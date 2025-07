Spravodlivá prosperita v 21. storočí: od reaganomiky k agende hojnosti

Na vrchole Saturday Night Live, na konci sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov, komik Don Novello hral kňaza, ktorý fajčil reťazové cigarety, otca Guida Sarducciho.





Tu je jeden z jeho populárnych riffov:The Five Minute University.









Väčšina ľudí zabúda na väčšinu toho, čo si zapamätali na vysokej škole, len aby prešli finále, do piatich rokov od ukončenia štúdia.Takže namiesto toho, za päť minút, za 20 dolárov, by vás naučil všetko, čo si väčšina ľudí pamätá o päť rokov neskôr, šetrí študentom čas aj peniaze:„Ponuka a dopyt, to je všetko.“

Tam bola veľká (subliminálna, možno neúmyselná) irónia. vtedajšia profesia ekonómie, nesprávne pochopená Keynesom, sa stala takmer posadnutá dopytom.

Strata ocenenia za ponuku viedla k kombinácii kontraproduktívne vysokých daňových sadzieb a zlého dolára.To viedlo k strašnej stagflácii a nosovo krvavému „indexu chudoby“, vysokej inflácii plus vysokej nezamestnanosti.

Oni sa mýlili.





Pragmatický humanitárny Keynes sa musel otáčať v jeho hrobe, kým, to znamená, my máloktorí, maverickí, „dodávatelia“ Washingtonu pripomenuli dôležitosť dodávok.

Spoluautor tohto eseja bol najmladší a najmenej dôsledný z desiatich alebo tak skorých dodávateľských mavericks volajúcichpre zníženie marginálnych daňových sadzieb a stabilizáciu dolára (optimálne prostredníctvom obnovenia zlatého štandardu)ktorý bol,od skutočnosťou,Zrušený prezidentom Johnsonomv súlade s právom,„Dočasne“ Zrušil ho prezident Nixon.

Právo – Establishment Republicans, stelesnený kandidátom na prezidenta Georgeom H.W. Bushom – nás posmieval ako „Voodoo Economics.“ (Najviac, možno jediná, nezabudnuteľná fráza, ktorú vymyslel Bushov rečník)Peter Teeley) sa

Demokrati to odmietli ako „trickle-down ekonomiku“, odvolávajúc sa naPríspevok v téme: humorista Will Rogersaby sme sa vysmievali prezidentovi Herbertovi Hooverovi... ktorého sme aj my na strane dodávok vysmievali (za riadenie sadzieb Smoot-Hawley, blízkej príčiny alebo hlavného prispievateľa k Veľkej depresii).

Kandidát Reagan (hlavne aby zabránil Jackovi Kempovi vstúpiť do pretekov v roku 1980 a rozdeliť konzervatívny blok, hodil nomináciu na Busha), schválil Kempovo navrhované zníženie daňovej sadzby z príjmov vo výške 30%.

Namiesto obnovenia zlatého štandardu (posledné pozostatky, ktoré sám Volcker, ako Nixonova štátna pokladnica pod tajomníkom, pozastavila), Volcker brutálne sprísnil úrokové sadzby nad 20%, čo spôsobilo ostrú recesiu, ktorá znížila infláciu na nízke jednorazové čísla.

Takže hra na!

Napriek takmer univerzálnemu smiechu, my na strane dodávok pretrvali. V roku 1979, v deň, keď Reagan vyhlásil svoju kandidatúru,Dow bol okolo 814, ,HDP Spojených štátov amerických 2,7 tony dolárov→V čase, keď sme to písali, bol Dow vyšší ako 43 000. HDP USA sa blíži k 27 miliónom dolárov→

Nie, nezaujíma vás, inflácia upravená. Ale dostanete bod. A skutočný (inflácia upravená) HDP na obyvateľa?okolo 30 000 až takmer 70 000 dolárovNie je to zlé pre voodoo.

Yoda na strane ponuky, Prof. Robert Mundell, získal Nobelovu cenu za ekonómiu. Politický štvrták na strane ponuky, poslanec Jack Kemp, dostal prezident Obama posthumousne prezidentskú medailu slobody. Mundellov mladší kolega, Dr. Arthur Laffer, dostal prezidentskú medailu slobody od prezidenta Trumpa.

Jedným z spoluautorov tohto skromného príspevku k „revolúcii na strane ponuky“ bolo založiť okolo roku 1986 a udržať mesačné zhromaždenie nazývanéprosperita kaukaz(pôvodne nazývaný "Zhromaždenie kmeňov na strane dodávok"), v ktorom sa dodávateľské strany tých skorých dní spoznali navzájom nad rámec toho, o čom čítali v novinách.

The New York Times, The Washington Post,Večerné správy, a, dobre, prakticky všetci rámovali naše politiky ako „Reaganomics.“ Na Capitol Hill, však, najagresívnejší špičkoví znížitelia daňových sadzieb boli demokrati.

Kemp, Reagan a zvyšok našej veselej kapely boli nadšení.Nemohli sme sami viesť obvinenie z radikálnejšieho zníženia ekonomiky dráždivých najvyšších sadzieb bez toho, aby sme boli napadnutí ako obhajcovia politiky, ktorá bola len, v slovách židovskej ponuky Davida Stockmana, "Trójsky kôňZnížiť dane pre bohatých.

Ako jeden z nás minulý rok napísal na Newsmax:





demokratov, Predseda Dan Rostenkowski, D-Ill., a predseda Tip O'Neil, D-Mass., nasledovaný poslancom Dickom Gephardtom, D-Mo., a senátorom Billom Bradleyom, D-N.J., viedol križiacku výpravu na zvrhnutie tých krvavých sadzieb, ktoré sa vzťahujú výlučne na bohatých.





Nasledoval prezident Bill Clinton, demokrat, ktorý podpísal legislatívu dramaticky znižujúcu sadzbu kapitálových ziskov.





Amerika nevidela taký trvalý a robustný hospodársky rast, aký sme dosiahli pod Reaganom a Clintonovou od Reagana a Clintonovej.(Nie, ani pod Trumpom 45.

Je to obrovské množstvo, 21St century’s policy advocates’ preferred word to prosperity, have political legs? Of course it does!

Ako napríklad Molly Ball z Wall Street Journal.Nedávno opísané:





Demokratickí politici sa ponáhľajú prijať novú mantruhojnosť, od Thompson a Ezra Klein]. New York Gov. Kathy Hochul, Minnesota Gov.Tím Walz, Maryland guvernér Wes Moore a Colorado guvernér Jared Polis to všetci verejne overili. New Jersey senátor Cory Booker to podrobne diskutoval vo svojej nedávnej 25-hodinovej reči v Senáte.Kamala Harrisováa demokratický kaukaz amerického Senátu patria medzi mnohých politikov, ktorí nedávno hľadali radu autorov.Nie jeden, ale dva kongresové kaukazy sa nedávno vytvorili, aby presadzovali legislatívu podporujúcu myšlienky uvedené v knihe.

…

Kalifornský guvernér Gavin Newsom nedávno hostil Klein na svojom podcaste pre hĺbkovú 90-minútovú diskusiu, kde sa trochu obhajoval o tom, ako kniha opisuje jeho štát ako Exhibit A pre demokratickú dysfunkciu; Newsom však vyhlásil knihu za „základné čítanie pre demokratov“ a povedal, že vydáva kópie lídrom štátnej legislatívy.

…

Hnutie Abundance prerezáva ideologické trhliny strany, priťahuje podporu od prvkov umierneného establishmentu a socialistickej ľavice. „Pozrite sa, som za Medicare pre všetkých a zdaňovanie miliardárov viac, ale chcem tiež efektívnu vládu, aby sa ubezpečila, že keď tieto veci odovzdáme, skutočne funguje,“ povedal poslanec Ro Khanna (D., Kalif.), progresívny spojenec senátora Bernieho Sandersa (I., Vt.).

Nové hnutie hojnosti v rámci Demokratickej strany predstavuje stúpajúci príliv, ktorý zdvíha všetky lode, vo výraze, ktorú často používa predchodca ponuky na strane prezidenta Johna F. Kennedyho (ktorého navrhované zníženie daňovej sadzby z najvyššej sadzby z 91% na 70% bolo schválené Lyndonom Johnsonom a tesne napodobnené KempomUsiluje sa presunúť zameranie demokratov z ich ambícií predovšetkým na redistribúciu amerického bohatstva na aktívne zvyšovanie bohatstva a všetkých tovarov, ktoré bohatstvo umožňuje.





Najmä v nadväznosti na porážky demokratov v roku 2024 je téma hojnosti veľkou záležitosťou. Nestačí jednoducho byť Nie Trump, ktorý nakoniec vyhral populárne a volebné volebné kolégium.FDR vstúpila do parlamentu v roku 1933FDR: 313 demokratov na 117 republikánovDJT 2024: 220 republikánov, 211 demokratov, 4 voľné miesta) sa





Trumpova väčšina v Snemovni je tenká, jeho väčšina v Senáte je oveľa pod hranicou filibusteru.A aby sa opäť stali konkurencieschopnými, Dems jednoducho musia byťpreNie je to len „Nie je to Trump“.





Niekoľko verejných intelektuálov – vedených stredopoliarskou Ezrou Kleinovou (New York Times a podcaster, predtým Wonkblog Washington Post), Noahom Smithom (bloger, ktorý nedávno odmietol ponuku New York Times, aby ho nahradil odchádzajúci Paul Krugman) a Mattom Yglesiasom (teraz nezávislým blogerom a podcasterom) – navrhli:a hojnosti.





To je termín strednej ľavice pre to, čo stredná pravica nazýva prosperitou.





Úplné zverejnenie (alebo možno spúšťač varovania).





Autori tohto článku sa domnievajú, že energetická inovácia poskytujúca cenovo dostupnú, spoľahlivú a, dobre, bohatú energiu je, alebo by mala byť, najcennejšou z politík na podporu.hackerovMinulý rok :





Môže sa to zdať paradoxné, ale niekedy môže byť nedostatok skratkou k hojnosti.

Ekonómovia to nazývajú „vyhnutnou funkciou“, vysvetľuje nadácia Interaction Design Foundation ako





Je to aspekt dizajnu, ktorý bráni užívateľovi v tom, aby podnikol akciu bez vedomého zváženia informácií relevantných pre danú akciu. „Núti vedomú pozornosť na niečo („priviesť k vedomiu“) a tým zámerne narúša efektívne alebo automatizované vykonávanie úlohy.“





Sledovatelia práce Washington Power and Light, relatívne nového politického inštitútu so sídlom v DC, vedia, že sa zaväzujeme k hojnosti na podporu všeobecného blahobytu.





Medzi takéto ciele patrí ekologické zdravie vrátane predchádzania alebo zmierňovania vplyvu zmeny klímy.Údaje považujeme za presvedčivé, že bohatá, cenovo dostupná a spoľahlivá energia je potrebná na zabezpečenie národnej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti, bezpečnosti vody, tovární, pracovných miest, znižovania chudoby a spravodlivého hospodárskeho rastu.





The, so to speak, high tension between the economy, which depends on reliable, abundant, affordable energy and (in the eyes of the many who consider the emissions from fossil fuels to be driving climate change) the ecology is manifesting in a vivid way just over the border of Washington, DC.





V poslednej dobe sa v národnej tlači objavilo množstvo článkov o hĺbkovom dopyte po elektrine na napájanie dátových centier známych ako „oblak“.





Príchod umelej inteligencie dramaticky urýchľuje dopyt po elektrine pre výpočty.Stovky dátových centier, pravdepodobne s miliónmi serverov, ktoré napájajú internet spotrebúvajú obrovské množstvo elektrickej energie.Toľko, že internet potrebuje, teraz a v blízkej budúcnosti, oživenie uhoľných elektrární na výrobu tejto energie.





Namiesto toho, aby sme zistili, že je to alarmujúce, privítame to ako poskytovanie „vyhnutnej funkcie“, zdôrazňujúc, ako dôležitá spoľahlivá, hojná a cenovo dostupná energia je pre našu kvalitu života ... a pre zlepšenie kvality života v mnohých ohľadoch.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Mnohí nazývajú vznikajúce hnutie hojnosti "Progresívny prístup k ponukeJeden z nás je originálnym dodávateľom z obdobia Reagana, potešený, že vidí takú inteligentnú reinkarnáciu tejto ikonickej (ale veľmi nepochopenej) značky.





Progresivizmus na strane dodávok sa začal vážne objavovať zo zrúcaniny demokratov v roku 2024 (pozri „nutnú funkciu“ vyššie) a spochybňovaním dogmatickej posadnutosti základne Demokratickej strany zastavením, skôr než budovaním: reguláciou priemyslu a redistribúciou bohatstva.





Klein, Smith a Yglesias obhajujú politiky, ktoré umožnia vytvoriť viac bývania, čistú energiu, efektívnu infraštruktúru a technologické inovácie.





Ezra Klein, spoluautorkahojnosťDerek Thompson s The Atlantic tvrdil, že dobre zamýšľané nariadenia, najmä v liberálno-kontrolovaných oblastiach, neúmyselne vytvorili fľaše, ktoré utláčajú pokrok a poháňajú náklady.





A začať politické hnutie politikov s ambíciami vzostúpiť ... celú cestu k prezidentovi.





Jeden z autorov diela, ktoré čítate, je pôvodný gangster na strane ponuky; druhý, spolutvorca, s Satoshi Nakamoto, trhovej kapitalizácie Bitcoin (BTC) vo výške 1 dolára.Aplakávame obnovenie obohatenia obhajoby jeho demokratickej strany (a organizovanej práce) koreňov tiež.Ako Kemp a Reagan, pre-politika, boli prezidentmi odborov a vážne o tom.





Skutočnosť, že prichádza z ľavicového poľa, je menej prekvapujúca ako tí, ktorí sa horko držia mýtu, skôr než etómu, 80. rokov.





Republikáni vytvorili niečo ako nákladný kult, oslavujú masívne zníženie daní (NOT daňové sadzby), zatiaľ čo ich straníckí lídri hrajú rýchlo a voľne s menovou politikou.





Prezentovať príležitosť? Vezmite to na ďalšiu úroveň tým, že naberá Paul “Kríza je strašná vec na plytvanieRomerova teória exogénneho rastu alebo, v lepšom štýle, nahradenie „priemyselnej revolúcie“ „inovačnou revolúciou“.





Paul Romer, zdvorilosťWikimédiapodľaBengt Nymanoválicencované podKreatívne komory Priradenie 2.0 Generica licencie.





Romer zistil, že 50%-80% (alebo viac) našej rastúcej životnej úrovne pochádza z technologických inovácií.

Okrem toho sa domnievame, že inovácia v oblasti dodávok energie je alebo patrí medzi najdôležitejšie oblasti inovácií.





Ako zhrnuté vWikipédia:





…Endogénna teória rastu tvrdí, že investície doĽudský kapitál, ,Inovácie, a vedomosti sú významnými prispievateľmi k hospodárskemu rastu. teória sa tiež zameriava naPozitívne externalityaÚčinky rozptýlenia of a knowledge-based economy which will lead to economic development. The endogenous growth theory primarily holds that the long run growth rate of an economy depends on policy measures. For example, dotáciepreVýskum a rozvojaleboVzdelávanie increase the growth rate in some endogenous growth models by increasing the incentive for innovation.





Vstúpte do kategórie „Ľudský kapitalizmus“.

Je čas nahradiť „Laffer Curve“ „Romer Fastball“.





Kľúčová demokratická „agenda hojnosti“ je výzvou k dynamickejšiemu a rastovo orientovanejšiemu liberalizmu. „Mnohé z naliehavých problémov Ameriky, od cenovo nedostatočného bývania až po pomalý prechod na čistú energiu, nie sú len otázkami zlyhania trhu alebo nedostatočnej redistribúcie, ale aj otázkamiNedostatok dodávokHnutie hojnosti podporuje politiky, ktoré:





Investovanie do infraštruktúry a technológií: Okrem deregulácie podporuje hojnosť verejných investícií do modernizácie infraštruktúry, urýchľovania vedeckého výskumu a podpory technologických inovácií.Toto zahŕňa podporu technológií, ako je jadrová a geotermálna energia, odsoľovanie a umelá inteligencia, považovaná za rozhodujúcu pre riešenie budúcich výziev a zlepšenie životnej úrovne.

Deregulate and streamline permitting: A central tenet is the reform of environmental reviews, zoning laws, and other administrative hurdles that delay and increase the cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transit. They argue that these regulations, while often well-intentioned, are exploited by organized interest groups to block development, leading to higher prices and unmet needs.

A central tenet is the reform of environmental reviews, zoning laws, and other administrative hurdles that delay and increase the cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transit. They argue that these regulations, while often well-intentioned, are exploited by organized interest groups to block development, leading to higher prices and unmet needs. Hnutie kritizuje vnímanú liberálnu tendenciu uprednostňovať proces a dodržiavanie určitých postupov pred skutočným doručením výsledkov.

Na rozdiel od niektorých segmentov ľavice, ktoré vyjadrujú skepticizmus voči hospodárskemu rastu, zástancovia hojnosti to považujú za nevyhnutné pre riešenie sociálnych potrieb, zmiernenie chudoby a podporovanie prosperujúcej a stabilnejšej spoločnosti.





Ezra Kleinová a Derek ThompsonhojnosťTieto myšlienky boli kľúčové pri formulovaní týchto myšlienok, predstavujú víziu budúcnosti, v ktorej Amerika nie je uviaznutá medzi progresívnym hnutím, ktoré je proti rastu, a konzervatívnym hnutím, ktoré je alergické voči vláde.





Klein, Smith a Yglesias, obdivuhodne využívajúci väčšinou guerillovú taktiku, vytvorili živý intelektuálny ekosystém, ktorý obhajuje myšlienku viac „staviteľa“ z ľavice.





Factions Opposing the Abundance Movement





Jonathan Chait z Atlantikuat The Atlantic, zhrnuje stav intramurálnej hry veľmi dobre:





A civil war has broken out among the Democratic wonks. The casus belli je Jeho priaznivci ho hlásia ako kľúč k prosperite pre americký ľud a k trvalej moci pre liberálnu koalíciu. Jeho kritici ho odsudzujú ako schému na infiltráciu demokratickej strany prostredníctvom „korporátnych záujmov“; „zábava zo strany stredopravého think tanku a jeho libertárskych darcov“; „protivládny manifest pre MAGA Right“; a historické aMorálny ekvivalent„Rockefellerovci a Carnegie, ktorí rozdrvia robotníkov do prachu.“





Frakčné spory, ktoré rozdeľujú ľavicu, majú tendenciu zahŕňať drastické, dramatické otázky, v ktorých sú jasné ľudské záujmy: Gazy, polícia, prisťahovalectvo.A tak je viac než trochu zvláštne, že progresívni aktivisti, kolumnisti a akademici sa teraz navzájom rozdeľujú v takých zdanlivo arkanických a technických otázkach, ako sú pravidlá zónovania, povolenia a zákon o znižovaní papiera.





Intenzita argumentu naznačuje, že účastníci debatujú nielen o mechanických detailoch politiky, ale o samotnej povahe a účele Demokratickej strany.





Napriek svojmu veselému názvu a vážnemu zámeru nájsť win-win riešenia, agenda hojnosti obsahuje radikálnu kritiku minulého polstoročia americkej vlády.





The progressive Abundance Agenda faces considerable opposition and skepticism from various factions within the Democratic Party. (As does the prosperity agenda from curmudgeonly Republicans such as Owen Cass, Josh Hawley and J.D. Vance.)





Títo irredentisti majú nostalgický, ale nepodložený svetonázor a predstavujú si riziká z programu hojnosti.





Obhajcovia životného prostredia a „zelená“ ľavica

Ekonomickí populisti a demokratickí socialisti

Organized Labor and Social Equity Advocates

Proceduralists and Good Government Advocates





Attendant Economic and Political Issues





Debata o hnutí hojnosti v rámci Demokratickej strany poukazuje na niekoľko štrukturálnych hospodárskych a politických napätí:





Rast vs. redistribúcia: Najvýznamnejšie napätie je nekonečná diskusia medzi uprednostňovaním hospodárskeho rastu (roztoky na strane ponuky) a uprednostňovaním spravodlivého rozdelenia existujúcich zdrojov (roztoky na strane dopytu). obhajcovia hojnosti veria, že rast je predpokladom pre širokú prosperitu, zatiaľ čo ich kritici, slepí na to, že spravodlivosť a prosperita sú komplementárne, nie protichodné, hodnoty argumentujú, že nekontrolovaný rast bez robustného redistribúcie zhoršuje nerovnosť.

Namiesto toho, aby bol primárne regulátorom, poskytovateľom bezpečnostnej siete a redistribútorom, vízia hojnosti vidí vládu ako sprostredkovateľa výroby a inovácií, aktívne odstraňuje bariéry a vykonáva strategické investície.





Regulačná reforma v porovnaní s ochranou životného prostredia: Jadro agendy bohatstva často zahŕňa regulačnú reformu, najmä v oblasti životného prostredia a práva o využívaní pôdy.To ho okamžite postaví proti dlhotrvajúcim hnutiam na ochranu životného prostredia, ktoré vnímajú dereguláciu ako nebezpečný ústup od základných záruk.

Populizmus v porovnaní s technokratickými riešeniami: Hnutie hojnosti so svojím zameraním na „fľaše“ a „umožňovanie reforiem“ môže byť niekedy vnímané ako technokratické riešenie, ktoré nezodpovedá obávam širšieho voliča o korporátnej moci a ekonomickej spravodlivosti.





Prieskum Demand Progress naznačuje, že „populistické ekonomické obavy“ dôsledne rezonujú širšie a hlbšie s voličmi ako argumenty o „bohatstve“. To predstavuje pre hnutie politickú výzvu: ako vytvoriť svoju agendu spôsobom, ktorý sa spája s každodennými ekonomickými bojmi a ponúka hmatateľné výhody pre pracujúce rodiny. Ezra Klein si je tejto kritiky dobre vedomá a s radosťou poznamenáva, že „„Nepísal som knihu, ktorá je podstatne o zónovaní reforiem a štátnej kapacity a myslel si, „Sme na ceste k číslu 1, dieťa,“ žartoval.





While the abundance agenda is continuing to gain traction, its challenges include party unity and strategy. The emergence of the abundance movement highlights internal divisions within the Democratic Party at a crucial time. As the party grapples with its post-2024 message, the debate over abundance versus populism, or a synthesis of the two, will shape its future electoral strategy and policy priorities.





Vytvorenie „Build America Caucus“ v Snemovni, inšpirovaného hnutím hojnosti a hľadaním obojstrannej podpory na umožnenie reforiem, znamená pokus preklenúť tieto rozdiely a zamerať sa na oblasti potenciálneho konsenzu.





In conclusion...

Hnutie hojnosti predstavuje významný intelektuálny rozvoj v rámci Demokratickej strany, ktorý obhajuje posun smerom k proaktívnejšiemu, orientovanému na dodávky prístupu k riešeniu výziev Ameriky.





Podporuje dereguláciu, verejné investície a zameranie sa na hmatateľné výsledky v oblastiach, ako je bývanie, energetika a infraštruktúra.Táto agenda však čelí opozícii od environmentalistov, ktorí sa obávajú regulačných zmien, ekonomických populistov, ktorí uprednostňujú redistribúciu a bojujú proti korporátnej moci, a obhajcov sociálnej rovnosti, ktorí požadujú záruky spravodlivosti a začlenenia.





Prebiehajúca diskusia medzi týmito frakciami bude nepochybne formovať budúce smerovanie Demokratickej strany, a tým aj smerovanie Ameriky.





Objímajte pokrok!





v hojnosti .





Jeff Garzik, zakladateľ spoločnostiKľúčové slová.xyz, slúži ako zakladateľ a predseda politického inštitútu Washington Power and Light. Predtým strávil päť rokov ako vývojár Bitcoin Core a desať rokov v Red Hat. Jeho práca s Linuxovým jadrom sa teraz nachádza v každom telefóne a dátovom centre so systémom Android, ktoré dnes používajú Linux.





Ralph Benko, spoluzakladateľ a generálny poradcaF1R3FLY.com Zobraziť všetky, je spoluzakladateľom a generálnym poradcom Washington Power and Light. Pracoval v alebo s 3 Bielymi domami, 2 výkonnými pobočkami a Kongresom, ako aj mnohými politickými a politickými inštitútmi.





