Zero Downtime: IoT-Oracle eAM සම්බන්ධතාවය ඉංජිනේරු කිරීම

Pioneering Predictive Intelligence: How One Architect Transformed Manufacturing Asset Management Through IoT and Oracle Cloud Innovation නිෂ්පාදකයින්ට මිලියන ගණනක් වියදම් කළ හැකි අනපේක්ෂිත නැවතුම් කාලයේදී, ක්රියාකාරී ස්ථාවරත්වය වෙළෙඳපල නායකත්වය තීරණය කරන අතර, ව්යාපාරික වටිනාකම් කළමනාකරණය සමඟ IoT තාක්ෂණය සංසන්දනය වන අතර, සංවිධානයේ රැකියා බුද්ධිමය ප්රවේශය පිළිබඳ පාඩම් වෙනස්වීමයි.Ramachandra Handaragal විසින් නිර්මාණ කරන ලද ප්රමුඛ IoT-කූල කළමනාකරණ විසඳුම නිෂ්පාදන ක්රියාකාරීත්වයේ ප්රතිඵලදායික, දත්ත මත පදනම් වූ වටිනාකරණ පරිසර පද්ධති බවට ප්රතික් රියාකාරී රැකියා සංස්කෘති පරිවර්තනය කරන කර්මාන්තයේ පළමු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළත් කරන IoT-Oracle eAM Asset Intelligence හි විප්ලවය මෙම ප්රායෝගික ව් යාපෘතිය මූලික වශයෙන් නිෂ්පාදන සංවිධානයේ උපකරණ විශ්වාසදායකත්වය හා සංරක්ෂණය උපායමාර්ගයට ප්රවේශ ක්රියාකාරීව ක්රියාත්මක කරන ආකාරය නැවත සලකා බැලීය.එක ප්රධාන නිෂ්පාදන ස්ථානයේ ප්රධාන අභියෝගය - වසරකට මිලියන ගණනක් අහිමි වීම සහ නිෂ්පාදන නැවතුම් අඩුවීම සඳහා සිදුවන ක්රියාකාරී වායු සමීකරණ කොමිසමේ අසාර්ථකතා - Handaragal සංකීර්ණ විසඳුමක් නිර්මාණය කර ඇති අතර, එය වහාම වෘත්තීය සංරක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා නව කර්මාන්ත ප්රමිතීන් සකස් කිරීම පමණක් නොව, විසඳුම් සකස් කරනු ඇත. මෙම නවකතාවයේ ප්රමාණය එක් සාර්ථක යෙදුමකට වඩා වැඩි වේ.Handaragal විසඳුම Oracle Corporation හි IoT Application Suite හි මූලධර්මයක් බවට පත් වී ඇති අතර, ගෝලීය තාක්ෂණය නායකයාගේ පද්ධති මට්ටමේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනයට බලපාන පෞද්ගලික තාක්ෂණික නවකතාවයන්ගේ දුර්ලභ ප්රතිඵලයක් පෙන්වා දෙයි.මෙම ප්රවේශය - විශේෂිත පාරිභෝගික අභියෝග විසඳීම සිට ලොව පුරා භාවිතා වන ව්යාපාරික මෘදුකාංග හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම දක්වා - අසාමාන්ය තාක්ෂණික නායකත්වය හඳුන්වනු ලබන පරිවර්තන බලපෑම උදාහරණයකි. Architecting Intelligence: තාක්ෂණික නවීනත්වය සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ විශිෂ්ටත්වය Handaragal හි ප්රතිඵලයේ තාක්ෂණික මූලධර්මය වන්නේ සංකීර්ණ පද්ධතියකි.විශාල වේලාවක IoT උෂ්ණත්වය සංඥා සෑම විටම කොම්ප්රසර් ඇතුලත් හා පිටපත් උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කර, Oracle Quality මොඩියුලය තුළ ගොඩනැගුණු බුද්ධිමත් අර්බුද ආකෘති ආකෘති වලට දත්ත සපයනු ලැබීය.නිර්මානුකූල කියවීමක් හඳුනා ගනිමින්, ස්වයංක්රීය ප්රතිරෝධය ක්රියාකාරී රැකියා වැඩ නියෝග instantly generated while simultaneously initiating parts replenishment workflows – ensuring maintenance teams had required components before failures occurred. පද්ධතියේ මෘදුකාංග ප්රතිලාභ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම ප්රමුඛතා මාට්රිස් මත පදනම්ව ප්රතිලාභ ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම, සම්පත් ප්රතිලාභභාවය සහ වෘත්තීය ක්රියාකාරකම් ප්රවේශය මත පදනම්ව - ප්රතික්රීය ක්රියාකාරකම් වලින් ප්රතික්රීය ක්රියාකාරකම් බවට පරිවර්තනය.This comprehensive approach addressed not only the technical aspects of failure prediction but the entire operational ecosystem surrounding maintenance execution. The measurable impact proved transformative: \n \n \n \n \n ප් රායෝගික ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාරීව ක් රියාකාර Data-Driven Maintenance Timing (Data-Driven Maintenance Timing) මගින් අසාර්ථකතා අතර කාල සීමාව (MTBF) 45% වැඩිවීම අනපේක්ෂිත නැවතුම් කාලය අවලංගු කිරීම සහ ප්රවාහන සම්පත් බෙදාහැරීමේ පරිශීලක කිරීමෙන් සෑම ස්ථාපනයකටම වසරකට ඩොලර් මිලියන 2.5 ක අවදානමක් පළමු ව්යාපාරික වසර තුළ නිරීක්ෂණය කරන ලද ආදායම් වල නොපෙනෙන නතර කාලය - බර නිෂ්පාදන පරිසරයන් තුළ සැලකිය යුතු ප්රතිඵලයක්. Innovation to Industry Standard: ව්යාපාරිකත්වය සහ ගෝලීය බලපෑම HANDARAGAL ගේ වැඩ විශේෂිත වන්නේ ප් රධාන ඉංජිනේරු අභියෝග විසඳීම පමණක් නොව, Oracle Corporation විසින් පුළුල් කළ හැකි නිෂ්පාදන මාලාවක් බවට අලෙවි කරන ලද නව උදාහරණයක් සකස් කිරීමයි. මැදපෙරදිග සහ එක්සත් ජනපදයේ 15 කට වඩා වැඩි පාරිභෝගික ස්ථානවල මෙම විසඳුම ස්ථාපනය කිරීමෙන් ඩොලර් මිලියන 40 කට වඩා සාක්ෂාත් ව්යාපාරික වටිනාකම ඇති කර ඇති අතර, විවිධ ව්යාපාරික කොන්දේසි තුළ තාක්ෂණික පුළුල් කිරීම සහ ආර්ථික ඵලදායීත්වය ඔප්පු කර ඇත. Oracle ACE Associate ලෙස ඔහුගේ තෝරාගැනීමට උපකාර කිරීම ඇතුළත්, ඔහුගේ නවකතාව ලෝකයේ මිලියන ගණනක Oracle වෘත්තීයයන්ගෙන් ලොව පුරා ඉහළම Oracle තාක්ෂණ විශේෂඥයන් 200 අතරට ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් වෘත්තීය මට්ටමේ ප්රසාද සහ අනාවැකි ලබා දී ඇත.Oracle පාරිභෝගික සාර්ථකතා ඉතිහාසය සහ අලෙවිකරණ ද්රව්යවල Oracle විසඳුම ප්රමුඛත්වය Oracle හි පුළුල් නිෂ්පාදන පරිසරය තුළ එහි වැදගත්කම ඉඟි. ව්යාපාරික අත්දැකීම්: ගුවන් යානා සිට වාණිජ සේවා HANDARAGAL හි තාක්ෂණික පදනම විවිධ උසස් ආයෝජන කර්මාන්තයන් තුළ ක්රියාත්මක කිරීමේ විශිෂ්ටත්වය සීමා කරයි, එක් එක් එක් සුවිශේෂී මෙහෙයුම් අවශ්යතා සහ නීතිමය සංකීර්ණතාවයක් ගෙන එයි: \n \n \n \n \n Aerospace & Defense: BAE Systems-HAL සමාගම් සහ ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාවේ ස්ථාන සඳහා Oracle Cloud ප්රධාන ස්ථානගත කිරීම, නිශ්චිතතාවය, අනුකූලතාවය සහ මෙහෙයුම් විශ්වාසදායකතාවය නොසැලකිලිමත් අවශ් යතා වේ. Manufacturing & Hi-Tech: සංකීර්ණ BOM කළමනාකරණය සහ සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම. පරිශීලක හා ක්රියාවලිය කර්මාන්තය: නීතිමය අනුකූලතාවය සහ මෙහෙයුම් ආරක්ෂාව සමීප වන අනුකූල නිෂ්පාදන පද්ධති සකස් කිරීම. ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම්: ව්යාපෘති මත පදනම්ව නිෂ්පාදන සහ ඉංජිනේරු-සැරැස්ම් ආකෘති ස්ථාපනය කිරීම, ආකෘති සංසන්දනය සහ සංකීර්ණ ව්යාපෘති ගිණුම් අවශ්ය වේ. මෙම කර්මාන්තශීලී වෘත්තීය දැනුම විශ්ව නිෂ්පාදන අභියෝගවලට ප්රධාන අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර, කර්මාන්තශීලී අවශ්යතා වලට ගැලපෙන නිර්මාණශීලී විසඳුම් ලබා දෙයි. Workforce Ecosystems ගොඩනැගීම: තාක්ෂණික ක්රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව නායකත්වය IEEE හි ප්රථම ජාතික වෘත්තීය වෘත්තීය සාහිත්ය සාදයේ අනුමැතිය ලෙස, ඔහු ලොව පුරා 200,000+ IEEE සාමාජිකයින්ට සේවය කරන උත්සවයක් සකස් කර, 2,068 දෙනෙකු සහභාගී කර, 40+ සමාගම් හවුල් කර ඇති අතර, 500+ රැකියා අවස්ථා සකස් කර ඇති අතර, 85% ක් සහභාගී ප්රශංසා පනත සකස් කර ඇත. මෙම ව් යාපෘතියගේ සාර්ථකත්වය ඊළඟ වසරවලදී ගෝලීය පුළුල් කිරීම සහතික කර ඇති අතර, තාක්ෂණික වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය අවස්ථාවන් සමඟ තාක්ෂණික වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය 2030 දක්වා ඇමරිකානු කලාපය සඳහා ISCEA තානාපති ලෙස, Handaragal උතුරු සහ දකුණු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී ISCEA හි උපාය ප්රතිලාභ ප්රවර්ධනය, සැපයුම් මාලිගාවේ විශිෂ්ටත්වය සහ වෘත්තීය වර්ධනය ප්රවර්ධනය. \n \n \n \n \n \n Delivering authoritative insights on sustainable and greener supply chain operations through digital transformation, bridging environmental sustainability objectives with practical technology implementation strategies. Supply Chain Pledge Day Expert Panelist: \n \n Creating comprehensive case studies featuring Agile approaches for digital supply chain transformation, utilized by professionals and students worldwide for developing practical problem-solving capabilities. Global Case Competition Author: \n \n Presenting "Smart Asset Maintenance using AI and ML" to global supply chain leaders, translating complex AI/ML concepts into actionable supply chain applications. SCTECH 2025 Invited Speaker: Academic Bridge-Building: පර්යේෂණ ක් රියාවට පරිවර්තනය කිරීම මෙම ක්ෂේත් රයේ දියුණු කිරීම සඳහා Handaragal මහතාගේ කැපවීම් ප්රමාණවත් අධ්යාපන උපයෝගීතාවක් වන අතර, න්යාය විද්යාත්මක පර්යේෂණ හා ප්රායෝගික ක්රියාත්මක කිරීම් බිඳ වැටෙනු ඇත. ඔහුගේ ප්රවර්ගයේ IEEE සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ජාත්යන්තර පුවත්පත් වල සමාලෝචන කරන ලද ප්රකාශන 15 කට වඩා වැඩි අතර, 2025 දී විශේෂයෙන් ප්රමාණවත් කාර්යය IEEE සම්මුඛ සාකච්ඡා ලිපි තුනක් ඇතුළත් 7 ප්රකාශන නිෂ්පාදනය. ඔහුගේ විද්යාත්මක සහයෝගයන් එක්සත් ජනපදයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ ප් රසිද්ධ ආයතනවල පවතී: \n \n \n \n \n \n Pennsylvania Indiana විශ්ව විද්යාලය Tennessee විශ්ව විද්යාලය, Knoxville උතුරු ටෙක්සාස් විශ්ව විද්යාලය Northumbria විශ්ව විද්යාලය, UK Sussex විශ්ව විද්යාලය, එක්සත් රාජධානිය Labor Orchestration Knowledge Map (LOKM) සහ Automation Readiness Integration Framework (ARIF) වැනි නව නිර්මාණ පද්ධති නිෂ්පාදනය කර ඇත. ඔහුගේ විද්යාත්මක කාර්යය ප්රධාන විද්යාත්මක ප්රකාශකයින් (Taylor & Francis, CRC ප්රකාශ, IGI ගෝලීය) සමඟ පොත් ප්රවර්ගයන් co-authored අතර, විද්යාත්මක හා ක්රියාකාරී ප්රවේශම් දෙකම සඳහා ප්රවේශම් පද්ධති තුළ සංකීර්ණ තාක්ෂණික අර්ථයන් ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළත් වේ. විශ්ව විද්යාලයේ AI සහ සැපයුම් කේතය වැඩසටහන් සඳහා උපදේශක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කිරීම ඔහුගේ ප්රායෝගික දැනුම අධ්යාපන පාඨමාලාව සංවර්ධනය දැනුවත් කරයි, අධ්යාපන සූදානම සහ කර්මාන්ත අවශ්යතා අතර ගැඹුරු සංයෝගයක් නිර්මාණය කරයි. පිළිගැනීම සහ වෘත්තීය වෙනස Handaragal මහත්තයාගේ සාර්ථකත්වයන් විවිධ වෘත්තීය ප්රමාණයන් හරහා ප්රසිද්ධිය ලබා ඇත: Technical Excellence: \n \n \n \n Oracle ACE Associate (අදාල ආරාධනාවක් පමණක් වැඩසටහන, ලොව Top 200) IEEE වැඩිහිටි සාමාජිකයෙකු සමඟ වැදගත් නායකත්වය උපකාර IEEE රැස්වීම් සඳහා 45+ තාක්ෂණික ලිපි සමාලෝචන, පර්යේෂණ ගුණාත්මක ප්රමිතීන් සඳහා උපකාර Professional Designations: \n \n \n \n \n Fellow, Supply Chain Management Institute (FIoSCM) – ඉහළම වෘත්තීය අංකය මෘදු පරිගණක පර්යේෂණ සමාජය (F-SCRS) - ලෝකයේ පරිගණක වෘත්තීන්ගෙන් ඉහළම 0.5% Chartered Institute of Logistics and Transport North America (CILTNA) ICAgile Certified Professional (ICP) Industry Leadership: \n \n \n \n ASQ Content Management Committee Chair – Supply Chain Management Track කර්මාන්ත සමුළුවන්ට සහ තාක්ෂණ සමුළුවන්ට ක් රියාකාරී කතාකරු ඩිජිටල් පරිවර්තනය සඳහා "පරිගණක වැඩ" සඳහා නිදහස් මාධ්ය වාර්තාවේ විශේෂඥයකු තාක්ෂණික සම්මතයන්, වෘත්තීය නියෝජිතයන් සහ නායකත්වය හඳුනාගැනීමේ මෙම සංකේතය විවිධ ගුණාංග - තාක්ෂණික හැකියාව, වෘත්තීය සේවා සහ සිතුවිලි නායකත්වය - හරහා ස්ථාවර විශිෂ්ටත්වය ප්රදර්ශනය කරයි. Academic Foundation සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය HANDARAGAL හි සාර්ථකත්වයේ මූලධර්මය වන්නේ ඔහුගේ සුවිශේෂී තාක්ෂණික දැනුම සහ උපායමාර්ගික ව්යාපාරික නායකත්වය හැකියාව. ඔහුගේ 19+ වසරක වෘත්තීය අත්දැකීම් ක්රියාත්මකකරුවෙකු සිට නිර්මාණකරුවෙකු දක්වා ක්රියාකාරී නායකයා දක්වා සැලකිය යුතු දියුණුවක් ඇතුළත් වේ. \n \n \n \n Infosys (2010-2021): Asset Lifecycle Management සඳහා විශිෂ්ටතා මධ්යස්ථානය නායකත්වය, repeatable ප්රතිපත්තියක සංවර්ධනය සහ ඊළඟ පරම්පරාවේ උපදේශක පුහුණු කිරීම සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ පුරා විශාල Oracle ප්රතිපත්තිය සැපයීම. ඩෙලෝයිට් (2021-2023): උපාය ප්රතිසංස්කරණ ව් යාපෘතිවල විසඳුම් ආකෘතියකු ලෙස සේවය කිරීම, සංකීර්ණ සංවිධාන වෙනස් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමේ හොඳම ක්රියාකාරකම් ලබා ගැනීම. Peloton Consulting Group (2023-Present): Senior Manager සහ Solution Architect ලෙස Supply Chain Management පුහුණු කිරීම, සේවා දීමනා නිර්මාණය කිරීම, කණ්ඩායම් අධ්යාපනය කිරීම සහ සිතුවිලි නායකත්වය සහ ගුවන් යානා, නිෂ්පාදන සහ වාණිජ සේවා ක්ෂේත්රයන් තුළ පාරිභෝගික පරිවර්තනය ලබා දීම. මෙම දියුණුව වැඩිදුර වගකීම්, තාක්ෂණික සංකීර්ණතාව සහ උපායමාර්ගික බලපෑම හරහා අනුකූලව දියුණුවක් පෙන්වා දෙයි - තාක්ෂණික උපායමාර්ග සහ නායකත්ව සංවර්ධනය දෙකම ප්රදර්ශනය කරන මාර්ගය. AI-Enabled Supply Chain Intelligence සඳහා දර්ශනය අනාගතය දිහා බැලුවම, Handaragal ඉස්මතු ඉංජිනේරු ඉංජිනේරු, යන්ත්ර ඉගෙනීම, සහ ව්යාපාරික පද්ධති සංසන්දනය ආකෘති මාලාවක් සහ නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු තුළ ඊළඟ සීමාව හඳුන්වා දෙයි. \n \n \n \n \n Predictive සහ Prescriptive Analytics: විස්තරාත්මක වාර්තා කිරීමෙන් පිටතට අනාගත තත්වයන් අනාවැකි කරන සහ හොඳම මැදිහත්වීම් නිර්දේශ කරන පද්ධති වෙත ගමන් කිරීම, සැබෑවටම ප්රවේශම් මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ස්වයංක්රීය මෙහෙයුම්: AI පද්ධති නිශ්චිත ප්රමාණයන් ඇතුළත මෙහෙයුම් තීරණ ගනුදෙනු කරන ලද පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම, සුදුසු අධීක්ෂණය හා පාලනය පවත්වාගෙන යන අතර මානව මැදිහත්වීම සඳහා අවශ්යතා අඩු කිරීම. ඩිජිටල් කිරීමෙන් ස්ථාවරත්වය: ඩිජිටල් පරිවර්තනය සපුරාලීම සඳහා පරිසර අරමුණු සපුරාලීම, ක්රියාකාරී විශිෂ්ටත්වය සහ පරිසර වගකීම් සපුරාලීම සඳහා ඉලක්ක සපුරාලීම වෙනුවට තරඟකාරී බව පෙන්නුම් කිරීම. තාක්ෂණික වෘත්තීය ප්රවේශ ප්රවේශය: තාක්ෂණික වෘත්තීය ස්ථානය හෝ ආර්ථික තත්ත්වයන් ගැන තොරව දක්ෂ පුද්ගලයින්ව තාක්ෂණික වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය ඔහුගේ ප්රවේශය ප්රවේශය වන්නේ තාක්ෂණය අවසාන ඉලක්කයක් නොව උපකාරකයක් ලෙස සේවය කරන බවයි - අවසාන ඉලක්කය තවමත් සංශෝධනය කළ හැකි ව්යාපාරික වටිනාකම ලබා දීම සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය සහ පරිසර ස්ථාවරත්වය ඇතුළත් වඩාත් පුළුල් සමාජ අරමුණු ප්රවර්ධනය කිරීමයි. නවීනත්වය සහ දිගුකාලීන බලපෑම HANDARAGAL විසින් නිර්මාණය කරන ලද IoT අනාවැකි කළමනාකරණ වේදිකාව පද්ධති මට්ටමේ බලපෑමක් ලබා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ සංකීර්ණ උදාහරණයක් ලෙස සේවය කරයි – එක් සංවිධානයක් පමණක් නොව ගෝලීයව අනුමත කරන ලද නව කර්මාන්ත ප්රමිතීන් සකස් කිරීමයි. නිෂ්පාදන සංවිධාන වැඩිදුරටත් සංකීර්ණ අභියෝග - සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැපයුම් සැප දිගුකාලීන නවීනත්වය, වෘත්තීය සමාජය ගොඩනැගීම, හා කර්මාන්ත ක්රියාකාරකම් සමග විද්යාත්මක පර්යේෂණ සබඳතා හරහා, Handaragal සැපයුම් සැපයුම් කඳවුර කළමනාකරණය හා ව්යාපාරික තාක්ෂණය ප්රවේශය පිළිබඳ ක්රියාකාරිත්වය වර්ධනය දිගටම. 