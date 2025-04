Nie, kryptomeny NIE sú investíciou oslobodenou od dane (plus ďalšie lži, o ktorých vám bolo povedané)

V decembri Chainalysis nahlásené že 400 miliónov krypto peňaženiek má teraz kladný (nenulový) zostatok. To je veľa krypto investorov, ktorí si gratulujú k svojim investičným rozhodnutiam! Tu je však najlepší tip pre každého, kto plánuje minúť svoje odmeny – každý dolár zisku, ktorý získate z kryptomien, sa zdaňuje rovnako ako akýkoľvek iný príjem.

Po prvé – čo je to „daňový rok“ a čo to má spoločné s mojou kryptomenou?

Daňový rok je obdobie, ktoré trvá 12 mesiacov, ktorého začiatok a koniec sa nie vždy zhodujú s kalendárnym rokom (tj 1. január – 31. december). Aktuálny daňový rok na Novom Zélande je medzi 1. aprílom 2024 a 31. marcom 2025 vrátane. Všetky príjmy, ktoré ste dosiahli od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025, podliehajú dani z príjmov. To zahŕňa príjem zo všetkých vašich krypto transakcií, ako napríklad:





Predaj kryptomien so ziskom. Výmena jednej kryptomeny za inú krypto so ziskom. Odoslanie kryptodarčeka niekomu, kde sa hodnota tohto kryptodarčeka zhodnotila od okamihu, keď ste ho kúpili. Príjem príjmu v kryptomenách, z podnikania, stávkovania alebo ťažby kryptomien. Výdavky na kryptomeny pomocou krypto kreditnej karty.





Po sčítaní vášho príjmu z kryptomien bude presná daň, ktorú dlhujete, závisieť od vášho daňového pásma.

Mýtus č. 1 - Môžem lietať pod radarom, však?

Skrátka: je to veľké, tučné NIE!





Mnoho regionálnych daňových úradov (vrátane IRD na Novom Zélande) objasnili, že príjem z kryptomien podlieha dani z príjmu. Ba čo viac, daňové úrady to často plne sledujú. Novozélandská kryptodaňová príručka Koinly pre rok 2025 je v tejto skutočnosti celkom jasná a uvádza, že „Áno, ministerstvo financií môže sledovať krypto, pretože môže požadovať údaje z krypto búrz“ – a áno, zahŕňa to aj medzinárodné burzy.

Mýtus č. 2 – Ok, podajte mi daňové priznanie – jednoduché!

Hoci to môže „znieť“ jednoducho, pri úprave portfólia to môže byť zložité. Môžete napríklad chcieť dočasne presunúť svoj bitcoin do stablecoinu, aby ste prečkali určitú volatilitu trhu a potom ho znova nakúpiť. Hoci ste „nepredali“ kryptomenu, daňový lístok je skrátený so všetkými ziskami a otázka sa stáva (najmä pre ľudí s vyšším príjmom), či stojí za to „obchodovať“ prepady, keď to môže vytvoriť 31-39 % zdaniteľnú udalosť.





Pravidlá a predpisy týkajúce sa výnosov z kryptomien sa môžu v jednotlivých regiónoch výrazne líšiť, takže je dôležité, aby ste sa oboznámili s príslušnými právnymi predpismi vo vašom konkrétnom regióne, aby ste sa uistili, že ich dodržiavate.





Vo všeobecnosti existuje niekoľko spoločných princípov, ktoré platia všade tam, kde obchodujete...





Ak ste dosiahli zisky zo svojich kryptopodnikov, ste povinní platiť dane z týchto ziskov.





Na druhej strane, ak ste utrpeli straty, možno ich budete môcť kompenzovať daňami zaplatenými v iných oblastiach, ako je PAYE z vášho platu.





Väčšina renomovaných búrz za vás bude viesť záznamy o všetkých vašich transakciách a mali by ste byť schopní ich jednoducho stiahnuť do tabuľky, aby ste si mohli presne vypočítať svoje zisky a straty na daňové účely. Rôzne daňové úrady akceptujú rôzne metódy na výpočet toho, aký by mohol byť váš krypto zisk, a to môže byť dosť zložité, keď ste nakupovali a predávali viackrát.





Rovnako ako u väčšiny vecí, steh včas môže často ušetriť deväť a získanie profesionálnej pomoci s vašou daňou z kryptomien vopred vám často pomôže vyhnúť sa pristátiu v horúcej vode s daňovým úradom.





Daňové platformy špecifické pre kryptomeny vám uľahčia výpočet daní, ktoré dlhujete zo všetkých vašich krypto transakcií, vypočítaním všetkých vašich ziskov, príjmov a výdavkov. V čase zdanenia si jednoducho stiahnite daňové hlásenie pre svoju krajinu a môžete ho podať!

Mýtus č. 3 – Obchodovanie znie ako nikdy nekončiace daňové bolesti hlavy!

Zatiaľ čo daňový úrad očakáva svoj podiel na vašich krypto ziskoch, existujú scenáre, pri ktorých si môžete trochu oddýchnuť. Vo všeobecnosti nemusíte platiť daň z príjmu z kryptomien, ktoré držíte, ale ešte ste ich nepredali ani s nimi neobchodovali. To platí aj pri nákupe kryptomien pomocou fiat meny.





V prípade stablecoinov viazaných na podkladovú menu nie je s vašou transakciou spojená žiadna volatilita ani cenové kolísanie, čo znamená, že žiadne zdaniteľné zisky alebo straty.





Podobne, ak jednoducho držíte svoje kryptomeny bez aktívneho obchodovania, daňové dôsledky zvyčajne nastanú až vtedy, keď predáte alebo sa inak zbavíte svojich aktív. (Môže niekto povedať HODL pre výhru!) Podobne prevod bitcoínov medzi vašimi peňaženkami nebude spúšťať žiadne daňové povinnosti.

Spodný riadok

Keďže kryptotrh naďalej prosperuje a zisky sú pre mnohých lákavo na dosah, je dôležité pamätať na svoje daňové povinnosti. Zanedbanie oznamovania svojich zárobkov by vás mohlo dostať do vážnych problémov s úradmi. Pochopením daňových pravidiel vo vašom regióne a konzultáciou s odborníkom v prípade potreby môžete udržať svoje obchodné aktivity lukratívne a plne vyhovujúce.