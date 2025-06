Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

පසුගිය මාසයේ මගේ ඊ-තැපැල් පෙට්ටි තුනක් මගේ ඊ-තැපැල් පෙට්ටියට ආවා.මගේ මනමාලයා, මිත් රයා සහ මිත් රයාගෙන්.මම උදව් කිරීමට කැමැත්තෙමි - මම උදව් කිරීමට කැමතියි.ඒත් මේවා කියවීම නිවෙසක් වගේ දැනුණා.ඒත් ඔවුන් බුද්ධිමත් නොවන නිසා නොවේ.ඒත් ලේඛන ගැඹුරු, අවුල්, අමතක කළ හැකි නිසා.





ඒක තමයි මාව පහර දුන්නේ:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





අපි නීත්යානුකූල පරිචිතයන් වැනි resume ලිවීමට පුහුණු කර ඇත: සීමිත, නිල, අමතක කළ හැකි. අප ATS සඳහා ලිවීමට පවසනු ලැබේ. ආකෘති ඉවත් කරන්න. වර්ණ ඉවත් කරන්න. එය යන්ත්රයෙන් කියවිය හැකි වන්න.





නමුත් සත් යය මෙන්න: ඔබගේ CV ATS ෆයිල්ටර් හරහා ගියත්, එය තවමත් මා අතහැර යා යුතුය.And I’m rooting for you! I want to see your potential.නමුත් මම, සැලකිලිමත් කෙනෙකු වන විට, එය හරහා ගත නොහැකි නම් ... සබැඳි නොමැතිව සහ තවත් දහයක් විවෘත කර ඇති රැකියාව කළමනාකරණය සිතන්න.





ඔබගේ ස්වභාවය ඔව් කියන්න පහසු නොකරන්නේ නම්, එය දැනටමත් නැත.

ඔබේ ස්වභාවය එක් රැකියාවක් ඇත: අවධානය අවස්ථා බවට පරිවර්තනය.

එය නිෂ්පාදිතයක් ලෙස සිතන්න.එය කොටස් තුනක් සහිත එකක්:















හොඳම ස්වභාවය පමණක් නොව, ඒවා නිර්මාණය, සංස්කරණය සහ ක්රියාත්මක වේ.





පියවර 1: නිෂ්පාදනයක් ලෙස සිතන්න

ඔබේ CV ඔබගේ අතීතයේ ප්රදර්ශනයක් නොවේ.එය ඔබ ඔබේ අනාගතයට ගෙන යාම සඳහා මෙවලමක් වේ.





ඒ නිසා කරුණාකර එය නිෂ්පාදනයක් ලෙස සැලකිලිමත් වන්න නිෂ්පාදන භාවිතා කරන්නන්, ප්රතිඵල, ස්ථාපනය කිරීම සහ පරිවර්තනය අරමුණු ඇත.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



එබැවින්, ඔබ ඔබේ CV ප්රතිකාර ආරම්භ, මෙම ප්රතිචාර:

මොන වගේ රඟපෑම් මම දුවනවාද?

ලැයිස්තුවක් පමණක් නොව මම කුමක් සඳහා සේවය කිරීමට අවශ්යද?

මොන ශක්තියකටද මම කෑගහන්න කැමතියි, පවා ස්කෑම් වලදී?





“ඔබ ඊළඟට සොයන්නේ කුමක්ද?” යන ප් රතිචාරය “හොඳ වැටුපක්” නම්, කරුණාකර නතර කරන්න.





වැටුපක් නොවේ.එය අතුරු ආබාධයකි.

ඔබ අයදුම්වර්ධනයඉදිකිරීමටඅලුත් දෙයක්මේමට්ටම Upමේනායකත්වයඔබේ Resume අවශ්යreflect that ambition,සෑම රැකියාවකටම ස්පර්ශයක් නොමැතිව ආකෘතිය වෙනස් කරන ආකාරයට අනුගමනය නොකරන්න.





පිරිසිදු වෙන්න Theඇයි,කවුදසහඊළඟට මොනවාඔයා ලියන එකත් කලින්කුමක්ද.

පියවර 2: අවධානය යොමු කරන නිර්මාණ

Design does not start with fonts.එය ගෞරවයෙන් පටන් ගනී.Respect for the reader’s timeමනුෂ් යයන් දර්ශන තොරතුරු සකස් කරන ආකාරයට ගෞරවය.කූඩුවේ එකම එකෙක් නෙවෙයි.





මෙන්න ඇත්තෙන්ම වැදගත් දේ:

1 Layout

දෙපැත්තක් පාවිච්චි කරන්න. ඔව්, එය හොඳයි. ATS ජීවත් වනු ඇත. අපි 2012 හි ඉවත්වීම නවත්වමු.





මෙන්න මෙතන තියෙන trick එක :Putexperienceසහeducationසමහර රැකියා කළමනාකරුවන් (මම වගේ) අත්දැකීම් ගැන සැලකිලිමත් වේ.අමුතුඅධ් යාපනය ගැන අකමැත්තක් තියෙනව.ඇයි කියලා අහන්න එපා!මුළුනමුත් මෙය ඔබගේ කාලය වන අතර, එම ශිෂ්ය ණය ණය ගණනය කිරීමට! සහ මෙම සමඟ, ඔබ දෙදෙනා සේවය කළ හැකිය.

2 ජාවාරම්

ඔබ මුලින්ම මට බලන්න අවශ්ය කුමක්ද? ඔබේ නම, ඔබේ නාමය, ඔබේ සමාගම්, ඔබේ බලපෑම? ශක්තිමත්. ඒවා වඩා ශක්තිමත් වේ. ෆෝන් ප්රමාණය. ධෛර්යමත්. නමුත් සියල්ල කෑගහන්න නවත්තන්න.





Your name and section headers are non-negotiables.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී.ටී





ආකර්ෂණය යනු ආකර්ෂණය පමණක් නොව, එයstrategicඋදාහරණයක් ලෙස:

ඔබ එකම සමාගම තුළ ප්රවර්ධනය කර තිබේ නම්, රාජකාරි අවධානය යොමු කරන්න.

ඔබ ඉහළ මට්ටමේ වෙළඳ නාමවල වැඩ කර තිබේ නම් (MANG? Big 4?), සමාගමට අවධානය යොමු කරන්න.





ඔබේ ඉතිහාසය සඳහා වැදගත් දේ තෝරන්න සහ එය ප්රවණතාවය ලබා දෙන්න.

3 Spacing

හුස්ම ගැනීමට ඉඩ දෙන්න. Whitespace නාස්ති වන ප්රදේශයක් නොවේ, එය විවේක භූමිය උදව් කරයි. ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය ටෙක්ස්ට් මළ බිත්තිය මෙන් පෙනේ නම්, මම නැති වී ඇත. ඔබේ කොටස් මාතෘකාව රේඛාව අල්ලනවා, ඊළඟ දෙයක් අල්ලනවා, මම බරපතලව ගියා.

4 සමීපතාවය

ඔබගේ රැකියාව වම් පස පිහිටි විට එය මට කොතරම් කරදර කරනවද කියන්න බැහැ, පසුව, දිනය සෑම මාර්ගයම නිවැරදි වේ!

5 පාට

ඔබ කවුද කියලා ප්රදර්ශනය කරන එක් ආකර්ෂණීය වර්ණයක් භාවිතා කරන්න.ඔබේ නම, මාතෘකාව, සහ සමහර විට companies.Color = signature.No risk.





ඔබේ ස්වභාවය වෙළඳ නාමය මාර්ගෝපදේශ ලේඛනයක් නොවේ, නමුත් එය සංඥාවක් වේ.





ඔබට එවැනි දෙයක් ඇතුළත් කළ හැකිය:

Maroon → විශ්වාසවන්ත, පොළොවේ, සිතුවිලිමත්

නිල් → විශ්වාසදායක, සන්සුන්, විස්තරාත්මක

Orange → ශක්තිමත්, නිර්මාණශීලී, ආරම්භක

Green → Fresh, Adaptable, Mission-Driven ආකෘතිය

රතු (අවශ් ය රතු නොවේ) → වාසනාවන්ත, උණුසුම්, ඉහළ ශක්තිය

රතු → තීරණාත්මක, ශක්තිමත් ප්රවේශය

සිසිල් / කළු පමණක් → රඳවා, ක්රීඩා, නීති අනුව ක්රීඩා (මෙය නිසැකවම ප්රශ්නය විය හැකිය)

6. design for the ස්කෑම්

මිනිස්සු CV කියවන්නේ නැහැ. ඔවුන් ස්කෑන් කරනවා. සංකේතය සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට පහසු කරන්න. එබැවින්, ඒ තත්වයන් ධෛර්යමත් කරන්න, බලපෑම ධෛර්යමත් කරන්න, එය අමතක කළ නොහැකි සහ නොකළ යුතු ඕනෑම දෙයක් ධෛර්යමත් විය යුතුය.

Micro-Tips කොටස් නිර්මාණය කිරීම

ඔබ ඔබේ CV හොඳින් කියවීමට අවශ්ය නම්, මට මේවා නිවැරදි කරන්න එපා.

Orphaned words: තනිකඩ වචනයක් ඊළඟ රේඛාවේ වාඩිවෙනවා නම්, කරුණාකර එය නිවැරදි කරන්න.

Font Crimes: එකක් තෝරන්න font family. stick to it. Use font variations if needed. Complementary fonts are also okay, but they have to go together. Also, no Comic Sans or Papyrus!

අනුකූලතාවය: ඔබේ බෝම්බයන් අනුකූල නොවේ නම්, එය ඔබේ පණිවිඩය නොවේ.

WhiteSpace වල ගංවතුර: සාධාරණ ලිපියක් හරහා වෘත්තීයව ක්රියාත්මක වන විශාල විෂ්කම්භ? Stop! left aligned at all times. You are not writing a magazine article.

ලියුම් විසි කිරීම: ඒ ගැන හිතන්නත් එපා!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.ඔබ PM ලෙස ඔබේ UI / UX හැකියාවන් පෙන්වන්න අවශ්යද?

අංක 3: සැබවින්ම යමක් පවසන අන්තර්ගතය

Design makes me to pause.Content makes me to stay.Narrative makes me to remember.කැමැත්තීම මට ඉවසීමට ඉඩ දෙයි.





මෙන්න සැබෑවටම කියවීමට වටිනා CV ලියන ආකාරය:

පිටු ගණන = 1

ගනුදෙනු කළමනාකරු ලෙස, මම 6 තත්පර, සමහර විට 10 මම ප්රමාණවත් නම්. එබැවින්, 1 පිටුවකට වඩා ඕනෑම දෙයක් එය නොකරනු ඇත. මම, "මේ ළමයා සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේදැයි නොදනිමි."එය සැබෑ ජීවිතයේ, "මෙම ළමයා පවා අවශ්ය විට ප්රමාණය කපා ගත හැකිද?"නෑඒක Edit කරන්න.

සෑම තුවක්කුවකටම රැකියාවක් අවශ් යයි.

සෑම තුවක්කුවක්ම වෙනස් රාජකාරියක් කළ යුතු ය.ඔබ එකම වචනය නැවත නැවතත් නව වාක් යයක් සහිතව නැවතත් කිරීම නවත්වන්න.එය කියවන්නේ ඔබ කියවිය යුතු දේවල් අහිමි වූ ආකාරයයි, මම අනුමාන කරමි ඔබ එසේ කළා.

ක් රියාකාරිත්වයෙන් පටන් ගන්න, සාක්ෂි වලින් අවසන් කරන්න.

·Bad: කණ්ඩායම් අතර LED සැමරීම

·BetterQA කාලය 40% කින් අඩු කිරීම සහ ආරම්භක ප් රමාදයන් අඩු කිරීම සඳහා LED cross-functional sync

අංකය = Signal

පළමුව කුමක් වුණත් මම හිතන්නේ ඔබ වඩාත් වටිනා දේයි.ඔබේ ශක්තිමත්ම වැඩ පිටුවේ බාගෙට අල්ලන්න එපා.

5.අපේ සමාගම මොනවද කරන්නේ කියලා කියන්න

ඔබගේ CV පවසන්නේ "Google" නම්, සුන්දරයි.ඒත් ඔබ Gmail මත වැඩ කළාද?





ඕනෑම සමාගමක් යටතේ සෑම සංකේතයක්ම ලෝකය වෙනස් කරයි.

උදාහරණ :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



එය මට තේරුම් ගැනීමට උදව් කරයිදරුවාඔබ කරන වැඩ, ඔබ කරනවර්ගයඔබ හිටියේ කණ්ඩායම ගැන, ඔබ මට අවශ්ය දේ සඳහා අදාළ ප්රශ්න විසඳා තිබේද යන්න.

විනිශ්චය නොකර මම ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරමි.

කිසිදු ඡායාරූපයක්: පැතිරීම සැබෑ ය. මම ඔබ කොතරම් උණුසුම්ද කියලා වැඩක් නැහැ. ඔබේ මුහුණ සුදුසුකම් නොවේ. එය පිටුවේ සිට තබා ගන්න.

කිසිදු සමාගම් ස්ථාන: ඔබ කරන කාර්යය ගැන වැදගත් නොවේ නම්, එය හුදෙක් නාස්ති වන ස්ථානයකි.

ඔබේ ප්රවේශය තුළ කිසිදු නවකතා නැත: ඔබේ සම්මතය 2-3 රේඛා විය යුතුය, ජර්ගන් නිදහස්, හා මිනිස්.

Skills section: Order matters. Always. Designer → design tools and methods. PMs with engineering backgrounds → product skills.

“4 out of 5” යනු කුමක්ද?ඔබ ටැබ්ලයක් ආකෘතිගත කළ හැකිද?මාක්රෝ භාවිතා කළ හැකිද?එය සම්මතයක් නොවේ.එය තේරුමක් නැත.එය ඉවත් කරන්න.

No floating tool lists. Figma, Excel, Jira… okay. But what about them? If you list a tool, show how it was used, or put it in the skills section where you are talking about design or analytics, or user stories!

ප්රසාද: ඔබ ආරම්භක වෘත්තීය, මධ්යම pivot, හෝ resume-anxious නම්

ඔබට විශිෂ්ට CV එකක් ලිවීමට රැකියාවක් ඉතිහාසයක් අවශ් ය නොවේ.

1.Projects section එක එකතු කරන්න

විශේෂයෙන් ඔබ උපාධි අධ් යාපනයක සිටී නම් හෝ මාරු කිරීම.මේ ආකාරයෙන් ඔබ වැදගත් බව ඔප්පු කරයි.

සැබෑ ලෝකයේ ප් රශ්න භාවිතා කිරීම

ඔබේ වගකීම, තීරණය සහ බලපෑම පෙන්වන්න

ඔබ වැඩ සඳහා සබැඳි නම් බෝනස් (පෝට්ෆෝලය, GitHub, ආදිය)





Internships countඒ වගේමSide projectsගණන් කරන්න. ඔවුන් කුමක්ද කියා ඔවුන් කතා කරන්න. මාතෘකාව වහන්න එපා. සහ අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීම් ලෙස මෙය නොකරන්න. මම ඔබට පහර දෙනු ඇත, මම අදහස් කරන්නේ!

2.ඔබට සහයෝගය ලබා ගත හැකි බව පෙන්වන්න

ඔබ VP ලෙස එකතු නොකරන්නේ. ඔබ PM1, APM, හෝ Designer ලෙස ඇතුළත් වේ 1. මම සොයන්නේ කුමක්ද? සහයෝගීතාව, ප්රතිපත්තිය ලබා ගත හැකි පුද්ගලයකු සහ නැව් විශේෂාංග භාවිතා කරන්න. එවැනි වචන භාවිතා කරන්න: "විශේෂ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගී වන්න ..." "විශේෂ ආකෘතිය සමඟ සහයෝගී වන්න wireframes මත iterate ..." "නිර්මානුකූලව MVP විශේෂාංග ප්රමාණවත් කිරීම සඳහා ඉංජිනේරුවන් සමඟ වැඩ කළ ..." එයින් මට පෙන්වනු ලැබේ. මම ඔබ පළමු දිනයේ නායකත්වය බලාපොරොත්තු නොකරමි.

අවසාන අදහස

ඔබේ CV යනු ලේඛනයක් පමණක් නොවේ.එය නිෂ්පාදනයක් නොවේ.එය ඔබ කළ සියලුම දේවල් ගැන නොවේ.එය ඕනෑම කෙනෙකුට වැඩිදුර දැන ගැනීමට අවශ්ය වීම ගැන ය.





සහ සත් යය?

ඔබ ඔබේ අතීතය නිසා රැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.ඔබ ඔබේ අනාගතය ගැන විශ්වාස කරන කෙනෙකුට ඔබ කොතරම් පැහැදිලියිද යන්න සඳහා ඔබ රැකියාවක් ලැබෙනවා.

හොඳම CVs ලැයිස්තු නොවේ. ඔවුන් විභාග වේ. ඔබේ එකක් ලබා ගනු ලැබේ.