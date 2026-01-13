The Long Now of the Web: Vnútri internetového archívu bojuje proti zabudnutiu

Komplexná inžinierska a operačná analýza internetového archívu Úvod: Hmla dejín v hmle Ak stojíte v tichosti v lodi bývalého kostola kresťanskej vedy na Funston Avenue v štvrti Richmond v San Franciscu, môžete počuť zvuk internetového dychu. Nie je to chaotický výkrik modemu s prepínačom alebo ping oznámenia, ale stabilný, priemyselný hum – nízkofrekvenčný trumf generovaný stovkami otáčajúcich sa pevných diskov a vysokorýchlostnými ventilátormi, ktorí ich ochladzujú. Tu, uprostred opätovne navrhnutých neoklasických stĺpov a drevených podstavcov budovy postavených na uctievanie iného druhu trvalosti, leží fyzický prejav „virtuálneho“ sveta. Máme tendenciu myslieť na internet ako na éterický oblak, miesto bez geografie alebo hmoty. Ale v tejto budove má internet váhu. Má teplo. Vyžaduje elektrinu, údržbu a konštantný boj proti druhému zákonu termodynamiky. - archivuje viac ako jeden bilión webových stránok.1 Obsahuje 99 petabajtov unikátnych údajov, čo je počet, ktorý sa rozširuje na viac ako 212 petabajtov pri zohľadnení zálohovania a redundancie.3 Wayback Machine Wayback stroj Rozsah operácie je ohromujúci, ale inžinierska výzva je ešte hlbšia. Ako si vybudovať stroj, ktorý môže v reálnom čase pohltiť rozširujúcu sa, dynamickú a neustále sa meniacu World Wide Web? Ako ukladáte tieto dáta po stáročia, keď priemerný pevný disk trvá len niekoľko rokov? A možno najkritickejšie, ako platíte za elektrickú energiu, šírku pásma a právne prostriedky potrebné na udržanie svetla v ére, keď sú autorské práva a digitálne zachovanie zamknuté v kolízii s vysokými stávkami? Táto správa sa ponorí do mechaniky internetového archívu s presnosťou ako slzotvorba. Odstránime podvozok, aby sme preskúmali prispôsobené servery PetaBox, ktoré ohrievajú budovu bez klimatizácie. Sledujeme vývoj webových škrabákov – od skorých páskových skládok Alexa Internetu až po sofistikované roboty založené na prehliadači v roku 2025. Analyzujeme finančnú knižnicu tohto neziskového giganta a preskúmame, ako prežíva na rozpočte, ktorý je pre susedov zo Silikónskeho údolia zaokrúhľujúcou chybou. A nakoniec sa pozrieme do budúcnosti, kde „Decentralizovaný web“ (DWeb) sľubuje fragment Archívu na milión kusov, aby sa zabezpečilo Je to príbeh 20 000 pevných diskov, 45 míľ káblovania a vízie, ktorá sa začala v roku 1996 s jednoduchým, odvážnym cieľom: "Všeobecný prístup ku všetkému poznaniu".7 Časť I: Termodynamika pamäte Architektúra PetaBox: Inžinierstvo pre hustotu a teplo Srdcom internetového archívu je PetaBox, úložný server navrhnutý personálom archívu na riešenie konkrétneho problému: ukladanie obrovského množstva údajov s minimálnou spotrebou energie a generovaním tepla.Na začiatku 2000s, off-the-shelf podnikové úložné riešenia od gigantov ako EMC alebo NetApp boli drahé a hladné po energii.Boli navrhnuté pre vysokorýchlostné transakčné dáta – ako sú bankové systémy alebo burzy – kde milisekundy oneskorenia záleží. , zakladateľ Archivu a počítačový inžinier, ktorý predtým založil superpočítačovú spoločnosť Thinking Machines, pristupoval k problému s inou filozofiou. Namiesto vysoko výkonných radov RAID, Archív vybudoval PetaBox pomocou spotrebiteľských častí. Dizajnová filozofia bola radikálna pre svoju dobu: používať "Just a Bunch of Disks" (JBOD) namiesto drahých ovládačov RAID a zaobchádzať s redundanciou dát prostredníctvom softvéru namiesto hardvéru.4 Brewster Kahle Brewster Kahle Evolúcia hustoty: od terabajtov po petabajty Trajektória PetaBoxu je prípadovou štúdiou v Mooreovom zákone aplikovanou na magnetické ukladanie. Prvý PetaBoxový regál, ktorý bol v prevádzke v júni 2004, bol prejavom hustoty ukladacieho priestoru. Obsahoval 100 terabajtov (TB) dát – obrovská suma v tom čase – a spotrebúval len asi 6 kilowattov energie.1 V roku 2003 celá Wayback Machine rástla rýchlosťou iba 12 terabajtov za mesiac. Inžinierske špecifikácie PetaBox odhaľujú neúnavné sledovanie hustoty: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Specification \n Generation 1 (2004) \n Generation 4 (2010) \n Current Generation (2024-2025) \n \n \n \n \n \n Capacity per Rack \n 100 TB \n 480 TB \n ~1.4 PB (1,400 TB) \n \n \n \n \n \n Drive Count \n ~40-80 drives \n 240 drives (2TB each) \n ~360+ drives (8TB+ each) \n \n \n \n \n \n Power per Rack \n 6 kW \n ~6-8 kW \n ~6-8 kW \n \n \n \n \n \n Heat Dissipation \n Utilized for building heat \n Utilized for building heat \n Utilized for building heat \n \n \n \n \n \n Processor Arch \n Low-voltage VIA C3 \n Intel Xeon E7-8870 (10-core) \n Modern High-Efficiency x86 \n \n \n \n \n \n Cooling \n Passive / Fan-assisted \n Passive / Fan-assisted \n Passive / Fan-assisted Kapacita pre Rack 100 TB - 480 TB ~ 1,4 PB (1 400 TB) Hrať Count 40 až 80 jazdcov 240 diskov (2TB každý) ~360+ diskov (8TB + každý) Výkon na rack 6 kW 6 až 8 kW 6 až 8 kW Tepelné rozptýlenie Používa sa na budovanie tepla Používa sa na budovanie tepla Používa sa na budovanie tepla Procesor Arch Nízke napätie VIA C3 Príslušenstvo pre Intel Xeon E7-8870 (10-core) Moderné vysoko účinné x86 chladenie Pasívne / Fan-assisted Pasívne / Fan-assisted Pasívne / Fan-assisted 1 Štvrtá generácia PetaBox, ktorá bola predstavená okolo roku 2010, bola príkladom tejto hustoty. Každý regál obsahoval 240 diskov s objemom 2 terabajtov, organizovaných do 4U vysokých regálových montážnych jednotiek. Tieto jednotky boli napájané procesormi Intel Xeon (najmä sériou E7-8870 v neskorších aktualizáciách) s 12 gigabajtmi pamäte RAM. Architektúra sa spoliehala na spájanie párov 1-gigabitových rozhraní na vytvorenie 2-gigabitového potrubia, ktoré sa napájalo do regálového prepínača s 10-gigabitovým uplinkom.10 Do roku 2025 sa úložná krajina opäť zmenila. Súčasné zásuvky PetaBox poskytujú 1,4 petabajtu úložného priestoru na zásuvku. Tento skok nie je dosiahnutý pridaním ďalších slotov, ale využitím výrazne väčších diskov – 8TB, 16TB a dokonca 22TB disky sú teraz štandardom. V roku 2016 archív spravoval približne 20 000 jednotlivých diskov. Pozoruhodné je, že aj keď sa kapacita úložného priestoru medzi rokmi 2012 a 2016 zdvojnásobila, celkový počet diskov zostal relatívne stabilný kvôli týmto zlepšeniam hustoty.11 Experiment s čiernou skrinkou V roku 2007 sa Archív stal skorým prijímateľom Sun Microsystems "Blackbox" (neskôr Sun Modular Datacenter). Toto bol prepravný kontajner balený so Sun Fire X4500 "Thumper" ukladacími servermi, schopný uchovávať obrovské množstvo dát v prenosnej, samoobsahujúcej jednotke. Tento experiment potvrdil koncept kontajnerizovaných dátových centier - model neskôr prijatý spoločnosťami Microsoft a Google - ale archív sa nakoniec vrátil k vlastným dizajnom PetaBox pre svoju primárnu vnútornú infraštruktúru, čo uprednostňovalo flexibilitu a nižšie náklady vlastných dizajnov hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom oproti vlastným komerčným riešeniam. Chladenie bez klimatizácie: Funston Loop Jednou z najchytrejších vlastností infraštruktúry archívu je jeho systém tepelného riadenia. dátové centrá sú notoricky energeticky náročné, často míňajú toľko elektriny na chladenie (HVAC) ako na výpočty. Riešením bola geografia a fyzika. Hlavné dátové centrum archívu sa nachádza v okrese Richmond v San Franciscu, štvrti známej svojou trvalou hmlovinou a chladným morským podnebím. Budova využíva tento okolitý vzduch na chladenie. V strojových miestnostiach PetaBox nie je tradičná klimatizácia. Namiesto toho sú servery navrhnuté tak, aby fungovali pri mierne vyšších prevádzkových teplotách a nadbytočné teplo generované otočnými diskami sa zachytáva a recirkuluje na vykurovanie budovy počas zimy v San Franciscu.9 Tento systém "odpadového tepla" je uzavretým obvodom efektívnosti. 60+ kilowattov tepelnej energie produkovanej skladovacím zoskupením nie je vedľajším produktom, ktorý sa má odstrániť, ale zdrojom, ktorý sa má zbierať. Táto voľba dizajnu dramaticky znižuje pomer účinnosti využívania energie (PUE) zariadenia, čo umožňuje archívu míňať svoje obmedzené finančné prostriedky na pevné disky namiesto účtov za elektrinu. Je to doslovná aplikácia mantry "znížiť, opätovne použiť, recyklovať" na termodynamiku ukladania dát.3 Spoľahlivosť a údržba: Model "Výmena, keď je mŕtvy" S viac ako 28 000 otočnými diskami v prevádzke je zlyhanie jednotky štatistickou istotou.3 V tradičnom firemnom dátovom centre zlyhanie jednotky spúšťa okamžitý, frenetický protokol nahradenia, aby sa zachovala spoľahlivosť „päť deviatok“ (99,999 %). Údaje sa zrkadlia na viacerých strojoch, často na rôznych fyzických miestach (vrátane dátových centier v Redwood City a Richmond, Kalifornia, a kópií v Európe a Kanade).12 Keďže údaje nie sú „kritické pre úlohu“ v zmysle živej bankovej transakcie, Archív môže tolerovať určitý počet mŕtvych diskov v uzle predtým, ako sa vyžaduje fyzická údržba. Tento dizajn s nízkou údržbou umožňuje veľmi malému tímu – historicky iba jednému systémovému správcovi na petabyte dát – spravovať úložnú ríšu, ktorá konkuruje veľkým technologickým korporáciám.Systém využíva monitorovací nástroj Nagios na sledovanie zdravia viac ako 16 000 rôznych kontrolných bodov v celom klastre a upozorňuje malých zamestnancov len vtedy, keď sa dosiahne kritická hranica zlyhania.8 Časť II: Crawlerova dilema Zachytenie pohybujúceho sa cieľa Archivácia webu nie je pasívny proces; vyžaduje aktívny, agresívny softvér, ktorý neúnavne prechádza cez odkazy na World Wide Web, kopíruje všetko, čo nájde. Tento proces, známy ako crawling, sa vyvinul z jednoduchého skriptového vyhľadávania na komplexnú automatizáciu prehliadača. Dedičstvo Heritrix Po väčšinu svojej histórie sa Archív spoliehal na crawler s názvom Spoločne vyvinutý v roku 2003 Internet Archive a severských národných knižníc (Nórsko a Island), Heritrix je Java-založený, open-source crawler navrhnutý špeciálne pre archívnej vernosti. Heritrix Heritrix Na rozdiel od vyhľadávača (ako je Googlebot), ktorý sa stará predovšetkým o extrahovanie textu pre relevantnosť vyhľadávania, Heritrix sa stará o Pokúša sa zachytiť presný stav webovej stránky, vrátane jej obrázkov, štýlových hárkov a vložených objektov.Pakuje tieto aktíva do štandardizovaného kontajnerového formátu známeho ako WARC (Web ARChive). Artifakty Súbor WARC je atómová jednotka internetového archívu. Zachováva nielen obsah stránky, ale aj "HTTP hlavičky" - digitálne rukoväte medzi serverom a prehliadačom, ktoré sa vyskytli v čase zachytenia. Stránka bola zachytená, server ju odovzdal a Zmluva bola uzavretá.19 Kedy Čo Ako Heritrix prevádzkuje pomocou „Frontier“ – sofistikovaného systému riadenia poradia, ktorý rozhoduje, ktorú adresu URL navštíviť nabudúce. Dodržiava prísne pravidlá „spravodlivosti“, rešpektuje protokoly na vylúčenie robots.txt a obmedzuje frekvenciu žiadostí, aby sa zabránilo zlyhaniu cieľových serverov.16 Kríza dynamického webu Keďže sa web vyvinul na platformu dynamických aplikácií (Web 2.0), sociálnych médií a JavaScript-ťažkých rozhraní, Heritrix začal naraziť. Heritrix zachytáva počiatočný HTML doručený serverom. Ale na moderných stránkach ako Twitter (teraz X) alebo Facebook, že počiatočný HTML je často len prázdny podstavec. Skutočný obsah je dynamicky načítaný kódom JavaScript spusteným v prehliadači používateľa Heritrix, ktorý bol hlúpym sťahovateľom, nemohol spustiť tento kód. Výsledkom bola často zlomená, prázdna škrupina stránky – digitálne mesto duchov.17 Po Vzostup Brozzler a Umbra Na boj proti „dynamickej sieti“ musel Archív vyvinúť svoje nástroje. a Umbra, nástroje, ktoré rozmazávajú hranicu medzi crawlerom a webovým prehliadačom. brožúra brožúra Brozzler (portmanteau „prehliadač“ a „crawler“) používa „bezhlavú“ verziu prehliadača Google Chrome na zobrazenie stránok presne tak, ako ich používateľ vidí. To umožňuje archívu zachovať zložité stránky ako Instagram a interaktívne spravodajské články, ktoré by boli neviditeľné pre tradičného vyhľadávača.17 pred Umbra pôsobí ako pomocný nástroj, ktorý používa automatizáciu prehliadača na napodobňovanie ľudského správania. „Skrúti“ stránku, aby spustila nekonečné načítanie zdrojov, prechádza nad rozbaľovacími ponukami, aby odhalila skryté odkazy, a kliká na tlačidlá. Tieto akcie odhaľujú nové adresy URL, ktoré sú potom nasmerované späť do prehľadávača na zachytenie.17 Tento posun si vyžaduje výrazne viac výpočtovej sily. Renderovanie stránky v prehliadači Chrome si vyžaduje viac cyklov CPU ako jednoduché sťahovanie textového súboru.To prinútilo archív byť selektívnejší a cielenejší vo svojich vyhľadávaniach s vysokou spoľahlivosťou, pričom si vyhradzuje vyhľadávanie prehliadača s vysokou intenzitou zdrojov pre dynamické stránky s vysokou hodnotou a zároveň používa ľahšie nástroje pre statickú webovú stránku.17 Revolúcia „Save Page Now“ Možná najvýznamnejšou technologickou zmenou v posledných rokoch bola demokratizácia prehľadávania. funkcia Save Page Now umožňuje každému používateľovi okamžite spustiť prehľadávanie konkrétnej URL adresy. Napájaný týmito technológiami založenými na prehliadači sa služba Save Page Now stala dôležitým nástrojom pre novinárov, výskumníkov a overovateľov skutočností.V roku 2025 je často prvou líniou obrany proti poškodeniu odkazov, čo umožňuje používateľom vytvoriť nezmeniteľný záznam tweetu alebo novinového článku sekundy predtým, než sa odstráni alebo zmení.1 Alexa internetové pripojenie Je nemožné diskutovať o histórii archívu bez zmienky o Alexa Internet.Založená Brewsterom Kahle v roku 1996 vedľa Archívu, Alexa bola zisková spoločnosť, ktorá prehľadávala web, aby poskytovala analýzu prevádzky (slávny "Alexa Rank"). Alexa by prehľadávala web pre svoje vlastné komerčné účely a potom darovala údaje o prehľadávaní do Internetového archívu po období embarga. Tento symbiotický vzťah poskytol Archívu masívny, nepretržitý tok údajov bez potreby prevádzkovať svoju vlastnú masívnu infraštruktúru prehľadávania. Avšak s tým, že Amazon (ktorý kúpil Alexa v roku 1999) ukončil službu Alexa v máji 2022, sa Archív musel viac spoliehať na svoju vlastnú infraštruktúru prehľadávania a partnerov, ako je Common Crawl.7 Časť III: Ekonomika prežitia Financovanie neziskového Spustenie globálnej webovej stránky najvyššej úrovne zvyčajne vyžaduje rozpočet Google alebo Meta. Internet Archive dokáže fungovať ako jedna z najnavštevovanejších webových stránok na svete s rozpočtom, ktorý je šokujúco skromný. Finančný ledger Podľa finančných záznamov (Formulár 990) a výročných správ sa ročný príjem Internetového archívu pohybuje medzi 25 miliónmi a 30 miliónmi dolárov.7 Napríklad v roku 2024 organizácia zaznamenala príjmy vo výške približne 26,8 milióna dolárov oproti 23,5 miliónu dolárov vo výdavkoch.25 Hlavným príjmovým faktorom sú príspevky a granty, ktoré zvyčajne predstavujú 60-70% z celkového príjmu. \n \n \n Mikro dary: „Wikipedia model“ žiadať užívateľov o 5 alebo 10 dolárov. Hlavné granty: Financovanie z filantropických organizácií, ako je Nadácia Mellon, Nadácia Kahle / Austin a Nadácia Filecoin.25 Druhým hlavným zdrojom príjmov sú Program Services, konkrétne digitalizácie a archivácie.Archív nie je len knižnica, je poskytovateľom služieb. \n \n \n \n Táto predplatná služba umožňuje inštitúciám (knižniciam, univerzitám, vládam) vytvárať svoje vlastné webové archívy. Predplatné začínajú okolo 2400 USD/rok za 100 GB úložného priestoru a rozširujú sa až na 12 000 USD/rok za terabajt. Táto služba generuje milióny príjmov, čo účinne dotuje bezplatný Wayback Machine.27 Digitalizácia služieb: Archív prevádzkuje digitalizácie centrá, kde skenuje knihy a iné médiá pre partnerov. „Scribe“ knižné skenery – vlastné stroje s krídlami v tvare V a pedálom ovládané kamery – umožňujú nedestrukčné skenovanie kníh. Vault Services: Novšia ponuka, Vault poskytuje digitálne úložisko na zachovanie za jednorazový poplatok (napr. 1 000 dolárov za terabajt).Tento „model dotácie“ umožňuje inštitúciám zaplatiť raz za trvalé úložisko, pričom sa vsádza na to, že náklady na úložisko sa znížia rýchlejšie ako úroky z dotácie.30 Náklady na petabyte Na výdavkovej strane knižnice dominujú mzdy a mzdy (približne polovica rozpočtu) a IT infraštruktúra. „PetaBox ekonomika“ archívu však umožňuje ukladať dáta za zlomok nákladov komerčných poskytovateľov cloudu. Zvážte náklady na ukladanie 100 petabajtov na Amazon S3. Za štandardné ceny (~ 0,021 USD za GB za mesiac), samotné ukladanie by stálo viac ako 2,1 milióna USD za mesiac. prevádzkový rozpočet – pre zamestnancov, budovy, právnu obranu a hardvér – je nižší, než by stálo ukladanie ich údajov na AWS počas jedného roka. ročné Vlastnením svojho hardvéru, použitím architektúry PetaBox s vysokou hustotou, vyhýbaním sa nákladom na klimatizáciu a použitím softvéru s otvoreným zdrojovým kódom dosahuje Archív úsporu nákladov na ukladanie, ktorá je oveľa lepšia ako komerčné cloudové sadzby. Časť IV: Právne bojové pole Keď ochrana spĺňa autorské práva Táto misia je morálne presvedčivá, ale právne nebezpečná.Keďže sa archív rozšíril nad rámec jednoduchých webových stránok do kníh, hudby a softvéru, presunul sa z relatívne bezpečného prístavu „implicitnej licencie“ webu do silne opevneného územia autorského práva. Národná pohotovostná knižnica a Hachette v. Internetový archív Hachette v. Internetový archív Napätie explodovalo v roku 2020 počas pandémie COVID-19.S fyzickými knižnicami zatvorenými Archív spustil „Národnú núdzovú knižnicu“, čím odstránil čakárne na svojej digitalizovanej knižnej zbierke.Tento krok viedol k tomu, že štyri hlavné vydavateľstvá – Hachette, HarperCollins, Wiley a Penguin Random House – podali žalobu s tvrdením, že došlo k masívnemu porušeniu autorských práv.31 Právnym jadrom knižného programu Archívu bolo kontrolované digitálne požičiavanie (CDL).Teória tvrdila, že ak knižnica vlastní fyzickú knihu, malo by byť povolené skenovať túto knihu a požičať digitálnu kópiu jednej osobe naraz za predpokladu, že fyzická kniha je vyňatá z obehu, zatiaľ čo digitálna je na požičanie. V marci 2023 však federálny sudca odmietol túto obhajobu a rozhodol, že skenovanie a požičiavanie archívu nebolo „spravodlivým použitím“. Súd dospel k záveru, že digitálne kópie súťažili s vlastnými komerčnými trhmi e-kníh vydavateľov. Argument archívu, že jeho použitie bolo „transformatívne“ (tvorba úverov efektívnejšou) bol zamietnutý.V septembri 2024 Druhý odvolací súd potvrdil toto rozhodnutie a do konca roku 2024 archív oznámil, že sa nebude odvolať na Najvyšší súd. Usporiadanie v Archív bol nútený odstrániť približne 500 000 kníh zo svojho úverového programu – konkrétne tých, pre ktoré existuje komerčná verzia e-kníh. „Toto vyjednané rozhodnutie“ zásadne zmenilo knižnú stratégiu Archívu, čo ho donútilo vrátiť sa k starším, netlačeným a verejným dielam, kde sú komerčné konflikty menej pravdepodobné.31 Hachetka Veľký projekt 78 a Sony Settlement Zatiaľ čo knižná bitka zúri, na zvukovej strane sa otvorila druhá fronta. Projekt Great 78 mal za cieľ digitalizovať záznamy 78 rpm zo začiatku 20. storočia. Tieto šelakové disky sú krehké, zastarané a často sa zhoršujú. Hlavné nahrávacie značky, vrátane Sony Music a Universal Music Group, nesúhlasili. žalovali v roku 2023, tvrdiac, že projekt fungoval ako "nelegálny nahrávací obchod", ktorý porušil autorské práva na tisíce piesní umelcov ako Frank Sinatra a Billie Holiday. V septembri 2025 tento súd dosiahol aj vyrovnanie. Zatiaľ čo podmienky zostávajú dôverné, rozhodnutie umožnilo archívu vyhnúť sa prípadnému súdnemu konaniu, ktoré by mohlo viesť k bankrotu. Bezprostredným následkom však bolo odstránenie prístupu k mnohým zvukovým nahrávkam chráneným autorskými právami, obmedzujúce ich na výskumníkov skôr než na širokú verejnosť. Tento vzor – usadenie nasledované obmedzením – označuje novú realitu pre Internetový archív v roku 2025: ústup z prístupu „move fast and break things“ k opatrnejšiemu, zákonne obmedzenému modelu zachovania.39 Federálny depozitársky štít V dôležitom strategickom víťazstve uprostred týchto strát bol Internet Archive označený ako Federálna depozitárska knižnica (FDL) americkým Senátom v júli 2025.7 Tento status je viac ako len titul; právne oprávňuje Archív zhromažďovať, uchovávať a poskytovať prístup k vládnym publikáciám USA. Toto označenie poskytuje rozhodujúcu vrstvu právnej ochrany pre aspoň časť zbierky Archívu.Zatiaľ čo nechráni hudbu alebo komerčné romány chránené autorskými právami, posilňuje úlohu Archívu ako základnej zložky národnej informačnej infraštruktúry, čo z politického a právneho hľadiska sťažuje jeho úplné zatvorenie.7 Časť V: Budúcnosť-proofing minulosť Decentralizácia a „koniec termínu“ Právne hrozby v rokoch 2020-2025 odhalili kritickú zraniteľnosť: centralizáciu.Ak by súdny príkaz alebo katastrofálny požiar zasiahli ústredie Funston Avenue, primárna kópia histórie webu by mohla byť stratená. Decentralizovaná webová sieť (DWeb) Archív je hlavným motorom hnutia DWeb, ktoré sa snaží vybudovať web, ktorý je skôr distribuovaný ako centralizovaný.Cieľom je ukladať dáta Archívu cez globálnu sieť náprotivkov, čo znemožňuje, aby ho akákoľvek jediná entita – či už je to vláda, korporácia alebo prírodná katastrofa – mohla mať offline.5 Technologicky to zahŕňa integráciu s protokolmi ako IPFS (Interplanetary File System) a Filecoin. \n \n \n IPFS: Umožňuje adresovať obsah jeho kryptografickým hashom (čo je) namiesto jeho umiestnenia (kde je).Ak je server archívu zablokovaný, používateľ môže získať rovnaký súbor WARC z akéhokoľvek iného uzla v sieti, ktorý drží kópiu.5 Filecoin: Poskytuje povzbudzujúcu vrstvu pre ukladanie.V roku 2025 Archív začal nahrávať kritické zbierky, ako sú vládne webové archívy „End of Term“, do siete Filecoin na chladné ukladanie.To pôsobí ako decentralizovaná, nemenná záloha, ktorá existuje mimo priamej fyzickej kontroly Archívu.45 2025 „Koniec termínu“ Každé štyri roky Archív vedie masívne úsilie na prehľadávanie (dot)gov a (dot)mil webových stránok pred prezidentským prechodom. prehľadávanie 2024/2025 bolo najväčšie v histórii, zachytávajúc viac ako 500 terabajtov vládnych údajov.45 Tento projekt zdôrazňuje úlohu Archívu ako strážcu histórie, zabezpečujúc, aby údaje o klíme, správy o sčítaní obyvateľstva a dokumenty politiky nezmizli, keď nová administratíva nastúpi do funkcie. Generatívna AI a spravodlivé používanie E-mailoval som Brewser Kahle ohľadom 2025 a generatívnej AI a tu je jeho citát: \n \n \n „Generatívna umelá inteligencia spôsobila, že niektoré webové stránky sledovali dolárové značky tým, že blokovali svoje stránky alebo začali súdne konania.To nepomôže inštitúciám kultúrneho dedičstva, ako je Internet Archive a často poškodzuje používateľov vo všeobecnosti. Internetový archív zostane voľný a otvorený, aby sa pokúsil pomôcť ľuďom získať prístup k nášmu meniacemu sa svetu. Archív ponúka otvorené dátové súbory pre výskumníkov a spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, aby využili svoje služby. „Generatívna umelá inteligencia spôsobila, že niektoré webové stránky sledovali dolárové značky tým, že blokovali svoje stránky alebo začali súdne konania.To nepomôže inštitúciám kultúrneho dedičstva, ako je Internet Archive a často poškodzuje používateľov vo všeobecnosti. Internetový archív zostane voľný a otvorený, aby sa pokúsil pomôcť ľuďom získať prístup k nášmu meniacemu sa svetu. Archív ponúka otvorené dátové súbory pre výskumníkov a spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, aby využili svoje služby. Názov: The Long Now Ako sa presúvame hlbšie do 21. storočia, Internet Archive stojí ako paradox. Je to technologický behemoth, pôsobiaci v rozsahu, ktorý konkuruje Silicon Valley obri, ale je umiestnený v kostole a spravovaný knižníkmi.Je to krehká inštitúcia, porazená súdnymi spormi a rozpočtovými obmedzeniami, ale je to aj najodolnejšia pamäťová banka, ktorú ľudstvo kedy vybudovalo. Udalosti roku 2025 – míľnik „triliónovej stránky“, bolestivé právne riešenia a zvrátenie smerom k decentralizovanému ukladaniu – znamenajú zrelosť organizácie. Už nie je „divokým západom“ raného webu. Je to porazená, ale odolná inštitúcia, ktorá prispôsobuje svoje stroje a svoje poslanie na prežitie vo svete, ktorý je čoraz nepriateľskejší k konceptu voľného, univerzálneho prístupu. Vnútri PetaBoxu sa jednotky naďalej otáčajú. Teplo, ktoré generujú, ohrieva budovu, pričom zachováva hmlu Richmondského okresu.A niekde na tých tanieroch, uprostred biliónov nuly a nuly, leží jediný dôkaz, že digitálny svet včera vôbec existoval. Internet Archive - Wikipédia, prístupná 8. januára 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hachette_v._Internet_Archive Hachette Book Group, Inc. proti Internetovému archívu Hachette Copyright Cases, prístupné 8. januára 2026, https://copyrightalliance.org/copyright-cases/hachette-book-group-internet-archive/ Hachette Book Group, Inc. proti Internet Archive, č. 23-1260 (2d Cir. 2024) - Justia Law, prístupné 8. januára 2026, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/23-1260/23-1260-2024-09-04.html Hachette Book Group v. Internet Archive and the Future of Controlled Digital Lending, prístupné 8. januára 2026, https://www.library.upenn.edu/news/hachette-v-internet-archive Internet Archive Open Library and Copyright Law: Posledná kapitola, prístupná 8. januára 2026, https://www.lutzker.com/ip_bit_pieces/internet-archives-open-library-and-copyright-law-the-final-chapter/ Čo rozhodnutie o internetovom archíve znamená pre našu knižnicu, prístupné 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2023/08/17/what-the-hachette-v-internet-archive-decision-means-for-our-library/ Labels settle copyright lawsuit against Internet Archive over streaming of vintage vinyl records - Music Business Worldwide, accessed January 8, 2026, https://www.musicbusinessworldwide.com/labels-settle-copyright-lawsuit-against-internet-archive-over-streaming-of-vintage-vinyl-records/ Internet Archive vyrovnáva 621 miliónov dolárov s hlavnými značkami o Vinyl Preservation Project - Consequence.net, prístupné 8. januára 2026, https://consequence.net/2025/09/internet-archive-labels-settle-copyright-lawsuit/ Aktualizácia na Blogy Veľkých 78s Lawsuit, prístupné 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2025/09/15/an-update-on-the-great-78s-lawsuit/ Music Publishers, Internet Archive Settle Lawsuit Over Old Recordings - GigaLaw, prístupný 8. januára 2026, https://giga.law/daily-news/2025/9/15/music-publishers-internet-archive-settle-lawsuit-over-old-recordings Internet Archive Settles Copyright Suit with Sony, Universal Over Vintage Records, prístupné 8. januára 2026, https://www.webpronews.com/internet-archive-settles-copyright-suit-with-sony-universal-over-vintage-records/ August 25, 2019 - Internet Archive Blogy, prístupné 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2025/07/ Decentralizované webové FAQ - Blogy internetových archívov, prístupné 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2018/07/21/decentralized-web-faq/ Decentralizovaný webový server: Možný prístup s odhadmi nákladov a výkonu, prístupný 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2016/06/23/decentalized-web-server-possible-approach-with-cost-and-performance-estimates/ Aktualizácia na 2024/2025 Koniec termínu Web Archív na internete ..., prístup k 8. januára 2026, https://blog.archive.org/2025/02/06/update-on-the-2024-2025-end-of-term-web-archive/ Aktualizácia pokroku z The End of Term Web Archive: zhromaždených 100 miliónov webových stránok, viac ako 500 TB údajov : r/DataHoarder - 