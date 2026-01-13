La larga actualidad de la web: dentro de la lucha del archivo de Internet contra el olvido

Análisis Técnico y Operativo del Archivo de Internet Introducción: La humedad de la historia en la niebla Si estás en silencio en la nave de la antigua iglesia de la Ciencia Cristiana en Funston Avenue en el distrito de Richmond de San Francisco, puedes oír el sonido de la respiración de Internet. No es el grito caótico de un modem de llamadas o el ping de una notificación, sino una humedad industrial estable, un trombón de baja frecuencia generado por cientos de discos duros giratorios y los ventiladores de alta velocidad que los enfrian. Aquí, en medio de las columnas neoclásicas reemplazadas y las columnas de madera de un edificio construido para adorar un tipo diferente de permanencia, se encuentra la manifestación física del mundo "virtual".Tendemos a pensar en Internet como una nube etérica, un lugar sin geografía ni masa. Pero en este edificio, el Internet tiene peso. Tiene calor. Requiere electricidad, mantenimiento y una batalla constante contra la segunda ley de la termodinámica. A finales de 2025, esta máquina —conocida colectivamente como la —ha archivado más de un billón de páginas web.1 Tiene 99 petabytes de datos únicos, un número que se expande a más de 212 petabytes cuando se contabilizan las copias de seguridad y la redundancia.3 Máquinas de Wayback Máquinas de Wayback La escala de la operación es asombrosa, pero el desafío de la ingeniería es aún más profundo. ¿Cómo se construye una máquina que pueda ingerir la expansión, dinámica y cambiante World Wide Web en tiempo real? ¿Cómo se almacenan esos datos durante siglos cuando el disco duro promedio dura sólo unos pocos años? Y quizás lo más crítico, ¿cómo se paga la electricidad, el ancho de banda y los fondos de defensa legal necesarios para mantener las luces encendidas en una era en la que la ley de derechos de autor y la preservación digital están encerrados en una colisión de altas apuestas? Este informe profundiza en la mecánica del Archivo de Internet con la precisión de un derramamiento de lágrimas. Retiraremos el chasis para examinar los servidores PetaBox personalizados que calientan el edificio sin aire acondicionado. Seguiremos la evolución de los crawlers web, desde los primeros desechos basados en cinta de Alexa Internet hasta los sofisticados bots basados en navegador de 2025. Analizaremos el registro financiero de este gigante sin fines de lucro, explorando cómo sobrevive en un presupuesto que es un error de redondeo para sus vecinos de Silicon Valley. Y finalmente, miraremos hacia el futuro, donde la "Web Descentralizada" (DWeb) promete fragmentar el Archivo en un millón de piezas para asegurarse de que nunca pueda ser destruido.5 Comprender el Archivo es comprender la realidad física de la memoria digital.Es una historia de 20.000 discos duros, 45 millas de cableado, y una visión que comenzó en 1996 con un objetivo simple y audaz: "Acceso universal a Todo Conocimiento".7 Parte I: La termodinámica de la memoria La arquitectura de PetaBox: ingeniería para la densidad y el calor El corazón del Archivo de Internet es el PetaBox, un servidor de almacenamiento diseñado a medida por el personal del Archivo para resolver un problema específico: almacenar enormes cantidades de datos con un consumo mínimo de energía y generación de calor. A principios de los años 2000, las soluciones de almacenamiento corporativo fuera de la azotea de gigantes como EMC o NetApp eran prohibitivamente caras y hambrientas de energía. , el fundador de Archive y un ingeniero informático que había fundado anteriormente la compañía de supercomputadores Thinking Machines, abordó el problema con una filosofía diferente. En lugar de arreglos RAID de alto rendimiento, el Archivo construyó el PetaBox utilizando piezas de clase consumidor. La filosofía de diseño fue radical para su tiempo: usar "Just a Bunch of Disks" (JBOD) en lugar de controladores RAID caros, y manejar la redundancia de datos a través de software en lugar de hardware.4 Brewster Cabezas Brewster Cabezas La evolución de la densidad: de terabytes a petabytes La trayectoria de la PetaBox es un estudio de caso en la Ley de Moore aplicada al almacenamiento magnético.La primera estantería de PetaBox, operativa en junio de 2004, fue una revelación en la densidad de almacenamiento. Tenía 100 terabytes (TB) de datos —una cantidad enorme en ese momento— mientras consumía solo alrededor de 6 kilowatts de energía.1 Para poner esto en perspectiva, en 2003, toda la Wayback Machine estaba creciendo a una tasa de sólo 12 terabytes por mes. Las especificaciones de ingeniería de la PetaBox revelan una persecución implacable de la densidad: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Specification \n Generation 1 (2004) \n Generation 4 (2010) \n Current Generation (2024-2025) \n \n \n \n \n \n Capacity per Rack \n 100 TB \n 480 TB \n ~1.4 PB (1,400 TB) \n \n \n \n \n \n Drive Count \n ~40-80 drives \n 240 drives (2TB each) \n ~360+ drives (8TB+ each) \n \n \n \n \n \n Power per Rack \n 6 kW \n ~6-8 kW \n ~6-8 kW \n \n \n \n \n \n Heat Dissipation \n Utilized for building heat \n Utilized for building heat \n Utilized for building heat \n \n \n \n \n \n Processor Arch \n Low-voltage VIA C3 \n Intel Xeon E7-8870 (10-core) \n Modern High-Efficiency x86 \n \n \n \n \n \n Cooling \n Passive / Fan-assisted \n Passive / Fan-assisted \n Passive / Fan-assisted Capacidad por rack 100 TB 480 Tb ~ 1,4 PB (1,400 TB) Conduce el conde - 40 a 80 conductores 240 unidades (2TB cada una) ~360 + unidades (8TB + cada una) Potencia por rack 6 kW entre 6 y 8 kW entre 6 y 8 kW Disipación de calor Utilizado para la construcción de calor Utilizado para la construcción de calor Utilizado para la construcción de calor Procesador Arch Vía de baja tensión C3 Intel Xeon E7-8870 (10 núcleos) Alta eficiencia x86 Refrigeración Pasivo / Fan-assistido Pasivo / Fan-assistido Pasivo / Fan-assistido 1 La cuarta generación de PetaBox, introducida alrededor de 2010, exemplificó esta densidad. Cada estante contenía 240 discos de 2 terabytes cada uno, organizados en montajes de estantería de 4U. Estas unidades fueron alimentadas por procesadores Intel Xeon (especificamente la serie E7-8870 en actualizaciones posteriores) con 12 gigabytes de RAM. La arquitectura se basó en un par de interfaces de 1 gigabytes para crear un tubo de 2 gigabytes, alimentándose en un interruptor de estantería con un uplink de 10 gigabytes.10 Para 2025, el paisaje de almacenamiento había cambiado de nuevo. Las estanterías PetaBox actuales proporcionan 1,4 petabytes de almacenamiento por estantería. Este salto no se logra añadiendo más ranuras, sino utilizando discos significativamente más grandes —dispositivos de 8TB, 16TB e incluso 22TB son ahora estándar. En 2016, el Archivo gestionó alrededor de 20.000 discos individuales. El “experimento de la caja negra” En su búsqueda de almacenamiento eficiente, el Archivo también experimentó con centros de datos modulares. En 2007, el Archivo se convirtió en un adoptador temprano del "Blackbox" de Sun Microsystems (posteriormente el Sun Modular Datacenter). Este fue un contenedor de envío empacado con servidores de almacenamiento Sun Fire X4500 "Thumper", capaz de almacenar enormes cantidades de datos en una unidad portátil, autónoma. La caja negra en el Archivo estaba llena de ocho estantes de servidores que ejecutan el sistema operativo Solaris 10 y el sistema de archivos ZFS. Este experimento validó el concepto de centros de datos containerizados -un modelo adoptado más tarde por Microsoft y Google-, pero el Archivo finalmente volvió a sus diseños personalizados PetaBox para su infraestructura interna principal, favoreciendo la flexibilidad y el menor coste de sus propios diseños de hardware de código abierto sobre soluciones comerciales propietarias. Refrigeración sin aire acondicionado: The Funston Loop Una de las características más ingeniosas de la infraestructura del Archivo es su sistema de gestión térmica.Los centros de datos son notoriamente energéticos, a menudo gastando tanta electricidad en enfriamiento (HVAC) como en computación. La solución fue la geografía y la física. El principal centro de datos del Archivo se encuentra en el Distrito de Richmond de San Francisco, un barrio conocido por su niebla perpetua y clima marítimo fresco. El edificio utiliza este aire ambiente para enfriar. No hay aire acondicionado tradicional en las salas de máquinas PetaBox. En cambio, los servidores están diseñados para funcionar a temperaturas de funcionamiento ligeramente más altas, y el exceso de calor generado por los discos giratorios es capturado y recirculado para calentar el edificio durante los inviernos de San Francisco.9 Este sistema de "calor de residuos" es un ciclo cerrado de eficiencia. Los 60 kilovatios de energía térmica producida por un clúster de almacenamiento no es un subproducto a eliminar, sino un recurso a cosechar. Esta elección de diseño reduce drásticamente la relación de eficiencia de uso de energía (PUE) de la instalación, permitiendo al Archivo gastar sus fondos limitados en discos duros en lugar de facturas de electricidad. Es una aplicación literal del mantra "reducir, reutilizar, reciclar" a la termodinámica del almacenamiento de datos.3 Fiabilidad y mantenimiento: el modelo de "reemplazo cuando muere" Con más de 28.000 discos giratorios en funcionamiento, la falla de la unidad es una certeza estadística.3 En un centro de datos corporativo tradicional, una unidad fallida desencadena un protocolo de reemplazo inmediato y frenético para mantener "cinco nueve" (99.999%) de fiabilidad. Los datos se reflejan en múltiples máquinas, a menudo en diferentes ubicaciones físicas (incluidos centros de datos en Redwood City y Richmond, California, y copias en Europa y Canadá).12 Debido a que los datos no son "críticos para la misión" en el sentido de una transacción bancaria en vivo, el Archivo puede tolerar un cierto número de unidades muertas en un nodo antes de que se requiera mantenimiento físico. Este diseño de "bajo mantenimiento" permite a un equipo muy pequeño -históricamente sólo un administrador de sistema por petabyte de datos- gestionar un imperio de almacenamiento que compite con los de las grandes corporaciones de tecnología.El sistema utiliza la herramienta de monitoreo Nagios para rastrear la salud de más de 16.000 puntos de control distintos en todo el clúster, alertando al pequeño personal sólo cuando se alcanza un umbral crítico de fallo.8 Parte II: El Dilema del Crawler Capturar un objetivo en movimiento Si el PetaBox es el cerebro del Archivo, los rastreadores web son sus ojos.El archivo de la web no es un proceso pasivo; requiere software activo, agresivo que cruza incansablemente los enlaces de la World Wide Web, copiando todo lo que encuentra.Este proceso, conocido como crawling, ha evolucionado de la simple recuperación basada en scripts a la compleja automatización del navegador. El legado de Heritrix Durante gran parte de su historia, el Archivo se basó en un crawler llamado Desarrollado conjuntamente en 2003 por Internet Archive y las bibliotecas nacionales nórdicas (Noruega e Islandia), Heritrix es un crawler de código abierto basado en Java diseñado específicamente para la fidelidad de los archivos. Heredero Heredero A diferencia de un rastreador de motores de búsqueda (como Googlebot), que se preocupa principalmente por extraer texto para la relevancia de la búsqueda, Heritrix se preocupa por la Intenta capturar el estado exacto de una página web, incluidas sus imágenes, hojas de estilo y objetos incorporados, y envía estos activos a un formato de contenedor estandarizado conocido como WARC (Web ARChive). Artefactos El archivo WARC es la unidad atómica del Archivo de Internet. Conserva no sólo el contenido de la página, sino los "enlaces HTTP" - el toque de mano digital entre el servidor y el navegador que ocurrió en el momento de la captura. Se ha capturado una página, El servidor lo entregó, y La conexión ha sido negociada.19 Cuando Qué Cómo Heritrix opera utilizando un "Frontier" - un sofisticado sistema de gestión de la cola que decide qué URL visitar a continuación. Se adhiere a estrictas políticas de "policía", respetando los protocolos de exclusión de robots.txt y limitando la frecuencia de las solicitudes para evitar el colapso de los servidores de destino.16 La crisis de la web dinámica Sin embargo, Heritrix fue construido para una web más simple, una web de archivos HTML estáticos y hipervínculos.A medida que la web evolucionó a una plataforma de aplicaciones dinámicas (Web 2.0), fuentes de redes sociales y interfaces pesadas en JavaScript, Heritrix comenzó a chocar. Heritrix captura el HTML inicial entregado por el servidor. Pero en un sitio moderno como Twitter (ahora X) o Facebook, ese HTML inicial a menudo es sólo un escudo en blanco. Heritrix, siendo un descargador estúpido, no podía ejecutar este código.El resultado era a menudo una capa vacía de una página —una ciudad fantasma digital.17 Después El ascenso de Brozzler y Umbra Para combatir la "web dinámica", el Archivo tuvo que evolucionar sus herramientas. y Umbra, herramientas que borran la línea entre un crawler y un navegador web. Brozón Brozón Brozzler (un portmanteau de "browser" y "crawler") utiliza una versión "sin cabeza" del navegador de Google Chrome para renderizar páginas exactamente como un usuario las ve. Ejecuta JavaScript, expande los menús y juega las animaciones Esto permite al Archivo preservar sitios complejos como Instagram y artículos de noticias interactivos que serían invisibles para un rastreador tradicional.17 Antes Umbra actúa como una herramienta de ayuda, utilizando la automatización del navegador para imitar el comportamiento humano. "scrolla" hacia abajo una página para desencadenar feeds de carga infinitos, se desliza sobre los menús de descarga para revelar enlaces ocultos y hace clic en botones. Este cambio requiere significativamente más poder de computación.Renderizar una página en Chrome toma órdenes de magnitud más ciclos de CPU que simplemente descargar un archivo de texto. Esto ha obligado al Archivo a ser más selectivo y dirigido en sus crawles de alta fidelidad, reservando el crawling de navegador intensivo en recursos para sitios dinámicos de alto valor mientras que utiliza herramientas más ligeras para la web estática.17 La revolución “Save Page Now” Tal vez el cambio tecnológico más significativo en los últimos años ha sido la democratización del crawl.La función Save Page Now permite a cualquier usuario desencadenar instantáneamente un crawl de una URL específica. Powered by these browser-based technologies, Save Page Now se ha convertido en una herramienta crítica para periodistas, investigadores y verificadores de hechos.En 2025, a menudo es la primera línea de defensa contra la rotura de enlaces, permitiendo a los usuarios crear un registro inmutable de un tuit o artículo de noticias segundos antes de que sea eliminado o alterado.1 Conexión a Internet Alexa Fundada por Brewster Kahle en 1996 junto al Archivo, Alexa fue una empresa sin fines de lucro que navegó por la web para proporcionar análisis de tráfico (el famoso "Alexa Rank"). Durante casi dos décadas, Alexa fue la fuente principal de los datos del Archivo. Alexa rastrearía la web para sus propios fines comerciales y luego donaría los datos de rastreo al Archivo de Internet después de un período de embargo. Esta relación simbiótica proporcionó al Archivo un flujo masivo y continuo de datos sin necesidad de ejecutar su propia infraestructura de rastreo masivo. Sin embargo, con Amazon (que adquirió Alexa en 1999) interrumpir el servicio Alexa en mayo de 2022, el Archivo tuvo que depender más fuertemente de su propia infraestructura de rastreo y socios como Common Crawl.7 Parte III: La economía de la supervivencia Financiando lo inútil El Internet Archive logra operar como uno de los sitios web más visitados del mundo con un presupuesto que es sorprendentemente modesto. ¿Cómo puede una organización sin anuncios, sin tarifas de suscripción para los lectores y sin ingresos de minería de datos mantener 200 petabytes de datos en línea? El Ledger Financiero De acuerdo con los registros financieros (Formulario 990) y los informes anuales, los ingresos anuales de Internet Archive oscilan entre 25 y 30 millones de dólares.7 En 2024, por ejemplo, la organización reportó unos ingresos de 26,8 millones de dólares frente a 23,5 millones de dólares en gastos.25 El principal motor de ingresos son las contribuciones y las subvenciones, que generalmente representan el 60-70% del ingreso total. \n \n \n Micro-donaciones: El "modelo de Wikipedia" de pedir a los usuarios $ 5 o $ 10. Grantes principales: Financiación de organizaciones filantrópicas como la Fundación Mellon, la Fundación Kahle/Austin y la Fundación Filecoin.25 El segundo mayor flujo de ingresos es Program Services, específicamente servicios de digitalización y archivo.El Archivo no es sólo una biblioteca; es un proveedor de servicios. \n \n \n \n Archivo-It: Este servicio de suscripción permite a las instituciones (bibliotecas, universidades, gobiernos) construir sus propios archivos web curados. Las suscripciones comienzan en torno a $2,400/año por 100 GB de almacenamiento y alcanzan hasta $12,000/año por un terabyte. Servicios de digitalización: El Archivo opera centros de digitalización donde escanea libros y otros medios para socios.Los escáneres de libros "Scribe" - máquinas personalizadas con clavos en forma de V y cámaras operadas con pedales de pie - permiten la escaneo no destructivo de libros. Servicios de Vault: Una oferta más reciente, Vault ofrece almacenamiento digital de conservación por una tarifa única (por ejemplo, $1,000 por terabytes). Este "modelo de endowment" permite a las instituciones pagar una vez por el almacenamiento perpetuo, apostando que el coste del almacenamiento disminuirá más rápido que el interés en el endowment.30 El costo de un petabyte El lado del gasto del libro está dominado por Salarios y Salarios (aproximadamente la mitad del presupuesto) e Infraestructura de TI. Sin embargo, la "economía de PetaBox" del Archivo le permite almacenar datos a una fracción del coste de los proveedores comerciales de nube. Considere el coste de almacenar 100 petabytes en Amazon S3. A tasas estándar (~ $ 0,021 por GB por mes), el almacenamiento solo costaría más de $ 2,1 millones por mes. El presupuesto operativo —para personal, edificios, defensa legal y hardware— es menor que lo que costaría almacenar sus datos en AWS durante un año. anuales Al poseer su hardware, utilizar la arquitectura de alta densidad de PetaBox, evitar los costes de aire acondicionado y utilizar software de código abierto, el Archivo logra una eficiencia de costes de almacenamiento que es de orden de magnitud mejor que las tasas de nube comercial.25 Parte IV: El campo de batalla legal Cuando la conservación cumple con los derechos de autor Esta misión es moralmente convincente pero legalmente peligrosa.A medida que el Archivo se expandió más allá de las simples páginas web en libros, música y software, se trasladó del puerto relativamente seguro de la "licencia implícita" de la web al territorio fuertemente fortificado de la ley de derechos de autor. La Biblioteca Nacional de Emergencias y Hachette v. Archivo de Internet Hachette v. Archivo de Internet La tensión explotó en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Con las bibliotecas físicas cerradas, el Archivo lanzó la "Biblioteca Nacional de Emergencia", eliminando las listas de espera de su colección de libros digitalizada. El núcleo legal del programa de libros del Archivo era el Controle Digital Lending (CDL).La teoría argumentaba que si una biblioteca posee un libro físico, debería permitirse escanear ese libro y prestar la copia digital a una persona a la vez, siempre que el libro físico se retire de la circulación mientras que el digital está en préstamo. Sin embargo, en una decisión aplastante en marzo de 2023, un juez federal rechazó esta defensa, decidiendo que el escaneo y el préstamo del Archivo no era un "uso justo".El tribunal encontró que las copias digitales competían con los mercados comerciales de los propios editores de libros electrónicos.El argumento del Archivo de que su uso era "transformativo" (haciendo el préstamo más eficiente) fue rechazado.En septiembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó esta decisión, y a finales de 2024, el Archivo anunció que no recurriría al Tribunal Supremo.31 El establecimiento en la El Archivo se vio obligado a retirar aproximadamente 500.000 libros de su programa de préstamo, en particular aquellos para los que existe una versión comercial del libro electrónico.Este "dictamen negociado" cambió fundamentalmente la estrategia del libro del Archivo, obligándolo a volver a las obras más antiguas, fuera de impresión, y de dominio público donde los conflictos comerciales son menos probables.31 Hachette El Gran Proyecto 78 y el Acuerdo de Sony Mientras la batalla del libro se agitaba, se abrió un segundo frente en el lado de audio.El Gran Proyecto 78 tenía como objetivo digitalizar los registros de 78 rpm de principios del siglo XX. Estos discos de shellac son frágiles, obsoletos y a menudo deteriorantes.El Archivo argumentó que digitalizarlos era un imperativo de conservación.37 Las principales marcas de discos, incluidas Sony Music y Universal Music Group, no estaban de acuerdo, pero demandaron en 2023, alegando que el proyecto funcionaba como una "magazine de discos ilegales" que infringía los derechos de autor de miles de canciones de artistas como Frank Sinatra y Billie Holiday. En septiembre de 2025, esta demanda también llegó a un acuerdo. Mientras que los términos permanecen confidenciales, la resolución permitió al Archivo evitar un juicio potencialmente inductor de la quiebra. Sin embargo, la consecuencia inmediata fue la eliminación del acceso a muchas grabaciones de audio protegidas por derechos de autor, restringíndolas a los investigadores en lugar del público en general. Este patrón, el establecimiento seguido de la restricción, marca la nueva realidad para el Archivo de Internet en 2025: un retiro del enfoque "mover rápido y romper las cosas" a un modelo de conservación más cauteloso y legalmente circunscrito.39 El Escudo Federal de Depósitos En una gran victoria estratégica en medio de estas pérdidas, el Archivo de Internet fue designado como una Biblioteca de Depósito Federal (FDL) por el Senado de los Estados Unidos en julio de 2025.7 Este estatus es más que un título; le otorga legalmente el poder para recoger, preservar y proporcionar acceso a las publicaciones gubernamentales estadounidenses. Esta designación proporciona una capa crucial de protección legal para al menos una parte de la colección del Archivo.Aunque no protege la música protegida por derechos de autor o novelas comerciales, solidifica el papel del Archivo como un componente esencial de la infraestructura de información de la nación, haciendo que sea políticamente y legalmente más difícil cerrarlo por completo.7 Parte V: Probar el futuro del pasado La descentralización y el “fin del término” Las amenazas legales de 2020-2025 expusieron una vulnerabilidad crítica: la centralización.Si una orden judicial o un incendio catastrófico afectaran a la sede de Funston Avenue, la copia primaria de la historia de la web podría perderse. La Web Descentralizada (DWeb) El Archivo es el principal impulsor del movimiento DWeb, que busca construir una web que sea distribuida en lugar de centralizada.El objetivo es almacenar los datos del Archivo en una red global de pares, lo que hace imposible que cualquier entidad -ya sea un gobierno, una corporación o un desastre natural- los lleve fuera de línea.5 Tecnológicamente, esto implica la integración con protocolos como IPFS (Interplanetary File System) y Filecoin. \n \n \n IPFS: Permite que el contenido sea dirigido por su hash criptográfico (lo que es) en lugar de su ubicación (donde está).Si el servidor del Archivo está bloqueado, un usuario puede recuperar el mismo archivo WARC de cualquier otro nodo en la red que tenga una copia.5 Filecoin: Proporciona una capa de incentivo para el almacenamiento. En 2025, el Archivo comenzó a cargar colecciones críticas, como los archivos web gubernamentales "de fin de plazo", a la red Filecoin para el almacenamiento en frío. El 2025 “Fin de los Términos” Crawl Cada cuatro años, el Archivo lleva a cabo un esfuerzo masivo para rastrear (dot)gov y (dot)mil sitios web antes de una transición presidencial.El rastreo 2024/2025 fue el más grande en la historia, capturando más de 500 terabytes de datos gubernamentales.45 Este proyecto destaca el papel del Archivo como un vigilante de la historia, asegurando que los datos climáticos, los informes de censos y los documentos de políticas no desaparezcan cuando una nueva administración asume el cargo. La inteligencia artificial y el uso justo He enviado un correo electrónico a Brewser Kahle acerca de 2025 y la IA generativa, y aquí está su cita: \n \n \n “La IA generativa ha causado que algunos sitios web persigan signos de dólar bloqueando sus sitios o lanzando demandas. Esto no ayuda a las instituciones de patrimonio cultural, como el Archivo de Internet y a menudo daña a los usuarios en general. El Archivo de Internet permanecerá libre y abierto para tratar de ayudar a las personas a entender nuestro mundo cambiante.El Archivo ofrece conjuntos de datos abiertos para que los investigadores de IA y las empresas aprovechen sus servicios.Como organización, el Archivo de Internet ha estado utilizando herramientas generativas de IA para ayudar a acelerar la asignación de metadatos y las actividades de escaneo”. “La IA generativa ha causado que algunos sitios web persigan signos de dólar bloqueando sus sitios o lanzando demandas. Esto no ayuda a las instituciones de patrimonio cultural, como el Archivo de Internet y a menudo daña a los usuarios en general. El Archivo de Internet permanecerá libre y abierto para tratar de ayudar a las personas a entender nuestro mundo cambiante.El Archivo ofrece conjuntos de datos abiertos para que los investigadores de IA y las empresas aprovechen sus servicios.Como organización, el Archivo de Internet ha estado utilizando herramientas generativas de IA para ayudar a acelerar la asignación de metadatos y las actividades de escaneo”. Título: El largo ahora A medida que nos profundizamos en el siglo XXI, el Archivo de Internet se mantiene como una paradoja.Es un monstruo tecnológico, operando en una escala que compite con los gigantes de Silicon Valley, pero está alojado en una iglesia y gestionado por bibliotecarios.Es una institución frágil, golpeada por demandas y restricciones presupuestarias, pero también es el banco de memoria más robusto que ha construido la humanidad. Los acontecimientos de 2025 – el milenio de la “trillónima página”, los dolorosos asentamientos legales y el giro hacia el almacenamiento descentralizado – marcan una maduración de la organización.Ya no es el “oeste salvaje” de la primera web. Es una institución derrotada pero resiliente, adaptando su maquinaria y su misión para sobrevivir en un mundo que es cada vez más hostil al concepto de acceso libre y universal. Dentro de la PetaBox, las unidades continúan girando.El calor que generan calienta el edificio, manteniendo la niebla del Distrito de Richmond en bay.Y en algún lugar en esos platos, entre los billones de cero y uno, se encuentra la única prueba de que el mundo digital de ayer jamás existió. Internet Archive - Wikipedia, consultado el 8 de enero de 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hachette_v._Internet_Archive Hachette Book Group, Inc. contra el Archivo de Internet de Casos de Derechos de Autor, consultado el 8 de enero de 2026, https://copyrightalliance.org/copyright-cases/hachette-book-group-internet-archive/ Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive, No. 23-1260 (2d Cir. 2024) - Ley de Justicia, consultado el 8 de enero de 2026, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/23-1260/23-1260-2024-09-04.html Hachette Book Group v. Internet Archive and the Future of Controlled Digital Lending, consultado el 8 de enero de 2026, https://www.library.upenn.edu/news/hachette-v-internet-archive Biblioteca Abierta y Derecho de Autor del Archivo de Internet: El Capítulo Final, consultado el 8 de enero de 2026, https://www.lutzker.com/ip_bit_pieces/internet-archives-open-library-and-copyright-law-the-final-chapter/ Qué significa la Decisión de Archivo de Internet contra Hachette para nuestra Biblioteca, consultado el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2023/08/17/what-the-hachette-v-internet-archive-decision-means-for-our-library/ Etiquetas resolver demanda de derechos de autor contra Internet Archive sobre streaming de discos de vinilo vintage - Music Business Worldwide, accesado el 8 de enero de 2026, https://www.musicbusinessworldwide.com/labels-settle-copyright-lawsuit-against-internet-archive-over-streaming-of-vintage-vinyl-records/ Internet Archive liquida un juicio de 621 millones de dólares con grandes etiquetas sobre el Proyecto de Preservación de Vinilo - Consequence.net, consultado el 8 de enero de 2026, https://consequence.net/2025/09/internet-archive-labels-settle-copyright-lawsuit/ Una actualización en los Blogs de los Archivos de Internet de la Gran Lawsuit de los 78s, accesible el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2025/09/15/an-update-on-the-great-78s-lawsuit/ Music Publishers, Internet Archive Settle Lawsuit Over Old Recordings - GigaLaw, consultado el 8 de enero de 2026, https://giga.law/daily-news/2025/9/15/music-publishers-internet-archive-settle-lawsuit-over-old-recordings Internet Archive Settles Copyright Suit with Sony, Universal Over Vintage Records, consultado el 8 de enero de 2026, https://www.webpronews.com/internet-archive-settles-copyright-suit-with-sony-universal-over-vintage-records/ Junio de 2019 - Archivos de Internet Blogs, consultado el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2025/07/ FAQ de la Web descentralizada - Blogs de Archivos de Internet, consultado el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2018/07/21/decentralized-web-faq/ Servidor web descentralizado: Enfoque posible con estimaciones de costes y rendimiento, consultado el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2016/06/23/decentalized-web-server-possible-approach-with-cost-and-performance-estimates/ Actualización en el 2024/2025 Fin de la Web Archivo de Internet ..., accesible el 8 de enero de 2026, https://blog.archive.org/2025/02/06/update-on-the-2024-2025-end-of-term-web-archive/ Actualización del progreso de The End of Term Web Archive: 100 millones de páginas web recopiladas, más de 500 TB de datos : r/DataHoarder - 