar të mirëpresim DeXe Protocol si partnerin tonë të parë strategjik. Angazhimi i tyre ndaj nisjes tonë Beta, me një shpërndarje prej 10 milionë dollarësh, tregon besim në modelin tonë të rendimentit të qëndrueshëm të dollarit sintetik. Kjo beta e mbyllur është një fazë vendimtare, duke na lejuar të përsosim platformën tonë me reagimet e vërteta të përdoruesve përpara se të hapemi me komunitetin më të gjerë të kriptove.”