Ethereum maaha Kumbiyuutarka Adduunka, Swarm-na aad ayuu uga badan yahay kaliya Hard Drive

Waxa la i baray Ethereum wakhti 2017. Waxaan xusuustaa raynrayntii iyo cabsidii aan ka dareemay farsamadan—shabakad ka mid ah mashiinnada aan la aamini karin oo awood u leh inay abuuraan kumbuyuutarka ugu kalsoonida badan adduunka. Laakiin waxa aad ii soo jiitay waxay ahayd ballan qaadka shabakad cusub: Web3.





Mareegtan cusub waxaa lahaan doona isticmaaleyaasheeda halkii ay maamuli lahaayeen shirkado waaweyn. Waxa loo arkayay mid dimuqraadi ah oo dhammaystiran. Web3 waxa uu matalay shabakada dhabta ah—sida intarneetka asal ahaan loo maleeyay.





Qaabka Ethereum ee wakhtigaas waxa uu soo jeediyay in shabakaddan cusubi ay ku shaqayn doonto kombuyuutar dalwad ah oo wayn (Computer World), iyada oo Swarm uu u dhaqmayo sidii darawalkiisa adag. Waqtigaas, Swarm wuxuu ahaa halyey suufi ah oo horumariyayaashu ay ka sheekaynayeen, laakiin qofna waxba kama ogayn. Waxa kaliya ee la hubo waxay ahayd in haddii ay weligeed noqoto mid dhab ah, ay keeni doonto isbedel muuqda.





Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dhibaato yar oo ku saabsan qaabkan-wax uun ii caddaaday markii dambe: gabi ahaanba khalad bay ahayd.





Ethereum maaha Kumbiyuutarka Adduunka, Swarm-na aad ayuu uga badan yahay kaliya darawal adag.

Ethereum iyo Swarm

Mashiinka farsamada ee Ethereum (EVM) waa deegaan fulineed oo Turing ah, taasoo la macno ah, aragti ahaan, inay socodsiin karto barnaamij kasta. Si kastaba ha ahaatee, ficil ahaan, awoodeeda aad bay u xaddidan tahay.





Mid ka mid ah xaddidaadda ugu weyn ayaa ah in mashiinkani uu la macaamili karo oo kaliya blockchain-waxa uu akhriyaa xogta blockchain wuxuuna qori karaa oo kaliya blockchain. Tani waxay si aad ah u xaddidaysaa kiisaska isticmaalka suurtagalka ah. Arrin kale ayaa ah in hawlgal kasta ay tahay in la fuliyo oo ay xaqiijiyaan dhammaan ansaxayaasha, taasoo ka dhigaysa nidaamka mid xisaabeed aad u adag. Halka kaydinta aan badnayn ee blockchain-ka iyo xisaabinta dheeraadka ah ay bixiyaan ammaan sare, waxay sidoo kale ku yimaadaan kharash aad u badan. Caqabadahan dartood, Ethereum uma shaqayn karto sidii kombuyuutar caalami ah oo ujeedo guud ah.





Ethereum aad ayey u badan tahay sida keydka xogta, halkaas oo qandaraasyada caqliga leh ay u dhaqmaan sida hababka la keydiyay.





Nidaamyada kaydsan ayaa aad waxtar ugu leh macaamil ganacsi lacageed (taas oo ah waxa blockchains markii hore loogu talagalay), laakiin kuma habboona ujeeddo guud.





Muddo dheer, Swarm waxa uu u ekaa ilmaha la dayacay - oo hadheeyay inkasta oo uu qayb muhiim ah ka yahay aragtida Web3. Tixgeli tan: shabakadu waxay ka kooban tahay nuxur. Haddii aan rabno inaan dhisno shabakad cusub, su'aal aasaasi ah ayaa soo baxaysa-halkee lagu kaydin doonaa macluumaadkan?





Waxaa jiray xalal kale, sida IPFS, oo weli ah nidaamka kaydinta baahsan ee ugu caansan maanta. Si kastaba ha ahaatee, IPFS waxay ku shaqeysaa mabda'a aasaasi ah oo ka duwan - waxay diiradda saartaa wax ka helidda macluumaadka marka loo eego kaydinta dhabta ah.





Marka laga eego dhinaca isticmaalaha, Swarm wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah Ethereum. Sida saxayaasha Ethereum ay u qaybiyaan calaamado oo ay u helaan abaal-marinno wax ku biirintooda xisaabeed, hawl-wadeennada Swarm node waxay leeyihiin calaamado waxaana lagu abaalmariyaa bixinta awoodda kaydinta iyo xawaaraha. Isticmaalayaashu waxay ku bixiyaan khidmadaha gaaska kaydinta iyo xawaaraha xawaaraha Swarm, sida ay u bixiyaan khidmadaha gaaska fulinta qandaraasyada caqliga leh iyo kaydinta xogta Ethereum. Labada nidaam waxay wadaagaan caqli-gal isku mid ah.





Intaa waxaa dheer, qanjidhada Swarm waxaa lagu aqoonsaday iyadoo la adeegsanayo ciwaannada Ethereum, iyo waxa ku jira Swarm waxaa lagu ansixin karaa qandaraasyo caqli-gal ah, taas oo awood u siinaysa is-dhexgalka aan tooska ahayn ee labada shabakadood.





Marka laga reebo kaydinta, Swarm sidoo kale waxay u adeegtaa sidii shabakad gudbinta nuxurka ee la dhiirigeliyay ee loo yaqaan 'crypto-creatified content delivery network' (CDN). Waad ku mahadsan tahay cutubyada hal-milkiilaha ah, waxay taageertaa kaydinta nuxurka la bedeli karo. Xataa waxa ay ka kooban tahay nidaam farimo ku dhex dhisan, oo beddelaya Whisper—Ethereum ee ballan-qaadka dheer ee hab-maamuuska fariimaha ee aan la xaqiijin.





Kuwa xiisaynaya inay si qoto dheer u quustaan sida Swarm u shaqeeyo, waxaad akhrin kartaa maqaalladayda mowduuca:





Fahamka habka cabbirka kaydinta Swarm Ethereum





Waa maxay faraqa u dhexeeya IPFS iyo Ethereum Swarm?

Laakin Aaway Kombiyuutarkii Adduunka?

Waxaan hadda haysanaa xal kaydinta oo aad uga badan darawalka adag, haddana waxaa naga maqan Kombiyuutarka Adduunka oo ujeedo guud ah. Haddaba sidee ayay tani u horseedaysaa Web3?





Si taas looga jawaabo, aan eegno kiis isticmaal fudud: Twitter baahsan.





Beddelka baahsan ee Twitter-ka ugu caansan waa Mastodon, kaas oo ku salaysan ActivityPub. Shabakadda Mastodon waxay ka kooban tahay adeegayaal ay isdiiwaangelin karaan oo midba midka kale akhriyi karo qoraalkiisa, iyada oo aan loo eegin server-ka ay iska diiwaan geliyeen. Aqoonsiga Mastodon wuxuu u eg yahay ciwaanka iimaylka: user@server.





Isticmaalayaashu waxay xor u yihiin inay doortaan server-kooda, laakiin maadaama aqoonsigoodu ku xidhan yahay qayb gaar ah, beddelashada server-yada dambe waa dhibaato. Seerfar cusub macnaheedu waa magac domain cusub, kaas oo beddela aqoonsiga isticmaalaha, isaga oo u baahan inay dib ugu qaybiyaan taageerayaashooda. Si taas looga fogaado, xalka kaliya ee la hubo waa in la maamulo server-ka gaarka ah - wax aan macquul ahayn isticmaalayaasha caadiga ah.





Habka waxoogaa ka wanaagsan waa BlueSky's AT Protocol. Qaabkan, isticmaalayaasha waxaa lagu aqoonsadaa magacyo domain halkii ay ka ahaan lahaayeen cinwaanno u eg iimaylka, xogtoodana waxaa si xor ah loogu dhex wareejin karaa PDS-yada (Serfayaasha Xogta Shakhsiyeedka).





Si kastaba ha ahaatee, Swarm waxa uu qaataa hab ka duwan kan - mid gebi ahaanba aan silo-la'aan ahayn. Halkan, xogta had iyo jeer waxay la jirtaa isticmaalaha, taas oo meesha ka saaraysa baahida socdaalka.





Marka loo eego qaabka Fair Data Society ee lagu dhisay Swarm, isticmaale kastaa wuxuu leeyahay FairDrive u gaar ah, kaas oo u shaqeeya sida qaybtooda gaarka ah ee shabakada kaydinta caalamiga ah. Waa halka ay ku kaydiyaan quudkooda dadweynaha, taas oo ay la wadaagi karaan qof kasta.





Twitter-ka baahsan ee Swarm ku salaysan, raacitaanka qof macnaheedu waa in quudintooda dadweynaha lagu daro quudkaaga.





Maadaama isticmaalayaashu ay rabaan inay ka helaan nidaamka aaladaha moobiilka oo ay ogaadaan quudin xiiso leh oo ka baxsan kuwa ay si toos ah u raacaan, server-yada isku-darka quudinta ayaa ah mid faa'iido leh. Isku-dariyeyaashani waxay bixiyaan adeeg: waxay isu geeyaan quudinta gaarka ah (oo ay suurtogal tahay in la isticmaalo algorithms-ka casriga ah ee AI) iyagoo meesha ka saaraya makaanikada hoose ee Swarm, sida lacagaha crypto.





Habkani wuxuu aad ugu eg yahay qaabka PDS ee BlueSky, oo leh hal farqi muhiim ah: Aggregator servers in Swarm had iyo jeer waa bilaa dal, maadaama kaydinta ay maamusho Swarm lafteeda.





Tani waxay si cajiib ah u fududaynaysaa in lagu daro isku darka cusub ee nidaamka ama kala beddelashada dhexdooda - isticmaalayaashu uma baahna inay u guuraan wax xog ah. Isticmaaluhu wuxuu si firfircooni ah u dooran karaa isku-darka quudinta kala duwan mar kasta oo ay dib u soo kiciyaan quudinta ama xitaa waxay ka codsadaan quudin ururiyeyaal badan oo ku dhex milmaan gudaha.





Habayntan, faafreebka iyo wax-is-daba-marinta ay samaynayaan dadka isku-darka ah waxay noqdaan wax aan suurtagal ahayn. Isku-duwaha kasta oo isku daya inuu xakameeyo ama wax ka beddelo isticmaalayaasha si fudud waa la iska indhatiraa.





Kumbuyuutarka adduunku maaha Ethereum, laakiin waa shabakad adeeg oo baahsan, ururin server-yo aan waddan lahayn oo fulinaya hawlo kala duwan dusha sare ee lakabka kaydinta Swarm.





Adeegayaashani waxay u dhaqmi karaan sidii isku-dariyeyaasha quudinta, waxay maamulaan moodooyinka AI ee la qaybiyey, ama awood qaybsiga aaladaha dhaqaalaha sida Uber ama Airbnb.

Gabagabo

Iyadoo Ethereum uu door muhiim ah ka ciyaaro dhismaha shabakada cusub - hababka dhiirigelinta ee awoodda, DAOs, iyo in ka badan - waa xad-dhaaf ah in loogu yeero Kombiyuutarka Adduunka ee runta ah.





Kumbiyuutarka dhabta ah ee Adduunka wuxuu ka kooban yahay adeegayaal aan waddan lahayn oo qabta hawlo kala duwan, oo u shaqeeya sidii ujeeddo guud. Lakabka kaydinta, Swarm waa doorashada ugu habboon, oo bixisa hab baahsan iyo faafreeb u adkaysta si loo kaydiyo oo loogu adeego xogta iyadoo la hubinayo ilaalinta gaarka ah isticmaalayaasha.





Sababtoo ah Swarm waxay u adeegi kartaa laf-dhabarka shabakada cusub, waxaan aaminsanahay in laga yaabo inay tahay qayb ka sii muhiimsan ee nidaamka deegaanka Web3 marka loo eego Ethereum laftiisa.