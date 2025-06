Prestaňte sa pozerať na iné sprievodcov životopisu: Toto je jediný, ktorý budete niekedy potrebovať

Náborový manažér no-BS playbook pre písanie životopisu, ktorý skutočne funguje.

Tri životopisy sa dostali do mojej schránky minulý mesiac. Od mantee, bratranca a priateľa. Chcel som pomôcť - milujem pomáhať. ale čítanie týchto sa cítilo ako domáce úlohy. Nie preto, že neboli šikovné. ale preto, že sa dokumenty cítili husté, zmätené a zabudnuteľné.





To je to, čo ma zasiahlo:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Boli sme vyškolení, aby sme písali životopisy ako právne prepisy: lineárne, formálne, zabudnuteľné. Povedali nám, aby sme písali pre ATS. Odstráňte formátovanie. Odstráňte farbu. Urobte ho strojovo čitateľným.





Ale tu je pravda: aj keď váš životopis prejde filter ATS, stále sa musí dostať mimo mňa.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Ale ak ja, niekto, kto sa stará, nemôžem to prejsť ... Predstavte si manažéra náboru bez kontextu a desať ďalších kariet otvorených.





Ak váš životopis nie je ľahké povedať áno, je to už nie.

Váš životopis má jednu úlohu: premeniť pozornosť na príležitosť.

Premýšľajte o ňom ako o produkte. Jeden s tromi časťami:















Najlepšie životopisy nie sú len napísané, sú navrhnuté, upravené a vykonané.





Pilier 1: Myslite ako výrobok

Váš životopis nie je odrazom vašej minulosti, je to nástroj, ktorý vás dostane do vašej budúcnosti.





Takže prosím, zaobchádzajte s ním ako s produktom.Produkty majú používateľov, výsledky, umiestnenie a ciele konverzie.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Takže začnete riešiť svoj životopis, odpovedať na tieto:

Aké úlohy som naháňal?

Na čo by som chcel byť najatý, nie len zoznam?

Ktoré sily chcem kričať, dokonca aj v skime?





A ak vaša odpoveď na „čo hľadáte ďalej?“ je „lepšia mzda“, prosím, zastavte.





Plat nie je pitch, je to vedľajší účinok.

Aplikujete naRastú→ stavaťNiečo novéTotoúroveň horeTotovedenieVáš životopis potrebujereflect that ambition,Neponáhľajte každú pracovnú pozíciu ako zmenár bez chrbtice.





Buďte jasný naPrečo, ,kto, aČo ďalejEšte predtým, ako napíšeteČo bolo.

Pilier 2: Dizajn, ktorý získava pozornosť

Dizajn nezačína písmenami, začína rešpektom.Respect for the reader’s timeRešpektovanie spôsobu, akým ľudia spracúvajú vizuálne informácie a rešpektovanie skutočnosti, že váš životopis jeNie je jediný v stĺpci.





Tu je to, čo skutočne záleží:

1. rozloženie

Použite dva stĺpce. Áno, je to v poriadku. ATS prežije. Prestaňme sa držať 2012.





A tu je trik: daťexperienceaeducationNiektorí manažéri (ako ja) sa starajú o skúsenosti.zvláštneJe posadnutý vzdelaním. nepýtajte sa ma prečo!CelkovoAle toto je váš čas, aby sa tento študentský úver dlhu počítať! A s týmto, môžete slúžiť obom.

2. hierarchia

Čo chcete, aby som videl najprv? Vaše meno, názov, vaše spoločnosti, váš vplyv? Cool. Urobte ich vizuálne hlasnejšie. veľkosť písma. Odvážne. Ale prestaňte kričať na všetko.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS ich potrebuje. tak aj ja.





A hierarchia nie je len estetická, jestrategicNapríklad :

Ak ste boli povýšení v rámci tej istej spoločnosti, zvýraznite úlohy.

Ak ste pracovali na špičkových značkách (MANG? Big 4?), zvýraznite spoločnosť.





Vyberte si, čo je dôležité pre váš príbeh a nechajte to viesť.

3. spacing

Dajte priestor na dýchanie. Whitespace nie je stratený priestor, to je to, čo pomáha odpočinku krajiny. Ak váš životopis vyzerá ako hustá stena textu, som preč. Vaša sekcia hlavička sa dotýka riadku, ktorá sa dotýka ďalšej veci, som vážne preč.

4. blízkosť

Dátumy by mali byť v blízkosti pracovných titulov. Nemôžem vám povedať, koľko ma to dráždí, keď je vaša práca na ľavej strane, a potom, dátumy sú celú cestu doprava!

5. farebné

Použite jednu farbu prízvuku, ktorá odráža, kto ste ... šetrne. Vaše meno, hlavičky a možno spoločnosti.Farba = podpis.





Farba je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako povedať niečo o tom, kto ste, než som čítal slovo.





Môžete zahrnúť niečo ako:

Maroon → Sebavedomý, založený, premyslený

Modrá → Dôveryhodná, pokojná, orientovaná na detaily

Orange → Odvážny, kreatívny, iniciátor

Zelená → Čerstvá, prispôsobivá, misijná

Žltá (nie zvýrazňujúca žltá) → Optimistická, teplá, vysoká energia

Červená → Asertivná, rozhodujúca, silná prítomnosť

Šedá/čierna iba → Rezervované, klasické, hrá podľa pravidiel (čo by mohlo byť presne bodom)

6. dizajn pre skim

Ľudia nečítajú životopisy. Skenujú. Uľahčujú im nájsť signál. Takže, urobte tieto pozície odvážne, urobte vplyv odvážnym, všetko, čo nemôže a nemalo by byť vynechané, by malo byť odvážne.

Vytvorenie sekcie Micro-Tips

Ak chcete, aby sa váš životopis dobre čítal, nenechajte ma to opraviť.

Orphaned slová: Ak jedno osamelé slovo sedí na ďalšom riadku, prosím opraviť.

Zločiny písma: Vyberte jednu rodinu písma. Držte sa toho. Použite variácie písma, ak je to potrebné. Doplnkové písma sú tiež v poriadku, ale musia ísť spolu. Tiež, žiadny Comic Sans alebo Papyrus!

Alignment drift: Ak vaše guľky nie sú zarovnané, ani to nie je vaša správa.

Rieky bieleho priestoru: Veľké medzery bežia vertikálne prostredníctvom odôvodneného textu? Zastaviť! Vľavo zarovnané po celú dobu.

Písomné medzery: ani o tom nemyslite!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Chcete ukázať svoje UI / UX zručnosti ako PM? Takto to robíte od začiatku!

Pilier 3: Obsah, ktorý skutočne niečo hovorí

Dizajn ma prinúti prestať, obsah ma prinúti zostať, príbeh ma prinúti zapamätať si.





Tu je návod, ako napísať životopis, ktorý stojí za prečítanie:

Počet strán = 1

Ako manažér prenájmu, som von za 6 sekúnd, možno 10 ak som veľkorysý. Takže nič viac ako 1 stránka nebude robiť. Budem to brať ako, "Toto dieťa nevie, ako upraviť." Čo v reálnom živote by bolo, "Môže toto dieťa dokonca znížiť rozsah, keď je to potrebné?"nieTakže editovať to.

Každá guľa potrebuje prácu.

Každá guľka potrebuje urobiť inú prácu. prestaňte opakovať rovnakú vetu s novým verbom. Číta sa, akoby ste vynechali veci, ktoré by ste mali povedať, a predpokladám, že ste to urobili.

Začnite s konaním, skončte s dôkazmi.

•Bad: Led synchronizácia medzi tímami

•BetterLED cross-funkčné synchronizácie, ktoré znižujú čas QA o 40% a znižujú oneskorenia pri štarte

Príkaz = signál

Čokoľvek je prvé je to, čo predpokladám, že si najviac ceníte.Nepohrývajte svoju najsilnejšiu prácu v polovici stránky.

Povedz mi, čo robí spoločnosť

Ak váš životopis hovorí "Google", cool. ale pracovali ste na Gmail? YouTube? Moonshot?





Jedna línia kontextu pod každou spoločnosťou robí svet rozdielom.

Príklady :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Pomáha mi to pochopiťDieťaPráca, ktorú ste vykonali, jetypo tíme, v ktorom ste boli, a či ste vyriešili problémy, ktoré sú relevantné pre to, čo potrebujem.

Bez vyjednávania sa s vami budem brániť.

Žiadne fotografie: Predsudky sú skutočné. A nezáleží na tom, ako horúci ste. Tvoja tvár nie je kvalifikácia. Udržujte ju mimo stránky.

Žiadne umiestnenie spoločnosti: Pokiaľ nezáleží na práci, ktorú ste vykonali, je to len plytvanie priestorom.

Žiadne romány vo vašom úvode: Váš súhrn by mal byť 2-3 riadky, bez žargónu, a ľudské. Nie manifest. Nie buzzword šalát. A rozhodne nie vo forme guľky.

Sekcia zručností: usporiadaná s cieľom: Objednávka záleží. Vždy. Dizajnéri → vedú s nástrojmi a metódami dizajnu. PMs s inžinierskymi skúsenosťami → vedú s produktovými zručnosťami.

Žiadne zručnostné kruhy: Čo znamená „4 z 5“ v Exceli? že môžete formátovať tabuľku? používať makrá? neexistuje žiadny štandard. nemá žiadny význam. odstráňte ho.

Žiadne plávajúce zoznamy nástrojov. Figma, Excel, Jira... v poriadku. Ale čo o nich? Ak uvediete nástroj, ukážte, ako bol použitý, alebo ho vložte do sekcie zručností, kde hovoríte o dizajne alebo analýze, alebo používateľských príbehoch!

Bonus: Ak ste v ranom štádiu kariéry, v strednom štádiu alebo ste úzkostliví

Nepotrebujete stohovanú históriu práce, aby ste napísali skvelý životopis.

Pridať sekciu Projekty

Najmä ak ste v materskej škole alebo robíte zmenu.

Využitie reálnych problémov

Ukážte svoju úlohu, rozhodnutia a vplyv

Bonus, ak prepojíte prácu (portfólio, GitHub atď.)





Internships countTiež ajSide projectsPočítajte tiež. Nazývajte ich tým, čo sú. Nepokopte názov. A rozhodne to nepoužívajte ako skúsenosť.

2. ukázať, že môžete spolupracovať

Nepripojíte sa ako VP. Prichádzate ako PM1, APM alebo Designer 1. A čo hľadám? Niekto, kto môže spolupracovať, prijímať spätnú väzbu a poskytovať funkcie. Používajte slová ako: „Spolupracoval s cezfunkčnými tímami...“ „Spolupracoval s dizajnom na iteráciu na drôtových rámcoch...“ „Pracoval spolu s inžiniermi na rozšírenie funkcií MVP...“ To mi ukazuje, že ste pripravení na to.

Konečná myšlienka

Váš životopis nie je len dokument. Je to produkt. Nie je to o všetkom, čo ste urobili. Je to o tom, aby niekto chcel vedieť viac.





A čo pravda?

Nie ste najatí kvôli svojej minulosti, ste najatí kvôli tomu, ako jasne robíte, že niekto verí vo vašu budúcnosť.

Najlepšie životopisy nie sú zoznamy. Sú to skúšky. Urobte si ten, ktorý dostane spätnú väzbu.