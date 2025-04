Horumarinta Fog ee Lagu Sameeyay Sahal DevPod - Qalab Isha Furan oo Bilaash ah

Waxaan u soo daahay mawduuca Horumarinta Fog ee Deegaanka (sidoo kale loo yaqaan Deegaanka Horumarinta Cloud). Sababta ugu weyn ayaa ah inaanan ka shaqayn koox horumarineed in ka badan lix sano. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxaan u shaqeeyaa Loft Labs, waxaanan leenahay wax soo saarka Deegaanka Horumarinta Fog: DevPod . Waxaan rabay inaan fahmo soo jeedintayada qiimaha maadaama aan joogi doono FOSDEM oo ka shaqaynaysa waaabka DevPod .

Horumariyihii hore ahaan, waxaan si cad u xusuustaa xanuunka uu leeyahay samaynta horumariye kasta deegaankiisa. Bilowgii xirfadeyda, naqshadeeyuhu wuxuu ku qasbanaaday inuu si xanuun leh u habeeyo mashiinka horumarinta, sidaas darteed waxay la mid tahay habayntiisa. Ka dib, waxaan si la mid ah u sameeyay xubnaha kooxdayda si isdaba joog ah. Baaxadda khilaafaadka suurtagalka ah ee saameeya horumarka waa mid aan dhammaad lahayn: Nidaamka hawlgalka, dabcan, nooca iyo dhadhanka SDK-yada, tusaale ahaan , Java's Eclipse Temurin vs SapMachine, git hooks, iwm. Waxay ahayd dhidid, dadaal, iyo dhiig mashruuc kasta.

Sanado badan, waxaan arkay qaar ka mid ah habab xiiso leh oo dib u soo saarista deegaan horumarineed. Bilowgii, waxay ka soo jeedaan VM-yada, ka dibna weelasha. Waxaan u maleynayaa in Vagrant uu ahaa qalabkii ugu horreeyay ee dareenkayga soo jiitay: Waxaan ka qayb galay hadal 2012 halkaas oo afhayeenku sheegay inuu u isticmaalay inuu ku rakibo mishiinnada ka hor fadhiyada tababarka.

Nashqadaynta App-ka ayaa si weyn u horumaray sannadihii la soo dhaafay, iyaga oo noqday kuwo aad u adag oo casri ah. Sannado ka hor, fursadaha waxay ahaayeen in ku tiirsanaanta kaabayaasha kaliya ay ahayd xogta SQL. Nidaamka deegaanka ee JVM, waxaan nasiib u yeelanay inaan haysano JDBC, API kaas oo ka shaqayn doona dhammaan xogta SQL. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waxay ahayd inaad qorto heerka SQL, oo waxaad habayn kartaa tusaale ahaan database-ka wakhtiga runtime. Iyada oo la adeegsanayo xog-ururinta sida Apache Derby iyo H2 , uma baahnid tusaale Oracle gaar ah horumariye kasta.

Waqtigu wuu is beddelay. Maaha wax aan caadi ahayn in abka ay u baahan yihiin kaydka SQL, xogta NoSQL, kooxda Kafka, iyo dhawr adeegyo codsi oo dheeraad ah. Ururada soo saara abka noocaan ah ayaa durba isticmaalaya tignoolajiyada weelka laxidhiidha, tusaale , Docker ama Kubernetes, si ay u maareeyaan kakanaantan.

Ma xalliso arrinta bilowga ah, in kastoo: sidee u toosisaa IDE-ga, plugins-yadeeda, SDK(yada), jilbaha git, iyo wax kasta oo kale? Waxay u badan tahay inaad ka qiyaastay cinwaanka-Deemooyinka Horumarinta Fog.

Hordhac, waxaan ku sheegay in RDE-yada loo yaqaanno Cloud Development Environments. Fikradda ugu weyn ee ka dambeysa RDEs waa inaad ku kaydiso dhammaan waxaad awooddo Cloud oo aad la wadaagto dhammaan horumariyeyaasha. Intaa waxaa dheer, waxaad dooneysaa inay ka shaqeeyaan bixiyeyaasha Cloud ee ugu baahsan iyo IDE-yada inta badan la isticmaalo. Marka baahidan oo kale ay soo baxdo, waa waqtigii jilayaasha warshadaha ay ku kulmi lahaayeen heer. Microsoft waxay bilawday heerka konteenarka horumarinta ee VS Code Saar plugin horumarinta ujeedadan saxda ah.

Weelka horumarinta (ama weelka dev ee gaaban) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u isticmaasho weel sidii jawi horumarineed oo buuxa. Waxa loo isticmaali karaa in lagu socodsiiyo arji, in la kala saaro agabka, maktabadaha, ama runtimes loo baahan yahay si loogula shaqeeyo codebase, iyo in lagu caawiyo is dhexgalka joogtada ah iyo tijaabinta. Weelasha Dev waxaa lagu socodsiin karaa meel gudaha ah ama meel fog, daruur gaar ah ama mid guud, iyadoo la adeegsanayo qalabyo iyo tafatirayaal kala duwan oo taageero ah.





Sifaynta Kontaynarada Horumarintu waxay doonaysaa inay hesho habab lagu tayeeyo qaabab jira oo leh goobo gaar ah oo horumarineed, qalabyo, iyo qaabayn iyadoo wali la siinayo hal weel oo la fududeeyay, oo aan habaysanayn - si loogu isticmaalo deegaan codayn ah ama is-dhexgal joogto ah iyo tijaabin. Marka laga soo tago xog-ururinta xudunta u ah xog-ururinta, tafsiirku waxa kale oo ay awood u siisaa horumariyayaasha in ay si degdeg ah u wadaagaan oo dib u isticmaalaan tillaabooyinka habaynta weelka iyada oo loo marayo Sifooyinka iyo Qaababka.





Waa maxay Konteenarada Horumarintu?