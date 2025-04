No, las criptomonedas NO son una inversión libre de impuestos (y otras mentiras que te han contado)

En diciembre, Chainalysis reportado que 400 millones de billeteras de criptomonedas ahora tienen un saldo positivo (distinto de cero). ¡Eso significa que muchos inversores en criptomonedas se felicitan por sus decisiones de inversión! Pero aquí hay un consejo importante para cualquiera que planee gastar sus recompensas: cada dólar de ganancia que obtenga de las criptomonedas está sujeto a impuestos como cualquier otro ingreso.

Primero lo primero: ¿qué es un “año fiscal” y qué tiene que ver con mis criptomonedas?

Un año fiscal es un período que abarca 12 meses, cuyo comienzo y final no siempre coinciden con el año calendario (es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre). El año fiscal actual en Nueva Zelanda es entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 inclusive. Todos los ingresos que haya recibido a partir del 1 de abril de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2025 están sujetos al impuesto sobre la renta. Esto incluye los ingresos de todas sus transacciones de criptomonedas, como:





Venta de criptomonedas con ganancias. Intercambiar una criptomoneda por otra, obteniendo ganancias. Enviarle a alguien un regalo criptográfico, cuyo valor se haya apreciado desde el momento en que lo compró. Recibir ingresos en criptomonedas, ya sea de un negocio, staking o minería de criptomonedas. Gastar criptomonedas usando una tarjeta de crédito criptográfica.





Después de calcular sus ingresos provenientes de criptomonedas, el impuesto exacto que deberá pagar dependerá de su nivel de impuesto sobre la renta.

Mito n°1: Puedo pasar desapercibido, ¿verdad?

En resumen: ¡es un rotundo NO!





Muchas autoridades fiscales regionales (incluida la IRD En Nueva Zelanda, los gobiernos han dejado en claro que los ingresos provenientes de criptomonedas están sujetos al impuesto sobre la renta. Además, las autoridades fiscales suelen poder realizar un seguimiento completo de este hecho. La guía de impuestos sobre criptomonedas de Koinly para Nueva Zelanda para 2025 es bastante clara al respecto, y afirma que "Sí, el Departamento de Hacienda puede realizar un seguimiento de las criptomonedas, ya que puede solicitar datos a los intercambios de criptomonedas", y sí, eso incluye los intercambios internacionales.

Mito n° 2: Está bien, presentar mi declaración de impuestos. ¡Fácil!

Aunque esto puede sonar simple, puede ser complejo de manejar al ajustar su cartera. Por ejemplo, puede querer mover temporalmente su Bitcoin a una moneda estable para esperar a que pase cierta volatilidad del mercado y luego volver a comprar. Aunque no haya "vendido" todas sus criptomonedas, el ticket fiscal se descuenta con cualquier ganancia y la pregunta es (especialmente para quienes tienen mayores ingresos) si vale la pena "negociar" con caídas cuando esto puede crear un evento imponible del 31-39%.





Las normas y regulaciones sobre las ganancias de criptomonedas pueden variar significativamente de una región a otra, por lo que es fundamental familiarizarse con la legislación relevante en su región específica para asegurarse de cumplir.





En general, hay algunos principios comunes que se aplican dondequiera que usted opere...





Si ha obtenido ganancias de sus inversiones en criptomonedas, está obligado a pagar impuestos sobre esas ganancias.





Por otro lado, si ha sufrido pérdidas, es posible que pueda compensarlas con los impuestos pagados en otras áreas, como el PAYE sobre su salario.





La mayoría de los exchanges de confianza mantendrán un registro de todas tus transacciones y deberías poder descargarlas fácilmente en una hoja de cálculo para calcular con precisión tus ganancias y pérdidas a efectos fiscales. Las distintas autoridades fiscales aceptan distintos métodos para calcular cuál podría ser tu beneficio en criptomonedas y esto puede volverse bastante complejo cuando has comprado y vendido varias veces.





Como ocurre con la mayoría de las cosas, una puntada a tiempo a menudo puede salvar nueve y obtener ayuda profesional con sus impuestos sobre criptomonedas por adelantado a menudo puede ayudarlo a evitar problemas con su autoridad fiscal.





Las plataformas de impuestos específicas para criptomonedas te facilitan el cálculo de los impuestos que debes pagar por todas tus transacciones de criptomonedas calculando todas tus ganancias, ingresos y gastos. A la hora de pagar impuestos, simplemente descarga tu informe fiscal de tu país y ¡listo!

Mito n.° 3: ¡El trading suena como un dolor de cabeza fiscal interminable!

Si bien la oficina de impuestos espera su parte de las ganancias que obtengas con criptomonedas, existen situaciones en las que puedes relajarte un poco. Por lo general, no necesitas pagar impuestos sobre la renta por las criptomonedas que tienes pero que aún no has vendido o intercambiado. Esto también se aplica cuando compras criptomonedas con moneda fiduciaria.





En el caso de las monedas estables vinculadas a una moneda subyacente, no existe volatilidad ni fluctuación de precios vinculada a su transacción, lo que significa que no hay ganancias ni pérdidas imponibles.





De la misma manera, si simplemente conserva sus criptomonedas sin realizar transacciones comerciales activas, las implicaciones fiscales generalmente solo surgen una vez que vende o se deshace de sus activos. (¡¿Alguien puede decir HODL para ganar?!) De manera similar, transferir Bitcoin entre sus billeteras no generará ninguna obligación fiscal.

El resultado final

A medida que el mercado de criptomonedas continúa prosperando y las ganancias están tentadoramente al alcance de muchos, es importante recordar sus responsabilidades fiscales. No declarar sus ganancias podría causarle serios problemas con las autoridades. Si comprende las normas fiscales de su región y consulta a un profesional cuando sea necesario, puede mantener sus operaciones comerciales lucrativas y en total cumplimiento de las normas.