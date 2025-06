BingX predstavuje ChainSpot: Inovácia CeDeFi pre jednoduchšie a bezpečnejšie obchodovanie v reťazci

Panama City, 8. mája 2025 –bingox, popredná globálna výmena kryptomien, je hrdá na to, že odhalíChainSpot, priekopnícka funkcia CeDeFi (Centralizované decentralizované financovanie), ktorá umožňuje používateľom prístup k decentralizovaným tokenom priamo z ich účtov BingX - bez potreby externých peňaženiek alebo zložitých procesov na reťazci.





V rámci osláv svojho siedmeho výročia sa BingX stáva jednou z prvých veľkých burz, ktoré zaviedli takýto hybridný produkt, čo signalizuje odvážny skok vpred vo svojej produktovej evolúcii.





S sľubom "One Tap, All Chains", ChainSpot predstavuje bezproblémový spôsob, ako preskúmať a obchodovať s aktívami na reťazci a zároveň zostať plne chránený centralizovanou infraštruktúrou BingX





Ako inovácia CeDeFi spája to najlepšie z centralizovaných i decentralizovaných svetov – ponúka jednoduchosť a spoľahlivosť centralizovanej výmeny s otvorenosťou a inováciou protokolov DeFi.

Hlavné výhody ChainSpot

Navrhnutý tak, aby obchodovanie na reťazci bolo jednoduchšie a bezpečnejšie, ChainSpot ponúka množstvo funkcií, ktoré zlepšujú užívateľské skúsenosti:





Enhanced Security: Users enjoy trusted safeguards like two-factor authentication and cold wallet storage while interacting with decentralized markets.

Broader Asset Access: Seamlessly explore trending DeFi tokens and new on-chain projects — no bridges, no external wallet setup required.

Smarter Discovery: AI-driven filters surface high-quality DeFi projects quickly, reducing research time and noise.

Cross-Chain Compatibility: Built for a multi-chain future, ChainSpot supports cross-chain asset trading efficiently — all within one centralized interface.





Vivien LinováChief Product Officer spoločnosti BingX, komentoval spustenie: "Za posledných sedem rokov sa BingX rozrástol tým, že zostal blízko k našim používateľom.





ChainSpot je priamym výsledkom počúvania ich túžby po flexibilnejších, decentralizovaných príležitostiach – bez straty bezpečnosti a pohodlia našej platformy.





Nie je to len ďalšia funkcia – je to súčasť širšej vízie formovania finančnej budúcnosti, kde sa inovácie stretávajú s inkluzívnosťou a kde bezpečnosť koexistuje so slobodou.“



ChainSpot predstavuje strategický míľnik v evolúcii spoločnosti BingX ako aktivátora CeDeFi. Keďže platforma naďalej rozširuje svoj ekosystém, v nadchádzajúcich mesiacoch sa očakáva viac inovatívnych funkcií a vylepšení produktov.Či už ste skúsený obchodník alebo práve začínate v krypto, ChainSpot otvára dvere do plného potenciálu DeFi - bez trenia.

O spoločnosti BingX

Spoločnosť BingX bola založená v roku 2018 a je poprednou kryptoburzou, ktorá slúži viac ako 20 miliónom používateľov po celom svete. BingX ponúka diverzifikované produkty a služby, vrátane spot, derivátov, obchodovania s kópiami a správy aktív – všetko navrhnuté pre vyvíjajúce sa potreby používateľov, od začiatočníkov až po profesionálov.





BingX sa zaväzuje poskytovať dôveryhodnú platformu, ktorá používateľom poskytuje inovatívne nástroje a funkcie na zvýšenie ich obchodných zručností.





In 2024, BingX proudly became the official crypto exchange partner of Chelsea Football Club, marking an exciting debut in the world of sports.





Pre mediálne otázky prosím kontaktujte: [email protected]

Pre viac informácií navštívte prosím: https://bingx.com/

Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa BTCwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program.

