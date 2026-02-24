Stack AI Builder: Lineárne, kurzor, Vercel a QA.tech

Keď sa zavedú nové funkcie, testovanie zostáva najväčšou prekážkou. Typicky pracovný postup ide niečo takéto: vybudovať funkciu, vytvoriť PR, tlačiť na CI, skim cez niektoré snímky obrazovky a dúfať, že nič nepreruší výrobu, keď používateľ narazí. Teraz sa nemýľte, dodanie nových funkcií rýchlo je skvelé, ale manuálne testovanie jednoducho nemôže držať krok.A aj keď nástroje na testovanie existujú, nie sú integrované so zvyškom vášho pracovného postupu. Čo ma privádza k ďalšiemu bodu: plánujeme v jednom nástroji, budujeme v inom, skúmame inde a nasadzujeme v inom. Našťastie existuje spôsob, ako to urobiť. Linear, Cursor, Vercel a QA.tech tvoria hromadu nástrojov, ktoré spolupracujú, automaticky zvládnu každú úlohu a umožnia vám zostať sústredení na budovanie. Spoločne nahrádzajú manuálne testovacie pracovné postupy s automatizáciou testovania AI, ktorá beží na každom PR. V tomto článku vás prechádzam budovaním aplikácie demo checkout flow pomocou týchto nástrojov. uvidíte, ako pracujú spoločne a ako vám pomáhajú odosielať rýchlejšie bez toho, aby ste veci rozbili. Vytvorenie Checkout Flow, ktorý skutočne funguje Na preukázanie tohto pracovného postupu vytvoríme 4-stupňový tok kontroly: \n \n \n \n \n Cart Recenzia Námorná informácia Platobné detaily Stránka potvrdenia Odpoveď je jednoduchá: je to základný obchodný proces, ktorý prichádza s viacerými okrajovými prípadmi, ako sú prázdne košíky, zrušenie platieb, uplynuté relácie atď. Ak sa tu niečo pokazí, stratíte svoj príjem. Tu je stoh, ktorý budeme používať: \n \n \n \n \n Lineárne pre jasnú a sledovateľnú prácu Kurzor pre stavbu pri rýchlosti blesku Vercel pre okamžité ukážky nasadenia QA.tech pre end-to-end (E2E) testovanie Zľavy.tech Začnime s plánovacím nástrojom. Naplánujte ho lineárne, vytvorte ho v kurzoroch Plánovanie lineárne Rozdelím aplikáciu checkout flow na jednoduché a sledovateľné úlohy. Hlavným zameraním tohto článku bude pridávanie funkcie kupónových kódov do fázy preskúmania košíka vášho procesu nákupu. Po prvé, vytvorme lineárny lístok. Môže to byť niečo ako „Vlastnosť: Vytvorte tok peňazí s validáciou kupónov.“ Potom ho môžeme rozdeliť na malé podúlohy podľa našich požiadaviek. Kvôli tejto demo, budeme zavádzať chybu v validácii na strane klienta funkcie Kupónový kód. A aby sme to vylepšili, nebude to žiarivá chyba. Bude to náročná, ktorá sa objaví len za určitých podmienok. Inými slovami, tá, ktorá prechádza ľudskými recenziami a skriptovanými testami. Rýchle budovanie s kurzorom Kompletný kód pre našu demo aplikáciu je v GitHub . repozitár Keď otvoríte Cursor, vytvorte nový adresár, aby ste mohli začať budovať aplikáciu. Predpokladajme, že chcete vytvoriť komponent košíka v aplikácii 4-stupňového toku peňazí. Môžete dať kurzorovi výzvu ako: "Vytvorte komponent košíka pre moju aplikáciu na zoznam položiek s cenami a množstvami." Bude vytvárať a a Taktiež aj Kartový súbor Platobný krok Všimnite si, ako Cursor zaobchádza so štruktúrou komponentov, typmi prop, inštaláciou a importovaním balíkov a oveľa viac? Kupón sa používa? » SAVE10 Prejdime do fázy nasadenia pomocou Vercel. Deploy na Vercel v sekundách V súčasnosti je nasadenie tak jednoduché ako budovanie s Cursorom. Nepíšete príkazy na odoslanie kódu. Je to ako kliknutie na ovládací panel: vyberte svoje GitHubové úložisko a dajte ho Vercelu na nasadenie. Akonáhle je kód hotový, jednoducho ho tlačíme na GitHub. To je všetko, čo je potrebné; odtiaľ Vercel zaobchádza so všetkým pre nasadenie automaticky. Ale prečo Vercel? Jednoducho preto, že vám umožňuje zobraziť nasadenia predtým, než sa váš kód dostane do výroby. Prečo Preview Deployments Matter pre CI / CD? Predbežné nasadenie mení spôsob, akým pracujeme.S nástrojmi, ako je Vercel DX, každý PR dostane svoju vlastnú adresu URL, ako napríklad , spolu s plne funkčným a večne zeleným prostredím. checkout-app-pr-987.vercel.app Keď vývojár tlačí kód, ktorý implementuje náš nový proces vyúčtovania, rovnako ako skrytú chybu kupónu, tu je to, čo sa automaticky stane cez Vercel: \n \n \n \n Najnovší kód je prevzatý z GitHub; samotná aplikácia je postavená; Aplikácia je nasadená na jedinečnú URL stránku s náhľadom, ktorá je zdieľateľná (napr. checkout-app-pr-987.vercel.app). Toto individuálne nasadenie zaisťuje rýchlosť.Bugy sú opravené bez toho, aby zasahovali do iných projektov alebo ich spomaľovali. Už viac „nefunguje na mojom stroji“. Aplikácia Checkout je teraz živá a k dispozícii na testovanie. Let QA.tech Handle the Tests Nechajte QA.tech zvládnuť testy Tu je zaujímavá časť: AI-powered automatizované testovanie. Namiesto toho, aby ste strávili hodiny testovaním vášho nástroja manuálne alebo písaním a udržiavaním skriptov Playwright alebo Cypress, popisujete testovacie prípady v jednoduchom angličtine a agent sa postará o zvyšok. Zľavy.tech Pridajte svoj projekt do QA.tech a ukážte ho na adresu URL nasadenú spoločnosťou Vercel. QA.tech potom skenuje vašu webovú aplikáciu a naučí sa štruktúru vytvorením znalostného grafu. Otvorte chatu a popíšte, čo chcete otestovať. Napríklad, "Vytvorte 3-4 počiatočné testy pre moju aplikáciu." Pamätajte, že QA.tech už vie všetko o vašej aplikácii, ako je miesto, kde sa nachádza košík, ako vyplniť doručovacie formuláre, kde sa nachádza tlačidlo platby a stránka potvrdenia. Môžete vytvoriť tento testovací prípad manuálne cez tlačidlo "Pridať testovací prípad" alebo ho vytvoriť v chate, vyzvaním niečo ako, "Testovať správu potvrdenia kupónového kódu pre mobilné obrazovky v kroku 3." QA.tech automaticky generuje testy na základe vášho vstupu a spustí ich priamo proti vašej živej aplikácii. Chyba, ktorú Cursor zanechal pri budovaní aplikácie, bola zachytená spoločnosťou QA.tech, čo spôsobilo zlyhanie testu. tiež nám poskytol všetky relevantné kroky, spolu s denníkmi, sieťovými podrobnosťami a výsledkami testov. Toto sú presne poznatky, ktoré potrebujeme na efektívne riešenie problému. Zľavy.tech Po prvé, pripojte Prejdite na položky Nastavenia → Integrácie → GitHub App. Vyberte príslušný repozitár tu a povolte možnosť „Spustiť PR“ z testu Pull Request. GitHub aplikácia Ďalej pripojte Linear, takže naše chyby môžu prúdiť priamo do nášho nástroja riadenia projektov. Ak to chcete urobiť, prejdite na položky Nastavenia → Pripojenia organizácie → Pripojenie lineárne. Potom v časti Nastavenia projektu → Integrácie → Lineárne vyberte tím z rozbaľovacieho panela a uložte ho. Teraz vytvoríme vydanie lístkov v Lineárnej priamo z QA.tech. Všimnite si, ako QA.tech už uviedol náš neúspešný testovací prípad v časti Problémy, čo vám dáva možnosť exportovať túto chybu priamo do vášho účtu Lineárna? Jednoducho kliknite na "Vytvoriť problém v lineárnom" na ovládacom paneli. Vaša lineárna tabuľka teraz zobrazí problém vytvorený s podrobnosťami, ako je typ, prvý pohľad, popis a odkaz na test. Zľavy.tech Teraz prichádza automatizovaná časť. Opravíme túto chybu a uvidíme, ako nástroje spolupracujú. Fix, Push, Repeat (skutočný pracovný postup) Späť na Cursor. Opravíme problém identifikáciou miesta, kde sa chyba vyskytla. v Problém je v tom, že používame v triede potvrdzujúcej správy, čo spôsobí, že sa nezobrazí na mobilných obrazovkách. PaymentStep.jsx hidden <div className="bg-indigo-50/60 p-4 rounded-2xl border border-indigo-200 border-dashed">\n <p className="text-sm font-semibold text-indigo-700">Have a coupon?</p>\n <div className="sm:flex-row flex flex-col gap-3 mt-3">\n <input\n type="text"\n value={couponInput}\n onChange={(event) => onCouponInputChange(event.target.value)}\n placeholder="SAVE10"\n className="text-slate-900 focus:border-indigo-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-100 px-4 py-3 w-full text-base bg-white rounded-xl border border-indigo-200 shadow-inner"\n />\n <button\n type="button"\n onClick={onApplyCoupon}\n className="hover:bg-indigo-500 px-6 py-3 text-base font-semibold text-white bg-indigo-600 rounded-xl transition"\n >\n Apply\n </button>\n </div>\n {couponStatus === "applied" && (\n <p className="sm:block pt-3 text-sm font-medium text-emerald-600">\n SAVE10 applied — enjoying 10% off the subtotal.\n </p>\n )}\n {couponStatus === "invalid" && (\n <p className="sm:block hidden pt-3 text-sm font-medium text-rose-600">\n That code is not active. Try SAVE10 for this order.\n </p>\n )}\n</div>\n Akonáhle to urobíte, presuňte najnovšie zmeny a vytvorte PR s novou pobočkou. Teraz aplikácia GitHub spoločnosti QA.tech detekuje PR. Analyzuje vaše zmeny a vyberá príslušné testy, ako napríklad testy validácie kupónov, ktoré sme vytvorili skôr. Spustí tieto testy proti webovej stránke Vercel preview: žiadny manuálny zásah, žiadne kliknutie cez aplikáciu sami. bot spoločnosti QA.tech spustí testy a komentuje v PR, aby užívateľovi poskytol aktualizácie v reálnom čase. V našom ovládacom paneli QA.tech prešli všetky testy a potvrdzovacia správa sa teraz zobrazí správne na mobilných zariadeniach. QA.tech bot schvaľuje PR a komentuje vaše PR s úplným súhrnom testu. Celý proces (aktualizácia kódu, zlúčenie, nasadenie a testovanie) trval asi 5-8 minút bez manuálneho zásahu. Každá budúca požiadavka na ťahanie (PR) bude nasledovať rovnaký proces: vykonávať zmeny, tlačiť a nechať testy bežať automaticky. Vložiť ho nahor Každý nástroj v tomto novom AI builderu vyniká v jednej veci. Linear poskytuje zameranie potrebné na rýchle plánovanie a sledovanie problémov, Cursor urýchľuje pracovný postup vývoja produktov, Vercel nám poskytuje okamžité ukážky URL pre nasadenie a QA.tech automaticky zaobchádza s testovaním. Spoločne vytvárajú pracovný postup, ktorý umožňuje tímom rýchlejšie dodávať bez kompromisov na kvalite. Napriek dôležitosti každého kroku v procese je testovanie často jednou vecou, na ktorú tímy trávia najmenej času. tento článok však ukázal, že nepotrebujete väčší tím; potrebujete len inteligentnejšie nástroje, ktoré dobre spolupracujú. A najlepšie je, že nemusíte udržiavať testovacie skripty. Pridajte funkciu a QA.tech vytvorí nové testy. Zmeňte tok používateľského rozhrania a testy sa automaticky aktualizujú. Stačí sa sústrediť na budovanie a nechať AI zvládnuť testovanie.